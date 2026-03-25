Premium|Income Tax Saving Schemes : करबचतीसाठी स्मार्ट गुंतवणुकीचे पर्याय; तुमच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शन

चैतन्य भागवतकर भरताना अनेकदा 'टॅक्स थोडा कमी झाला असता तर बरं झालं असतं' असं वाटतं. वर्षभर मेहनत करून कमावलेला पैसा योग्य ठिकाणी गुंतवल्यास भविष्य सुरक्षित होतेच, पण त्याचबरोबर करबचतही करता येते. परंतु, यासाठी उपलब्ध असलेल्या पर्यायांची माहिती असणे गरजेचे आहे. अशाच काही गुंतवणुकीच्या आणि वजावटीच्या पर्यायांवर एक नजर टाकू या...आपण आपल्या कमाईतला बराचसा भाग कर म्हणून सरकारकडे जमा करतो. पण अनेकांना कर कसा वाचवता येईल, याबद्दल पुरेशी माहिती नसते आणि त्यामुळे कमाईतली बरीचशी रक्कम कर स्वरूपात दिली जाते. खालील काही गोष्टींचा अभ्यास करून आपण आपले पैसे गुंतवले, तर आपला कर वाचू शकतो. योग्य ठिकाणी गुंतवणूक केल्यास केवळ करबचतच होत नाही, तर आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेलाही आधार मिळतो. त्यामुळे प्रत्येकाने वेळेत आणि योग्य माहिती घेऊन कर नियोजन करणे गरजेचे आहे.प्रत्येकजण वेगवेगळ्या प्रकारे सरकारकडे कर भरत असतो, मग तो प्राप्तिकर असो किंवा जीएसटी. त्याला डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणतात. डायरेक्ट टॅक्स आपल्या उत्पन्नामधून दिला जातो आणि जीएसटी हा आपण खरेदी करतो त्या वस्तू आणि सेवांवर आकारला जातो. प्राप्तिकर बचतीसाठी हे काही पर्याय... वैद्यकीय विमा (८०डीअंतर्गत)आजच्या काळात आरोग्यसेवेचा खर्च खूप वाढलेला आहे. त्यामुळे अचानक आलेल्या आजारपणात आर्थिक ताण येऊ नये यासाठी वैद्यकीय विमा हा एक सुरक्षित पर्याय ठरतो. प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या गरजेनुसार योग्य वैद्यकीय विमा घ्यायला हवा. आपल्याकडे स्वतःचा आणि कुटुंबाचा वैद्यकीय विमा असणे खूप आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे काही प्रमाणात सुरक्षितता मिळते.या विम्याचा दुसरा फायदा म्हणजे करबचत. तुम्ही दरवर्षी जो प्रीमियम भरता, त्याचा फायदा तुम्हाला कर वजावटीत (Deductions) घेता येतो. स्वतःचे, जोडीदाराचे आणि अपत्यांचे वय जर ६० वर्षांखाली असेल, तर ₹ २५ हजारांपर्यंत वजावट मिळते. पालकांसाठीही ₹ ५० हजारांपर्यंत वजावट घेता येते. जर सर्वचजण ६० वर्षांपुढील असतील तर मिळून ₹ १ लाखांपर्यंत वजावट मिळू शकते.तसेच, प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअपसाठी (फक्त ऑनलाइन पेमेंट असल्यास) ₹ ५ हजारांपर्यंत अतिरिक्त वजावट मिळते. यामुळे नियमित आरोग्य तपासणी करण्याची सवयदेखील लागते आणि आपल्या आरोग्याकडे वेळेवर लक्ष देता येते. ही वजावट नवीन कर योजनेअंतर्गत घेता येत नाही. सेक्शन ८०यूअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना आणि काही ठरावीक प्रकारच्या आजारांवर होणाऱ्या खर्चासाठी सेक्शन ८०डीडीबीअंतर्गत वेगळी वजावट मिळते (जुन्या योजनेत)..सुकन्या समृद्धी योजना (८०सीअंतर्गत)मुलींच्या भविष्यासाठी ही उत्तम योजना आहे. या खात्याचा कालावधी २१ वर्षांचा असतो. खात्यात भरलेली रक्कम कर वजावटीस पात्र असते. सध्या यावर अंदाजे ८.२ टक्के व्याज मिळते आणि मिळणारे व्याज तसेच मॅच्युरिटीची रक्कम दोन्ही करमुक्त असतात. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही योजना एक सुरक्षित पर्याय मानली जाते. ही वजावट नवीन कर योजनेअंतर्गत घेता येत नाही. ही योजना विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षितता निर्माण करण्याच्या हेतूने सुरू करण्यात आली आहे. कमी वयातच या योजनेत गुंतवणूक केल्यास पुढील काळात मोठी रक्कम जमा होते. त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणासाठी किंवा लग्नासाठी आर्थिक आधार मिळू शकतो.सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ-पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड - ८०सीअंतर्गत)तुम्ही बँकेमध्ये पीपीएफ खाते उघडून गुंतवणूक करू शकता. यावर सध्या अंदाजे ७.१ टक्के व्याज मिळते. व्याज आणि मॅच्युरिटी दोन्ही करमुक्त असतात. जुनी कर योजना वापरल्यास या गुंतवणुकीवर वजावट मिळते. नवी कर योजना निवडल्यास वजावट मिळत नाही, पण व्याज आणि मॅच्युरिटी टॅक्स-फ्री असतात. पीपीएफ ही दीर्घकालीन आणि सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी ओळखली जाणारी योजना आहे. सरकारी हमी असल्यामुळे यात गुंतवणूक केल्यास जोखीम तुलनेने कमी असते. त्यामुळे दीर्घकालीन बचतीसाठी अनेकजण पीपीएफला प्राधान्य देतात..इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस - ८०सीअंतर्गत)हे म्युच्युअल फंड्स करबचतीसाठी असतात. यात तीन वर्षांचा लॉक-इन पिरियड असतो. यात गुंतवणुकीवर ८०सी या सेक्शनअंतर्गत वजावट मिळते आणि चांगला परतावा मिळू शकतो. ही वजावट नवीन कर योजनेअंतर्गत घेता येत नाही.कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी(ईपीएफ - एम्प्लॉइज प्रोव्हिडंट फंड - ८०सीअंतर्गत)नोकरी करत असलेल्या व्यक्तींच्या पगारातून कंपनी एक भाग पीएफसाठी जमा करते. हा तुमच्या नावाने असतो आणि या रकमेची वजावटही तुम्ही घेऊ शकता. ही वजावट नवीन कर योजनेअंतर्गत घेता येत नाही.राष्ट्रीय पेन्शन योजना(एनपीएस - नॅशनल पेन्शन स्कीम - ८०सीअंतर्गत)या योजनेत गुंतवणूक केल्यास निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळू शकते. मार्केटनुसार या गुंतवणुकीवर ९ ते १२ टक्के परतावा मिळाल्याचे दिसून आले आहे. ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा १५ वर्षांनंतर पैसे काढता येतात. ही वजावट नवीन कर योजनेअंतर्गत घेता येत नाही.एनपीएसवर अतिरिक्त ₹ ५० हजारांची वजावट, सेक्शन ८०सीसीडी(१बी)अंतर्गत एनपीएसमध्ये (टिअर १) गुंतवणूक केल्यास ८०सीच्या दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेव्यतिरिक्त अतिरिक्त ₹ ५० हजारांपर्यंतची वजावट घेता येते. म्हणजे एनपीएसमध्ये एकट्यामुळे एकूण ₹ २ लाखांपर्यंत वजावट मिळू शकते (फक्त जुन्या योजनेत). दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजनासाठी एनपीएस हा चांगला पर्याय असून,८०सी प्लस ८०सीसीडी(१बी) वापरून तरुण वयातच मोठ्या प्रमाणात कॉर्पस तयार करता येतो..घरभाडे भत्ता(एचआरए - House Rent Allowance) आणि गृहकर्जतुम्ही भाड्याने राहत असाल तर एचआरएवर वजावट मिळते. त्यासाठी एम्प्लॉयरला घरभाड्याची पावती द्यावी लागते. गृहकर्ज असल्यास ८०सीनुसार ईएमआयमधील मूळ रकमेत (प्रिन्सिपल) आणि २४(बी) या सेक्शननुसार व्याजाच्या भागात (इंटरेस्ट) वजावट मिळू शकते. स्वतः राहत असलेल्या घरासाठी व्याजावर ₹ २ लाखां (१) दरमहा ₹ ५ हजार, (२) ॲडजस्टेड टोटल इन्कमच्या २५ टक्के रक्कम,(३) भरलेले भाडे ॲडजस्टेड टोटल इन्कमच्या दहा टक्के एवढा फरक..Premium|Bonded Labour Rehabilitation: ‘आम्ही भारताचे लोक…’ : लाभार्थी नव्हे, हक्कार्थी!.शैक्षणिक कर्ज (एज्युकेशन लोन)उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावर भरलेले व्याज सेक्शन ८०ईअंतर्गत वजावट म्हणून घेता येते. हे स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी किंवा अवलंबित मुलांसाठी लागू असते. ही वजावट नवीन कर योजनेअंतर्गत घेता येत नाही.डोनेशनतुम्ही एखाद्या संस्थेला दान दिल्यास सेक्शन ८०जीअंतर्गत वजावट घेता येते. त्या संस्थेकडे ८०जी नोंदणी असणे आवश्यक आहे. तसेच दान केल्यावर संस्थेकडून प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. ही वजावट नवीन कर योजनेअंतर्गत घेता येत नाही.इतर वजावट पर्यायमुलांच्या शाळा किंवा कॉलजच्या फीवरही ८०सीअंतर्गत वजावट मिळते. एकूण ८०सीअंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत वजावट घेता येते. पाच वर्षांचे फिक्स्ड डिपॉझिट आणि आयुर्विमा प्रीमियम यांचीदेखील वजावट ८०सीनुसार घेता येते. ८०सीअंतर्गत येणाऱ्या सर्व वजावटी नवीन कर योजनेअंतर्गत घेता येत नाहीत.स्टॅंडर्ड डिडक्शन आणि ८७ए रिबेटबद्दल पगारदार कर्मचाऱ्यांना दोन्ही कर योजनांमध्ये ‘स्टॅंडर्ड डिडक्शन’ मिळते. सध्या जुन्या योजनेत ₹ ५० हजार आणि नवीन योजनेत ₹ ७५ हजारांपर्यंत स्टॅंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध आहे. जर तुमचे टॅक्सेबल उत्पन्न ₹ ५ लाखांपर्यंत असेल तर सेक्शन ८७एमुळे तुमचा कर शून्य होऊ शकतो. नवीन कर योजनेत ₹ १२ लाखांपर्यंतच्या टॅक्सेबल उत्पन्नावर जास्तीत जास्त ₹ ६० हजारांपर्यंत रिबेट मिळू शकते. योग्य प्लॅनिंग केल्यास मध्यम उत्पन्न गटातील अनेक व्यक्तींना सेक्शन ८७एचा फायदा घेऊन कर भरावा लागणार नाही.बचत खात्यावरील व्याज ८०टीटीए / ८०टीटीबी साध्या बचत खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजावरही सेक्शन ८०टीटीएअंतर्गत ₹ १० हजारांपर्यंत वजावट (जुन्या योजनेत) मिळू शकते, हे वयाची साठी पार केलेल्या नागरिकांसाठी लागू होत नाही. साठी पार केलेल्यांसाठी सेक्शन ८०टीटीबीअंतर्गत सेव्हिंग्ज आणि फिक्स्ड डिपॉझिट यांवरील व्याज मिळून ₹ ५० हजारांपर्यंतची वजावट मिळू शकते (जुन्या योजनेत)..कर योजना निवडतानानवीन कर योजनेमध्ये कर दर कमी आहे, पण वजावट घेण्याचे पर्यायही कमी आहेत. जुन्या योजनांतील भरपूर पर्यायांमध्ये वजावट मिळते. म्हणूनच, आपले उत्पन्न आणि उद्दिष्टे लक्षात घेऊनच कोणती योजना योग्य आहे ते ठरवावे. प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या नोकरीमधील किंवा व्यवसायातील उत्पन्नानुसार कर योजना घ्यावी. दोन्ही कर योजनांच्या अटींचा योग्य अभ्यास करून आपला निर्णय घ्यावा.महत्त्वाचे ः कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.चैतन्य भागवत पुणेस्थित सनदी लेखापाल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 