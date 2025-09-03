Premium|Book Review: अमृतासम गोड 'अखेर सापडली वाट..!' बालकथासंग्रह

नागेश शेवाळकरआव्हाड गुरुजींचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे लेखन साध्या-सोप्या भाषेत असते, कथांचे विषय विद्यार्थ्यांच्या अवतीभवती असलेले असतात आणि क्वचित प्रसंगी अनुभवलेले असल्यामुळे ते बालकांना भावतात. अखेर सापडली वाट..! या संग्रहातील कथा वाचून बालकांना आणि पालकांना अनेक आकर्षक, मनमोहक, मार्गदर्शक नि मनोरंजक वाटा सापडतील हे निश्चित! काही नावे अशी असतात, की त्यांची ओळख करून द्यायची गरज नसते, त्यांचे कार्य हाच त्यांचा परिचय असतो! असेच महाराष्ट्रातील एक सर्वदूर, शाळांमध्ये, घरोघरी पोहोचलेले व्यक्तिमत्त्व म्हणजे साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त लेखक एकनाथ आव्हाड गुरुजी! सकाळ प्रकाशन, एकनाथ आव्हाड यांची लेखणी तसेच संतोष घोंगडे यांचा कुंचला या त्रिवेणी संगमातून साकारलेले अखेर सापडली वाट..! हे अक्षर वाङ्मय जणू समुद्रमंथनातील अमृतासम गोड! अत्यंत आकर्षक मुखपृष्ठ, कथानुरूप चित्रे, मांडणी आणि सजावट असलेला हा बालकथासंग्रह हातात घेतला आणि एका बैठकीत वाचून काढला, इतका तो वाचनीय आहे. तीस वर्षांपेक्षा अधिक काळाच्या अध्यापनाच्या अनुभवातून बालकांचे भावविश्व, त्यांची भाषाशैली, त्यांची स्वप्ने, बालकांची कल्पनाशक्ती इत्यादी भावभावनांचा जवळून अभ्यास असल्याने, त्यांच्या भावविश्वात रममाण होत गेल्यामुळे ते सारे कागदावर उतरवताना कथांमध्ये एक प्रकारचा जिवंतपणा आलेला आहे, हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.अखेर सापडली वाट..! या बालकथासंग्रहात अकरा कथांचा समावेश आहे. प्रा. उषा तांबे यांची भावगर्भ प्रस्तावना लाभली असल्यामुळे संग्रहाची वाचनीयता आणि साहित्यमूल्य अधिकच वृद्धिंगत झाले आहे. .‘पोचपावती’ ही पहिली कथा सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांबाबत कृतज्ञता व्यक्त करणारा आशय घेऊन आली आहे. बालकांना या कथेतून सशस्त्र दल ध्वज निधी या योजनेची माहिती मिळते. सोबतच कथानायक मंगेशचे वडील मंगेशच्या मित्रांना इंग्रजांची सत्ता उलथवून टाकणाऱ्या थोर मानवांची माहिती देतात. तेव्हा ते छानसा प्रयोग करतात. ‘ओळखा पाहू’ या उपक्रमाद्वारे ते सोप्या शब्दांतील काव्यांमधून एकेका नेत्याची माहिती देऊन एकेका मुलाला त्या व्यक्तीचे नाव ओळखायला लावतात. एक मुलगा, एक व्यक्ती, एक काव्य! या नवीनतम प्रयोगातून गद्य-पद्य एकत्र गुंफताना विद्यार्थ्यांच्या तर्कशक्तीला चालना देण्याचेही महत्त्वाचे काम लेखकांनी केले आहे. या कथेतून लोकमान्य टिळक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, विनोबा भावे यांची माहिती तर मिळतेच, परंतु सैनिकांप्रति आदरभाव जागृत होतो.संग्रहाचे शीर्षक असलेल्या ‘अखेर सापडली वाट..!’ कथेत सुधीर आणि सावनी या बहीण-भावाची गोष्ट आहे. सर्वसाधारणपणे सामान्य कुटुंबातील भाऊ जसा आळशी, कामे करण्याचा कंटाळा करणारा, तर बहीण प्रत्येक गोष्टीत कुटुंबात मदत करणारी असते, तशीच ही जोडी आहे. सुधीरला सारे काही बसल्या जागी हवे असते, कुणी काही काम सांगितले तर नानाविध कारणे सांगून टाळाटाळ करण्यात पटाईत असतो. दुसरीकडे सावनी त्याच्या उलट असते. तिला कामे करण्याची आवड असते, कुणी काही काम सांगण्याची वाट न पाहता ती कामाला लागते. सोबतच ती शेजाऱ्यांनाही त्यांच्या कामात मदत करते. अशातच सुधीरला शिक्षक स्वच्छता मंत्री ही जबाबदारी देतात. सुधीर ही महत्त्वाची जबाबदारी व्यवस्थित निभावतो का, त्यांचा कंटाळा करण्याचा स्वभाव बदलतो का, त्यासाठी त्याला कोण मदत करते, हे लेखक आव्हाड यांनी उत्कंठावर्धक पद्धतीने लिहिले आहे. .‘छोटेसे बहीण-भाऊ’ ही कथा अनेक संदेश घेऊन आली असली, तरी त्यामुळे ती बोजड, अनाठायी वाटत नाही. सर्वसाधारणपणे आजही अनेक कुटुंबांत मुलामुलींमध्ये भेदभाव करण्याची पद्धत आहे. अशा कुटुंबांत कोणतीही गोष्ट करताना शिक्षण असेल, खरेदी असेल किंवा अजून काही, मुलाला प्राधान्य देण्याचा प्रघात आहे. तसेच मराठी शाळेऐवजी इंग्रजी शाळांना आज सर्वत्र प्राधान्य मिळते आहे. ह्या दोन्ही पद्धती नष्ट व्हाव्यात यासाठी मोलकरीण राधाच्या कुटुंबातील ताणतणाव समोर ठेवून गोष्ट खूप छान रंगवली आहे. राधाचा नवरा मुलाला इंग्रजी शाळेत तर मुलीला नगरपालिकेच्या शाळेत घालण्याचा हट्ट करत असतो. ते राधाला पटत नाही. पण काही करता येत नाही, म्हणून ती नाराजीने काम करत असल्याचे पाहून घरमालकीण तिला बोलते करते. तिची बाळू, शमी ही मुलेही तिच्याशी चर्चा करताना मराठी शाळांचे महत्त्व, मुलगा-मुलगी हा भेद नष्ट करण्यासाठी विविध उदाहरणे देऊन समजावून सांगतात. त्यातून वेगळी प्रेरणा घेऊन गेलेली राधा दुसऱ्या दिवशी आनंदाने कामाला येते. ती आनंदित होण्याचे कारण वाचून वाटते, आई ठाम राहिली तर अनेक प्रश्न सहजासहजी सुटतात, हा एक फार मोठा संदेश लेखक देतात.‘बक्षीस’ या कथेत दत्तू नावाच्या अत्यंत गरीब परंतु खूप हुशार मुलाची गोष्ट आहे. परिस्थिती कशीही असली, तरी जवळ प्रामाणिकपणा आणि परोपकार वृत्ती असल्यावर अडचणींवर मात करता येते, मदतीसाठी अनेक हात पुढे येतात, असा एक सुंदर आणि सकारात्मक संदेश लेखक देतात. पोहण्याची आवड असणाऱ्या दत्तूच्या कुटुंबाकडे पोहण्याच्या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी फी भरण्याचे पैसे नसतात. त्यामुळे आपण स्पर्धेत भाग घेऊ शकणार नाहीत या विचारात असणाऱ्या दत्तूच्या जीवनात दोन घटना घडतात. पहिल्या घटनेतून दत्तूच्या आईचा प्रामाणिकपणा आणि दुसऱ्या घटनेतून दत्तूचा परोपकारीपणा समोर येतो. सोबतच अशावेळी समोरच्या मानवांची गुणग्राहक वृत्तीही समोर येते, त्या वृत्तीमुळे दत्तूचे स्वप्न पूर्ण होते. हा सारा घटनाक्रम लेखक एकनाथ आव्हाड यांच्या शब्दांत वाचणे अधिक चांगले होईल! .Premium| म्युच्युअल फंड SIP सुरू करण्याची योग्य वेळ कोणती? तुमचा पैसा योग्य जागी गुंतवताय ना?.'मैत्री' ही कथा दशरथ, त्याचे वर्गमित्र तसेच वर्ग प्रतिनिधी असलेला मित्र स्वप्नील यांच्या निर्व्याज प्रेम, आपुलकी, परोपकार या गुणांवर आधारित आहे. दररोज नियमितपणे शाळेत येणारा दशरथ एके दिवशी शाळेत येत नाही. तेव्हा 'वर्गाच्या भल्यासाठी जेव्हा मी सतत पुढे असेन, मॉनिटरचा बिल्ला तेव्हाच माझ्या छातीवर शोभून दिसेल,' अशी भूमिका असलेला स्वप्नील दशरथ शाळेत न आल्यामुळे बेचैन होतो. शाळा सुटल्यावर तो मित्रांना घेऊन दशरथच्या घरी जातो, तेव्हा तो आजारी असल्याचे समजते. गल्लीतल्या डॉक्टरांनी औषध दिले आहे, कमी नाही झाले तर मोठ्या डॉक्टरांकडे न्यायला सांगितले आहे, परंतु तेवढे पैसे नाहीत असे दशरथची आई त्यांना सांगते. स्वप्नील मित्रांसह बाहेर येतो. सारे मित्र खाऊसाठी जमवलेले पैसे आणि घरी आणखी पैसे मागून दशरथला मोठ्या दवाखान्यात न्यायचे असे ठरवतात. ते ठरवले तसे वागतात का, त्यांना आईबाबा अजून पैसे देतात का, हे सारे जाणून घेण्यासाठी 'मैत्री' ही कथा वाचलीच पाहिजे. या संग्रहात लेखक आव्हाड यांनी 'आनंदाच्या नव्या वाटा' या कथेतून छान माहिती दिली आहे. या कथेत मनसोक्त आनंद लुटण्यासाठी वाचकांना अनेक बाबी मिळतात. परंतु या वाटेवरून जाण्यापूर्वी तुम्हाला खूप छान आणि माहितीपूर्ण 'ऋतुंची कहाणी' ऐकावी लागेल. यामध्ये मराठी महिन्यातील नैसर्गिक बदलांचा आनंद लुटून पुन्हा 'आला उन्हाळा' या सुश्राव्य कवितेचा आस्वाद घ्यावा लागेल, तरच वाचकांना आनंदाच्या नव्या वाटा सापडतील. चला तर मग, एकनाथ आव्हाड दाखवत असलेल्या आनंदाच्या नव्या वाटेवर मनसोक्त भ्रमंती करायला...लेखकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे लेखन साध्या-सोप्या भाषेत असते, कथांचे विषय विद्यार्थ्यांच्या अवतीभवती असलेले असतात आणि क्वचित प्रसंगी अनुभवलेले असल्यामुळे ते बालकांना भावतात. अखेर सापडली वाट..! या संग्रहातील कथा वाचून बालकांना आणि पालकांना अनेक आकर्षक, मनमोहक, मार्गदर्शक नि मनोरंजक वाटा सापडतील हे निश्चित!(नागेश शेवाळकर पुणेस्थित साहित्यिक आहेत.) 