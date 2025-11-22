Premium|Public Trust Investment Rules : सार्वजनिक न्यास गुंतवणूक बदल स्वागतार्ह!

डॉ. दिलीप सातभाई - dvsatbhaiandco@gmail.comसार्वजनिक न्यासांनी शिल्लक रक्कम कुठे गुंतवावी, याबाबत महाराष्ट्र विश्वस्त कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत या चाकोरीबद्ध नियमावलीतून सार्वजानिक न्यासांनी करावयाच्या गुंतवणुकीचे प्रकार कधीही फारसे बदलले गेले नाहीत. आता मात्र, त्यात स्वागतार्ह बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांचा न्यासांना कसा फायदा होणार आहे, याचा आढावा...सार्वजनिक न्यासांनी मिळालेल्या उत्पन्नातून खर्च वजा जाता राहिलेली शिल्लक कोणत्या गुंतवणूक प्रकारात गुंतवून ठेवावी याबाबत महाराष्ट्र विश्वस्त कायद्यात केवळ निकषच नव्हे, तर स्पष्ट तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींचे पालन केले नाही, तर तो गंभीर गुन्हा मानला जातो. त्याचे दुहेरी परिणाम होऊ शकतात. पहिला म्हणजे महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई होते. दुसरा परिणाम म्हणजे प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत झालेली गुंतवणूक हा उचित विनियोग मानला जात नाही. त्याप्रमाणे या विनियोगावर पूर्ण दराने प्राप्तिकर भरावा लागतो. त्यामुळे सार्वजनिक न्यासाच्या विश्वस्तांना दोन्ही बाजूंनी फटका बसू शकतो..Premium|Inflation : महागाई वाढते म्हणजे काय? तिचा खरा अर्थ आणि परिणाम!.मुद्दा ऐरणीवर का आला?स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत या चाकोरीबद्ध नियमावलीतून सार्वजानिक न्यासांनी करावयाच्या गुंतवणुकीचे प्रकार कधीही फारसे बदलले गेले नाहीत. गुंतवणुकीची अनेक माध्यमे व प्रकार उपलब्ध असताना त्यांचा विचार करण्यात आला नव्हता. किंबहुना सार्वजनिक न्यासाच्या विश्वस्तांवर अप्रत्यक्षपणे अविश्वास दर्शवून त्यांची निर्णयक्षमता सीमित करण्यात आली होती आणि चाकोरीबद्ध गुंतवणूक प्रकारात पैसे ठेवणे क्रमप्राप्त करण्यात आले होते. त्यामुळे गेली ७५ वर्षे या दृष्टिकोनात फारसा बदल झाला नव्हता. २०१४ पासून केंद्रात नवे सरकार आल्यानंतर ठेवींचे व्याजदर, तसेच कर्जाचे व्याजदर आंतरराष्ट्रीय व्याजदराबरोबर करण्याच्या निकषाला समतुल्य करण्याचे धोरण योजले. ठेवींवरील व्याजदरात सतत घट होत असताना, आपल्या वर्षभराच्या खर्चासाठी ठेवींवरील व्याजावर अवलंबून असलेल्या सार्वजनिक ट्रस्टना घटत्या व्याजाची चिंता नक्की सतावत होती. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरण बदलामुळे सार्वजानिक न्यासाच्या रोडावणाऱ्या उत्पन्नाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी केंद्र सरकारने बदल केले. तथापि, महाराष्ट्रात असे बदल लागू होऊ शकले नाहीत. कारण महाराष्ट्रात सार्वजनिक न्यासांवर नजर ठेवण्यासाठी पूर्वी मुंबई सार्वजनिक न्यास कायदा १९५० संमत करण्यात आला होता. त्यात हे बदल झाल्याशिवाय महाराष्ट्रातील सार्वजनिक न्यास हे बदल स्वीकारू शकत नव्हते. याच कायद्याचे नामकरण होऊन आता हा कायदा महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायदा म्हणून ओळखला जातो. या कायद्याच्या नावात वर्ष नाही. कारण १९५० मध्ये महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे हा कायदा कोणत्याही वर्षाशिवाय ओळखला जातो. .पूर्वपरवानगीचा अडसरभारतीय विश्वस्त कायदा, १८८२ च्या विसाव्या कलमामध्ये २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यामुळे विश्वस्तांना केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही प्रतिभूतींमध्ये म्हणजे सिक्युरिटीजमध्ये ट्रस्टचे पैसे गुंतवण्यास अनुमती देण्यात आली होती. तथापि, यासंबंधीची अधिसूचना अर्थ मंत्रालयाने (आर्थिक व्यवहार विभाग) उशिराने, २१ एप्रिल २०१७ रोजी जारी केली होती. या दुरुस्तीमुळे नव्याने गुंतवणूक होऊ शकणाऱ्या निर्दिष्ट सिक्युरिटीजची यादी या अधिसूचनेत देण्यात आली होती. तथापि, महाराष्ट्रात या कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक विश्वस्तांना वरील अधिसूचनेत निर्दिष्ट केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये ट्रस्टचे पैसे गुंतवण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त निधी कायद्याच्या कलम ३५अंतर्गत धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होते. तो फार मोठा अडसर होता. महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायद्याच्या कलम ३५च्या सद्य तरतुदीनुसार, ट्रस्टचा निधी सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेच्या उद्देशांसाठी खर्च करता येत नसेल, तर अशा विश्वस्त संस्थेच्या विश्वस्तांनी कायद्याच्या कलम २ (१२)मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँक कायद्याअंतर्गत अनुसूचित केलेल्या बँका/पोस्ट बचत बँक/महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या सहकारी बँकेत/युनिट ट्रस्टच्या युनिटमध्ये किंवा सार्वजनिक सिक्युरिटीजमध्ये असे पैसे गुंतवणूक म्हणून जमा करणे अनिवार्य केलेले आहे. या प्रचलित तरतुदीनुसार इतर कोणत्याही प्रकारे गुंतवणूक करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी असणे बंधनकारक केले होते. ही आवश्यकता विश्वस्तांवर प्रशासकीय कामाचा अतिरिक्त भार निर्माण करत होती. कारण विश्वस्तांना वर सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक वेळी मंजुरीसाठी अर्ज दाखल करणे क्रमप्राप्त होते; तसेच त्याचा पाठपुरावादेखील करणे आवश्यक होते..Premium|Infra Investment: पॉवर, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा लाभ कोणाला? .गुंतवणूक निकषांमधील बदलगेल्या २१ जुलै २०२५ पासून, परिपत्रक क्र. ६१९ अंतर्गत महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ट्रस्टना त्यांच्या निधीपैकी ५० टक्क्यांपर्यंत निधी म्युच्युअल फंड आणि इतर निर्दिष्ट सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. पूर्वीच्या धोरणांनुसार विशेष परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही ट्रस्टला केवळ मुदत ठेवी आणि पोस्टाच्या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास मुभा होती. आता या संदर्भात महाराष्ट्राच्या धर्मादाय आयुक्तांनी एक आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे ट्रस्ट वैयक्तिकरीत्या वरील गुंतवणूक परवानग्यांसाठी अर्ज न करता त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये निर्दिष्ट गुंतवणूक करून विविधता आणू शकतील. या ताज्या निर्देशांमध्ये म्युच्युअल फंड आणि सरकारी सिक्युरिटीजमधील विविध प्रकारच्या पर्यायांचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्यात ट्रस्टच्या फंड व्यवस्थापनाचे केवळ आधुनिकीकरण होणार आहे असे नाही, तर उत्पन्न मिळवण्याचे प्रश्न सोपे होणार आहेत..परिपत्रकात काय आहे?गेल्या २१ जुलै २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. ६१९द्वारे, धर्मादाय आयुक्तांनी सार्वजनिक ट्रस्टच्या विश्वस्तांना कॉर्पस ट्रस्ट निधीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत निधी पुढील प्रतिभूतींमध्ये (सिक्युरिटीज) गुंतवण्याची परवानगी देणारा आदेश जारी केला आहे-अ. सरकारी रोखे : केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडून जारी केलेले सुरक्षित रोखे.ब. संपूर्ण हमी असलेले सरकारी रोखे : ज्या रोख्यांची मूळ मुद्दल आणि व्याज मिळण्याची केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडून पूर्णपणे आणि बिनशर्त हमी दिली जाते.क. डेट म्युच्युअल फंड : ‘सेबी’द्वारे नियंत्रित व स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या डेट म्युच्युअल फंडांची युनिट.ड. सूचिबद्ध कॉर्पोरेट रोखे : कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम दोनच्या उपकलम (७२) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार बँक आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थेसह कोणत्याही कॉर्पोरेट बॉडीद्वारे जारी केलेल्या सूचिबद्ध (किंवा नव्याने जारी झाल्यास शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्याचा प्रस्ताव असलेले) डिबेंचर (कर्जरोखे), ज्यांचा गुंतवणुकीच्या तारखेपासून किमान मुदतपूर्तीचा कालावधी तीन वर्षांचा आहे.*ई. सूचिबद्ध बेसल थ्री टियर-वन बाँड : रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अनुसूचित व्यावसायिक बँकेद्वारे जारी केलेले बेसल थ्री टियर-वन बाँड, जे एक तर सूचिबद्ध आहेत किंवा शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्यास प्रस्तावित आहेत.फ. सूचिबद्ध पायाभूत सुविधा कर्जसाधने : नव्याने जारी झाल्यास सूचिबद्ध किंवा सूचिबद्ध करण्याचा प्रस्ताव असलेल्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित कर्जसाधने :१. मुख्यतः पायाभूत सुविधांचा विकास आणि देखभाल किंवा कमी किमतीच्या घरांचा विकास, बांधकाम किंवा वित्तपुरवठा या व्यवसायात गुंतलेल्या कॉर्पोरेट बॉडीद्वारे जारी केलेल्या कर्ज सिक्युरिटीज;२. एनबीएफसी म्हणून कार्यरत असलेल्या आणि आरबीआयद्वारे नियंत्रित केलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंडद्वारे जारी केलेले रोखे** किंवा३. म्युच्युअल फंड म्हणून कार्यरत असलेल्या आणि ‘सेबी’द्वारे नियंत्रित केलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंडद्वारे जारी केलेले युनिट.ग. सूचिबद्ध शेअर : गुंतवणुकीच्या तारखेला पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्याचे शेअर;ह. शेअरकेंद्रित म्युच्युअल फंडाचे युनिट : ‘सेबी’द्वारे नियंत्रित केलेले म्युच्युअल फंडचे युनिट, ज्यांच्या गुंतवणुकीचा किमान ६५ टक्के भाग मान्यताप्राप्त शेअर बाजारावर सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये असतो;इ. एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड किंवा इंडेक्स फंड : एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड किंवा इंडेक्स फंड, जे ‘सेबी’द्वारे नियंत्रित केले जातात, जे बीएसई सेन्सेक्स किंवा एनएसई निफ्टीच्या पोर्टफोलिओची प्रतिकृती बनवतात किंवा विशेषतः कंपन्यांमध्ये भारत सरकारच्या शेअर होल्डिंगच्या निर्गुंतवणुकीसाठी तयार केलेले असतात;.वर नमूद केलेल्या कलम (ड), (इ) आणि (फ) अंतर्गत गुंतवणूक फक्त अशा रोख्यांमध्ये केली पाहिजे, ज्यांना सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजन्सी) नियम, १९९९अंतर्गत ‘सेबी’कडे नोंदणीकृत किमान दोन क्रेडिट रेटिंग एजन्सीकडून लागू रेटिंग स्केलमध्ये किमान एए (AA) रेटिंग किंवा समतुल्य रेटिंग आहे;कलम (फ) च्या उप-कलम (ii) अंतर्गत गुंतवणुकीच्या बाबतीत, रेटिंग नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनीशी संबंधित असेल आणि त्या उप-कलमासाठी, रेटिंग निधीच्या योजनेच्या गुंतवणूक श्रेणीपेक्षा वरच्या पात्र रोख्यामधील गुंतवणुकीशी संबंधित असेल.मंदिरे, धर्मादाय ट्रस्टसाठी फायदेशीरहे पाऊल विशेषतः महाराष्ट्रातील असंख्य मंदिरे आणि धर्मादाय ट्रस्टसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. अनेक मंदिरे आणि धर्मादाय ट्रस्ट सध्या कमी उत्पन्न देणाऱ्या ठेव खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कम ठेवतात. नवे धोरण या ट्रस्टना त्यांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणताना त्यांचे परतावे वाढविण्याच्या संधी प्रदान करणार आहेत. महागाईमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींशी सामना करणे थोडेसे सोपे होणार आहे. प्रथमच महसुली उत्पन्नाबरोबर भांडवलवृद्धी होण्याची शक्यता झाल्याने आर्थिक स्थिती सुदृढ होऊ शकते. व्यावसायिक सल्ल्याअंतर्गत योग्य दीर्घकालीन नियोजन झाल्यास या योजनांतून भरीव उत्पन्न मिळू शकते, हा या निर्णयाचा सर्वांत मोठा फायदा होय. अनिर्बंध अधिकार नाहीत!या परिपत्रकात निर्दिष्ट श्रेणींमध्ये गुंतवणुकीसाठी केस-बाय-केस पूर्वमंजुरीची आवश्यकता काढून टाकली आहे. यामुळे अनुपालन अधिक सोपे होणार आहे. तथापि, गुंतवणूक निर्णय घेताना ट्रस्टना अजूनही ‘सेबी’च्या नियमांचे आणि इतर संबंधित आर्थिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल, हे महत्त्वाचे. याखेरीज ५० टक्के कॉर्पस रक्कमच गुंतवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.विश्वस्तांवर अधिक भरवसा महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विश्वस्त संस्था या नव्या गुंतवणूक क्षेत्रातून मार्गक्रमण करत असताना, त्यांच्यासाठी उच्च परताव्याच्या संभाव्य शक्यतेसह विवेकी आर्थिक व्यवस्थापनाची आवश्यकता यांचे संतुलन साधणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. त्यामुळे सरकारी निर्णय स्वागतार्ह आहे. या धोरणात्मक बदलाच्या यशाचे इतर राज्यांकडून बारकाईने निरीक्षण केले जाईल, अशी खात्री आहे. संपूर्ण भारतातील अशाच प्रकारच्या सुधारणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..धोरणबदलामागील उद्दिष्टेनव्या धोरणातील बदलामागील प्राथमिक उद्दिष्टांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे- सार्वजनिक ट्रस्टना अधिक गुंतवणूक लवचिकता प्रदान करणे. ट्रस्टच्या फंडांवरील संभाव्य परतावा सुधारणे. धर्मादाय संस्थांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण करणे.बदलांचे परिणाम काय होणार?१) संतुलित दृष्टिकोन : आधुनिक गुंतवणूक पर्यायांचा स्वीकार करताना, परिपत्रकात एक पुराणमतवादी भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे, की ट्रस्टनी उर्वरित ५० टक्के निधीसाठी विद्यमान गुंतवणूक नियमांचे पालन करणे सुरू ठेवले पाहिजे. या संतुलित दृष्टिकोनाचा उद्देश ट्रस्टसाठी आर्थिक सुरक्षिततेचे काही प्रमाण सुनिश्चित करताना लवचिकताही प्रदान करणे हा आहे.२) अधिक उत्पन्न शक्य : देशातील प्राप्त परिस्थितीत ठेवींवरील व्याजदर कमी झाल्याने सर्व सार्वजनिक संस्थांचे उत्पन्न कमी झाले होते. गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असताना कायद्यातील तरतुदींमुळे ते शक्य होत नव्हते. त्यामुळे उशिरा का होईना योग्य पर्याय आता त्यांना उपलब्ध झाल्याने योग्य नियोजन करून उपलब्ध निधीवर अधिक उत्पन्न मिळवणे शक्य होणार आहे.(लेखक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ८८३०२६४५१३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.