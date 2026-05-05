Premium|Father of Indian Photojournalism : भारतीय फोटो जर्नालिझमचे पितामह रघू राय; कॅमेऱ्यातून भारताचा इतिहास घडवणाऱ्या दिग्गजाला आदरांजली

अर्को दत्ता - sakal.avtaran@gmail.comक्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकर आणि अभिनयात अमिताभ बच्चन यांची जशी ओळख आहे त्याचप्रमाणे भारतीय फोटो जर्नालिझमच्या क्षेत्रात प्रख्यात छायाचित्रकार रघू राय यांचे स्थान आहे. किंबहुना त्यापेक्षा जास्त... भारत समजून घ्यायचा असेल तर रघू राय यांच्या नजरेतूनच पाहावे लागेल... एवढे मोठे काम रघू राय यांनी करून ठेवले आहे. नुकतेच त्यांचे निधन झाले. त्यानिमित्त त्यांच्या आठवणींना दिलेला उजाळा...प्रत्येक क्षेत्रात एक महान व्यक्तिमत्त्व असते; परंतु प्रख्यात छायाचित्रकार रघू राय त्यापुढे होते. 'भारतीय फोटो जर्नालिझमच्या क्षेत्राचे पितामह' असे मी त्यांना म्हणेन; कारण त्यांच्यापूर्वी भारतात छायाचित्रण क्षेत्राला कुठलाच दर्जा नव्हता. हा व्यवसाय केवळ एक नोकरी होती. रघू राय यांच्यापूर्वी या क्षेत्रातील दुसरे उत्तुंग नाव जवळपास नव्हतेच. त्या वेळी छायाचित्रकारितेला फार आदर नव्हता; मात्र रघू राय यांनी त्यांच्या कामामुळे या क्षेत्राला व्यावसायिक स्वरूप दिले. १९६९ मध्ये एखादा मुलगा जर म्हणाला, की त्याला फोटो जर्नालिस्ट बनायचे आहे; तर तो विनोद मानला जायचा. मात्र १९८९ पर्यंत रघू रॉय, रघुवीर सिंग, किशोर पारेख इत्यादींसारख्या छायाचित्रकारांनी हे चित्र पूर्णपणे बदलवून टाकले. त्यामध्ये रघू राय यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे.. 'मून लँडिंग'च्या भयंकर षड्यंत्र सिद्धांतांमागचे सत्य काय?.आज आमची पिढी स्वतःला फोटो जर्नालिस्ट म्हणून गर्वाने संबोधते, त्यासाठी आम्ही सर्व जण रघू राय यांचे ऋणी आहोत. आजच्या छायाचित्रकारांना काही वेगळे करायचे असेल तर त्यांच्यापुढे अनेक आदर्श आहेत. इंटरनेटवर बघून ते प्रयत्न करू शकतात; मात्र रघू राय यांच्यापुढे असे काहीच नव्हते. आपली वाट त्यांनी स्वतःच शोधली. त्यांनी छायाचित्रणात स्टोरी टेलिंग, कम्पोझिशन, कला आणि पत्रकारिता आणली. माझ्या मते, त्यांनी कला आणि पत्रकारितेला एकत्र केले. त्यामुळेच हे क्षेत्र एवढे शक्तिशाली आणि प्रभावी झाले.रघू राय यांनी भारताचा इतिहास दृश्य स्वरूपात जतन केला. त्या वेळी फार चांगले कॅमेरे नव्हते. ६०-७०च्या दशकात बोटावर मोजता येतील एवढे फोटो जर्नालिस्ट होते; मात्र आज आपल्याला भारत समजून घ्यायचा असेल तर त्यांच्या छायाचित्रांशिवाय पर्याय नाही. आम्ही सर्व छायाचित्रकारांनी त्यांच्या नजरेतून आणि कॅमेऱ्यातून भारत बघितला... समजून घेतला. संपूर्ण देश आणि छायाचित्रकारितेच्या क्षेत्रात ते एकमेव आदर्श व्यक्तिमत्त्व आहे. रघू राय यांनी या क्षेत्रात एवढे मोठे काम करून ठेवले आहे, की मी म्हणेन, त्यांनी आजच्या पिढीसाठी काहीच करायला शिल्लक ठेवलेले नाही! मात्र रघू राय होणे एवढे सोपे नाही. त्यासाठी संवेदनशीलता आणि संयम असणे गरजेचे आहे.पॅशन आणि सातत्यसचिन तेंडुलकर याच्या काळात अनेक खेळाडू आले. त्यांच्या खेळाकडे पाहून असे वाटले होते, की ते सचिनच्या पुढे जातील; मात्र सचिनने २४ वर्षांची प्रदीर्घ क्रिकेट कारकीर्द गाजवली. कारण त्याच्यात सातत्य होते. एवढी वर्षे सातत्याने खेळणे आणि स्वतःला प्रेरित ठेवणे सोपे काम नाही. नेमकी हीच किमया फोटो जर्नालिझमच्या क्षेत्रात रघू राय यांनी साधली. त्यांनी आपल्या कामात गुणवत्ता आणि विपुलता या दोन्हींचा उत्कृष्ट संगम साधला. त्यामुळे त्यांच्या जवळपास पोहोचणेही कठीण वाटते. त्यांनी सहा दशके हे काम अत्यंत मनापासून आणि आनंदाने केले.आयुष्यात पहिल्यांदा तुमच्या हातात कॅमेरा येतो तेव्हा तुमच्या डोळ्यांत एक वेगळीच चमक येते. रघू राय यांच्या डोळ्यांत ती आयुष्यभर कायम होती. बस खूप काम झाले आता थांबतो... ब्रेक घेतो, असा विचारही त्यांच्या मनात डोकावला नाही. ते कधीच थकले नाहीत. मला आठवते, एका पुरस्कार सोहळ्यात त्यांनी विजेत्याला कॅमेरा भेट दिला होता. त्या वेळी त्यांच्या डोळ्यांतली चमक स्पष्ट दिसत होती. माझ्या आईने मला आठ वर्षांचा असताना कॅमेरा भेट दिला होता. त्या वेळी माझ्याही डोळ्यांत अशीच चमक होती.आज शेकडो वृत्तवाहिन्या आहेत; मात्र आपण भारत अजूनही रघू राय यांच्या कॅमेऱ्यातून पाहतो. इंदिरा गांधी निवडणुकीत पराभूत झाल्या, त्या वेळी रघू राय यांनी टिपलेली प्रतिमा अत्यंत बोलकी आहे. कारण ते केवळ उत्कृष्ट छायाचित्रकार नव्हते; तर उत्तम स्टोरीटेलर होते. त्यांच्या प्रत्येक छायाचित्रामागे भावना आणि कहाणी दडलेली आहे. त्यांनी आणीबाणी आणि बांगलादेश युद्धापासून भारतातील सर्व महत्त्वाच्या घडामोडींचे छायाचित्रण केले. ते करताना त्यांनी स्वतःच्या छायाचित्रण शैलीत परिवर्तन केले. न्यूज फोटोंची 'शेल्फ लाइफ' काही तासांची किंवा जास्तीत जास्त काही महिन्यांची असते; पण त्यांनी असे काम केले की कित्येक पिढ्यांच्या ते लक्षात राहील.'मॅग्नम' ही एक प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. हेन्री कार्टिए-ब्रेसॉन यांनी रघू राय यांना 'मॅग्नम'साठी आमंत्रित केले होते. हा त्यांच्यासाठी मोठा सन्मान होता, हे खरे असले तरी त्यांच्या कामाची गुणवत्ता अशी होती, की ते 'मॅग्नम'मध्ये नसते तरी त्यांचे मोठेपण कमी झाले नसते. माझ्या मते, मॅग्नम हा त्यांच्या छायाचित्रणाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. जगापुढे त्यांचे काम सादर करण्याचे ते एक माध्यम ठरले..अंकल रघू!लहानपणापासून मी रघू राय यांना ओळखत होतो. १२ वर्षांचा असताना पहिल्यांदा त्यांच्यासोबत दिल्लीला भेट झाली. त्यांचा मुलगा नितीन माझा मित्र होता. मी रघू राय यांना 'अंकल' म्हणायचो. ते आम्हाला असाइनमेंटला सोबत घेऊन जायचे. आईस्क्रीम खायला द्यायचे. अनेकदा कार्यालयातही नेत असत. मी लहान होतो त्यामुळे त्या वेळी ते किती मोठे छायाचित्रकार आहेत, हे मला कळले नाही. मला आठवते, ते सफेद रंगाची 'प्रीमियर पद्मिनी' गाडी चालवायचे. ते खूप वेगात गाडी चालवत असत. रस्त्यात काही दिसले, की ते अचानक गाडी थांबवून छायाचित्र काढत. एकदा त्यांनी अचानक भरधाव गाडी अशी थांबवली की भीतीने मी डोळेच मिटले. त्यांना छायाचित्रण करताना पाहणे हा माझ्यासाठी मोठा अनुभव होता. ते मला माझ्या टोपणनावाने हाक मारायचे. ते गेले, तेव्हा विश्वास बसला नाही. त्यांच्या जाण्याने देशाने एक सर्वोत्तम छायाचित्रकार गमावला. त्यापेक्षा माझे वैयक्तिक नुकसान अधिक झाले. महिनाभरापूर्वी मला त्यांची खूप आठवण आल्याने मी त्यांना मेसेज केला. त्यांनी उत्तर दिले नाही. ते कामात असतील म्हणून मीही फोन केला नाही. आता त्याचा खूप पश्चात्ताप होत आहे. कदाचित त्यांनी माझा मेसेज बघितला नसेल. मी फोन करायला हवा होता, हा विचार वारंवार मला आता सतावतो आहे.इंदिरा गांधी आणि छायाचित्रणाची ताकदपेनने आपण लिहू शकतो; पण कॅमेऱ्याची खरी ताकद वेगळी आहे. पेंटिंग प्रभावी असते; पण छायाचित्रात वास्तव असते. छायाचित्र सत्य आणि थेट भावना आपल्यापर्यंत पोहोचवते; कारण ते वास्तव टिपते. रघू राय यांनी कॅमेऱ्याचा अत्यंत प्रभावी वापर केला. त्यांनी फक्त फोटो घेतले नाहीत, तर कथा सांगितल्या. भावना, इतिहास आणि वास्तव यांची नोंद केली. एखादी कला तुम्हाला हसवत किंवा रडवत नसेल; तर त्याचा उपयोग नाही. इंदिरा गांधी, मदर तेरेसा इत्यादींचे फोटो किती प्रभावी आहेत! ताजमहलची त्यांनी घेतलेली ३०० पेक्षा जास्त छायाचित्रे तुम्ही कितीही वेळा बघा, कधीही कंटाळवाणी वाटत नाहीत. रघू राय यांचे काम काळाच्या पुढचे आहे. एखाद्या प्रतिभावान व्यक्तीसोबत पाच दिवस राहून त्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्याची परवानगी मिळणे, ही अत्यंत मोठी आणि दुर्मिळ गोष्ट असते. त्यावेळच्या 