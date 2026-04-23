Premium|Bihar Political Transition : नव्या राजकीय पर्वातील बिहार

Bihar Political Transition : नव्या राजकीय पर्वातील बिहार

Bihar Political Transition 2026 : बिहारमध्ये ओबीसी राजकारणाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. भाजपचे सम्राट चौधरी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असून, नितीश कुमारांच्या 'मोठ्या भावाची' भूमिका सोडून आता भाजपने राज्यातील सर्वोच्च पद आपल्याकडे खेचून आणले आहे.
Bihar Political Transition

Bihar Political Transition

डॉ. अविनाश कोल्हे, राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक

नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव समाजवादी विचारसरणीचे, तर सुशील मोदी हिंदुत्ववादी. या तिघांतील समान धागा म्हणजे तिघेही ओबीसी समाजाचे नेते.

१९९० मध्ये जनता पक्षात असलेले लालूप्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्या राज्यात ओबीसींच्या वरचष्म्याचा काळ सुरू झाला, जो आजही कायम आहे. आता मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले सम्राट चौधरीसुद्धा ओबीसी समाजाचे आहेत.

भाजपचे बिहारमधील ज्येष्ठ नेते सम्राट चौधरी यांनी बिहारचे चोवीसावे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांनी जाहीर केले की, बिहारचा कारभार ‘मोदी-नितीश’ मॉडेलनुसारच चालवला जाईल. अशा घोषणा तशा अपेक्षितच असतात. यातून असे दाखवायचे असते की, जरी एका पक्षाच्या हातातून दुसऱ्या पक्षाच्या हातात सत्ता गेली असली, तरी परंपरेशी, पूर्वसुरींच्या विचारांशी असलेले नाते तुटणार नाही. पण अशा घोषणांना काहीही अर्थ नसतो.

Bihar Politics

Related Stories

No stories found.