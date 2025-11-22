Premium|Bajri Khichdi Recipe : बाजरीचे पदार्थ

मंगला गांधी धोडेवाढप ४ व्यक्तींसाठीसाहित्य चार वाट्या बाजरीचे पीठ, ५ ते ६ हिरव्या मिरच्या, अर्धी वाटी तूप, पाऊण वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, तेल, १ मोठा बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा डाळिंबाचे दाणे. कृती प्रथम तूप पातळ करून बाजरीच्या पिठाला चोळून घ्यावे. त्यात बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेला कांदा घालावा. डाळिंबाचे दाणे कुटून घालावेत. चवीनुसार मीठ घालावे. पाणी घालून भाकरीच्या पिठाप्रमाणे पीठ मळून घ्यावे. पोळपाटावर तेलाचा हात लावून जाडसर धोडे लाटावेत. तव्यावर तेल घालून त्यावर धोडे गुलाबी रंग येईपर्यंत थालीपिठाप्रमाणे भाजावेत. तूप आणि दह्याबरोबर खावेत. गरम किंवा गार दोन्ही पद्धतीने छान लागतात.टीप - हे धोडे बाजरीऐवजी ज्वारीचे पीठ वापरूनही करतात..Premium| Investment Plan : कुटुंबासाठी गुंतवणुकीचे स्मार्ट पर्याय!.खिचडीवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोन वाट्या बाजरी, १ वाटी तांदूळ, अर्धी वाटी मुगाची सालीसकट डाळ,१ चमचा आले-लसूण पेस्ट, ४ ते ५ हिरव्या मिरच्या वाटून, २ चमचे गरम मसाला, फोडणीचे साहित्य - लाल मिरची व लसूण.कृतीबाजरी थोडीशी गरम करून मिक्सरमधून काढून, पाखडून घ्यावी म्हणजे कोंडा निघून जाईल. आता भांड्यात ४ वाट्या पाणी घेऊन त्यात बाजरी, तांदूळ, मुगाची डाळ धुऊन घाला. त्यात गरम मसाला, आले-लसूण-हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालावी. मीठ स्वादानुसार घालावे. थोडासा गूळ घालावा. अर्धा चमचा लाल तिखट घालावे. आता खिचडी मंद आचेवर मऊ शिजवून घ्यावी. शिजल्यानंतर घोटून घ्यावी. खायला देताना वरून लसूण-लाल मिरचीची फोडणी घ्यावी.टीप - खिचडीची पौष्टिकता वाढवण्यासाठी त्यात मटार, गाजर, वांगी, घेवडा, तोंडली अशा भाज्या घालू शकता..पुऱ्यासाहित्यतीन वाट्या बाजरीचे पीठ, ४ चमचे पांढरे तीळ, १ लहान चमचा हिंग, चवीनुसार तिखट आणि मीठ, पीठ भिजवण्याकरिता दही.कृतीबाजरीच्या पिठात हिंग, मीठ, तिखट, हळद, तीळ घालून दह्यात पीठ भिजवावे. पाणी अजिबात घालू नये. पीठ चांगले मळून घ्यावे. पोळपाटावर छोट्या जाड पुऱ्या लाटून तेलात खमंग तळाव्यात. या पुऱ्या १५ दिवस टिकतात. पुऱ्या भरीत किंवा चहाबरोबर छान लागतात..Premium|Share Market : निर्देशांकाच्या तालावर नाचायचं की धीर धरायचा? .ढोकळासाहित्यदोन वाट्या बाजरीचे रवाळ पीठ, २ वाट्या ताक, ४ चमचे साजूक तूप,२ टीस्पून आले-लसूण-हिरवी मिरची-कोथिंबीर ह्यांचे वाटण, १ टीस्पून सोडा, तेल, कढीपत्ता, मोहरी, तीळ, साखर, मीठ, हळद.कृतीचार चमचे साजूक तुपात पीठ भाजून घ्यावे. पिठाचा कच्चेपणा जाण्याइतपतच पीठ भाजावे. पीठ पूर्ण गार झाल्यावर २ वाट्या ताकात भिजवावे आणि दोन तास झाकून ठेवावे. दोन तासांनंतर २ चमचे साखर, चवीनुसार मीठ, आले-लसूण-हिरवी मिरची-कोथिंबिरीचे वाटण त्यात घालावे. रंगासाठी थोडी हळद घालून छान मिक्स करावे. आता चिमूटभर सोडा घालून छान फेटावे. २० ते २५ मिनिटे वाफवून घ्यावे. नंतर तेल, मोहरी, कढीपत्ता, तीळ यांची फोडणी करून ढोकळ्यावर घालावी. थंड झाल्यावर वड्या पाडाव्यात.टीप - तेलाची फोडणी करताना नेहमीपेक्षा थोडे जास्त तेल घ्यावे, ढोकळा चवीला अप्रतिम लागतो..चटपटा बाजरीसाहित्यएक वाटी बाजरी, अर्धी वाटी शेंगदाणे, अर्धी वाटी कांद्याची पात, तेल, मीठ, चाट मसाला, चिंचेची चटणी, कोथिंबीर, पुदिन्याची चटणी, थोडा उकडलेला बटाटा, १ बारीक चिरलेला टोमॅटो, ब्रेडचे तळलेले तुकडे, बारीक शेव.कृतीएक वाटी बाजरी ७ ते ८ तास भिजवावी. तसेच दुसऱ्या भांड्यात शेंगदाणे भिजवावेत. हे दोन्ही वेगवेगळ्या भांड्यांत ठेवून कुकरमधून७ ते ८ शिट्ट्या करून शिजवून घ्यावे. आता पॅनमध्ये तेल घालावे. बारीक चिरलेली कांद्याची पात घालून परतून घ्यावे. आता उकडलेली बाजरी, शेंगदाणे घालून चवीनुसार मीठ घालावे आणि छान परतावे. झाकून एक वाफ आणावी. आता उकडलेल्या बटाट्याच्या फोडी, बारीक चिरलेला टोमॅटो, पुदिना, कोथिंबीर, हिरव्या मिरचीची चटणी घालावी. चिंचेची चटणी, तळलेले ब्रेडचे तुकडे, चाट मसाला, बारीक शेव घालून सर्व्ह करावे..Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.हलवासाहित्यएक वाटी मोड आलेली बाजरी, अर्धी वाटी गूळ, अर्धी वाटी साजूक तूप, अर्धी वाटी खवा, १ वाटी दूध, अर्धा टीस्पून वेलची पूड.कृतीमोड आलेल्या बाजरीत अर्धी वाटी दूध घालून भरडसर वाटून घ्यावी. आता त्यात गूळ, खवा, उरलेले दूध घालून ते मिश्रण मिक्सरमधून फिरवून घ्यावे. आता पॅनमध्ये अर्धी वाटी तूप घालून त्यावर वरील मिश्रण घालावे. सतत ढवळत राहावे. मिश्रण घट्ट होईपर्यंत ढवळावे. आता गॅस बंद करावा आणि वेलची पूड घालून सर्व्ह करावा..कटलेटसाहित्यएक वाटी भिजवलेल्या बाजरीचा रवा, २ उकडलेले बटाटे, २ चमचे कॉर्नफ्लोअर, १ कांदा, २ टेबलस्पून बारीक चिरलेली फरसबी, १ मोठी चिरलेली सिमला मिरची, १ टीस्पून हिरव्या मिरचीची पेस्ट, चाट मसाला, धने-जिरे पूड, चवीनुसार मीठ, साखर, ब्रेड क्रम्ब्स किंवा बारीक रवा.कृतीकढईत प्रथम तेल गरम करावे. त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालावा आणि परतावा. त्यात चिरलेली सिमला मिरची, फरसबी आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालावी. आता भिजवलेला बाजरीचा रवा घालावा. हे सगळे छान मिक्स करून झाकण घालून एक वाफ आणावी. आता मिश्रण परातीत ओतावे. थंड झाल्यावर त्यात उकडलेला बटाटा कुस्करून घालावा. कॉर्नफ्लोअर, चवीनुसार मीठ व थोडीशी साखर घालावी. मिश्रण एकत्र करून पाहिजे त्या आकाराचे कटलेट करावेत. तव्यावर थोडे तेल घालावे. कटलेट ब्रेड क्रम्ब्स किंवा रव्यामध्ये घोळवावेत व लाल रंग येईपर्यंत शॅलो फ्राय करावेत. हे कटलेट टोमॅटो सॉस किंवा दह्याबरोबर सर्व्ह करावेत..पिझ्झा साहित्यदोन वाट्या बाजरीचे पीठ, चवीनुसार मीठ, टॉपिंगसाठी टोमॅटो सॉस, चीज, मिरपूड, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, सिमला मिरची, पनीर, तेल.कृतीप्रथम तवा तापत ठेवावा. बाजरीच्या पिठात मीठ आणि पाणी घालून पीठ मळावे. भाकरीसारखे पीठ घेऊन भाकर थापावी. तापलेल्या पॅनला तेल लावून थापलेली भाकर त्यावर घालावी. पिझ्झ्यावरील टॉपिंगसाठी दुसऱ्या पॅनमध्ये तेल घालावे. त्यात बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, सिमला मिरची घालावी. त्यानंतर पनीरचे बारीक तुकडे करून घालावेत. थोडे परतून घ्यावे. आता बाजरीच्या भाकरीवर टोमॅटो सॉस आणि वरील भाज्या घालाव्यात. त्यात चीज किसून घालावे. त्यावर मिरपूड घालावी. झाकून पिझ्झा शिजवून घ्यावा. चीज वितळल्यावर खालून भाकर शिजली की पिझ्झा तयार होतो. एक पिझ्झा शिजायला ५ ते ७ मिनिटे लागतात. पिझ्झा थोडा थंड झाल्यावर सर्व्ह करावा. हा पौष्टिक पिझ्झा चविष्ट लागतो.(मंगला गांधी सोलापूरस्थित फूडब्लॉगर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.