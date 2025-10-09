Premium| Maharashtrian Recipes: ताट वाढू या जेवणाचे...

दिवाळीच्या दिवसांत स्वयंपाकाचा तसा कंटाळाच येतो. फराळाचे पदार्थ केल्यामुळे दमछाक झालेली असते. अशा वेळी काही लवकर तयार होणारे पदार्थ मदतीला धावून येतात. अशाच काही भाजी, भात, तोंडीलावण्याच्या पाककृती... .पाइनॲपल श्रीखंडवाढप२ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोन वाट्या चक्का, १ छोटा चमचा वेलची पूड, २ वाट्या बनारसी साखर, १ वाटी पाइनॲपल गर, अर्धी वाटी पाइनॲपलचे तुकडे, अर्धी वाटी भरड सुकामेवा.कृतीचक्क्यात साखर, वेलची पूड, पाइनॲपल गर घालून चांगले घोटून घ्यावे. नंतर त्यात सुकामेवा भरड घालून घोटावे. आता पाइनॲपलच्या तुकड्यांनी सजावट करावी. फ्रीजमध्ये सेट करून गरमागरम पुरीसोबत पाइनॲपल श्रीखंड खायला द्यावे..Premium|Shankarpali: डाएट ट्रेंडमध्ये शंकरपाळी; गूळ, चीज आणि एअर फ्रायरचा वापर.भरली कारलीवाढप२ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्यपाच ते सहा कारली, १ चमचा आले-लसूण पेस्ट, अर्धी वाटी कांदा-खोबरे वाटण, १ चमचा गरम मसाला, एका लिंबाचा रस, अर्धी वाटी शेंगदाणे कूट, १ चमचा साखर, मीठ, २ चमचे लाल तिखट, हळद, १ वाटी चिरलेली कोथिंबीर, ३ मोठे चमचे तेल.कृतीकारली चिरून वाफवून घ्यावीत. शेंगदाणे कूट, साखर, मीठ, कोथिंबीर, लिंबू रस यांचे सारण पाण्याने थोडे ओले करून कारल्यात भरावे. कढईत तेल घेऊन त्यात आले-लसूण पेस्ट परतून घ्यावी. कांदा-खोबऱ्याचे वाटण घालून तेल सुटेपर्यंत परतावे. तिखट, हळद, गरम मसाला व दोन वाट्या पाणी घालावे. पाण्याला उकळी आल्यावर भरली कारली त्यात सोडून वरून झाकण ठेवावे. भाजी मंद आचेवर शिजू द्यावी. नंतर कोथिंबीर घालावी..ड्रमस्टिक राइसवाढप५ ते ६ व्यक्तींसाठीसाहित्यपाचशे ग्रॅम बासमती तांदूळ, २०० ग्रॅम शेवग्याच्या शेंगा,२०० ग्रॅम टोमॅटो व बटाटे, १ वाटी कांदा-खोबरे-आले-लसूण वाटण, १ चमचा गरम मसाला, गरजेनुसार लाल तिखट, हळद, २ चमचे मीठ, ३ मोठे चमचे तेल, १ चमचा जिरे, १ वाटी चिरलेली कोथिंबीर.कृतीशेवग्याच्या शेंगांचे छोटे तुकडे करून साले काढून घ्यावीत. टोमॅटो, बटाटे चिरून घ्यावेत. कढईत तेल घालून जिरे तडतडले की त्यात कांदा-खोबऱ्याचे वाटण घालून चांगले परतावे. नंतर त्यात तिखट, हळद व इतर साहित्य घालून पाणी घालावे. उकळी आली की धुतलेले तांदूळ घालावेत. मंद आचेवर शिजू द्यावे..करवंदाची चटणीवाढप२ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्यअडीचशे ग्रॅम करवंदे, ५० ग्रॅम गूळ, ५-६ लसूण पाकळ्या, १ चमचा काळे मीठ, १ चमचा धने-जिरे पूड, ५-६ भाजलेल्या लाल मिरच्या, अर्धी वाटी चिरलेली कोथिंबीर.कृतीकरवंदांमधील बिया काढून घ्याव्यात. त्यात वरील सर्व साहित्य एकत्र करून मिक्सरमधून फिरवून घ्यावे. त्यावर हिंग-मोहरीचा तडका घालावा. तयार करवंदांची आंबटगोड चटणी गरमागरम पराठ्यासोबत किंवा पुरीसोबत खायला द्यावी..गाजर भातवाढप५ ते ६ व्यक्तींसाठीसाहित्यपन्नास ग्रॅम बासमती तांदूळ, २०० ग्रॅम साखर, २०० ग्रॅम गाजर (किसून), १ वाटी ओल्या नारळाचा चव, १ चमचा वेलची पूड, १ वाटी काजू-बदाम भरड, १ वाटी दुधाची साय, १ मोठा चमचा तूप.कृतीतांदूळ अर्धवट शिजवून घ्यावेत. कढईत तूप घालून गाजराचा कीस परतून घ्यावा. नंतर त्यात नारळाचा चव, साखर, वेलची पूड, काजू-बदाम भरड घालून थोडावेळ झाकण ठेवावे. नंतर त्यात अर्धवट शिजलेला भात व दुधाची साय घालून नीट परतून घ्यावे. भात नीट शिजल्यावर सर्व्ह करावा..फिरणीवाढप५ ते ६ व्यक्तींसाठीसाहित्यपन्नास ग्रॅम बासमती तांदूळ, १ लिटर दूध, १०० ग्रॅम साखर, १ चमचा वेलची पूड, सजावटीसाठी बदाम, पिस्ते.कृतीतांदूळ थोडावेळ पाण्यात भिजवून मिक्सरमध्ये जाडसर फिरवून घ्यावेत. दूध कढईत उकळायला ठेवावे. नंतर त्यात तांदूळ घालून घट्ट होईपर्यंत मंद आचेवर शिजवावे. साखर, वेलची पूड घालून हलवावे. बदाम व पिस्ते घालून सर्व्ह करावे..अळू वडीवाढप५ ते ६ व्यक्तींसाठीसाहित्यआठ ते नऊ अळूची पाने, २५० ग्रॅम चणा डाळीचे पीठ, लसूण, हिरवी मिरची पेस्ट, कढीलिंब, हळद.फोडणीसाठीएक चिरलेला कांदा, धने-जिरे पूड, मोहरी, १ वाटी चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, लसूण पेस्ट.कृतीअळूची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीचे पीठ, मिरच्या, लसूण पेस्ट, हळद, मीठ हे सर्व एकत्र करावे. भजीच्या पिठासारखे पीठ तयार करून पानावर लावून पानाची घडी करावी किंवा पान गुंडाळावे. मग पान कुकरमध्ये ठेवून एक शिट्टी करावी. थंड झाल्यावर वड्या कापाव्यात. वरील साहित्य वापरून फोडणी करावी..ड्रमस्टिक पुऱ्यावाढप२ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोन वाट्या कणीक, १ वाटी ज्वारीचे पीठ, १ वाटी चणा डाळीचे पीठ, २ टोमॅटो, २ कांदे, २ चमचे हिरवी मिरची व लसूण पेस्ट, १ चमचा धने-जिरे पूड, हळद, मीठ, १ वाटी चिरलेली कोथिंबीर, २ वाट्या शेवग्याची पाने, तळण्यासाठी तेल.कृतीसर्व पिठे परातीत घ्यावीत. टोमॅटो व कांदे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यावेत. वरील सर्व जिन्नस एकत्र करून घट्ट गोळा भिजवावा. त्याच्या छोट्या पुऱ्या लाटून तळाव्यात व चिंचेच्या गोड चटणीसोबत खायला द्याव्यात..शेंगदाणा चटणीवाढप५ ते ६ व्यक्तींसाठीसाहित्यशंभर ग्रॅम शेंगदाणे, ८-१० लाल मिरच्या, ८-१० लसूण पाकळ्या, १ चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ, १ चमचा तेल.कृतीकढईत थोडे तेल घालून शेंगदाणे खरपूस भाजून घ्यावेत. मिरची, जिरे, लसूण तेलावर परतून घ्यावे. थंड झाल्यावर वरील सर्व साहित्य मिक्सरमधून फिरवून घ्यावे. चटकदार शेंगदाणा चटणी खाण्यासाठी तयार!.विधारा करीवाढप२ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्यपाच ते सहा मोठी विधाराची पाने, २ कप चणा डाळीचे पीठ, २ कप उकडलेल्या बटाट्यांचा कीस, १ चमचा मीठ-हळद-लाल तिखट-ओवा, अर्धी वाटी तीळ, ८-१० लसूण पाकळ्या-१ वाटी कोथिंबीर-८ हिरव्या मिरच्या यांची पेस्ट.फोडणीसाठीएक कप भाजलेल्या कांदा-खोबऱ्याचे वाटण, २ चमचे टोमॅटो पेस्ट, १ चमचा आले-लसूण पेस्ट, २ चमचे लाल तिखट, हळद, १ चमचा गरम मसाला, २ मोठे चमचे तेल, मीठ, अर्धी वाटी कोथिंबीर.कृतीलसूण-मिरचीच्या पेस्टमध्ये तिखट, मीठ, हळद, ओवा, तीळ, चणा डाळीचे पीठ घालावे व पाण्याने सरसरीत भिजवून घ्यावे. पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. त्यांना चणा डाळीचे पीठ लावून मधे बटाट्याचा कीस, तिखट, मीठ, कोथिंबीर घालावी व वड्या तयार कराव्यात. या वड्या वाफवून घ्याव्यात. पातेल्यात तेल घेऊन त्यात आले-लसूण पेस्ट, कांदा-खोबऱ्याचे वाटण घालून परतावे. तिखट, हळद, गरम मसाला घालून परतावे व चार कप पाणी घालावे. उकळी आल्यावर त्यात वाफवलेल्या विधारा वड्या घालाव्यात. भाजी मंद आचेवर शिजू द्यावी. वरून कोथिंबीर घालावी.टीप : ही रेसिपी सांबारमध्येही करता येऊ शकते..लिंबू लोणचेसाहित्यपन्नास मोठी लिंबे, ५०० ग्रॅम साखर, २०० ग्रॅम मीठ,१ पाकीट लोणचे मसाला.कृतीलिंबू चिरून फोडी कराव्यात. बिया काढून घ्याव्यात. त्यात साखर, मीठ, लोणचे मसाला घालावा. नीट कालवून बरणीत भरावे. आंबटगोड लोणचे तयार!.कैरीचे लोणचेसाहित्यएक किलो कैरी, १ वाटी मीठ, अर्धी वाटी साखर, पाव वाटी बडीशेप पूड, १ चमचा मेथी, २५० ग्रॅम तेल, १०० ग्रॅम मोहरीची डाळ, १ पाकीट लोणचे मसाला,८-१० लसूण पाकळ्या.कृतीकैरी पाण्यात काही वेळ ठेवून पुसून फोडी कराव्यात. कोयी काढून फोडी पुसून घ्याव्यात. मीठ व साखर घालून दोन दिवस ठेवाव्यात. छान रस सुटेल. मोहरीची डाळ, मेथी व थोडे तेल घालून भाजून घ्यावे. तेल गरम करून त्यात लसूण पाकळ्या लालसर होईपर्यंत परताव्यात. गॅस बंद करावा. कोमट असताना त्यात वरील सर्व जिन्नस घालवेत. गार झाल्यावर कैरीच्या फोडी घालून नीट कालवून बरणीत भरून ठेवावे. हे लोणचे वर्षभर टिकते..Premium|Sorghum Snacks : ज्वारीचे स्नॅक्स.मसाला पनीरवाढप२ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्यशंभर ग्रॅम किसलेले पनीर, अर्धी वाटी कांदा-खोबऱ्याचे वाटण, २ चमचे लाल तिखट, हळद, १ चमचा गरम मसाला, अर्धी वाटी चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, २ मोठे चमचे तेल, १ चमचा आले-लसूण पेस्ट, कसुरी मेथी, १ ग्लास पाणी.कृतीकढईत तेल घालून गरम झाल्यावर त्यात आले-लसूण पेस्ट घालून चांगले परतावे. नंतर त्यात कांदा-खोबऱ्याचे वाटण घालून तेल सुटेपर्यंत परतावे. त्यात लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, पनीर घालून परतावे. मीठ घालून एक ग्लास गरम पाणी घालून भाजी मंद आचेवर शिजू द्यावी. कोथिंबीर पेरून पोळीसोबत खायला द्यावी.(मीनाक्षी काटकर यवतमाळस्थित फूड ब्लॉगर अाहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.