Premium|Global Commodity Market : युद्ध, महागाई आणि रुपयातील घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर सोने‑चांदीसह कमोडिटी गुंतवणूक पुन्हा केंद्रस्थानी

ऋषिकेश उगले - rushikesh.ugale@mcqube.in आजच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत युद्ध, कच्च्या तेलाचे दर आणि चलनातील चढ-उतार यांचा थेट परिणाम आपल्या रोजच्या जीवनावर होताना दिसत आहे. अशा वेळी सोने, चांदी आणि इतर कमोडिटी हा गुंतवणूक पर्याय म्हणून पुन्हा चर्चेत येत आहेत. वाढती महागाई, जागतिक अनिश्चितता आणि गुंतवणुकीच्या बदलत्या प्रवाहांच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व घटकांचा परस्परसंबंध समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. याच मुद्द्यांचा वेध घेणारा हा लेख...सध्या जग युद्धाच्या विळख्यात अडकलंय! इराण, इस्राईल आणि अमेरिकेच्या वादात संपूर्ण जग वाढत्या महागाईने होरपळून जाईल, याची भीती वेगाने पसरत आहे. युद्धाचा केंद्रबिंदू ठरलेलं ठिकाण म्हणजे होर्मूझची सामुद्रधुनी. जगातील २० टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा या भौगोलिक क्षेत्रातून पाठवला जातो आणि इराणच्या सीमेला लागून असल्याने त्यावर प्रतिबंध घालण्याचा थेट इशारा इराणकडून देण्यात आला आहे. युद्धजन्य परिस्थिती तयार झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव ७५ डॉलर प्रति बॅरलवरून ११० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत उसळी घेताना सर्व जगाने पाहिले. भारताच्या दृष्टीने अजून एक डोकेदुखी म्हणजे मागील सहा महिन्यांत भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत ८७ रुपये प्रति डॉलरपासून ९४ रुपये प्रति डॉलरपर्यंत घसरला, ज्यामुळे आयात केलेल्या कच्च्या तेलाची किंमत वाढत जाणार, ही आर्थिकदृष्ट्या खूप गंभीर बाब आहे. जगाच्या वादात, महागाई येई दारात!इंधनाच्या दरात येणारी उसळी नुसती आर्थिक बाजारात थांबत नाही, तर ती आपल्या घराचा उंबरठा ओलांडून घरगुती खर्चामध्ये वाढ करते. सध्या घरगुती गॅसची कमतरता भासू लागल्याने आपल्या खिशाला कात्री लागणार का, हा प्रश्न आता डोकं वर काढतो आहे. कृषी क्षेत्रासाठी लागणारी खते बनविण्यासाठी नैसर्गिक गॅस वापरला जातो आणि आखाती देशांतून त्याचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास खतांच्या किमती १० ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आर्थिक तज्ज्ञांकडून वर्तविली जात आहे. म्हणजेच बाजारात येणारा भाजीपाला महागाईची झूल पांघरून उपलब्ध असणार, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.सोन्यातील चढ-उतार : भीतीचे मापकआर्थिक जगतात अस्थिरतेचे मापक म्हणून 'सोने' या धातूकडे पाहिले जाते. मागील काही वर्षांत देशातील सोन्याचे भाव ९० हजार रुपये प्रति १० ग्रॅमपासून एक लाख ७५ हजार रुपये प्रति १० ग्रॅमपर्यंत वाढण्यामागे वैश्विक अनिश्चितता आणि महागाईची टांगती तलवार असल्याचे वर्तविले जाते. एकीकडे सोने-चांदीच्या भावांमधील उसळी सुरक्षिततेचा आभास निर्माण करते, तर लगेच काही दिवसांत त्यांचे भाव अचानक घसरल्याची बातमी समाजमाध्यमांवर पसरू लागते आणि दाणादाण उडते. वर्षानुवर्षे 'सोने' दुहेरी भूमिका निभावताना दिसते, महागाईच्या काळात सुरक्षित आर्थिक आश्रयस्थान आणि उर्वरित वेळेस अस्थिर मालमत्ता! हे आपल्याला दर्शवते, की कमोडिटी मार्केट स्वतंत्रपणे कार्य करत नाही, तर वैश्विक वायदे बाजार, युद्धाचे सावट, आर्थिक अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय अशा सर्वांगीण परिणामांना स्वतःमध्ये सामावून कमोडिटीचे भाव आपल्यासमोर प्रदर्शित केले जातात. कमोडिटीमधील गुंतवणूककमोडिटी म्हणजे जे आपण वापरतो आणि त्याची किंमत मोजण्यास तयार असतो. शेअर आणि बाँड हे बहुतांश वेळेस कागदावरच असतात; पण कमोडिटी आपल्या जीवनाशी संलग्न आहेत, जसे, की इंधन, खाद्यपदार्थ, धातू आणि ऊर्जा. जेव्हा यांच्या किमती बाजारात वाढू लागतात, तेव्हा त्याचा परिणाम औद्योगिक क्षेत्रातील कच्च्या मालापासून ते वाहतूक प्रक्रिया, उद्योग आणि वितरण यामध्ये प्रकर्षाने जाणवतो. याचा परिणाम म्हणजे प्रतिवर्ष पाच ते सहा टक्के महागाई दर, ज्यामुळे १० वर्षांच्या कालावधीत खरेदी करण्याची क्षमता ३३ टक्क्यांनी कमी होते. आपल्या खर्चात होणारी वाढ म्हणजेच तुमच्या खिशातील पैशाची खरेदी करण्याची क्षमता कमी होणे. स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या मालमत्ता, जसे, की बॉँड आणि बचत- यांची किंमत महागाईसमोर तग धरू शकत नाही. त्यामुळे मोठ्या कालावधीच्या दृष्टीने अभ्यास केल्यावर हे समजते, की महागाईपासून वाचवण्यात हे गुंतवणुकीचे पर्याय अपयशी ठरतात. याउलट कमोडिटी बाजार महागाईपासून बचाव करण्यासाठी उत्तम पर्याय ठरतो.महागाई म्हणजे इंधन, धातू यांसारख्या कमोडिटीच्या किमतींमध्ये होणारी वाढ आणि जेव्हा आपण या कमोडिटीमध्ये गुंतवणूक करतो, तेव्हा आपल्याला महागाईच्या काळात चांगला परतावा मिळू शकतो. इतिहासातील युद्ध किंवा आर्थिक मंदीचा कालखंड यांचा अभ्यास केल्यावर समजते, की सोन्यात केलेली गुंतवणूक या दरम्यान सर्वांत प्रभावी परतावा देते व महागाईपासून वाचवते. यावरून आपल्याला कळते, की कमोडिटीमध्ये गुंतवणूक असणे आपल्या पोर्टफोलिओसाठी कशा प्रकारे फायदेशीर ठरते..कमोडिटी सांभाळण्यातील अडथळेकमोडिटीमध्ये गुंतवणुकीचा सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे त्यात गुंतवणूक केल्यानंतर सुरक्षितपणे सांभाळणे. त्याची सुरक्षित साठवण करताना अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असावी लागते, ज्याचा खर्च आपला परतावा कमी करण्यास कारणीभूत ठरतो. प्रत्यक्षात आपल्याकडे त्याची भौतिक मालकी असली तरी बाजारात होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे लगेच त्याला विकून फायदा घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कमोडिटीचा अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठा वाटा असला तरी त्याला प्रत्यक्ष खरेदी करून गुंतवणूक करणे हे सर्वांगीण दृष्टीने फायदेशीर पर्याय ठरत नाही.कमोडिटी गुंतवणुकीचा सुलभ मार्गआर्थिक बाजार आपल्याला कमोडिटीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे सुलभ पर्याय उपलब्ध करून देतात. कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हज (जसे, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स) यांच्या माध्यमातून, विनाभौतिक खरेदी आपण सहजपणे गुंतवणूक करू शकतो. 'मार्जिन'चा वापर करून बाजारातील चढ-उतारांपासून गुंतवणुकीचा बचाव करता येतो. सोने आणि चांदीमध्ये 'ईटीएफ'च्या माध्यमातून अतिशय सोप्या आणि सुलभ प्रकारे गुंतवणुकीचा पर्याय उपलब् 