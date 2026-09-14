Premium|Ganesh Festival Creativity : स्क्रीन टाइमपासून फॅमिली टाइमकडे; डेकोरेशन, गौरी सजावट आणि जाहिरातींमधून झळकणारा ‘क्रिएटिव्ह’ गणेशोत्सव

प्रतीक जाधवगणपती बाप्पा १४ विद्या आणि ६४ कलांचा अधिपती. कलेची देवता हीच बाप्पाची ओळख म्हटल्यावर बाप्पाच्या उत्सवामध्ये क्रिएटिव्हिटी येणं स्वाभाविकच! म्हणजे बघा ना, अगदी बाप्पाच्या मूर्तिकामापासून, डेकोरेशन्सपासून ते प्रसादाच्या इनोव्हेटिव्ह प्रकारांपर्यंत सगळीकडे क्रिएटिव्हिटी आणि क्रिएटिव्हिटीच आहे; इन फॅक्ट कुठे नाही ते विचारा. बाप्पाची आभूषणं, मुकुट, पूजेची सामग्री, नक्षीदार छाप, वस्त्र, उपरणं, टोपी, आरतीचं ताट, आसनाचा पाट, इतकंच नाही तर मखरं आणि मंदिरंसुद्धा क्रिएटिव्हच...! कोणत्याही घरामध्ये नॉर्मल डेजना दिसणारा हा सिनॅरिओ -किचनमध्ये रेसिपीजचे रील्स स्क्रोल करणारी आई... हॉलमध्ये लेटेस्ट आलेली वेबसीरिज बिंज वॉच करणारे बाबा... बेडरूममध्ये फॅशन ब्लॉग बघणारी मुलगी... बाल्कनीमध्ये व्हिडिओ कॉलवर असलेला मुलगा...पण ऑन गणेशोत्सव डेज, धिस सिनॅरिओ शिफ्ट्स टू -प्रसादासाठी उकडीचे मोदक आणून ठेवणारी आई... बाप्पाच्या मूर्तीसाठी हार तयार करणारे बाबा... बाप्पासाठी भन्नाट क्रिएटिव्ह डेकोरेशन करणारी मुलगी... आणि पूजेसाठी २१ दुर्वांची जुडी बांधणारा मुलगा!हे ‘ट्रान्झिशन’ म्हणजेच गणेशोत्सव... सगळ्या कुटुंबाला सामावून घेणारा! एकाच घरात राहणारे चारजण इतर दिवशी फक्त ‘स्क्रीन टाइम’मध्ये असतात, पण बाप्पाच्या आगमनानिमित्तानं तेच चारजण खऱ्या अर्थानं ‘फॅमिली टाइम’ म्हणत एकत्र येतात. गणेशोत्सव म्हणजे आजच्या टर्मिनॉलॉजीमध्ये सांगायचं, तर एक प्रकारचा डिटॉक्सच! समाजामध्ये एकता आणि बंधुभाव आणण्याच्या विचारातून सुरू झालेला सार्वजनिक गणेशोत्सव आजच्या काळात सगळ्यांनी एकत्र येण्यासाठीचं उत्तम निमित्त ठरतोय. ऑनलाइन जगापेक्षा प्रत्यक्ष क्षणांमध्ये आणि सणांमध्ये काय आनंद असतो हे बाप्पा दरवर्षी नव्यानं शिकवतो, असं मला वाटतं..Premium|Counselor Self-Care Techniques : काउन्सिलरही माणूसच असतो! दुसऱ्यांच्या वेदना ऐकताना थेरपिस्टच्या मनावर काय परिणाम होतो?.फक्त घरातच नाही, तर चौकाचौकातल्या मंडळांमध्ये, रस्तोरस्ती मिरवणुकांमध्ये, गल्लोगल्ली रांगांमध्ये माणसं एकत्र येतात. म्हणून आमच्या पिढीला बाप्पाचा हा उत्सव आजच्या व्हर्चुअल लाइफपासून रिअल लाइफकडे नेणारा माणूसपणाचा उत्सव वाटतो. समूहामध्ये आरती म्हणताना अंगात संचारणारा उत्साह... ढोलताशांचा ठेका ऐकताना चुकणारा हृदयाचा ठोका... कित्येक तास रांगेत उभं राहिल्यानंतर झालेलं बाप्पाचं दर्शन हे क्षण कोणत्याही टचस्क्रीन डिव्हाइसमध्ये सेव्ह करता येतील का?गणेशोत्सवाचे हे दहा दिवस विविध मंडळांमध्ये दररोज काहीना काही कार्यक्रम, कल्पक देखावे, छोट्या-मोठ्या स्पर्धांची रेलचेल असते. माणसं बाहेर पडतात. माणसं माणसाळतात. मग ते फक्त ‘भाविक’ राहत नाहीत, माणुसकीच्या होडीमधले ‘नाविक’ होतात. माणसं तुडूंब गर्दी करून कार्यक्रम एन्जॉय करत असतात. हा चौक झाला की तो चौक... तो झाला की पुढचा... पण गर्दी काही संपत नाही. सोशल मीडिया स्क्रोल करताना जसं प्रत्येक रीलला माणसांचे तुडूंब व्ह्यूज ओसंडून वाहत असतात, तशी जणू रस्ता स्क्रोल करताना प्रत्येक चौकात माणसांची तुडुंब गर्दी ओसंडून वाहत असते. सोशल मीडियाच्या या दुनियेत हल्ली रोज नवे ट्रेंड्स येतात आणि जातात, पण बाप्पा प्रत्येकाच्या मनात कायमच ‘ट्रेंडिंग वन’वरच असतो.गणेशोत्सवाकडे पाहण्याचा प्रत्येकाचा दृष्टिकोन वेगळा असतो... कोणासाठी तो भक्तीचा अन् श्रद्धेचा उत्सव असतो, कोणासाठी एकतेचा, कोणासाठी सकारात्मकतेचा, कोणासाठी गोडव्याचा... प्रत्येक कुटुंबासाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या या उत्सवाची डेफिनेशन आमच्या जनरेशनसाठी मात्र जरा वेगळी आहे. आमच्यासाठी लाडक्या बाप्पाचा उत्सव म्हणजे ‘क्रिएटिव्हिटीचा उत्सव’! १४ विद्या आणि ६४ कलांचा अधिपती म्हणजे गणपती बाप्पा. कलेची देवता हीच बाप्पाची ओळख म्हटल्यावर बाप्पाच्या उत्सवामध्ये क्रिएटिव्हिटी येणे स्वाभाविकच! म्हणजे बघा ना, अगदी बाप्पाच्या मूर्तिकामापासून, डेकोरेशन्सपासून ते प्रसादाच्या इनोव्हेटिव्ह प्रकारांपर्यंत सगळीकडे क्रिएटिव्हिटी आणि क्रिएटिव्हिटीच आहे; इन फॅक्ट कुठे नाही ते विचारा. बाप्पाची आभूषणं, मुकुट, पूजेची सामग्री, नक्षीदार छाप, वस्त्रं, उपरणं, टोपी, आरतीचं ताट, आसनाचा पाट, इतकंच नाही तर मखरं आणि मंदिरंसुद्धा क्रिएटिव्हच! गणपतीचं डेकोरेशन म्हणजे क्रिएटिव्हिटीचं संपूर्ण वेगळं विश्वच. म्हणूनच कदाचित गणेशोत्सवात डेकोरेशनची दुकानंसुद्धा एखाद्या सुंदर प्रेक्षणीय म्युझियमसारखी वाटू लागतात. गंगेच्या जलौघाप्रमाणे वाहणारा क्रिएटिव्हिटीचा हा अखंड ओघ फक्त गणेशोत्सवातच उगम पावतो..Premium|Peru Travel Experience : दुखऱ्या पायावरही जिद्दीने केलेला पेरूचा अविस्मरणीय प्रवास.या क्रिएटिव्हिटीच्या उत्सवाची सुरुवात होते बाप्पाच्या आगमनापासून; घरोघरी होणाऱ्या डेकोरेशन्सपासून. पूर्वी सजावट म्हणजे एक पाट, एक मखर, साड्यांची सजावट, झिरमिळ्या आणि लायटिंग. पण आज असं चित्र राहिलं नाही. आज प्रत्येकाला आपल्या बाप्पाचं वेगळेपण हायलाइट करायचंय, आणि म्हणूनच डेकोरेशन म्हणजे प्रत्येकाला मिळालेली क्रिएटिव्ह अपॉर्च्युनिटीच! मग काय? जणू लालबागच्या राजाच्या डेकोरेशनची थीम आपण ठरवणार आहोत या आविर्भावात घरोघरी खलबतं सुरू होतात. घरोघरी बसणारा बाप्पा हा प्रत्येकासाठी त्यांचा लालबागचा राजाच असतो. मग थीम ठरवणं, यूट्यूबवर स्टडी करणं, त्यानंतर प्लॅनिंग, स्ट्रॅटेजी, एक्झिक्युशन असे टप्पे पार करत डेकोरेशन पूर्ण होतं. घराघरांत आख्ख्या कुटुंबाचं टीमवर्क सुरू होतं. मला तर वाटतं कुठलंही कुटुंब ‘टीम’ म्हणून जगात दोनच वेळा एकत्र येतं - एक म्हणजे ‘डम्ब शराड्स’ ऊर्फ ‘दमशेराज’ खेळताना आणि दुसरं गणपतीचं डेकोरेशन करताना! कोणतंही रेडीमेड डेकोरेशन विकत न आणता ‘प्युअर ओरिजिनल डेकोरेशन’ करण्यातच मज्जा असते! डेकोरेशन ‘क्षणिक’ नाही, ‘युनिक’ पाहिजे हे जणू गणेशोत्सवात प्रत्येक कुटुंबाचं ब्रीदवाक्यच असतं!क्रिएटिव्हिटीचा पुढचा पार्ट म्हणजे गौरी सजावट. जवळपास प्रत्येक सोसायटी, मंडळ, बिल्डिंगमध्ये गौरी सजावट स्पर्धा असतेच. बायका तर जवळजवळ कॉम्प्लेक्सच घेतात की यंदा काहीही करून नंबर पटकवायचाच. मग त्यांना साथ देण्यासाठी आमच्या पिढीच्या जेन-झी मुली एकाहून एक शक्कल लढवून सजावटीमध्ये इनोव्हेशन आणतात. आमच्या पिढीला कदाचित पुरणपोळीची रेसिपी जमणार नाही, पण क्रिएटिव्हिटीची रेसिपी आम्ही अगदी साग्रसंगीत करू. चित्रकार आपल्या चित्रामध्ये जितकं डिटेलिंग करत नाही, तितकं डिटेलिंग गौरी सजावटीमध्ये आम्ही करू शकतो.गौरीपूजनाला स्त्रिया एकमेकींच्या घरी हळदीकुंकवाला जातात तेव्हा फक्त भक्तिभावाची देवाणघेवाण नाही होत, कलेचा गिव्ह ॲण्ड टेकसुद्धा होतो आणि हीच गोष्ट वेगवेगळ्या ठिकाणचे गणपती पाहतानासुद्धा जाणवते. चित्रांचं एखादं सुंदर प्रदर्शन पाहण्यासाठी निघावं, तसे आपण सगळे वेगवेगळे गणपती पाहण्यासाठी बाहेर पडतो. दरवर्षी तीच उत्सुकता असते... प्रसिद्ध मंडळं यंदा कोणतं डेकोरेशन करणार? यंदा मानाच्या गणपतींच्या मिरवणुकीमध्ये काय वेगळेपण असणार? यंदा अमुक एक ढोलताशा पथक कोणत्या नवीन तालाची निर्मिती करणार? यंदा प्रमुख मंडळांमध्ये कोणते नवीन उपक्रम रंगणार? या सर्व प्रश्नांचा लसावि काढला, तर त्यांचं कन्क्लुजन म्हणजे ‘क्रिएटिव्हिटीबद्दल उत्सुकता’!गणेशोत्सवातला प्रत्येक क्षण असा सृजनानं भारलेला असतो. कित्येक नवे कवी, चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार, संगीतकार, रांगोळीकार गणेशोत्सवात उदयास येतात. त्यांच्यातील सर्जनशीलतेची त्यांना ओळख होते. अगदी ‘या रे या सारे या, गजाननाला आळवूया’ अशा बोलांपासून ते ‘तुझको फिरसे जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा’ अशा गाण्यांपर्यंत बाप्पाचं विविधतेनं गुणगान गायलं जातं. कॅलिग्राफीतून ‘गणेशा’ साकारला जातो, तांदळाच्या इवल्याशा दाण्यावर गणेशाकृती कोरल्या जातात... ही सारी क्रिएटिव्हिटीच! बाप्पाविषयीचं डिव्होशन तेच, पण क्रिएटिव्हिटीचं एक्स्प्रेशन वेगवेगळं!.अरे हो, सगळ्यात क्रिएटिव्ह फील्ड तर राहिलंच, जाहिरातींचं फील्ड! गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांमधल्या कोणत्याही दिवशी पेपर उचलला की एकाहून एक क्रिएटिव्ह ॲड्सचा सोहळाच जणू आपल्याला पेपरमध्ये पाहायला मिळतो. कॉपीरायटिंग इतकं स्मार्ट असतं आणि प्रॉडक्ट प्लेसमेंट इतकी चपखल असते की कोणालाही भुरळ पडावी. अगदी पाण्याच्या बॉटल्सपासून ते खाण्याच्या पदार्थांपर्यंत सगळे ब्रँड्स अतिशय क्रिएटिव्हली आपापलं ब्रॅंडिंग करतात. मी स्वतः पूर्णवेळ कॉपीरायटर म्हणून काम करतो. गेल्याच वर्षीचा अनुभव सांगतो. मागच्या वर्षी गणेशोत्सवामध्ये एका को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ब्रँडसाठी एक कॅम्पेन लाइन लिहून दिली होती - ‘सोबत असेल बाप्पा, तर बचतीचा मार्ग सोप्पा!’ इंटरेस्टिंग पद्धतीनं कम्युनिकेट केलेली ही लाइन अनेकांना खूपच आवडली होती. ॲड्सचासुद्धा जर तुम्ही रसिकतेनं आस्वाद घेतला तर क्रिएटिव्हिटीचं एक कम्प्लिट वेगळं विश्वच तुमच्यासाठी खुलं होतं.ॲण्ड लास्ट बट नॉट द लिस्ट... दहा दिवसांच्या उत्सवानंतर येणारा गहिवरून सोडणारा निरोपाचा क्षण. पण यातही क्रिएटिव्हिटीचा अँगल आहेच. येस्स. गेल्या काही वर्षांत एक फार सुंदर संकल्पना उदयास आलीय - ‘वृक्षगणेश’. तुम्हीही याविषयी ऐकलं असेलच. या संकल्पनेमध्ये एक मातीची मूर्ती तयार केली जाते. पण वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट अशी, की ती मूर्ती तयार करताना त्यामध्ये एक बी लपवलं जातं. विसर्जनाचा दिवस येतो, तेव्हा या मूर्तीचं घराच्या बागेत किंवा कुंडीत विसर्जन करून त्यातून नवीन रोप उगवलं जातं. अवघ्या गणेशोत्सवभर वावरणारी क्रिएटिव्हिटी इथं सर्वात मोठी उंची गाठते असं मला वाटतं, कारण शेवटी ‘विसर्जन’ या शब्दातसुद्धा ‘सर्जन’ आलंच ना!लेखक पुणेस्थित कवी व लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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