Electronic Vehicle :इलेक्ट्रिक व्हेईकल्समध्ये आता सुपर बॅटरी

ईव्हींची भारतीय बाजारपेठ मोठ्या वेगाने वाढत आहे. या क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक बघता हे सहजच लक्षात येते. येत्या काही वर्षात इलेक्ट्रिक मोबिलीटीचा वापर भारतात वाढणार आहे, हे निश्चित आहे.

त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने ईव्ही वापराला चालना देण्यासाठी पर्यावरण जागरूकतेसह देशामध्ये सुपर बॅटरी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार झालेले आहे.

भारतीय वाहन उद्योगाची ईव्ही उत्पादन करण्याची क्षमता वाढत असली तरी बॅटऱ्यांच्या बाबतीत भारत अद्यापही इतर देशांवर अवलंबून आहे.

या अधिक प्रगत सुपर बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारत आणि फास्टर अॅडॉप्शन ऑफ हायब्रीड अॅण्ड इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स-2 (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles, एफएएमई-2) योजनेच्या माध्यमातून अनुदान देऊन देशांतर्गत संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यात येत आहे.

त्यामुळे लवकरच संपूर्ण भारतीय बनावटीची ईव्हीही बघायला मिळू शकेल. आपल्या वाहन उद्योगावर सुपर बॅटरी तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक परिणाम तर होणारच आहे.

मात्र त्यापलीकडे जाऊन देशातील गुंतवणूक विकास आणि रोजगार निर्मितीवरही याचा परिणाम होईल. यासोबतच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्था निर्मितीच्या दिशेने वेगाने पावले टाकली जाणार आहेत.