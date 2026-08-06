Premium|Retirement Planning : कसा होईल निवृत्तीचा काळ सुखाचा?

मुकुंद बी. अभ्यंकर - mbabhyankar@gmail.comएकेकाळी सरकारी नोकरी, निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि त्यावर निवांत जगणे हे मध्यमवर्गीय आयुष्याचे ठरलेले गणित होते. मात्र, बदलत्या आर्थिक वास्तवात खासगी नोकरी, अस्थिर उत्पन्न, वाढती महागाई आणि वाढते आयुर्मान यामुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता हा प्रत्येकासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे सुखी, स्वाभिमानी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम निवृत्तीसाठी कमावत्या वयातच शिस्तबद्ध बचत, योग्य गुंतवणूक आणि दूरदृष्टीपूर्ण नियोजन करणे ही काळाची अपरिहार्यता ठरत आहे.काही काळापूर्वी मध्यमवर्गाच्या बाबतीत बहुतेकांची उपजीविका सरकारी नोकरीतून होत असे आणि ठराविक वयानंतर निवृत्ती; तसेच त्यानंतर ‘पेन्शनर लाइफ’ म्हणून पुढचे आयुष्य शांतपणे जात असे. पण बहुसंख्य मध्यमवर्गीय लोक आता खासगी नोकरीत किंवा स्वतःच्या व्यवसायधंद्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळे ठराविक वयानंतर निवृत्ती आणि महागाईच्या प्रमाणात वाढत जाणारी पेन्शनची रक्कम ही सुविधा आता अगदी थोड्या लोकांना उपलब्ध असलेली चैन ठरली आहे. आरोग्य सुविधांमुळे आयुर्मान वाढले आहे आणि ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत असल्याचे सहज लक्षात येते. यापैकी काहींची काम करण्याची क्षमता ज्येष्ठ नागरिक झाल्यानंतरही अंशतः टिकून असते. त्यामुळे फक्त वय झाले म्हणून निवृत्ती घ्यायलाच पाहिजे, अशी सक्ती नसते. अर्थात, उमेदीच्या वयात ज्या पद्धतीने काम होऊ शकते तसे काम या लोकांकडून होत नाही आणि आजच्या स्पर्धात्मक व बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात त्यांच्या कामातून मिळणारे उत्पन्न वयानुसार कमी होत जाते. त्यामुळे एकदा ज्येष्ठ नागरिकत्व प्राप्त झाले, की वाढत्या महागाईमध्ये स्वाभिमानाने जगता येईल एवढे उत्पन्न जिवंत असेपर्यंत कसे मिळत राहील आणि वृद्धापकाळात येणाऱ्या स्वतःच्या व आपल्या जोडीदाराच्या वैद्यकीय खर्चासाठी आवश्यक पुंजी कशी उपलब्ध राहील, याची चिंता अनेकांना लागून राहिलेली असते..Premium|Family Financial Planning : कौटुंबिक आर्थिक आरोग्यासाठी नियोजन गरजेचे!.धंदा-व्यवसाय असलेल्यांची निवृत्तीजे लोक धंदा-व्यवसायातून निवृत्त होणार असतील त्यांनी प्रत्यक्ष निवृत्त व्हायच्या काही वर्षे अगोदरपासूनच आपल्या धंदा-व्यवसायाचे निवृत्तीनंतरचे योग्य प्रकारे नियोजन करून धंद्यात नवे भागीदार घेऊन त्यांच्या हाती कारभार सोपवून आपल्याला त्यांच्याकडून रॉयल्टी किंवा नफ्यातील हिस्सा मिळत राहील, याची तजवीज करणे आवश्यक आहे. उदा. एखादा डॉक्टर, सनदी लेखापाल किंवा वकील आपल्या व्यवसायात तरुण भागीदारांना सामावून घेत टप्प्याटप्प्याने जबाबदाऱ्या सोपवू शकतो. त्यामुळे निवृत्तीनंतरही त्याला नफ्यातील हिस्सा किंवा रॉयल्टी किंवा सल्लागार शुल्काच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळत राहील, याची व्यवस्था करता येऊ शकते. यामध्ये जिथे शक्य असेल तिथे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा एलएलपी स्थापन करून आपल्या धंदा-व्यवसायाची मालकी त्या संस्थेकडे हस्तांतरित करून स्वतःकडे ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर ठेवून उर्वरित हिस्सा इतर सहकाऱ्यांना देण्याचा पर्याय विचारात घेण्यासारखा आहे.खासगी क्षेत्रातून निवृत्तीजे नागरिक खासगी नोकरी करून निवृत्त होणार आहेत, त्यांनी निवृत्तीनंतर मिळणारा प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी आदी रकमांची गुंतवणूक विविध पर्यायांमध्ये करणे जरुरीचे आहे. ही गुंतवणूक करताना मिळणारे उत्पन्न वाढत कसे राहील, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. ही गुंतवणूक योग्य प्रकारे व्हावी याकरता गुंतवणूक सल्लागारांची मदत घेणे केव्हाही चांगले. उदा. एखाद्या कर्मचाऱ्याने या रकमेचा काही भाग ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत, काही भाग मुदत ठेवीत आणि काही भाग म्युच्युअल फंडाच्या सिस्टीमॅटिक विड्रॉवल प्लॅन अर्थात ‘एसडब्ल्यूपी’ पर्यायाच्या माध्यमातून गुंतविल्यास नियमित उत्पन्नाची व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. काही आयुर्विमा कंपन्यांकडून ॲन्युइटी किंवा पेन्शन प्लॅन उपलब्ध करून दिले आहेत, ज्यामध्ये एकरकमी गुंतवणूक केल्यावर दरमहा निश्चित रक्कम हयात असेपर्यंत मिळत राहील, याची हमी दिलेली असते. तसेच निवृत्त झाल्यानंतर आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा इतरांना करून देऊन त्यातून अर्थप्राप्तीच्या संधी शोधत राहणे आवश्यक आहे..‘एसडब्ल्यूपी’- एक चांगला पर्यायनिवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नासाठी सिस्टीमॅटिक विड्रॉवल प्लॅन (एसडब्ल्यूपी) हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. यात ठराविक कालावधीनंतर निश्चित रक्कम काढता येते, तर उर्वरित निधी गुंतवलेला राहतो. ही म्युच्युअल फंडातील अशी सुविधा आहे, ज्याद्वारे गुंतवणूकदार ठराविक कालावधीनंतर (दरमहा, दर तीन महिने) निश्चित रक्कम काढू शकतो. उर्वरित रक्कम मात्र गुंतवणुकीतच राहते आणि तिची वाढ होत राहण्याची शक्यता असते. समजा एखाद्या व्यक्तीने निवृत्तीच्या वेळी ५० लाख रक्कम एका योग्य म्युच्युअल फंडात गुंतवली आणि दरमहा २५ हजार रुपये ‘एसडब्ल्यूपी’द्वारे काढण्याचा निर्णय घेतला. या गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन सरासरी नऊ ते दहा टक्के परतावा मिळाला, तर नियमित उत्पन्न मिळत असतानाच उर्वरित गुंतवणुकीची वाढ होण्याची शक्यता राहते. आणखी एखादे उदाहरण घ्यायचे झाले तर समजा सुरुवातीला दरमहा ३० हजार रुपये इतकी ‘एसडब्ल्यूपी’ रक्कम ठेवली. परंतु, महागाईमुळे खर्च वाढल्यास ही रक्कम दरवर्षी पाच टक्क्यांनी वाढवत नेण्याचे धोरणही वापरता येते. यामुळे महागाईचा परिणाम काही प्रमाणात कमी करता येतो. प्राप्तिकरातील सवलती, लवचिकता आणि शेअर बाजाराशी निगडित गुंतवणुकीमुळे दीर्घकालीन वृद्धीची संधी हे या गुंतवणुकीच्या पर्यायांमधून मिळणारे फायदे आहेत. मात्र, शेअर बाजारातील चढ-उतार, परताव्याच्या क्रमाचा धोका, दीर्घायुष्याचा धोका, महागाई यांसारख्या जोखमींचा विचार ही गुंतवणूक करत असताना करणे आवश्यक आहे.स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट)वाढत्या महागाईला समर्थपणे तोंड देता यावे, यासाठी आपली काही गुंतवणूक स्थावर मालमत्तेमध्ये करणे हाही एक चांगला पर्याय आहे. निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्तेतून महागाईच्या प्रमाणात वाढणारे भाडे उत्पन्न मिळू शकते; तसेच दीर्घकालीन भांडवली वृद्धीचाही लाभ होऊ शकतो. मात्र, यासाठीच्या गुंतवणुकीचे नियोजन आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक कमावत्या वयातच करणे अधिक फायद्याचे!.Premium|Financial Literacy for Kids : मुलांच्या हातात पॉकेट मनी देताय? 'या' ३ सोप्या स्टेप्स फॉलो करा आणि त्यांना बनवा भविष्यातील स्मार्ट फायनान्शिअल मॅनेजर.वैद्यकीय व इतर खर्चाची तरतूदवैद्यकीय आणि इतर आपत्कालीन खर्चांसाठी योग्य त्या प्रमाणात आरोग्य विमा घेणे आवश्यक आहे. पूर्वीप्रमाणे हे विमा कवच सत्तरीनंतर संपत नाही आणि तहहयात आरोग्य विम्याचा लाभ वृद्ध व्यक्ती घेऊ शकतात. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत ७० वर्षांनंतर पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत आरोग्य विमा संरक्षण मिळू शकते; त्याचाही लाभ घेणे आवश्यक आहे. इतर आपत्कालीन खर्चांसाठी मध्यरात्रीसुद्धा मोडता येईल असे सोने जवळ असणे आवश्यक आहे.निवृत्ती सुखाची...निवृत्ती हा आयुष्याचा शेवट नसून, नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. या काळात आर्थिक स्वावलंबन, चांगले आरोग्य आणि मानसिक समाधान यांचा समतोल साधणे आवश्यक असते. वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षितता ही कमावत्या वयात केलेल्या दूरदृष्टीपूर्ण नियोजनाची फलश्रुती असते. निवृत्तीची तयारी जितक्या लवकर सुरू केली जाईल, तितकी ती अधिक परिणामकारक ठरते. महागाई, वाढते आयुर्मान आणि बदलती कौटुंबिक रचना या वास्तवांचा स्वीकार करून प्रत्येकाने स्वतःच्या परिस्थितीनुसार आर्थिक आराखडा तयार करणे ही काळाची गरज आहे.सरकारी योजनांची व्याप्ती वाढायला हवी!ज्येष्ठ नागरिकांच्या वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षिततेच्या समस्यांवर उपाय मिळावा या हेतूने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस), अटल पेन्शन योजना (एपीआय), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसएमआय), तसेच ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. तथापि, वाढती महागाई आणि वाढते आयुर्मान लक्षात घेता या योजनांची व्याप्ती आणि मिळणारे लाभ अगदीच तुटपुंजे आहेत. या योजनांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ९८२२४७५६११).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.