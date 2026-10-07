Premium|Repo Rate वाढल्यावर संपूर्ण कर्जफेडीचा विचार करताय ? आधी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला!

Repo Rate Rises: Should Borrowers Repay Home Loans Early? What Experts Sayभारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवलाय. साहजिकच बँका आता आपल्या कर्जावरचे व्याजदर वाढवणार. तुमचं कर्ज नेमकं किती टक्क्यांनी, पटीत वगैरे वाढणार त्याचं Calculation सगळं तुम्ही विविध ठिकाणी वाचलं असेलच. पण मग करायचं काय? नव्या टॅक्स रेजिममधील कर्जावरील सूट तशीही रद्द झालीय. दुसरीकडे व्याजदरही वाढण्याच्या मार्गावर आहेत मग आपलं कर्ज फेडूनच टाकायला हवं का? कर्ज NIL करायचं तर नेमक्या कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्या? कोणत्या वयोगटातल्या लोकांनी कर्जाचा विचार कसा करावा? फायनान्शिअल प्लॅनर आणि सल्लागार आनंद पोफळे यांच्याशी आम्ही याच विषयावर संवाद साधला आहे. .रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंटची वाढ केलीय. आता व्याजदर वाढणार साहजिकच महागाईही वाढणारच आहे. RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितलं आहे की, नजीकच्या काळात व्याजदर कपात काही होत नाही. ते म्हणालेत की, महागाई आणि इतर आर्थिक परिस्थिती कशी बदलते, यावर पुढील पतधोरणातील निर्णय अवलंबून असेल. इतकंच नव्हे तर पुढच्या काळात हा दर आणखी वाढू शकतो असं खुद्द गर्व्हनरनी सांगितलंय. एकतर वाढेल किंवा आहे तोच राहील पण कमी मात्र होणार नाही, एवढी खात्री मिळाली आहे. .Premium|Mutual fund loan guide : गुंतवणूक न मोडता मिळणार झटपट पैसे!म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओवर कर्ज घेणे का आहे फायदेशीर?.रेपो दर वाढल्यावर काय होईल?रेपो रेट वाढले की बँका साहजिकच कर्जाचे व्याजदरही वाढवतात. तुमचं गृहकर्ज असेल किंवा वाहनकर्ज, तुमच्या बँका किंवा पतसंस्था व्याजदरात वाढ करू शकतात आणि ती होईलच. या दरवाढीचा परिणाम म्हणून एकतर कर्जाचा कालावधी वाढेल किंवा हप्ता वाढेल. विशेषतः ज्यांचे कर्जाचे दर फ्लोटिंग आहेत त्यांच्यासाठी तर हा निश्चित मोठा बदल असणार आहे. कर्जाची रीसेट सायकल आणि दरवाढ ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेनुसार ही वाढ टप्प्याटप्प्याने लागू होऊ शकते. .रेपो रेट वाढल्यानंतर साहजिकच बँका कर्जावरील व्याजदर वाढवतात. आजवरचा अनुभव असा की ही वाढ अगदी तातडीने झालेली दिसते. त्यामुळे तुमच्या मासिक खर्चात या वाढलेल्या दरांना धरुनच आता नियोजन करावे लागणार आहे.आनंद पोफळे, फायनान्शिअल प्लॅनर .२५ बेसिस पॉइंट्सच्या दरवाढीचा गृहकर्जाच्या EMIवर कसा परिणाम होईल?समजा २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ५० लाख रुपयांचं तुमचं गृहकर्ज असेल तर व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ झाल्यास मासिक EMI सुमारे ८१६ रुपयांनी वाढू शकते. कर्जदाराने कर्जाचा कालावधी कायम ठेवला, तर संपूर्ण कर्जाच्या कालावधीत भराव्या लागणाऱ्या एकूण व्याजात जवळपास २.४५ लाख रुपयांची वाढ होऊ शकते. दुसरीकडे व्याज तितकंच ठेवायचं तर कालावधीत वाढ होईल. .बँक बझार चे सीईओ अधिल शेट्टी यांनी मनीकंट्रोलशी बोलताना सांगितलं की, “२५ वर्षांसाठी तुम्हाला ७.५ टक्के व्याजदर लावलेला आहे, असं जर गृहीत धरलं तर ३० लाख रुपयांच्या कर्जाचा मासिक हप्ता सुमारे ४९० रुपयांनी वाढेल, ४० लाखांच्या कर्जाचा हप्ता ६५४ रुपयांनी, ५० लाख रुपयांच्या कर्जाचा हप्ता ८१७ रुपयांनी वाढू शकतो. संपूर्ण कर्जाच्या कालावधीत अतिरिक्त व्याज अनुक्रमे सुमारे १.५ लाख, १.९६ लाख आणि २.४५ लाख रुपये असेल. RBIने व्याजदर कपातीची शक्यता फेटाळून लावली असल्याने कर्जदारांनी EMI कमी होईल, या अपेक्षेवर आर्थिक नियोजन करू नये,” .फ्लोटिंग रेट असेल तर मग कर्जदारांना त्यांचे कर्ज वाढलेल्या बेंचमार्क दराशी रीसेट झाल्यानंतर या दरवाढीचा परिणाम जाणवेल. काही कर्जदाते कर्जाचे EMI वाढवण्याऐवजी कर्जाचा कालावधी वाढवण्याचा पर्यायसुद्धा देऊ शकतात. त्यामुळे दर महिन्याचा हप्ता तेवढाच राहील पण अधिक काळ कर्ज फेडावे लागेल कारण कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत भरावे लागणारे एकूण व्याज वाढू शकते. ज्यांचे व्याजदर फिक्स आहेत त्यांच्यावर मात्र लगेच कोणताही परिणाम होणार नाही. .Premium|Instant Digital Loan : डिजिटल सावकारीचा नवा सापळा; झटपट कर्जामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्यात.कर्जदारांनी कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे?यापुढे कर्जदारांनी बँका रेपो दरातील वाढ किती वेगाने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात, यावर बारकाईने लक्ष ठेवायला हवं. कर्जावर सध्या कोणतीच करसवलत नाही.त्यामुळे एक पर्याय आहे तो म्हणजे कर्ज फेडूनच टाकणे. त्याबाबतीत कर्जदारांकडे म्हणजे आपल्याकडे ३ पर्याय असू शकतात. १)अंशतः कर्जफेड (partial prepayment) करणे,२)कर्जदाताच बदलणे. ३)कमी कालावधीचं कर्ज घेणं. .कर्ज NIL करणं म्हणजेच पूर्ण फेडायचं असेल तर काय करायला हवं?फायनान्शिअल प्लॅनर आनंद पोफळे सांगतात, कर्जाची परतफेड करताना स्टेपअप पद्धतीने कर्जफेड करणे, कर्जातील प्रिन्सिपल म्हणजे मुदद्ल रक्कम आधी आणि लवकरात लवकर फेडणे आदी पर्यायांचा विचार करता येईल. .Premium| RBI Repo Rate: रेपोरेट कमी झाला नाही, मग आता एफडी मोडून दुसरीकडे गुंतवणूक करावी का?.अपॉर्च्युनिटी कॉस्टचा विचारआनंद पोफळे सांगतात, आता प्रत्येकाने आपल्या अपॉर्च्युनिटी कॉस्टचा विचार करायला हवा. तुमच्याकडे काही असेट्स आहेत पण त्यांचा वापर तितकासा होत नसेल किंवा त्यावरील परतावा हव्या त्या वेगाने अपेक्षित नसेल तर मग वेळीच त्या असेट विकून टाकण्याचा विचार करणं इष्ट राहील. उदा. पूर्वी माझं कर्जदर ७ टक्के होता पण म्युच्युअल फंडातून किंवा मार्केटमधील बाकी गुंतवणूकीतून मला चांगले रिटर्न्स मिळत होते. म्हणजेच माझ्या गुंतवणुकीतून येणारा परतावा चांगला असल्याने कर्जाचे हप्ते फेडूनही माझ्याकडे काही रक्कम उरत होती. आता कर्जाचे दर वाढलेले आहेतच शिवाय सध्या शेअर बाजारातही फारसा उत्साह दिसलेला नाही त्यामुळे जर काही असेट्स तुम्हाला या घडीला फारसा परतावा देत नसतील तर त्यात अधिक गुंतवणूक न करणं श्रेयस्कर ठरेल. .Premium|RBI Repo Rate Cut : उच्चांकावर खरेदी-नीचांकावर विक्रीच्या चक्रात गुंतवणूकदारांचा गोंधळ कायम .कर्ज कुणी फेडायला हवं?तुम्ही कोणत्या वयोगटात आहात त्यावरूनही तुम्ही कर्ज फेडण्याविषयीचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. जर तुम्ही ४०-५० या वयोगटात असाल तर तुम्ही तुमची कर्ज लवकरात लवकर फेडलेली उत्तम राहतील. कारण या वयोगटासाठी त्यांचं निवृत्तीचं वय अधिक जवळ येत आहे. निवृत्ती म्हणजे तरुण वयात ज्याप्रमाणे रोजचा पगार हाती येतो त्यात खंड. मग तुम्हाला अॅन्युइटी चांगली ठेवायची असेल तर कर्जातून मुक्त होणं गरजेचं आहे. शिवाय सध्याच्या काळात जेव्हा कर्जावरील करसवलती नाहीत, व्याजदरातही वाढ आहे त्यावेळी तर हे आवश्यकच आहे. तुमचं वय ३०-४०च्या दरम्यान असेल तर तुम्ही तातडीने कर्जफेड केली नाही तरी चालण्यासारखं आहे. कारण या वयोगटाकडे निवृत्तीपर्यंत बऱ्यापैकी मोठा कालावधी असणार आहे. तुमच्याबाबतीत एकतर मासिक हप्ता वाढेल किंवा कर्जाचा कालावधी वाढेल. अशावेळी मासिक हप्ता तेवढाच ठेऊन तुम्ही मुद्दलाची फेड केली तर तुम्हाला ते अधिक उपयुक्त ठरू शकतं. .काहीजणांसाठी कर्जाची फेड करणं हे एकप्रकारची मानसिक शांतता मिळवण्यासारखं असतं. त्यामुळे एकप्रकारे कर्जाची परतफेड करणं किंवा न करणं हा Behavioural Finance चा भाग असू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.