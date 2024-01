'वर्क फ्रॉम ऑफिस' मुळे कंपन्यांना खरंच फायदा होतो का? पहा, संशोधन काय सांगते

अमेरिकेच्या पिट्सबर्ग विद्यापीठातील 'कॅट्झ ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ बिझनेस' ने याबाबत एक अभ्यास प्रसिद्ध केला आहे आहे.

या अभ्यासानुसार 'वर्क फ्रॉम ऑफिस' सुरु करावे असे आदेश कंपन्यांच्या आर्थिकतेत फारसा फरक पडू शकले नसल्याचे समोर आले आहे. यासाठी स्टॅंडर्ड आणि पुअर अशा नमुन्यांमधील ५०० कंपन्यांच्या डेटाचा अभ्यास केला आहे.

यामध्ये त्यांनी त्रैमासिक निकालातील सरासरी बदल तपासले आहेत तसेच कंपन्यांची शेअरची किंमत, कंपन्यांनी दिलेले आदेश अशा सर्व गोष्टींचे विश्लेषण या अभ्यासात करण्यात आले आहे. यामध्ये २०१९ ते २०२३ दरम्यानच्या ४५७ कंपन्यांच्या ४ हजार ४५५ त्रैमासिक अहवालांचा समावेश आहे.

भारतातील टॉप आयटी कंपन्यांनी अद्यापही पूर्णपणे ऑफिस किंवा पूर्णपणे घरून काम असे पर्याय स्वीकारलेले नाहीत. मात्र आठवड्यातून दोन दिवस तरी ऑफिसला येण्याची सक्ती मात्र काही कंपन्यांनी केलेली आहे.

एका एच.आर कंपनीने केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार भारतातील १० आयटी कंपन्यांपैकी ६ कंपन्यांनी हायब्रीड मोड ठेवला आहे.

(work from home or work from office, what research say..?)