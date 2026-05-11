Premium|Arvind Kejriwal Court Hearing Absence : केजरीवालांची 'गांधीगिरी' की न्यायालयीन टाळाटाळ? भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलकाची राजकीय विसंगती चर्चेत

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयीन खटल्याच्या सुनावणीस अनुपस्थित राहून 'गांधीगिरी'चा मार्ग स्वीकारल्याचे जाहीर केले व त्यांच्या कृतीची चर्चा देशभरात रंगली. या निर्णयामुळे त्यांच्या राजकीय वाटचालीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीमधून उदयास आलेला नेता आज न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर राहण्याची भूमिका घेतो, हीच त्यांच्या राजकारणातील सर्वांत मोठी विसंगती मानली जात आहे.अरविंद केजरीवाल यांची सार्वजनिक ओळख घडली ती अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील जनलोकपाल आंदोलनातून. २०११मध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात देशभर उभ्या राहिलेल्या लाटेत केजरीवाल हे प्रामाणिक, अभ्यासू आणि निर्भीड कार्यकर्ते म्हणून पुढे आले. त्यानंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश करत आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. पारंपरिक पक्षांना पर्याय देण्याचा दावा करत त्यांनी स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शकता आणि सामान्य माणसाचा आवाज हे मुद्दे पुढे केले..दिल्लीच्या राजकारणात त्यांनी २०१३मध्ये धडाकेबाज प्रवेश केला आणि काही वर्षांतच राजधानीत मजबूत सत्ता निर्माण केली. शिक्षण, आरोग्य, वीज-पाणी अनुदान, मोहल्ला क्लिनिक यांसारख्या योजनांमुळे त्यांना लोकप्रियता मिळाली. प्रशासनातील काही निर्णयांमुळे त्यांची प्रतिमा कार्यक्षम मुख्यमंत्री अशी तयार झाली. मात्र, काळ पुढे गेला तसा त्यांच्या वर्तनातील विरोधाभास समोर येऊ लागले. त्यांचे महत्त्वाचे सहकारी टप्प्याटप्प्याने त्यांना सोडून गेले. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जन्मलेल्या पक्षावरच मद्य धोरण प्रकरणात आरोप झाले. त्यांच्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंग, सत्येंद्र जैन अशा काही सहकाऱ्यांवरही दिल्ली विधानसभेतील सत्ता उपभोगताना भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. स्वतः केजरीवाल यांच्यावर मद्य धोरणात हवाला माध्यमातून पैशांची देवाणघेवाण केल्याचे आरोप झाले व त्यांना तुरुंगाची हवाही खावी लागली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात त्यांनी कंबर कसली, मात्र त्यांच्या पक्षाला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. स्वतः केजरीवाल यांनाही पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर त्यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने मद्य गैरव्यवहार प्रकरणातून पुराव्यांअभावी दोषमुक्तही केले. मात्र, सीबीआयने या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व खटला सुरू झाला. याच दरम्यान केजरीवालांचे राज्यसभेतील खासदार राघव चढ्ढा व इतर सहाजणांनी बंडखोरी करीत पक्ष सोडला आणि ते भारतीय जनता पक्षात सहभागी झाले. आम आदमी पक्षाच्या पंजाब विधानसभेतील सत्तेलाही सुरुंग लागू शकतो, अशी चर्चा रंगली. एकंदरीतच, केजरीवाल यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा आलेख उतरता राहिला..त्यातच दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला सुरू होताच केजरीवालांनी न्यायाधीशांच्या पारदर्शीपणावर संशय घेण्यास सुरुवात केली. इतर पक्षांवर चौकशीपासून पळ काढल्याची टीका याआधी त्यांनी केली होती. आता त्यांच्याच बाबतीत समन्स, चौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया टाळण्याचा आरोप होऊ लागले. देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असलाच पाहिजे, असे विरोधकांना ओरडून सांगणारे केजरीवाल न्यायाधीशांविरोधात बोलू लागले. त्यामुळेच सुनावणीला अनुपस्थित राहून 'गांधीगिरी'चा दाखला देणे हे अनेकांना राजकीय नाट्य वाटते. महात्मा गांधी यांनी गांधीगिरी म्हणजे सत्य, पारदर्शकता, नैतिक धैर्य आणि कायद्याच्या परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी होय. त्यांनी अन्यायकारक कायद्याचा भंग केला, पण शिक्षा भोगण्यासही सिद्ध राहिले. त्या तुलनेत न्यायालयीन सुनावणीपासून दूर राहणे आणि त्याला गांधीगिरी म्हणणे हे गांधी विचारांचे सोईस्कर राजकीय रूपांतर ठरते.केजरीवाल यांच्या कारकिर्दीत एक वेगळा पॅटर्न दिसतो. संघर्षातून उदय, जनसमर्थनातून सत्ता आणि सत्तेनंतर तडजोडींचे राजकारण. आंदोलनकर्त्याची भाषा आणि सत्ताधाऱ्यांची वर्तणूक यात अंतर वाढले, अशी टीका त्यांच्या विरोधकांकडून सातत्याने होत आली आहे. मात्र, केजरीवाल यांच्या समर्थकांना ही राजकीय सुडातून होणारी कारवाई वाटते. केंद्र आणि दिल्लीतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर दबाव आणला जातो, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक कृतीकडे समर्थक आणि विरोधक वेगवेगळ्या नजरेने पाहतात..आज प्रश्न केवळ एका सुनावणीचा नाही. प्रश्न आहे तो प्रतिमेचा. एकेकाळी व्यवस्था बदलण्याचे आश्वासन देणारा नेता आज व्यवस्थेच्या चौकटीत उभा राहून स्वतःची कसोटी देण्यास तयार आहे का? गांधीगिरीचा उल्लेख सोपा आहे; पण गांधीजींचा मार्ग चालणे कठीण आहे. केजरीवाल यांच्या 'गांधीगिरी'च्या निर्णयाने हीच चर्चा पुन्हा रंगली आहे..