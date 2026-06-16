Premium|Cafe Culture and Human Connections : कॅफे ‘संस्कृती’ आणि बरंच काही...!

प्रतीक जाधवकॅफे म्हणजे फक्त तरुणांचा हँगआउट पॉइंट ही व्याख्या आता पुसट झाली आहे, कारण मध्यमवयीन, उतारवयीन लोकसुद्धा मोठ्या संख्येनं कॅफेजकडे वळू लागले आहेत. कॅफेमध्ये एक टेबल तरुणांचं, तर त्याच्याच शेजारी दुसरं टेबल प्रौढांचं असं चित्र सर्रास पाहायला मिळू लागलं आहे. ‘जनरेशन गॅप’ ही संकल्पनाच जणू त्या दोन टेबलांच्या मधल्या निमुळत्या गॅपमध्ये येऊन अदृश्य झाली आहे.फर्स्ट क्लास कॉफी... अशी ऑर्डर दिल्यानंतर वेटरने ती कॉफी टेबलवर आणून ठेवावी; गप्पांची चव घेण्यात तासन्तास गेल्यानं कॉफीची आठवण ती पूर्णपणे थंड झाल्यावरच यावी आणि मग त्या थंड कॉफीचा प्रत्येक घोट पिताना ती आणखीनच चवदार लागावी... अशा अनुभूतीचं ठिकाण म्हणजे कॅफे! एका कॉफीवर जगातलं प्रत्येक सुख साजरं करणारी जागा म्हणजे कॅफे! चिलआउट स्पेस, हँगआउट स्पेस असं तुम्ही काहीही म्हणा, पण तिथं वाफाळत्या घोटांसोबत रंगणाऱ्या गप्पा तुमचं भावविश्व फुलवतात. काहीच मिनिटांच्या आउटिंगसाठी आलेलो आपण अनेकदा धुंदपणे बोलत राहतो. म्हणजे बघा ना, जर मोबाईल संवाद कमी करणारं ‘बायोटिक’ असेल, तर कॅफे संवाद वाढवणारं ‘अँटिबायोटिक’ आहे असं मला वाटतं. .Vinod Sharma Painter : कलाकाराचे स्वातंत्र्य आणि सर्जनाची प्रक्रिया.Premium|Viral Rickshaw Video : भूमकर काका झाले 'सेलिब्रिटी'! एका व्हायरल व्हिडिओने रिक्षा नाक्यावर उडवून दिली खळबळ.इथं येण्याची निमित्तं वेगवेगळी असतात. मित्रांचं आउटिंग, अनेक दिवसांनंतरचं गेट टुगेदर, ऑफिस मीटिंग किंवा कपल डेटिंग. पण कॅफेमध्ये झालेली प्रत्येक भेट ही आयुष्याचा उत्सव असल्यासारखी असते. कारण तिथं मेंदूमधली अनेक उत्साही संप्रेरकं जागृत होतात आणि आपण ते क्षण रसरशीतपणे जगू लागतो. आप`ण जर बारकाईनं शांतपणे आठवलं तर लक्षात येईल, की कॅफेमधल्या कित्येक भेटी या आपल्या आठवणींच्या हायलाइट्समध्ये वरच्या क्रमांकावर असतात. असं का? कारण कॅफे हा आठवणींचा ॲबसोल्यूट मॅजिशिअन असतो. आपल्या आयुष्यातली अनेक नाती इथंच सुरू होतात, फुलतात, बहरतात, क्वचित प्रसंगी तुटतात आणि पुन्हा नव्यानं सुरू होतात. जसं एखाद्या झाडाचं रोप बहरण्यासाठी पाणी लागतं, तसं एखाद्या नात्याचं रोप बहरण्यासाठी कॅफे आणि तिथली कॉफी लागते. किंबहुना कॉफी ही त्या नात्याचं मूलद्रव्य मानली जावी, इतकी ती मूलभूत गरज होते.दोघात एक कॉफी, त्यावर बदामाचं लेयरिंग आणि त्यामध्ये दोन बाण, हा प्रत्येक प्रेमी कपलचा प्रमुख #CoupleGoal कॅफेमध्येच साजरा होतो. कधी तिची कॉफी त्यानं पिणं, त्याची कॉफी तिनं पिणं... कधी तिचं बिल त्यानं देणं, त्याचं बिल तिनं देणं... पण क्रेडिट मात्र कुठल्याही ‘खात्यात’ नाही, तर प्रेम नावाच्या ‘नात्यात’ होणं. कधी ऑर्डर म्हणून फक्त एक ग्लास पाणी एवढंच मागणं, कारण एकमेकांना भेटून पोट आधीच भरलेलं असतं. कधी टेबलावरच्या टिशूपेपरवर बदाम गिरवत बसणं आणि तो युझ ॲण्ड थ्रो टिशूपेपरसुद्धा आयुष्यभर जपणं. अशा प्रेम नावाच्या नात्याचा स्क्रीनप्ले आणि पोएट्री दोन्ही लिहिणारी जागा म्हणजे कॅफे! त्यामुळे कॅफे हे प्रेमीयुगुलांना मिळालेलं एक सुंदर ब्लेसिंग आहे, असं मला मनापासून वाटतं. मग हे कपल तरुण असो, मध्यमवयीन असो किंवा ज्येष्ठ, तिन्हीसाठीचं कॉमन भावविश्व हा कॅफे. डेटिंगची व्याख्या फक्त तरुणांपुरतीच मर्यादित नाही, तर ती उतारवयीन जोडप्यांचासुद्धा जगण्याचा भाग झाली आहे. ‘कँडललाइट डिनरची रोमँटिक डेट’ याचा कॉपीराइट फक्त तरुणांनी घेतलेला नाही. म्हणूनच कॅफे नावाचं हे जग तरुण नसलेल्या ज्येष्ठांना नव्यानं ‘चिरतरुण’ करण्याचं काम करतं. त्यांच्या उतारवयातल्या झाडाची काही पानं पुन्हा नव्यानं हिरवीगार करण्याचं काम करतं. फरक असलाच, तर फक्त ऑर्डरचाच असतो. तरुण जोडपी कॉफीची ऑर्डर देतील, तर वयस्कर जोडपी चहाची! बाकी रिश्ता वही ‘दिल के करीब का!’ इकडे तरुणांच्या हातात गुलाब असेल, तर वयस्करांच्या हातात काठी; पण गाठी मात्र जन्मोजन्मीच्याच! असा पिढ्यांना जोडणारा मॉडर्न दुवा म्हणजे हे कॅफेज!.Premium|Viral Rickshaw Video : भूमकर काका झाले 'सेलिब्रिटी'! एका व्हायरल व्हिडिओने रिक्षा नाक्यावर उडवून दिली खळबळ.‘मी भरतो तुझं बिल, वापस फिर यही आके मिल’ असं जरी कॅफेमध्ये प्रेमी युगुलांच्या बाबतीत होत असलं, तरी मित्रांच्या बाबतीत मात्र सिच्युएशन एकदम उलट आहे. ऑर्डर वगैरे सगळं नंतर, आधी ‘आज कुणाला ‘बिलाचा’ बकरा बनवायचा?’ इथूनच पहिली चर्चा सुरू होते. मग जुन्या पेंडिंग पार्ट्या, पेंडिंग सेलिब्रेशन्स आठवली जातात; तीसुद्धा मेंदूला ताण देऊन देऊन. कधीकधी तर मोबाईलवर त्याचा विशिष्ट पुरावा शोधला जातो. तो मित्र बिल देण्यासाठी कसा योग्य उमेदवार आहे, हे अगदी ‘लोकशाही’ पद्धतीनं सिद्ध केलं जातं. कुणाचा होऊन गेलेला बर्थडे, नवीन जॉब, घर, गाडी कसली कसली कारणं काढून त्याच्याकडून बिल वसूल केलं जातं. पण मैत्रीचे हे क्षण आपल्याला श्रीमंत करून जातात. कधीकधी जुने मित्र कॅफेमध्ये भेटल्यावर काउंटरवर ठेवलेला क्यूआर कोड पहिला स्वतःच्या हातात घेऊन आज मी बिल भरणार म्हणून हट्ट करावासा वाटतो. कारण त्यावेळी त्या जुन्या मैत्रीचा नव्यानं ‘जीर्णोद्धार’ झालेला असतो. फक्त एक कॉल आणि ‘आज भेटू’ या एका वाक्यावर जमा झालेला मित्रांचा गोतावळा. यामध्ये कॅफेची जागा ही त्या वाक्यातला अदृश्य क्लू म्हणून भूमिका घेत असते. रिपीट केलेल्या ऑर्डर्सची तर संख्या मोजूच नये. रिपीट कॉफी आणि चहाच्या कपांनी टेबल भरून जावं, पण दोस्तांच्या गप्पा काही संपू नयेत. नाश्त्याला आल्यावर नाश्त्याचंच जेवण झालं, तरी कंटाळा येऊ नये, असं व्हायला कारणीभूत फक्त कॅफे संस्कृतीच!जिथं हसूपासून आसूपर्यंत प्रत्येक भावना खऱ्या अर्थानं उत्कट होते; जिथं कधीही ओळख नसलेली नातीसुद्धा नकळत ‘फॉरेव्हर बॉन्ड्स’मध्ये रूपांतरित होतात; जिथं झालेली एक भेटसुद्धा आयुष्यभरासाठी पुरेशी ठरून जाते, ती कॅफे संस्कृती! ती आपल्या मराठी संस्कृतीचाही अविभाज्य भाग झाली आहे, असं मी मानतो. कॅफे संस्कृतीला वाव देऊन आपण पाश्चिमात्त्य संस्कृतीचं समर्थन करतोय, असा नकारात्मक सूर लावणं आता थांबवलं पाहिजे. कारण कॅफेजच रिव्हर्स होऊन आपल्या कल्चरचं रूप घेत आहेत. आपल्या जुन्या वाड्यांचा वापर करून अनेक नावीन्यपूर्ण कॅफेज सुरू होत आहेत. कित्येक कॅफेजचा ॲम्बियन्स तयार करताना मराठमोळी संस्कृती विचारात घेतली जात आहे. पारावर, झाडाखाली, नदीकाठी अशा निसर्गाच्या आणि मातीच्या जवळ नेणाऱ्या जागी कित्येक कॅफेज बांधली जात आहेत आणि तीही अत्यंत रसिकतेनं. अनेक कला क्षेत्रांतील मंडळी त्यांच्या कल्पनेतलं कॅफे उभारून एक कलासक्त वातावरण निर्माण करण्याचं काम करत आहेत, जिथं पुस्तकं, संगीत, चित्रं, शिल्पं यांचा रसिकतेनं आस्वाद घेतला जातो. अनेक आर्टिस्टिक शॉर्ट फिल्म्स दाखवल्या जातात. कलाकारांच्या आर्ट-मीट्स, वर्कशॉप्स होतात. कलेला अभिव्यक्ती देणारे ओपन माइक्स होतात, कविता ‘साजऱ्या’ केल्या जातात, स्टोरीटेलिंग सेशन्स प्लॅन केली जातात आणि हे सगळं नित्यनेमानं! या सर्वसमावेशक अर्थानं कॅफे हा आपल्या सबकॉन्शियस जीवनशैलीचा भाग झाला आहे. कॅफे ही फक्त मनोरंजनासाठी केल्या जाणाऱ्या ‘गॉसिपिंगची’जागा नव्हे, तर कलेला जोडणाऱ्या ‘रेसिपींची’सुद्धा एक मूर्तिमंत जागा आहे. म्हणूनच की काय ‘कॉफी आणि बरंच काही’ अशी कॅफेजची नावं ठेवली जातात. कारण कॅफे कोणतीही एक विशिष्ट गोष्ट एक्स्प्लोअर करण्यासाठी नसतातच, तर ते अनेक वेगवेगळ्या इच्छा, अपेक्षा, अनुभवांसाठीचं एक स्वतंत्र ‘विश्व’ असतं; जिथं प्रत्येकजण आपलं ‘भावविश्व’ शोधत येत असतो.कॅफे म्हणजे फक्त तरुणांचा हँगआउट पॉइंट ही व्याख्या आता पुसट झाली आहे, कारण मध्यमवयीन, उतारवयीन लोकसुद्धा मोठ्या संख्येनं कॅफेजकडे वळू लागले आहेत. कॅफेमध्ये एक टेबल तरुणांचं, तर त्याच्याच शेजारी दुसरं टेबल प्रौढांचं असं चित्र सर्रास पाहायला मिळू लागलं आहे. ‘जनरेशन गॅप’ ही संकल्पनाच जणू त्या दोन टेबलांच्या मधल्या निमुळत्या गॅपमध्ये येऊन अदृश्य झाली आहे. कॅफे त्यांच्यासाठी आयुष्याची सेकंड इनिंग एन्जॉय करण्याचा मंत्र ठरतं.या सीनिअर मंडळींच्या कॅफेमधल्या गमतीजमती वेगळ्याच असतात, जसं की वेटरनं दिल्यावर मेनू कार्ड अगदी शेवटच्या पानापर्यंत वाचतील! कारण उतारवयातल्या निवांत वेळेचा यासारखा दुसरा सदुपयोग नाही, असं त्यांना वाटत असावं. कधीकधी आयुष्यभर साठवलेले किस्से, गप्पा तासन्तास मारत बसतील, तर कधी नुसतेच येतील, एकमेकांशी काहीही न बोलता मौनपणे बसतील आणि निघून जातील. कधीकधी तर चक्क केवळ व्हॉट्सॲप स्टेटस टाकण्यासाठी म्हणून कॅफेमध्ये प्लॅन करतील!.अशी ही कॅफे संस्कृती कोणासाठी काय देऊन जाईल, याचा आपण विचारसुद्धा करू शकत नाही. एक उदाहरण सांगतो, माझ्या माहितीतले एक वयस्कर काका पुण्यातल्या एका पॉप्युलर कॅफेत नित्यनेमानं बसतात. ते कॅफेला एखादं मेडिटेशनचं ठिकाण मानतात. त्यांच्या मते कॅफे स्पिरिच्युअॅलिटीची भूक भागवण्याचं काम करतं. हा त्यांचा दृष्टिकोन मला अंतर्बाह्य थरारून गेला, वेगळ्या पातळीवर अंतर्मुख करून गेला. काकांची कॅफेमधली ठरलेली जागा, ठरलेली खुर्ची! संगीतखुर्चीमध्ये जिंकलेल्या विजेत्यानं शेवटी उरलेल्या त्याच्या खुर्चीवरून हलूच नये, तसं हे काका आपली खुर्ची कधीच सोडत नाहीत. कारण ती जणू त्यांनी आयुष्यात जिंकलेली ‘संगीतखुर्ची’ असते. अशा इतक्या वेगळ्या पातळीवर कनेक्ट करणारं कॅफे मग फक्त बिझनेस मॉडेल म्हणून राहत नाही, ते खऱ्या अर्थानं संस्कृती होतं! म्हणून मला ‘कॅफे कल्चर’पेक्षा ‘कॅफे संस्कृती’ हा शब्द जास्त भावतो.शेवटी जाताजाता एक कानगोष्ट. आपण कॅफेमध्ये जातो, कॉफीची ऑर्डर साधारण प्रत्येकाची कॉमन असते. आपण ऑर्डर देतो. कॉफीचा कप टेबलवर येतो आणि अगदी मनमोकळेपणानं गप्पा मारू लागतो. तेव्हा मी विचार करतो, या समोरच्या कॉफीच्या कपाला असलेला कान अशा कितीतरीजणांच्या गप्पा रोज ऐकत असेल ना! त्यांची सुख-दुःख, स्वप्न, कदाचित सिक्रेट्ससुद्धा त्याला माहीत असतील. पण मग हे चांगलं की वाईट? तर चांगलंच! कारण आज संवाद जिवंत राहण्यामागं दोनच महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. एक म्हणजे कॅफे आणि दुसरी कॉफीच्या कपाला असलेला ‘कान’!प्रतीक जाधव पुणेस्थित कवी व लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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