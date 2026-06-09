Premium|Role of Fragrance in Pollination : फुलांचा सुगंध म्हणजे निसर्गाचा गुप्त संदेश; परागीभवनामागचे विज्ञान

डॉ. मंदार दातार ऑर्किड्सच्या अफाट विविधतेमागच्या अचाट करामतीचं कारण आहे, त्यांनी वापरलेल्या परागीभवनाच्या अत्यंत विशेष, अनेकदा थक्क करणाऱ्या पद्धती. या विविध युक्त्या, क्लृप्त्यांमागचा ‘मास्टर माइंड’ आहे सुगंध. कोट्यवधी वर्षांत उत्क्रांतीनं या फुलाला साधी गोष्ट शिकवली आहे, योग्य वेळी फुलणं हे योग्य फूल असण्याइतकंच महत्त्वाचं आहे.उन्हाळ्याच्या अखेरीस वळवाच्या पहिल्या पावसाचे थेंब कोरड्या शुष्क जमिनीवर पडतात अन् तत्क्षणी जमिनीतून एक चिरपरिचित, आदिम सुगंध बाहेर पडतो तो म्हणजे मृद्गंध... सगळ्यांनाच भावणारा, कवितांचा विषय असणारा हा परिमळ येतो मातीमध्ये असणाऱ्या स्ट्रेप्टोमायसेस नावाच्या जीवाणूंमुळे. हे जीवाणू रसायनांचा गंधित रेणू तयार करतात, त्याला ‘जिओस्मिन’ म्हटलं जातं. याच गंधाला इंग्रजीत ‘पेट्रिकोर’ म्हणतात. हा गंध माणसाला का बरं इतका प्रिय आहे? याचं कारण दडलं आहे आपल्या उत्क्रांतीत. आपली घ्राणेंद्रियं या रेणूला अत्यंत संवेदनशील आहेत. हवेत एक कोटी कणांमध्ये एक भाग हा मृद्गंध असला, तरी तो आपल्याला जाणवू शकतो. पाणी ही भोवतालच्या सजीवसृष्टीसाठीच नाही, तर माणसासाठीही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट. पावसाळा जीवनदायी पाणी घेऊन येत आहे, या संदेशाची ही मृद्गंधरूपी आदिम आठवण उत्क्रांतीच्या लाखो वर्षांत आपल्या स्वागतशील मेंदूत खोलवर रुजलेली आहे. पण हवाहवासा गंध निर्माण करणं ही कामगिरी निसर्गातील इतर घटकापेक्षा वनस्पतींनी जास्त निगुतीनं पार पाडली. आज गुलाब, केवडा, मोगरा, निशिगंध यांसारखी अत्तरं आपण स्वतःची आयुष्यं सुखकर करायला वापरत असलो, तरी मुळात वनस्पतींनी हे गंध माणसासाठी तयार केलेच नाहीत. फुलांनी सुगंध निर्माण करून त्या सुगंधाचा उपयोग केला तो एक संदेश म्हणून. सुगंधाचं हे पत्र ज्यांच्यासाठी लिहिलं आहे त्या मधमाश्या, फुलपाखरं, पतंग यांसारखे परागवाहक हे पत्र अगदी आवर्जून वाचतील अशी खात्री बाळगूनच. ग़ालिब साहेब म्हणतात -.Premium|Kaas Plateau Flower Valley : निसर्गाचं 'स्वर्गीय' लेणं! कास पठारावर यंदा कधी फुलणार फुलांचा गालिचा? पर्यटकांसाठी वनविभागाची नवी नियमावली काय आहे? .क़ासिद के आते आते ख़त इक और लिख रखूँमैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में‘दूत त्यांचं उत्तर घेऊन परत येईपर्यंत मी दुसरं पत्र लिहूनच ठेवतो, कारण मला माहीत आहे त्यांचं उत्तर काय असणार आहे ते.’ फुलांनीही हे गंधाचं पत्र वाचून परागवाहक नक्की येतील, या खात्रीपोटीच परागांचं दुसरं पत्र आधीपासून तयार ठेवण्याची तजवीज केली आहे. पण ही पत्रं लिहिणं म्हणजेच गंध, पराग तयार करणं ही खर्चिक गुंतवणूक आहे. सुगंधाचे रेणू तयार करायला वनस्पतींना ऊर्जारूपी किंमत मोजावी लागते. ही ऊर्जा प्रकाशसंश्लेषणातून त्यांनी स्वतःच निर्माण केलेली ऊर्जा असली म्हणून काय झालं, ती काटकसरीनंच वापरली पाहिजे. या काटकसरीच्या मार्गावरच उत्क्रांतीनं प्रत्येक फुलाला शिकवलं, की सुगंध हा योग्य वेळी, योग्य प्रमाणात आणि योग्य परागवाहकाला आकर्षित करेल असाच असावा. म्हणूनच रात्री फुलणाऱ्या फुलांचा पतंगांना साद घालणारा तीव्र सुगंध वेगळा, दिवसा फुलणाऱ्या फुलांचा मधमाश्यांना खुणावणारा सुगंध वेगळा आणि ज्याला आपण चक्क दुर्गंध म्हणतो तो ‘कॅरियन फ्लाइज’ना आकर्षित करणारा गंध वेगळा. सुगंध म्हणजे निव्वळ मोहकता नाही, तर परागवाहकाचं नाव जिच्यावर आधीच लिहिलं आहे, अशी एक विशिष्ट जैवरासायनिक निमंत्रणपत्रिका आहे. ‘राज़ की बातें लिखी और ख़त खुला रहने दिया’सारखी...वनस्पतींच्या साम्राज्यात सुगंधाचा सर्वात चलाख, सर्वात वैविध्यपूर्ण उपयोग केला तो ऑर्किड कुळानं. ऑर्किडेसी हे जगातील सपुष्प वनस्पतींचं सर्वात मोठं कुळ (फॅमिली). ऑर्किडना आपण मराठीत म्हणतो ‘आमरी’. जगभरात ऑर्किडच्या सुमारे २८ हजार जाती आहेत. पृथ्वीच्या रंगमंचावर उशिरा येऊनही ऑर्किडइतकी विविधता आजवर कुठल्याच वनस्पती गटाला साध्य झाली नाहीये.फुलांचे स्वप्न होते की असे काहीतरी व्हावेनव्याने देखणे काही, तया कुसुमांवरी यावेकळ्यांचे गंध लहरावे, दलांचे रंग बहरावेकुणी लावण्य स्पर्शाने जगी ऑर्कीड घडवावेकधी येतील का कोणी, फुलांना पाहण्याला या?कुणी भ्रमरापरी स्नेही परागा वाहण्याला यातयांना शोधण्या वाऱ्यावरी गंधापरी जावेसुगंधी चाहुली खातर तया ऑर्कीड निवडावेअशी ऑर्कीडची संथा, यशाची संहिता सारीजिची वैविध्यता अवघी पुऱ्या विश्वात विस्तारीफुलांची शेकडो रूपे, सुगंधा कैक ही नावेम्हणोनि का जगाला या, असे ऑर्कीड आवडावे(वृत्त : वियद् गंगा).Premium|Wild forest foods : रानभाज्या आणि 'बहूअन्ना' वनभूमी; नांगरणीविना मिळणाऱ्या नैसर्गिक अन्नाचा समृद्ध वारसा.ऑर्किड्सच्या अफाट विविधतेमागच्या अचाट करामतीचं कारण आहे, त्यांनी वापरलेल्या परागीभवनाच्या अत्यंत विशेष, अनेकदा थक्क करणाऱ्या पद्धती. या विविध युक्त्या, क्लृप्त्यांमागचा ‘मास्टर माइंड’ आहे सुगंध. ऑर्किडच्या विविध जातींनी हा गंध हाताशी धरून दोन रस्ते निवडले. एका गटानं प्रामाणिकपणाचा मार्ग निवडला. आपल्या परागवाहकांना सुगंध आणि मकरंद दोन्ही दिलं. तर दुसऱ्या गटानं उघड फसवणुकीचा मार्ग स्वीकारला. आश्चर्य म्हणजे ‘साधवो न हि सर्वत्र’ या उक्तीप्रमाणे हा फसव्यांचा गट जवळपास एक तृतीयांश ऑर्किड जाती असणारा आहे. हे पठ्ठे सुगंध देतात, पण मकरंद देत नाहीत. परागवाहक भुलतो, येतो, परागीभवन होतं आणि रिक्तहस्ते निघून जातो. याच्या पुढची फसवेगिरी म्हणजे, काही ऑर्किड तर मादी कीटकांचा गंध तयार करतात आणि नर कीटक मैथुनाच्या अपेक्षेनं आल्यावर त्याच्याकडून अनवधानानं परागीभवन घडवून आणून त्याची फसवणूकही करतात. या नैतिकदृष्ट्या चुकीच्या गोष्टी निसर्गात कशा टिकल्या यावर नंतर कधीतरी बोलूयात. पण आपली आजची नायिका या मार्गावरची नाही. ती प्रामाणिक आहे. सह्याद्रीच्या निमसदाहरित-सदाहरित जंगलात ती वाढते.एरिडेस क्रिस्पा (Aerides crispa) नावाची ही ऑर्किड कुळातली वनस्पती. ही द्रौपदी पुष्प नावाची वनस्पती आपल्या जांभळ्या फुलांच्या लोंबत्या घडांमधून स्वतःचा सुगंध हवेत सोडते. उन्हाळा संपत आला आहे, वळवाच्या काही सरी कोसळून गेल्या आहेत आणि पावसाळा अगदी तोंडावर आहे, अशा नेमक्या ऋतुसंधिकाळात ती सुगंध सोडते. एकीकडे जमिनीतून जिओस्मिनची एक सुगंधी लाट उठत असते, तर दुसरीकडे झाडाच्या अंगाखांद्यावर वाढणाऱ्या द्रौपदी पुष्पामधून एका अत्यंत मोहक सुगंधाची लाट. ही दोन वेगळ्या स्रोतातून येणाऱ्या सुगंधांची एक जुगलबंदीच असते. मात्र या जुगलबंदीला दाद द्यायची ती कानांनी नव्हे, तर नाकानं. या सुगंधांची एकमेकांशी कधीच स्पर्धा नसते. कारण मृद्गंध कितीही आकर्षक असला, तरी द्रौपदी पुष्पांच्या गंधाकडे आकर्षित होणाऱ्या कीटकमंडळींना मृद्गंधाशी काहीही देणं-घेणं नसतं.द्रौपदी पुष्पाचं फूल जवळून पाहिलं, तर त्याचं रूप मोहून टाकतं. काही शुभ्र पाकळ्या, तर मुख्य पाकळी (ऑर्किड्समध्ये मुख्य पाकळीला ओष्ठ म्हणतात, इंग्लिशमधल्या ‘लिप’चा हा अनुवाद) गुलाबी-जांभळ्या रंगाची. पंधराएक वर्षांपूर्वी सह्याद्रीमधल्या ऑर्किडवर पुस्तक लिहिताना या फुलाला आम्ही नाव दिलं ‘फ्रॅग्रंट पिंक’. हे फ्रॅग्रंट पिंक इतर वृक्षांवर अपिवानस (एपिफाइट) म्हणून वाढतं. त्यांचा मोहक गंध आकर्षित करतो तो मधमाश्या आणि भुंग्यांना.मधमाश्या आणि भुंगे तर वर्षभर या फुलांवरून त्या फुलांवर अशी भटकंती करत असतात. त्यांना या उन्हाळा-पावसाळ्याच्या मधल्या काळात विशेष आकर्षित करण्याची द्रौपदी पुष्पाला काय बरं गरज? याचं कारण, एका ऋतूची बॅट दुसऱ्या ऋतूनं हातात घ्यायचा हा काळ नेहमीच एक विशिष्ट परिस्थिती असते. एकीकडे उन्हाळ्यातली फुलं फुलायची संपलेली असतात आणि पावसाळ्यातली फुलं फुलणं अजून सुरू व्हायचं असत. फुलांचा हा नेमका मधला दुष्काळ म्हणजेच एरिडेस क्रिस्पाची खरी संधी. या काळात परागवाहकांसाठी परागकणांचे, मकरंदाचे इतर पर्यायच नसतात. अशा वेळी उष्ण, दमट हवेत लांबवर पसरणारा द्रौपदी पुष्पाचा सुगंध एक अदृश्य मार्ग तयार करतो. या परागवाहकांना जंगलातून, फांद्यांमधून, थेट त्या फुलांच्या घडाकडे पोहोचवणारा मार्ग. गावाकडे एकुलत्या एक दुकानदाराच्या दुकानात जशी गर्दी होते, तशी मोकळ्या काळात फुललेल्या या ऑर्किडवर होते. कोट्यवधी वर्षांत उत्क्रांतीनं या फुलाला एक साधी गोष्ट शिकवली आहे - योग्य वेळी फुलणं हे योग्य फूल असण्याइतकंच महत्त्वाचं आहे..ही फुलं फारच कमी काळ झाडावर राहतात. म्हणतात ना, अद्वितीय सौंदर्याला क्षणभंगुरतेचा शाप असतो. हा अपरिचित दैवी सुगंध अनुभवायचा असेल, तर आपणच या जंगलात जायला हवं. हा गंध काही आपला शोध घेत आपल्या खिडकीशी येणार नाही. आपण थोडेच भुंगे किंवा मधमाश्या आहोत? मग जायचं या द्रौपदी पुष्पाच्या शोधात? जाण्यासाठी अजून काही ठोस कारण हवंय? बाकी बा.भ. बोरकर म्हणतात -वास नाही ज्या फुलांना फक्त ती पाहून घे,धुंद आहे गंध ज्यांना तो तिथे जाऊन घेडॉ. मंदार दातार पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाटवनस्पती विशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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