Premium|Hunger vs Appetite : मंद झाली भूक ही!

विद्या हर्डीकर-सप्रेशरीरातली साखर कमी झाली की मेंदूला संदेश जातो. घ्रेलिनसाखी हार्मोन्स या संदेशाला कारणीभूत असतात. त्यानंतर मेंदू शरीराला अन्न शोधण्यासाठी प्रवृत्त करतो. ती शरीराची हाक म्हणजे शारीरिक भूक असते. शरीराला इंधन लागतं, ते इंधन शोधण्याची प्रेरणा भूक देते.माझ्या आजीकडे तिची एक मैत्रीण येत असे, ती सांगे, ‘सुशीले, मी आता रात्रीचं काहीच खात नाही हो. चार शेंगदाणे दे फक्त...’ मग आणखी थोड्या वेळानं म्हणे, ‘सुशीले तोंडाला काही चव लागत नाही गं. जरा काही तरी चमचमीत खावं वाटतंय. दोन भजी तळतेस?’ असं म्हणत म्हणत चांगली भरपेट खात असे. आपल्याकडे ‘वय झालं आता कमी खावं, मग रात्री जेवूच नये’ असा काहीतरी समज असतो. मग व्यवस्थित जेवणाऐवजी लोक आजीच्या त्या मैत्रिणीसाखं सटरफटर खात बसतात. अर्थात वयोमानानुसार भूक कमी होतेच, आपण पूर्वीसारखं ‘हवं तेवढं खा’ म्हणजे ‘ऑल यू कॅन ईट’ अशा उपहारगृहात जाऊन ताव मारू शकत नाही.दुपारी लग्नाचं जेवण केलं तर रात्रीच्या जेवणाला सुट्टी द्यावीशी वाटते. तरुणपणी लग्नात पैज मारून खाल्लेल्या पन्नास जिलब्यांच्या आता नुसत्या आठवणीच सोबत असतात. गेले ते दिन गेले! पण खूप कमी खाणं आरोग्याला अपायकारक असतं, त्यामुळे हे भुकेचं शास्त्र थोडं माहीत असणं आवश्यक असतं. मुळात ‘भूक’ म्हणजे ‘हंगर’ आणि ‘खाण्याची वासना’ म्हणजे ‘ॲपेटाइट’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे समजून घेणं आवश्यक आहे. पुष्कळदा हे दोन शब्द एकाच अर्थाचे समजून वापरले जातात. अर्थांची गल्लत होते. .Premium|Gut Health : आरोग्याची खरी सुरुवात आतड्यांपासून....भूक म्हणजे काय?शरीरातली साखर कमी झाली की मेंदूला संदेश जातो. घ्रेलिनसारखी हार्मोन्स या संदेशाला कारणीभूत असतात. त्यानंतर मेंदू शरीराला अन्न शोधण्यासाठी प्रवृत्त करतो. ती शरीराची हाक म्हणजे शारीरिक भूक असते. शरीराला इंधन लागतं, ते इंधन शोधण्याची प्रेरणा भूक देते. भूक भागली नाही तर अशक्त वाटतं आणि कधीकधी डोकंसुद्धा दुखतं. व्यावहारिक भूक म्हणजे ‘नंतर वेळ मिळणार नाही, म्हणून आत्ता खाऊन घेऊ’ अशा भावनेनं होणारी भुकेची जाणीव. पण भूक म्हणजे केवळ पोट रिकामं झाल्याची शारीरिक जाणीव नव्हे. जीवनशैलीनुसार खाणं, एखादी तीव्र इच्छा पूर्ण करणं किंवा आनंद आणि दुःख यांसारख्या विविध भावनांसाठी खाणं यांचाही त्यात समावेश होतो. त्यामुळे भावनिक भूक आणि चवीनं खाण्याची भूक म्हणजे काय, याचा विचार करायला हवा.भुकेची भावना किंवा खाण्याची इच्छा म्हणजे काय?भुकेची भावना म्हणजे ॲपेटाइट. शारीरिक, मानसिक, सामाजिक घटकांनी तयार झालेली एक गुंतागुंतीची यंत्रणा. तसंच तो सर्वांगीण आरोग्याचा एक मापदंडही आहे. पदार्थ पाहून किंवा त्याच्या वासावरून तो खावासा वाटतो. समोर बटाटेवडा दिसला, त्याचं नाव ऐकलं, की तोंडाला पाणी सुटतं, ती ही भावना! इथं पोट रिकामं आहे की भरलेलं याचा विचार होत नाही. कधीकधी एकाएकी अमुक एक पदार्थ खावासा वाटतो, त्या भावनेला क्रेव्हिंग्ज म्हणतात. ताणतणाव, कंटाळा, नैराश्य, दुःख या सगळ्याचं निराकरण करण्यासाठी लागणारी ‘कम्फर्ट फूड’ची भूक आणखी वेगळी. शिवाय अधूनमधून चिवडा, चिप्स खात राहणं हेसुद्धा सुरू असतंच. ही भावनिक भूक पोट भरल्यावरसुद्धा शमत नाही. आपलं मन भरत नाही.वयोमानानुसार भुकेची भावना कमी होऊ लागते. हे सर्वच वृद्धांना होतं. पोट भरल्यासारखं वाटणं, खाण्यात रस नसणं किंवा अन्नाबद्दल नावड निर्माण होणं ही स्थिती अचानक किंवा हळूहळू विकसित होऊ शकते..कमी खावंसं का वाटतं?आपली पचनसंस्था बदलत असते. भूक लागण्याचं हार्मोन घ्रेलिन कमी होणं आणि लेप्टीन नावाच्या हार्मोनमध्ये बदल झाले, की भुकेची संवेदना बदलते. पूर्वीसारखी भुकेची भावना होत नाही. पचनसंस्थेचेच स्नायू संथ होतात, त्यामुळे आपली पचनक्रियाही संथ होऊ लागते. अन्न शरीरात जास्त वेळ रेंगाळते. परिणामी पोट सारखं भरलेलं वाटतं.स्वादकालिका (टेस्ट बड्स) बोथट किंवा मंद होतात. परिणामी चवीच्या संवेदना कमी होतात. तरुणपणी तोंडाचे चोचले पुरवण्यासाठी वेगवेगळे पदार्थ खाणं हा आपल्या जीवनाचा भाग असतो. रात्रीच्या अकरा-बारा वाजता खाऊगल्ल्या तरुणाईनं गजबजलेल्या असतात त्या याचमुळे. पण वयानुसार या टेस्ट बड्सची संख्या कमी होते. त्यांचा आकार लहान होतो. साठीनंतर गोड, तिखट, खारट, तुरट अशा संवेदना कमी होतात.सत्तरीनंतर आपल्या गंधसंवेदना बोथट होऊ लागतात. कारण नाकातल्या नसा कमी होतात आणि म्युकस कमी होतो. परिणामी, पूर्वी तुम्हाला अत्यंत आवडणारे पदार्थ आता बेचव लागू लागतात. हळूहळू वासनाच कमी होते..Premium|Gen-Z Lifestyle Diseases : जेन-झी पिढीला ग्रासतोय 'सायलेंट किलर'; स्क्रीनचा अतिवापर आणि चुकीचा आहार तुमच्या मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात आणतोय?.स्नायू कमी आणि शिथिल होतात. त्यामुळे मसल मास म्हणजे स्नायूंचं वजन कमी होतं. सत्तरीपर्यंत माणसाचं मसल मास निम्मं झालेलं असतं. आपल्याला आता गच्च भरलेले तारुण्यातले भरदार आणि पिळदार स्नायू पेलायचे नसतात. त्यामुळे मग कॅलरीजसाठी जीव टाकावासा वाटत नाही.दात पडणं आणि त्यामुळे संवेदनक्षमता कमी होणं, लाळेचं प्रमाण कमी होणं यांमुळे अन्न गिळणं कटकटीचं वाटू लागतं. खाण्याची इच्छा कमी होते. खाणं टाळू लागतात. कधीकधी पोटात जळजळ होते म्हणून बटाटेवडाही नकोसा वाटू लागतो. एकूणच ज्याला क्रोनिक इन्फ्लमेशन म्हणतात ते वयानुसार वाढतं, त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यातली एक म्हणजे भूक मंदावणं. आणखी एक कारण म्हणजे एकटेपण. ‘टेबल फॉर वन’ हे आपल्याला फारसं चांगलं वाटत नाही. पन्नास ते साठ वयोगटातल्या दर तीन लोकांपैकी एक सांगतो, की त्यांना कंपनी नसल्यामुळे खावंसं वाटत नाही.मद्यपान, धूम्रपान, वेदना, दातदुखी, आघातजन्य इजा, चव किंवा वास जाणं, निर्जलीकरण आणि शस्त्रक्रियेनंतर बरं होणं ही शारीरिक बदलांमुळे भूक न लागण्याची काही कारणं असतात.ताण, चिंता, दुःख, नैराश्य असे भावनिक बदल किंवा खाण्यापिण्याच्या सवयी, सर्दी, जंतुसंसर्ग, अन्न विषबाधा, स्मृतिभ्रंश, मधुमेह, कर्करोग, हायपोथायरॉइडीझम, हृदयरोग, फुप्फुस/ मूत्रपिंड/ यकृताच्या समस्या आणि एड्स यांसारख्या अंतर्निहित आरोग्य समस्या भूक कमी करण्यासाठी कारणीभूत ठरतात.औषधांच्या दुष्परिणामांमध्ये अँटिबायोटिक्स, ॲम्फेटामाइन्स, केमोथेरपी, फ्लुओक्सेटिन, डिगॉक्सिन, हायड्रालेझिन यांचा भुकेवर परिणाम होतो.मानसिक आरोग्याच्या समस्या, एकसारखं जेवण, जेवणाबद्दलचे अवास्तव उच्च निकष अशा अनेक कारणांमुळे भुकेची भावना कमी होते किंवा भूक मंदावते.सर्दी, इतर संसर्ग किंवा औषधांचे दुष्परिणाम अशा अल्पकालीन कारणांमुळेही भूक मंदावते.भूक मंदावण्याची काही कारणं दीर्घकालीन वैद्यकीय समस्यांशी संबंधित असतात. उदाहरणार्थ, मधुमेह, कर्करोग किंवा जीवघेणे आजार यांमुळे भुकेचं तंत्र किंवा संतुलन बिघडतं.भूक मंद झाली तर काय उपाय करणं महत्त्वाचं आहे, ते आपण पुढील भागात समजून घेऊ या.लेखिका टेक्सासमधी ल डलासस्थितउत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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