'चॅट जीपीटी' नव्हे तर 'रामायणात' या तीन प्रश्नांची उत्तरे!

एका रामाच्या आयुष्यात काय काय घडत नाही जिथे त्यांना नैराश्यात जाणे, राग अनावर होऊन उलटसुलट गोष्टी करणे स्वाभाविक होते. पण तसे झाले नाही.

आज नोकरीत एखादी गोष्ट वाईट झाली तरीही टोकाची पाऊले उचलणारी अनेक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला घडताना दिसतात.

इथे मात्र कायमच संयमी असणारा राम, तितकीच संयमी, शांत सीता, लक्ष्मण अशी सगळीच पात्र आहेत, जी पात्र खरं तर आजच्या पिढीसाठी एक आदर्श निर्माण करू शकतात.

रामायणात एक क्षण असा आलेला दिसतो जिथे राम सीतेसाठी व्याकुळ होतानाच क्षण आहे. मात्र तरीही कुठेही संयम सुटून चुकीचे पाऊल उचलल्याचा दाखला नाहीच असेही इनामदार सांगतात.

