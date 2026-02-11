Premium|Millet Recipes: ज्वारीच्या विविध पदार्थांची चविष्ट सफर

ज्वारीची उसळवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यदीड वाटी ज्वारी, ५ ते ६ हिरव्या मिरच्या, पाव वाटी ओले खोबरे, प्रत्येकी १ चमचा धने आणि जिरे पूड, थोडी चिंच, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा मोहरी, पाव चमचा हिंग, फोडणीसाठी तेल, २ चमचे गोडा मसाला, चवीनुसार मीठ.कृतीज्वारी दोन दिवस भिजत घालावी. तिसऱ्या दिवशी फडक्यात बांधून उबदार जागी ठेवून तिला मोड आणावेत. नेहमीप्रमाणे तेलाची फोडणी करून त्यात हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे आणि मोड आलेली ज्वारी घालून चांगले परतावे. मग त्यात गरम पाणी घालून चांगले शिजवावे. यानंतर त्यात ओले खोबरे, चिंच, गूळ, धने व जिरे पूड आणि मीठ घालून चांगले उकळावे. उसळीला रस्सा हवा असेल तर त्यानुसार पाणी घालावे. चांगले शिजल्यानंतर त्यावरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालावी आणि उसळ सर्व्ह करावी..ज्वारीची उकडवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यअडीच वाट्या ज्वारीचे पीठ, अर्धी वाटी आंबट ताक, १ कांदा,५ ते ६ हिरव्या मिरच्या, फोडणीचे साहित्य, तेल, चवीनुसार मीठ, अडीच वाट्या पाणी, पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीप्रथम तेलाची फोडणी करून त्यात मिरच्यांचे तुकडे व बारीक चिरलेला कांदा घालून चांगले परतावे. नंतर त्यात जेवढे पीठ घेतले आहे, तेवढेच पाणी घालून चवीनुसार मीठ घालावे व उकळू द्यावे. नंतर त्यात हळूहळू पीठ घालत जावे. पिठाच्या गुठळ्या होऊ देऊ नयेत. सर्व मिश्रण एकसारखे हलवावे. नंतर त्यात ताक घालून मंद आचेवर चांगली वाफ येऊ द्यावी. वाफ आली की त्यावर कोथिंबीर घालून खावयास द्यावे.टीपताकाचे प्रमाण आवडीनुसार कमी-जास्त करावे..ज्वारीच्या पिठाचे थालीपीठवाढप४ ते ६ मध्यम आकाराची थालीपिठेसाहित्यतीन वाट्या ज्वारीचे पीठ, १ बारीक चिरलेला कांदा, पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, ४ ते ५ चमचे तिखट, चवीनुसार मीठ, पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीप्रथम ज्वारीच्या पिठात बारीक चिरलेला कांदा, मिरच्या, कोथिंबीर, हळद, तिखट आणि मीठ घालून चांगले भिजवावे. पीठ जास्त घट्ट किंवा सैलसर असू नये. पीठ थोडावेळ झाकून ठेवावे. नंतर या तयार पिठाचे थालीपीठ लावावे आणि दोन्ही बाजूंनी खरपूस भाजून घ्यावे. दही आणि लोणच्याबरोबर थालीपीठ खायला द्यावे..बाजरीच्या चकल्यावाढप२० ते २५ मध्यम आकाराच्या चकल्यासाहित्यदोन वाट्या बाजरीचे पीठ, चवीनुसार तिखट, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, २ चमचे ओवा, गरजेनुसार तेल.कृतीबाजरीचे ताजे पीठ घेऊन त्यात चवीनुसार तिखट व मीठ, हळद, हिंग, ओवा घालावा. त्यानंतर त्यात दोन चमचे कडकडीत तेलाचे मोहन घालून पीठ चांगले एकत्र कालवावे. पीठ १५ ते २० मिनिटे झाकून ठेवावे. त्यानंतर या पिठाच्या चकल्या करून तळाव्यात. चकल्या खमंग होतात..राळ्याची खीरवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोन वाट्या राळ्याचे तांदूळ, गरजेनुसार दूध आणि साखर, पाव चमचा वेलची पूड, आवडीनुसार सुकामेवा, २ चमचे तूप.कृतीप्रथम राळे स्वच्छ धुऊन पंधरा ते वीस मिनिटे भिजत ठेवावेत. नंतर त्यातील पाणी काढावे. कुकरमध्ये राळे आणि राळ्याच्या दुप्पट पाणी घालून तीन शिट्ट्या कराव्यात आणि राळे शिजवून घ्यावेत. नंतर एका जाड बुडाच्या पातेल्यात साधारण पाऊण लिटर दूध गरम करावे. दूध थोडे गरम झाल्यानंतर त्यात राळे घालून एक उकळी आणावी. आपल्याला पाहिजे त्या प्रमाणात दूध आटल्यानंतर वेलची पूड, साखर, सुकामेवा घालून आणखी एक उकळी आणावी. राळ्याची खीर तयार. ही खीर पचनास चांगली व ऊर्जा वाढवणारी असते..बाजरीच्या पुऱ्यावाढप२५ ते ३० मध्यम आकाराच्या पुऱ्यासाहित्यतीन वाट्या बाजरीचे पीठ, ४ चमचे तीळ, १ चमचा हिंग, चवीनुसार मीठ व तिखट, गरजेनुसार दही किंवा ताक.कृतीबाजरीच्या पिठात हिंग, मीठ व तिखट घालावे आणि मिश्रण एकत्रित करावे. तयार मिश्रणात गरजेनुसार दही किंवा ताक घालून पीठ भिजवावे. पीठ चांगले मळून दहा ते पंधरा मिनिटे झाकून ठेवावे. मग या पिठाच्या जाडसर पुऱ्या लाटून तळाव्यात. या पुऱ्या प्रवासात नेता येतात.बाजरीचे गोड दिवेवाढप१० ते १५ मध्यम आकाराचे दिवेसाहित्यदीड वाटी बाजरीचा रवा, चिमूटभर मीठ, १ चमचा तूप, गरजेनुसार दूध आणि गूळ, दीड वाटी पाणी, आवश्यकतेनुसार वेलची पूड.कृतीपातेल्यात दीड वाटी पाणी उकळायला ठेवावे. त्यात किंचित मीठ व चमचाभर तूप घालावे. पाण्याला उकळी आली, की त्यात हळूहळू बाजरीचा रवा घालावा आणि सारखे हलवत राहावे. रव्याच्या गुठळ्या होऊ देऊ नयेत. या मिश्रणाला चांगली वाफ येऊ द्यावी. झाकण ठेवून पुन्हा एक वाफ आणावी. मग ही तयार उकड मळून घ्यावी. या मळलेल्या उकडीच्या लहान दिव्याच्या आकाराच्या वाट्या करून त्या चाळणीवर ठेवून वाफवून घ्याव्यात. दिवे खाण्यास देताना गूळ आणि वेलचीमिश्रित दुधाबरोबर द्यावेत..राळ्याची खिचडीवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोन वाट्या राळे, १ वाटी मुगाची डाळ, २ चमचे गोडा मसाला,२ चमचे तिखट, चवीनुसार मीठ, १ मोठा चमचा तेल, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा मोहरी, पाव चमचा हिंग, प्रत्येकी अर्धा चमचा धने व जिरे पूड, पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पाव वाटी खोवलेले ओले खोबरे.कृतीप्रथम राळे व मुगाची डाळ एकत्र करून स्वच्छ धुऊन निथळत ठेवावी. नंतर तेलाची फोडणी करून त्यावर डाळ व राळे परतावेत. नंतर त्यात बेताने पाणी घालावे आणि तिखट, मीठ, धने व जिरे पूड घालून चांगले ढवळावे. पाणी जरा आटले, की झाकण ठेवावे व चांगले शिजू द्यावे. खिचडी वाढताना त्यावर तूप, ओले खोबरे आणि कोथिंबीर घालावी..राजगिरा लाह्यांचा िचवडावाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यदीडपाव वाटी राजगिरा लाह्या, ३ चमचे तूप, ३ ते ४ हिरव्या मिरच्या, पाव वाटी डाळे.कृतीप्रथम लाह्या स्वच्छ निवडून घ्याव्यात. टरफले असतील तर ती काढून घ्यावीत. नंतर कढईत तूप तापवून त्यात डाळे आणि हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे परतावेत. नंतर त्यात राजगिरा लाह्या आणि चवीनुसार मीठ व साखर घालून लगेच गॅसवरून उतरवावे.टीपहा चिवडा पथ्याकरिता उत्तम ठरतो. तसेच, हा चिवडा उपवासाला करावयाचा असल्यास त्यात डाळे घालू नये. चिवडा उपवासाला करावयाचा असल्यास त्यात डाळे घालू नये.राजगिऱ्याची खीरवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यतीन वाट्या राजगिरा, ३ वाट्या चिरलेला गूळ, पाव चमचा वेलची पूड, गरजेनुसार दूध, किंचित मीठ, दीड वाटी ओले खोबरे.कृतीराजगिऱ्याला पाण्याचा हात लावून तो चांगला चोळावा आणि पाखडून त्याचा कोंडा काढून घ्यावा. नंतर राजगिरा पाण्यात शिजवून घ्यावा. राजगिरा शिजल्यानंतर त्यात गूळ, खोबरे आणि किंचित मीठ घालून पुन्हा चांगले शिजवावे. वाढतेवेळी दूध आणि वेलची पूड घालून खीर वाढावी.वरईचा शिरावाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यदीड वाटी वरईचे तांदूळ, दीड वाटी साखर, पाव वाटी आवडीनुसार सुकामेवा, ३ ते ४ वाट्या पाणी, पाव चमचा वेलची पूड, ३ ते ४ केशर काड्या किंवा खाण्याचा केशरी रंग, पाव वाटी तूप.कृतीप्रथम वरईचे तांदूळ तुपावर चांगले भाजून घ्यावेत. तांदूळ करपणार नाही याची काळजी घ्यावी. तांदूळ चांगले भाजले गेले, की त्यात थोडे गरम पाणी घालत जावे आणि सारखे हलवत राहावे म्हणजे गाठी होणार नाहीत. वरईमधले पाणी पूर्ण आटल्यानंतर त्यात केशराच्या काड्या व साखर घालावी. साखर विरघळल्यानंतर त्यात सुकामेवा आणि वेलची पूड घालावी. वरईचा शिरा तयार.टीपशिऱ्यामध्ये दूध घालावयाचे असल्यास निम्मे दूध व निम्मे पाणी घालावे..ओट्सची खीरवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोन वाट्या ओट्स, २ वाट्या दूध, १ वाटी पाणी, आवश्यकतेनुसार साखर आणि वेलची पूड, पाव कप सुकामेवा, गरजेनुसार तूप.कृतीप्रथम ओट्स थोड्या तुपावर हलकेसे सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्यावेत. नंतर भाजलेल्या ओट्समध्ये दूध व पाणी घालावे आणि मध्यम आचेवर शिजवावेत. मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवावे व सतत ढवळत राहावे. खीर थोडी घट्ट झाल्यानंतर त्यात साखर, वेलची पूड व सुकामेवा घालून एकजीव करावे. ओट्सची खीर तयार.वरईच्या तांदळाची इडलीवाढप८ ते १० मध्यम आकाराच्या इडल्यासाहित्यदोन वाट्या वरईचे तांदूळ, १ वाटी खोवलेले ओले खोबरे, दीड वाटी आंबट दही, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तूप, दीड चमचा फ्रुट सॉल्ट.कृतीवरईचे तांदूळ भाजून घ्यावेत आणि गार झाल्यानंतर धुऊन निथळून घ्यावेत. नंतर ते मिक्सरमध्ये वाटून घ्यावेत. तांदूळ फार बारीक वाटू नयेत. वाटल्यानंतर त्यात दही व मीठ घालून मिश्रण एकसारखे करावे. इडल्या करण्यासाठी योग्य असे मिश्रण तयार करावे आणि पाच मिनिटे झाकून ठेवावे. कुकरमध्ये पाणी उकळायला ठेवावे. इडलीपात्राला तूप लावावे. मिश्रणात फ्रुट सॉल्ट घालून वेगाने ढवळावे. इडलीपात्रात पीठ घालून इडल्या वाफवून घ्याव्यात. हिरव्या चटणीबरोबर इडल्या सर्व्ह कराव्यात. मिनिटे झाकून ठेवावे. कुकरमध्ये पाणी उकळायला ठेवावे. इडलीपात्राला तूप लावावे. मिश्रणात फ्रुट सॉल्ट घालून वेगाने ढवळावे. इडलीपात्रात पीठ घालून इडल्या वाफवून घ्याव्यात. हिरव्या चटणीबरोबर इडल्या सर्व्ह कराव्यात.ओट्सचा उपमावाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोन वाट्या ओट्स, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ वाटी गाजर-टोमॅटो-सिमला मिरची यापैकी कोणत्याही चिरलेल्या भाज्या (ऐच्छिक),२ ते ३ हिरव्या मिरच्या, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा मोहरी, पाव चमचा हिंग, चवीनुसार मीठ, १ चमचा लिंबू रस, पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अडीच ते तीन वाट्या पाणी.कृतीप्रथम ओट्स मध्यम आचेवर सोनेरी रंगावर भाजावेत. नंतर कढईत तेल घालून हळद, मोहरी, हिंगाची फोडणी करून त्यात कांदा परतावा. त्यानंतर त्यात चिरलेल्या भाज्या परतून घ्याव्यात. मग त्यात पाणी घालून चांगली उकळी आणावी. उकळी आल्यानंतर त्यात भाजलेले ओट्स घालावेत. ओट््स फार शिजवू नयेत अन्यथा ते चिकट होतात. या तयार उपम्यावर लिंबाचा रस आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून उपमा सर्व्ह करावा.ओट्सची धिरडीवाढप४ ते ६ मध्यम आकाराची धिरडीसाहित्यतीन वाट्या ओट्स, अडीच ते तीन वाट्या पाणी, १ चमचा तिखट,१ बारीक चिरलेला कांदा, पाव चमचा हळद, १ चमचा जिरे पूड, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तेल किंवा तूप, २ बारीक चिरलेल्या मिरच्या, थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीप्रथम ओट्स पंधरा ते वीस मिनिटे पाण्यात भिजवावेत. नंतर ओट्समध्ये बारीक चिरलेला कांदा, हळद, हिंग, मीठ, जिरे पूड, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे आणि तिखट घालून चांगले एकत्र करावे. हे मिश्रण धिरडी घालण्याइतपत सरसरीत करावे. मग तव्यावर तेल सोडून त्यावर पळीने मिश्रण घालून धिरडी करावीत. धिरडी दोन्ही बाजूंनी खरपूस भाजावीत. सॉस किंवा चटणीबरोबर खायला द्यावीत..नाचणीचे थालीपीठवाढप४ ते ६ मध्यम आकाराची थालीपिठेसाहित्यदोन वाट्या नाचणीचे पीठ, पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, चवीनुसार मीठ, ३ ते ४ चमचे तिखट, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीप्रथम नाचणीच्या पिठात हळद, हिंग, तिखट, मीठ, कोथिंबीर आणि मीठ घालून पीठ चांगले भिजवावे. पीठ जास्त घट्ट किंवा सैलसर भिजवू नये. ही कणीक थोडावेळ झाकून ठेवावी. नंतर त्या पिठाची थालीपिठे लावावीत. लोणचे किंवा दह्याबरोबर थालीपिठे खावयास द्यावीत.नाचणीचे लाडूवाढप२० ते २५ लाडूसाहित्यदोन वाट्या रवाळ दळलेले नाचणीचे पीठ, २ वाट्या किसलेला गूळ, अर्धी वाटी खोवलेले ओले खोबरे किंवा किसलेले सुके खोबरे, गरजेनुसार तूप, अर्धी वाटी सुकामेव्याचे तुकडे.कृतीप्रथम पीठ तुपावर भाजून घ्यावे. सुके खोबरे घेतले असल्यास तेही तुपावर भाजून घ्यावे. ओले खोबरे भाजू नये. गुळाचा पाक करून घ्यावा. त्यात चार चमचे पातळ केलेले तूप, नाचणीचे पीठ, ओले किंवा सुके खोबरे, सुकामेव्याचे तुकडे घालावेत आणि मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करावे. आता या मिश्रणाचे लाडू वळावेत. प्रथिने जास्त असल्यामुळे हे लाडू पौष्टिक असतात. 