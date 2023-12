Investment Tips सोन्यात गुंतवणूक म्हणजे दागिने खरेदी नव्हे!

महेंद्र लुनिया

जगामधील सर्वच गुंतवणूकदारांना सर्वांत सुरक्षित असे गुंतवणुकीचे साधन कोणते असे विचारल्यास ते तुम्हाला ‘सोने’ हेच सांगतील आणि ते खरेही आहे. महागाईचा वाढता आलेख आणि त्याला बरोबरी करू शकणारे एकमेव चलन Currency म्हणजे ‘सोने.’ या सोन्याच्या भावावर जगभरामधील विविध घटक प्रभाव टाकत असतात. जगात अनिश्चितता निर्माण झाली, की सोन्याचे भाव वाढायला लागतात. (Investment Tips in Marathi Know what is the right way of investing in gold)

मार्च २०२० मध्ये कोरोना महासाथीमुळे जग ठप्प झाले आणि सोन्याने Gold आपल्या भावाचा उच्चांकी भाव गाठला. प्रति १० ग्रॅमला ६४ हजार रुपये भाव झाला होता. जसेजसे हे लक्षात आले, की कोरोनाला Corona आपण हरवू शकतो, तसतसा सोन्याच्या भाव खाली येत गेला आणि तो अगदी ४६ हजार रुपयांपर्यंत खाली आला.

परंतु त्यानंतर विविध देशांनी आणि त्यांच्या बँकांनी Banks कोरोनानंतर आलेली मरगळ हटविण्यासाठी, चलन छापण्याचा सपाटा लावला आणि जगभरामध्ये रोकड तरलता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.