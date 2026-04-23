Premium|Bihar Political Transition : नव्या राजकीय पर्वातील बिहार

डॉ. अविनाश कोल्हे, राज्यशास्त्राचे प्राध्यापकनितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव समाजवादी विचारसरणीचे, तर सुशील मोदी हिंदुत्ववादी. या तिघांतील समान धागा म्हणजे तिघेही ओबीसी समाजाचे नेते.१९९० मध्ये जनता पक्षात असलेले लालूप्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्या राज्यात ओबीसींच्या वरचष्म्याचा काळ सुरू झाला, जो आजही कायम आहे. आता मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले सम्राट चौधरीसुद्धा ओबीसी समाजाचे आहेत. भाजपचे बिहारमधील ज्येष्ठ नेते सम्राट चौधरी यांनी बिहारचे चोवीसावे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांनी जाहीर केले की, बिहारचा कारभार ‘मोदी-नितीश’ मॉडेलनुसारच चालवला जाईल. अशा घोषणा तशा अपेक्षितच असतात. यातून असे दाखवायचे असते की, जरी एका पक्षाच्या हातातून दुसऱ्या पक्षाच्या हातात सत्ता गेली असली, तरी परंपरेशी, पूर्वसुरींच्या विचारांशी असलेले नाते तुटणार नाही. पण अशा घोषणांना काहीही अर्थ नसतो. .सम्राट चौधरींच्या शपथविधीनंतर संयुक्त जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते विजयकुमार चौधरी आणि बिजेंद्र प्रसाद यादव यांचा शपथविधी झाला. हे दोघे सम्राट चौधरी यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री असतील. आता मुख्यमंत्री झालेले सम्राट चौधरी (जन्म ः १९६८) राजकीय कुटुंबातून आलेले आहेत. त्यांचे वडील शकुनी चौधरी मुंगुर जिल्ह्यातील तारापूर मतदारसंघातून सहा वेळा आमदार झाले होते. सम्राट चौधरींनी राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात १९९९ मध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षातून केली. ते २०००मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले. नऊ वर्षांपूर्वी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. अनेक वर्षे दुय्यम स्थानावर असलेल्या भाजपने संयतपणे प्रगती करत आता राज्यातील सर्वोच्च पद मिळविलेलेे आहे. यामागे २०२५ मधील बिहार विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरी होती.या निवडणुकीत भाजपला एकूण २४३ जागांपैकी सर्वांत जास्त म्हणजे ८९ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत नितीश कुमार यांना ८५ जागा मिळाल्या. बिहार राज्यात भाजप-संयुक्त जनता दल युती सत्तेत आली. या युतीत भाजपचे जास्त आमदार असूनही भाजपने नितीश कुमार यांनाच मुख्यमंत्रिपद दिले. तेव्हा ही तात्पुरती रचना आहे, योग्य वेळ येताच नितीश कुमार पायउतार होतील याचा अंदाज होता. तो आता खरा ठरला आहे. कोणत्याही राजकीय युतीतील अलिखित नियम म्हणजे ज्या पक्षाचे सर्वांत जास्त आमदार/खासदार, त्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री/पंतप्रधान होतो. या नियमाला क्वचित अपवाद होतात, पण ते अपवाद असतात आणि अल्पजीवी असतात..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.समान धागाराजकीय जीवनात अशा प्रकारे सत्तांतरे होत असतात. युतीच्या राजकारणात आजचा 'धाकटा भाऊ' उद्या-परवा 'मोठा भाऊ' होतो, होऊ शकतो. महाराष्ट्रात असे झालेले बघितले आहे. आता बिहारमध्ये झाले. महत्त्वाचा फरक इतकाच की बिहार राजकारणातील नितीश कुमार यांच्या अस्तामुळे एका पर्वाचा अंत झाला आहे. त्याची हुरहुर वाटते. नितीश कुमार (जन्म ः १९५१), लालूप्रसाद यादव (जन्म ः १९४८) आणि सुशील मोदी (जन्म ः१९५२) ही नावे म्हणजे १९७०च्या दशकात बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या लढ्यातून समोर आलेले नेते. आता मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले सम्राट चौधरीसुद्धा ओबीसी समाजाचे आहेत. नितीश कुमार जरी गेली अनेक वर्षे बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी होते तरी त्यांचा पक्ष कधीही स्वबळावर बिहारमध्ये सत्तेत नव्हता. त्यांना नेहमी इतर पक्षांची मदत घेऊन मुख्यमंत्रिपदी विराजमान व्हावे लागले. यासाठी त्यांनी अनेकदा तत्त्वशून्य तडजोडी केलेल्या दिसून येतात. सत्तेसाठी कधी भाजपाबरोबर तर कधी लालूप्रसाद यांच्या ‘राजद’बरोबर त्यांनी युती केली. या सर्व युतींत एक अट म्हणजे नितीश कुमार मुख्यमंत्री असतील. आता २०२५मध्ये जेव्हा त्यांच्या पक्षाला भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्या, तेव्हा मात्र त्यांचा प्रभाव कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले. आता जरी बिहारच्या राजकारणातून नितीश कुमार एका प्रकारे निवृत्त झाले असले तरी त्यांचे बिहारच्या विकासातील योगदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यांनी ‘न्यायासह विकास’ ही संकल्पना रुजवली. ते जेव्हा २००५मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा बिहारची प्रतिमा ‘गुंडांचे राज्य’ अशी होती. नितीश कुमार यांनी ही प्रतिमा प्रयत्नपूर्वक बदलली..आपल्या देशांच्या राजकारणात ‘या ना त्या समाजघटकाचे तुष्टीकरण’ हा एक प्रकारचा स्थायीभाव झालेला आहे. त्यानुसार नितीश कुमार यांनी शालेय मुलींना मोफत सायकल आणि गणवेशवाटप वगैरे योजना राबवल्या होत्या. शिवाय १२५ युनिट मोफत वीज तसेच स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क माफ करण्यासारखे निर्णयसुद्धा घेतले. नितीश कुमार यांच्या निवृत्तीच्या निमित्ताने देशाच्या राजकारणात झालेल्या बदलांची नोंद घेतली पाहिजे. एक म्हणजे १९७५मधील आणीबाणीनंतर पुढे आलेले बरेच नेते आता काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. त्यांच्या जागी नवी पिढी आलेली आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव (जन्म ः १९७३) सत्तेत होते तर बिहारमध्ये आता सम्राट चौधरी सत्तेत आहेत. दुसरे म्हणजे आज देशभरच्या आपल्या राजकीय संस्कृतीत फार मोठे बदल झालेले दिसतात.विचारसरणीचा अभावआजच्या काळात राजकीय तत्त्वज्ञान नावालाच उरले आहे. सत्ता आणि त्यासाठी प्रसंगी विधिनिषेध न बाळगता प्रसंगी केलेल्या तडजोडी, हे आजच्या आपल्या राजकीय संस्कृतीचे ठळक वैशिष्ट्य आहे. याला बिहारचे राजकारणसुद्धा अपवाद नाही. आज मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले सम्राट चौधरींनी राजकीय जीवनाची सुरुवात लालूप्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दल या पक्षापासून केली. लालूप्रसादांंचा पक्ष ढोबळमानाने समाजवादी विचारांचा. लालकृष्ण अडवानींची गाजलेली रथयात्रा तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या लालूप्रसाद यांनी २३ ऑक्टोबर १९९० रोजी गाजावाजा करत अडवली होती. आजचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत याच पक्षात होते. नंतर ते भाजपात गेले आणि आज मुख्यमंत्री झाले. आपल्या महाराष्ट्रातही यापेक्षा काही वेगळे झाले नाही. हे बदल म्हणजे जुनी पिढी, जुनी मूल्ये गेली आणि नवे नेते, नवी राजकीय संस्कृती आली आहे..आता नितीश कुमार थकत चालले आहेत. कोणताही प्रादेशिक पक्ष स्वभावतः एकखांबी तंबू असतो. नितीश कुमार यांच्यानंतर संयुक्त जनता दलाकडे दमदार नेता नाही. याचा फायदा भाजपने घेतला नसता तरच नवल. गेली काही वर्षे भाजपने बिहारमध्ये प्रभाव वाढवत आणला होताच. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे २०२५च्या विधानसभा निवडणुकांत नितीशकुमार यांच्या पक्षापेक्षा भाजपने चार जागा जास्त मिळवल्या आणि आता राज्यातील सर्वोच्च पद. काही वर्षांपूर्वी भाजपने उत्तर प्रदेशात वर्चस्व निर्माण केले. आता बिहारमध्ये कदाचित त्याची पुनरावृत्ती होईल. हे चित्र २०३० मधल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत नक्कीच दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, सकाळ+ चे सदस्य व्हा 