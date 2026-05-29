Premium|Global Economy and Fuel Hike : ट्रम्प-जिनपिंग भेटीनंतर जागतिक बाजारात हालचाली; भारतीय गुंतवणूकदारांनो सावध राहा!

भूषण महाजनपंतप्रधान मोदी म्हणाले तसे, येणारे दिवस आव्हानात्मक आहेत, त्यांचा सामना करायला हवा. खर्च वाढणारच आहेत, पण उत्पन्न कसे वाढेल हे बघायला हवे. जमेल तसे नवे भांडवल रोखेबाजाराकडे किंवा हायब्रीड फंडात गुंतवायला हवे. गुंतवणूक राजा सावध राहा, रात्र (व दिवसही) वैऱ्याची आहे. सारे जग ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्या तीन दिवसांच्या भेटीकडे डोळे लावून बसले होते. अमेरिकेच्या विख्यात कंपन्यांचे मुख्य अधिकारी ट्रम्प यांच्यासोबत चीन दौरा करून आले. दौऱ्याचे फलित काय, तर दोन्ही पक्षांचे एकमत झालेले दिसत नाही. शंभर इंच छाती पुढे काढून गेलेले तात्या शेपूट तोंडात घालून परतले. बीजिंगमधील या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीनंतर कुठलाही करार किंवा संयुक्त निवेदन झालेले नाही. आपल्या स्वभावाप्रमाणे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी उभयतांमधील प्रमुख समस्या सोडवल्याचा दावा केला व जाहीर केले, की चीनने २०० बोइंग विमाने व अब्जावधी डॉलरचा शेतमाल आयात करण्याचे कबुल केले आहे व यासंबंधी लवकरच करार होईल. या कुठल्याही वृत्ताला चीनने दुजोरा दिला नाही. यावरून असा निष्कर्ष काढता येईल, की सदर परिषदेच्या निमित्ताने दोन्ही देशांत संवाद सुरू झाला. ट्रम्प यांच्या केलेल्या भव्य आदरातिथ्यातून दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करणे आणि व्यापार युद्धात तात्पुरती शांतता राखणे इतकेच साध्य झालेले दिसते. प्रत्यक्ष सीमेवरचे युद्ध थांबवण्याच्या दृष्टीने फारसे काही घडले नाही. अमेरिकी व्यावसायिक शिष्टमंडळात ॲपल, टेस्ला, एनव्हिडिया यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे प्रमुख सामील झाले होते. या बैठकीदरम्यान अमेरिकेने एनव्हिडिया कंपनीला तिच्या प्रगत एच२०० चिप्स मोठ्या चिनी कंपन्यांना विकण्याची परवानगी दिल्याचे कळते. त्यातून टेक क्षेत्रातील शेअरमध्ये मोठी तेजी पाहायला मिळाली व अमेरिकी बाजार त्याच्या अत्युच्च पातळीवर गेला. असो. .Premium|Global Economy and Fuel Hike : इराण-इस्राईल युद्ध आणि ११२ डॉलरवर गेलेले तेल! भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे नेमके काय आणि किती गंभीर परिणाम होतील?.आपल्या बाजारात मागील सप्ताह (ता. ११ ते १५ मे) असाच उदासवाणा गेला. निफ्टी पाच दिवसांत ६३३ अंश घसरून २३६४३ अंशावर बंद झाली. शुक्रवारच्या (ता. १५ मे) जवळजवळ नीचांकी पातळीवर बाजार थांबला. आठवड्यात २३२६२ अंशाला निफ्टीने स्पर्श केला होता. निफ्टी किंवा सेन्सेक्सचे घटक तपासले तर लक्षात येते, की बँकिंग व फायनान्स ३८ टक्के, ऑइल व गॅस (प्रामुख्याने रिलायन्स) नऊ टक्के, माहिती तंत्रज्ञान नऊ टक्के, वाहन उद्योग ७.४ टक्के या सर्व क्षेत्रांचे एकूण वजन ६३-६४ टक्के आहे.महागाई निर्देशांक सतत वाढत आहे. त्यात घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) ८.३ टक्के वाढला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक ३.४८ टक्के वाढलेला दिसतो. या दोन निर्देशांकात फरक असण्याचे कारण, त्यांचे घटक निराळे आहेत. डब्ल्यूपीआयमध्ये मुख्यत्वे कारखानदारीचा मालपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय तेल व कमोडिटी बाजारातील किमती यांचा अंतर्भाव असतो, तर ग्राहक निर्देशांकात वस्तू व सेवा दोन्ही येतात आणि अन्नधान्याला जास्त वजन असते. सामान्य ग्राहक दुकानातून जो माल किंवा सेवा खरेदी करतो, त्या किमतींचा यामध्ये समावेश होतो. महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहक निर्देशांक घाऊक निर्देशांकाचा पाठलाग करत असतो..आज जागतिक बाजारात खनिज तेलाचा भाव १०९ डॉलर प्रतिबॅरल आहे. हा फॉरवर्ड म्हणजे एक महिना पुढचा भाव आहे. स्पॉट बाजारातला भाव तेजी-मंदीप्रमाणे दोन ते पाच टक्क्यांवर असतो. तात्पर्य असे, की महागाई वाढली आहे आणि ती वाढतच जाणार आहे. रिझर्व्ह बँक नजीकच्या काळात व्याजदर कमी करण्याची शक्यता नाही. बँकेने अधिकृत रेपोदर ५.२५ टक्के ठेवला असला, तरी रोखेबाजारात सरकारी कर्जरोख्यांचे दर ६.५ टक्क्यांवरून कधीच ७ टक्के पार करून गेले आहेत व ते अजूनही वर जातील असे वाटते. आयसीआयसीआय बँकेने मागील तिमाही निकाल जाहीर करताना ट्रेझरी व्यवहारात तूट झालेली दाखवली होती. ही पुढे वाढत जाईल, कारण कर्जमागणी पुरी करण्याकरता काही सरकारी रोख्यातील गुंतवणुकी विकाव्या लागतील. कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यामुळे उद्योगाकडून कर्जाची मागणी वाढती आहे (मुद्दा असा, की कर्ज मागणीच्या प्रमाणात ठेवी वाढल्या नाहीत). या परिस्थितीत बदल झाल्याशिवाय बँकिंग व फायनान्स क्षेत्र चांगली कामगिरी दाखवू शकणार नाही.रिलायन्सची बाजारातील दारूण अवस्था आपण बघत आहोत. त्याखेरीज माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राची वाताहत सुरूच आहे. किमान एक वर्ष तरी या क्षेत्राकडून फारशी आशा नाही. तीन ते पाच वर्षांच्या उद्दिष्टाने कदाचित गुंतवणूक करता येईल (आज ना उद्या एआय क्षेत्रात गुंतवणूक व नवोन्मेष येईल या आशेने). वाहन उद्योगाला कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याने ग्रासले आहे. स्टील, तांबे, ॲल्युमिनियमसह सर्व धातू महागले आहेत. तांबे, ॲल्युमिनियम, झिंक इत्यादी सर्वकालीन उच्चांकावर आहेत. अशा स्थितीत वाहन उद्योगाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे..Premium|Nifty stock market : निफ्टीची दिशाहीन वाटचाल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ; चार लाख कोटींची शेअर विक्री कशाचे संकेत?.निर्देशांकातील ६४ टक्के क्षेत्र मंदीसदृश अवस्थेत असेल, तर निफ्टी किंवा सेन्सेक्स वर जाणार कसे? नाही म्हणायला मार्च महिन्याचे तिमाही निकाल उत्साहवर्धक आहेत. अनेक महिने वाट पाहत असलेली दोन आकडी विक्री व किमान दहा टक्के नफा बहुतांश कंपन्यात वाढलेला दिसतो. मात्र यावरून २६-२७ या आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अंदाज बांधता येत नाही. कारण मार्च २०२६च्या निकालात दोन महिने (जानेवारी व फेब्रुवारी) युद्धापुर्वीचे आहेत. युद्धामुळे होणारा मालपुरवठ्यावरील विपरीत परिणाम चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून २०२६) दिसेल. यावरून २००८ची एक वेदनादायी आठवण होते. मार्च २००८च्या निकालानंतर भारतीय बाजार सावरला होता व एप्रिल २००८मध्ये निफ्टी ५०० अंश तेजीत गेली होती. पण पुढे उत्तरोत्तर परकीय संस्थांच्या विक्रीमुळे एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान निफ्टी ५० टक्के खाली गेली. यावेळी तसे नक्कीच होणार नाही. कारण विकून विकून परदेशी संस्था थकल्या आहेत व त्यांना टक्कर देण्यास मोठा स्थानिक गुंतवणूक प्रवाह मजबूत आहे. एप्रिल महिन्यातदेखील सीपचा जोर टिकून होता व दरमहा ३० हजार कोटीच्या वरच होता. तेव्हा निफ्टी रडतखडत एका टप्प्यात राहील असे वाटते. हा टप्पा मात्र खाली घसरत चालला आहे. हळूहळू अपेक्षाभंग होत निफ्टी २२०००कडे निघाली आहे, असे सकृतदर्शनी दिसते.अर्थव्यवस्थेवरील आव्हानाचा सामना करण्यास सरकारकडे फारसे उपाय उरले नाहीत. पेट्रोल व डिझेलमधील दरवाढ अपरिहार्य होती व ती अत्यंत किरकोळ प्रमाणात झाली आहे. निवडणुकीमुळे ती पुढे ढकलली गेली असल्याचा आरोप टीकाकार करतात व त्यात बरेच तथ्य आहे. खनिज तेल ५० टक्क्यांनी वाढले आहे, तर हे दर किमान दहा टक्के तरी वाढायला हवे होते. टीका तर होणारच होती. वाघ म्हटले तरी खातो, वाघ्या म्हटले तरी खातो, मग वाघ्याच म्हणा ना! दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आग्रहाकडे दुर्लक्ष करून अर्थसंकल्पातील तूट वाढू द्यावी, पण पायाभूत गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष करू नये. तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारकडून इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च कमी केला जातो. यावेळी तरी तसे करू नये! तूट वाढल्याने व चलन दर सतत घसरत राहिल्यामुळे महागाई थोडी वाढेल (ती एरवी काही केले नाही तरी वाढणारच आहे), पण उद्योग व्यवसायाला चालना मिळत राहील..शेअर बाजारात आशा ठेवावी अशी तीनच प्रमुख क्षेत्रे आहेत - फार्मा व हेल्थकेअर, धातू उद्योग आणि रसायननिर्मिती. फार्माला तात्यांची भीती नाही आणि हॉस्पिटल उद्योगाला युद्धाची फारशी झळ नाही. किमती वाढल्या, तरी त्या पुढे सरकवल्या जातील. रसायन क्षेत्रात आपले प्रभुत्व निर्विवाद आहे. त्यात आता युआन गेल्या सहा माहिन्यात १३.५ टक्क्यांनी मजबूत झाला आहे आणि रुपया कमकुवत होत चालला आहे. परिणामतः चीनच्या तुलनेत आपली निर्यात अधिक आकर्षक झाली आहे. डोळे मिटून विश्वास ठेवावा आणि डोळे उघडून अभ्यास करावा असे हे क्षेत्र आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले तसे, येणारे दिवस आव्हानात्मक आहेत, त्यांचा सामना करायला हवा. खर्च वाढणारच आहेत, पण उत्पन्न कसे वाढेल हे बघायला हवे. जमेल तसे नवे भांडवल रोखेबाजाराकडे किंवा हायब्रीड फंडात गुंतावायला हवे. गुंतवणूक राजा सावध राहा, रात्र (व दिवसही) वैऱ्याची आहे. सरकारला करायचे ते करेल, आपल्या मनासारखे घडले नाही तर निराश होण्यापेक्षा म्हणावे, 'जाने भी दो यारो!' अमेरिकेचे व्याजदर ट्रम्प यांना सतत भेडसावत आहेत. कितीही वल्गना केल्या, तरी त्यांनी ठरवल्यास युद्ध लगेच थांबू शकते. तसे झाल्यास वरील सारे निरूपण विसरून जावे आणि पुन्हा नव्याने शेअर बाजाराकडे प्रेमाने बघावे. परंतु, खरी संधी निफ्टी व सेन्सेक्सच्या बाहेरच आहे, हे विसरता कामा नये.भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत. 