Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे?

डोनाल्ड ट्रम्प नावाच्या एका हेकेखोर व्यक्तीमुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाले आणि आज त्या युद्धाचे परिणाम सारे जग भोगत आहे. इराण या तुलनेने छोट्याशा देशाने साऱ्या जगाच्या राजकारणावर आणि अर्थकरणावर परिणाम केला आहे. एका अरुंद समुद्री मार्गामुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा श्वास रोखला जाऊ शकतो, असा कोणत्याही सामान्य व्यक्तीने कधी विचारही केला नसेल पण सध्या नेमकं तेच घडत आहे. मध्य-पूर्वेतील होर्मुझ सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या तणावाने केवळ तेलाचे टँकर अडवले नाहीत, तर जगभरातील बाजारपेठा, चलनं, शेअर बाजार आणि सामान्य लोकांच्या खिशालाही हादरा दिला आहे. पेट्रोल पंपावर वाढलेल्या किमती फक्त सुरुवात असते. कारण तेल महागलं की त्याचा परिणाम भाजीपासून विमानप्रवासापर्यंत, खतांपासून रुपयाच्या किमतीपर्यंत आणि शेवटी तुमच्या रोजच्या जगण्यापर्यंत पोहोचतो.भारतासाठी हे संकट आणखी गंभीर आहे. कारण आपण वापरत असलेल्या प्रत्येक १० लिटर तेलापैकी जवळपास ९ लिटर तेल परदेशातून येतं. आणि त्यातलं मोठं तेल याच एका समुद्री मार्गावर अवलंबून आहे. इतिहास सांगतो, जेव्हा जेव्हा जगात तेलसंकट निर्माण झालं, तेव्हा भारताला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. कधी रॉकेलच्या रांगा, कधी सोनं गहाण ठेवण्याची वेळ, तर कधी संपूर्ण आर्थिक धोरण बदलण्याची गरज भासली होतीमग आता समोर उभं राहिलेलं संकट किती मोठं आहे? तेलाच्या किमती वाढल्या की नेमका कोणाला फायदा होतो आणि कोणाला तोटा होतो? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भारत अजून किती काळ जगाच्या तेलराजकारणावर अवलंबून राहणार? या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरे आपण जाणून घेणार आहोत सकाळ+च्या या लेखातून. .होर्मुझ बंद झाले म्हणून जागतिक तेलबाजारात खळबळ उडाली!जागतिक बाजारात सध्या जी तेलाची चणचण जाणवत आहे त्याचं मोठं कारण होर्मुझची सामुद्रधुनी आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (आयईए) केलेल्या नोंदीनुसार होर्मुझमधून फेब्रुवारीत दररोज २ कोटींहून अधिक तेलाचे बॅरल वाहत होते, ते युद्धानंतर ३८ लाख बॅरलपर्यंत खाली आले. म्हणजे तब्बल ८० टक्के घट. आणि या एकाच धक्क्याने जागतिक बाजारात तेलाची किंमत एका बॅरलमागे १४४ डॉलरवर जाऊन पोहोचली.होर्मुझची सामुद्रधुनी जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्याची मुख्य नस आहे. पर्शियन गल्फ आणि ओमानच्या आखाताला जोडणारा हा जलमार्ग आहे. जगातल्या एकूण तेल व्यापाराचा मोठा भाग याच मार्गाने होतो. भारतासाठी तर हे प्रकरण आणखी गंभीर आहे, कारण भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास ८८ ते ९० टक्के तेल बाहेरून मागवतो. आणि त्यातल्या जवळपास निम्म्या तेलाची ने-आण याच होर्मुझच्या मार्गाने होते.इराणने होर्मुझवरून जाणाऱ्या तेलावर बंधने घातल्यानंतर बाजारावर याचा परिणाम लगेच दिसला. ब्रेंट क्रूड म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात जे तेल संदर्भ म्हणून वापरलं जातं ते संघर्षापूर्वी ७० डॉलर प्रति बॅरल होतं. हल्ले झाल्यानंतर ते थेट ११९ डॉलरवर गेलं. त्याचबरोबर अमेरिकन WTI (वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट) तेलाची किंमतही ७० डॉलरवरून ९२ डॉलरपेक्षा जास्त झाली.या किंमतवाढीचा भारतावर थेट परिणाम झाला. देशाची चालू खाते तूट आधीच २०२६-२७ साठी जीडीपीच्या सुमारे १ टक्का इतकी अपेक्षित होती. त्यात आणखी भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली..१९७३ ते २०२६ : तेलसंकटांचा भारतातील इतिहासभारताचा तेलाशी असलेला संघर्ष नवीन नाही. १९७३ पासून आतापर्यंत प्रत्येक मोठ्या तेल संकटाने भारताला हादरवलं आहे. कधी महागाईच्या रूपात, कधी परकीय चलनाची टंचाई म्हणून, तर कधी थेट आर्थिक धोरणे बदलण्यास भाग पाडलं आहे.ऑक्टोबर १९७३ मध्ये अरब देशांनी इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर तेलबंदी लादली. एका बॅरल कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे ३ डॉलरवरून १२ डॉलरवर गेली म्हणजे चारपट वाढ. त्या वेळी भारत आपल्या ३० टक्के तेलाची गरज आयातीतून भागवत होता, आणि सरकार किमतींवर नियंत्रण ठेवत होतं. परिणामी घाऊक महागाई उसळली, शेतीवर परिणाम झाला आणि दिल्लीत रॉकेलसाठी रांगा लागल्या. बंगळुरूसारख्या शहरांत रॉकेल पोलिस ठाण्यांमधून विकावं लागलं, इतकी परिस्थिती बिकट झाली होती.त्यानंतर आलं १९७९ चं इराणी क्रांतीचं संकट. इराण हा जगातला दुसरा मोठा तेल निर्यातदार होता आणि तो एकट्यानेच बाजारातून बाजूला झाला. तेलाची किंमत १४ डॉलरवरून ३९ डॉलरपर्यंत गेली. भारताची व्यापार तूट एकाच वर्षात जवळपास दुप्पट झाली. परकीय चलनाचा साठा झपाट्याने रिकामा होऊ लागला. भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (आयएमएफ) मदतीसाठी जावं लागलं.१९९०-९१ मध्ये इराकने कुवेतवर केलेल्या आक्रमणाने आणखी एक मोठा धक्का दिला. तेव्हा भारतावर आधीच कर्जाचा डोंगर होता. चालू खाते तूट जीडीपीच्या ३.१ टक्क्यांवर होती आणि परकीय चलनाचा साठा केवळ सात-आठवड्यांच्या आयातीपुरता शिल्लक होता. सरकारला ४७ टन सोनं गहाण ठेवून आणीबाणीचं कर्ज उभं करावं लागलं. याच संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांनी १९९१ च्या बजेटमध्ये ऐतिहासिक आर्थिक सुधारणा जाहीर केल्या.२००७-०८ मध्ये ब्रेंट क्रूड थेट १४७.५० डॉलर प्रति बॅरलवर गेलं. त्या वेळी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्यांचा एकत्रित तोटा १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला. सरकारने ‘ऑइल बाँड्स’ देऊन हे नुकसान पुढे ढकललं. त्यामुळे थेट तोटा कमी दिसला, पण बोजा मात्र वाढत गेला. याच दबावातून २०१० मध्ये पेट्रोल आणि २०१४ मध्ये डिझेलच्या किमती मुक्त बाजारावर सोडण्याचा निर्णय झाला.२०२० मध्ये कोरोना महासाथीमुळे उलट परिस्थिती निर्माण झाली. मागणी इतकी कोसळली की अमेरिकन WTI तेल -३७.६३ डॉलर प्रति बॅरलवर गेलं. म्हणजे तेल विकणाऱ्यांना पैसे मोजून तेल द्यावं लागत होतं!या सगळ्या इतिहासावरून हे समजतं की भारत तेलाच्या जागतिक हालचालींपासून कधीही वेगळा राहू शकला नाही. आणि आता तर आयात ९० टक्क्यांवर गेली आहे, त्यामुळे हे अवलंबित्व अधिकच वाढलं आहे..सरकारचा दिलासा की तात्पुरती मलमपट्टी?तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात भडकल्या तेव्हा भारत सरकारपुढे मोठा प्रश्न होता की हा भार कोण उचलायचा? सामान्य नागरिकाने, की सरकारने? आणि किती काळासाठी?सरकारने २७ मार्च २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त कर (स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटी) १३ रुपये प्रति लिटरवरून थेट ३ रुपयांवर आणण्यात आला. डिझेलवरील हाच कर, जो आधी १० रुपये प्रति लिटर होता, तो पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला.मागच्या महिनाभरात सरकारी तेल कंपन्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महागड्या दराने कच्चं तेल विकत घेत होत्या, पण ते ग्राहकांना जुन्याच कमी दराने देत होत्या. पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी १२ मे रोजी सीआयआय व्यापार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केलं की तेल कंपन्यांचं दररोजचं नुकसान सुमारे १ हजार कोटी रुपये इतकं होतं आणि ही परिस्थिती 'दीर्घकाळ टिकणं शक्य नाही.' त्यामुळे मे महिन्यात पेट्रोलच्या किमती वाढल्या आणि इथून पुढेसुद्धा वाढतच राहतील असे चित्र दिसत आहे..तेलदरवाढीत कोण नफा पाहतंय, कोण तोटा सहन करतंय?तेलाच्या किमतींच्या या खेळात सरकारी कंपन्यांसोबत खाजगी कंपन्यांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. भारतातली सर्वात मोठी खाजगी पेट्रोल-डिझेल विक्रेती कंपनी नायरा एनर्जी आहे. या कंपनीचे देशभरात ६ हजार ९६७ पेट्रोल पंप आहेत. या कंपनीने आंतरराष्ट्रीय किमती वाढताच आपलं गणित जुळवलं आणि पेट्रोल ५ रुपये तर डिझेल ३ रुपये प्रति लिटरने महागवलं. कारण सरळ होतं जास्त किमतीने कच्चं तेल विकत घ्यायचं आणि जुन्या दराने विकायचं, तर कंपनी टिकणार कशी?दुसरीकडे, जिओ-बीपी या कंपनीचं चित्र वेगळं होतं. या कंपनीचे देशभरात २ हजार १८५ पंप आहेत. जिओ-बीपीने मात्र आपले दर वाढवले नाहीत, मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करूनही. हा निर्णय व्यावसायिकदृष्ट्या विचित्र वाटतो, पण कदाचित बाजारातला हिस्सा टिकवणे आणि ग्राहकांशी विश्वासार्हता जपणे हा उद्देश असावा..तेलदरवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर होणार गंभीर परिणाम!तेल महाग झालं म्हणजे फक्त पेट्रोल पंपावर जास्त पैसे द्यायचे, असं नसतं. त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक घटकावर होतात. पहिला परिणाम महागाईत दिसतो. कच्च्या तेलाची किंमत वाढली की वाहतुकीचा खर्च वाढतो. त्यामुळे भाजीपाला, धान्य, किराणा माल सगळं महाग होतं. खते बनवायला इंधन लागतं, त्यामुळे खते महाग होतात. विमानातून प्रवास महाग होतो. कारखान्यांतील उत्पादन खर्च वाढतो. म्हणजे कच्च्या तेलाचा एकच झटका संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत साखळी प्रतिक्रिया उमटवतो.इराण संकटाच्या काळात खते आणि जड रासायनिक उद्योगांवरही दुहेरी दबाव आला. एकीकडे तेल महाग झाल्याने उत्पादन खर्च वाढला, तर दुसरीकडे इराणकडून येणाऱ्या खताच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात खंड पडण्याची शक्यता निर्माण झाली. जून महिन्यात पेरणीसाठी लागणाऱ्या खतांची उपलब्धता कमी झाली असती, तर खरीप हंगामावर थेट परिणाम झाला असता.दुसरा मोठा परिणाम रुपयावर होतो. जगात जेव्हा अनिश्चितता वाढते, तेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे धाव घेतात. म्हणजे डॉलर, सोनं. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजार आणि रोख्यांमधून पैसे बाहेर जातात आणि रुपया कमकुवत होतो. कच्चं तेल डॉलरमध्ये विकत घ्यायचं असतं. रुपया कमकुवत झाला तर त्याच तेलासाठी जास्त रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे तेलाच्या महागाईचा आणि रुपया घसरण्याचा दुहेरी फटका एकाच वेळी बसतो.इराण संकटानंतर भारतीय शेअर बाजारात घट झाली. रुपया दुर्बल झाला आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतली. परदेशी व्यावसायिक कर्ज (एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग) असलेल्या भारतीय कंपन्यांसाठी हे आणखीनच महाग होतं, कारण डॉलरमध्ये घेतलेलं कर्ज परत करायला जास्त रुपये लागतात. तेलसंकटाने व्यापारी साखळी कशी विस्कळित केली!तेल संकटाचा फटका केवळ पेट्रोल पंपापुरता मर्यादित नाही. तो अशा ठिकाणीही पोहोचतो, जिथे आपण कधी विचारही करत नाही. दुबईतून येणारं सोनं, इराणला जाणारा बासमती तांदूळ, अगदी कन्नोजच्या इत्राचा व्यापारही याचा बळी ठरला.संयुक्त अरब अमिरातीतील दुबई हे सोन्याचं आणि हिऱ्यांचं जागतिक केंद्र आहे. भारतात दरवर्षी येणाऱ्या सुमारे ८०० ते ८५० टन सोन्यापैकी ५० ते ६० टक्के भाग दुबईमार्गे येतो. दुबई भारतासाठी हिऱ्यांच्या कच्च्या मालाचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. जेव्हा मध्य-पूर्वेत तणाव वाढला आणि दुबईचं हवाई क्षेत्र आणि बंदरं विस्कळित झाली, तेव्हा या पुरवठ्यावर थेट परिणाम झाला. सोनं आणि हिरे कमी आले, उपलब्धता घटली आणि किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली.तांदळाच्या बाबतीत चित्र आणखी गंभीर होतं. भारत जगातला सर्वात मोठा बासमती तांदूळ निर्यातदार आहे. आणि या निर्यातीचे सर्वात मोठे ग्राहक सौदी अरेबिया, इराण, इराक, संयुक्त अरब अमिराती आणि येमेन हे देश आहेत. म्हणजे भारताच्या जवळपास ५० टक्के बासमती निर्यातीचे ग्राहक याच संकटग्रस्त भागात आहेत!मध्य-पूर्वेतील हवाई क्षेत्र बंद किंवा धोकादायक झाल्याने भारत-युरोप आणि भारत-आखाती देशांदरम्यान उड्डाण करणाऱ्या विमानांना लांबचे मार्ग घ्यावे लागले. यामुळे जास्त इंधन वापरलं गेलं, उड्डाणाचा वेळ वाढला आणि खर्च वाढला. विमान कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम झाला आणि तिकिटांचे दर वाढले.मालवाहतुकीच्या जहाजांसाठी युद्ध-जोखीम विमा शुल्क (वॉर रिस्क प्रीमियम) वाढलं. आखातात जहाज पाठवायचं म्हणजे जास्त विम्याचा खर्च, जास्त वेळ, जास्त पैसे. यामुळे भारतातून निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांचा नफा कमी झाला. अभियांत्रिकी उत्पादनं, वस्त्रोद्योग, रसायनं, शेतीमाल या सगळ्यांवर परिणाम झाला.सगळ्यात आश्चर्यकारक उदाहरण म्हणजे इत्र व्यापार. उत्तर प्रदेशातल्या कन्नोजचं इत्र आखाती देशांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे. रमजानच्या हंगामात मागणी सर्वोच्च असते. पण आखातात मालवाहतूक विस्कळित झाल्याने या छोट्या व्यापाऱ्यांनाही फटका बसला. हे दाखवतं की जागतिक तेल संकटाचे परिणाम खोलवर पसरले आहेत. .तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताची धडपड!इतिहासात भारताने अनेक तेल धक्क्यांतून काहीतरी शिकत, पर्याय शोधत, धोरणे बदलत वाटचाल केली आहे. आज भारत एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर उत्तर शोधतोय. सर 