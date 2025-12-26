Premium|Lennart Karl : जर्मनीचा मेस्सी: लेनार्ट कार्लची चमकदार कामगिरी

लेनार्ट कार्लला ‘जर्मनीचा मेस्सी’ असे कौतुकाने संबोधले जात आहे. मेस्सी आणि कार्ल यांच्या खेळण्याच्या शैलीत भरपूर साम्य असल्याचे मानले जाते. मेस्सीप्रमाणे कार्लची उंची कमी. पाच फूट, सहा इंच - मेस्सीपेक्षा एक इंच कमी. मेस्सीप्रमाणेच कार्लचे गुरुत्वकेंद्र खूपच खाली आहे.युरोपियन फुटबॉलमध्ये एक नवा सितारा सध्या चर्चेत आहेत. जर्मन फुटबॉल क्लब बायर्न म्युनिककडून खेळणारा १७ वर्षीय लेनार्ट कार्ल याने अपेक्षा उंचावल्या असून, तो पुढील वर्षी होणाऱ्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत जर्मन संघाच्या जर्सीत दिसू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आक्रमक मध्यरक्षक असलेला कार्ल अल्पावधीतच बायर्न म्युनिक संघातील प्रमुख खेळाडू झाला. ९ डिसेंबर रोजी पोर्तुगीज संघ स्पोर्टिंग क्लब द पोर्तुगालविरुद्ध त्याने चमकदार गोल केला. यासह युरोपियन चँपियन्स लीगमध्ये सलग तीन सामन्यांत गोल करणारा कार्ल हा सर्वांत युवा फुटबॉलपटू ठरला. ऑक्टोबरमध्ये क्लब ब्रूज या बेल्जियममधील संघाविरुद्ध गोल केला, तेव्हा तो १७ वर्षे व २४२ दिवसांचा होता. तो चँपियन्स स्पर्धेत गोल करणारा बायर्न म्युनिकचादेखील सर्वांत तरुण फुटबॉलपटू ठरला. २०२२मध्ये वयाच्या चौदाव्या वर्षी बायर्न म्युनिकच्या युवा संघात दाखल झालेल्या या अलौकिक गुणवत्तेच्या विंगरने, संघाचे मुख्य प्रशिक्षक व्हिन्सेंट कोम्पानी यांचा विश्वास संपादन केला. म्हणूनच यावर्षी जूनमध्ये अमेरिकेत झालेल्या क्लब विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत त्याला मोठे व्यासपीठ मिळाले. विश्वास सार्थ ठरवताना त्याने ऑक्टोबरमध्ये लागोपाठ दोन सामन्यांत गोल केले. चँपियन्स लीगमध्ये अचूक नेमबाजी साधल्यानंतर लगेच बोरुसिया माँचनग्लाडबाकविरुद्ध त्याने बुंडेस्लिगा स्पर्धेतील वैयक्तिक गोलखाते उघडले. या बिनधास्त, आक्रमक आणि मुक्त शैलीत खेळणाऱ्या फुटबॉलपटूची दोन वर्षांतील प्रगती थक्क करणारी आहे. २०२४-२५ मोसमात बायर्न म्युनिकच्या ज्युनियर संघातून, तसेच जर्मनीच्या १७ वर्षांखालील संघातून खेळताना कार्ल कमालीचा बहरला. त्या मोसमात त्याने एकूण ३४ गोल केले, तर ११ वेळा गोलसाह्य (असिस्ट) केले. .World Youth Table Tennis : रोमेनियात भारताचा टेबल टेनिसमधील दमदार ठसा, युवा खेळाडूंनी उज्ज्वल भविष्याची दिली चाहूल.जर्मनीचा मेस्सी!अर्जेंटिनाचा जगप्रसिद्ध फुटबॉलपटू लियोनेल मेस्सी याची कीर्ती देदीप्यमान आहे. लेनार्ट कार्ल याची आताच तुलना महानतेच्या शिखरावर असलेल्या ३८ वर्षीय मेस्सी याच्याशी करणे म्हणजे अतिशयोक्तीच ठरते, तरीही कार्लला ‘जर्मनीचा मेस्सी’ असे कौतुकाने संबोधले जात आहे. मेस्सी आणि कार्ल यांच्या खेळण्याच्या शैलीत भरपूर साम्य असल्याचे मानले जाते. मेस्सीप्रमाणे कार्लची उंची कमी. पाच फूट, सहा इंच - मेस्सीपेक्षा एक इंच कमी. मेस्सीप्रमाणेच कार्लचे गुरुत्वकेंद्र खूपच खाली आहे. हा डावखुरा युवा फुटबॉलपटू मैदानावर जलदगतीने वळण घेत चेंडूवर अफलातून नियंत्रण राखू शकतो. विशेषतः संघबांधणीत उजव्या बाजूने चढाया करताना तो खूपच प्रभावी आणि भेदक ठरतो. दूरवरून गोल करण्यातही तो पटाईत आहे. कमालीच्या आत्मविश्वासाने अर्धवट गिरकी घेत तो चेंडूवर सहजतेने ताबा मिळवतो..लहान वयातच छापजर्मनीतील फ्रामर्सबाक शहरात जन्मलेला लेनार्ट कार्ल येत्या वर्षी २२ फेब्रुवारीला १८ वर्षांचा होईल. बायर्न म्युनिकबरोबर त्याचा करार २०२८पर्यंतचा आहे. लहानपणापासून फुटबॉलची ओढ असलेल्या या नैसर्गिक गुणवत्तेच्या फुटबॉलपटूने ज्युनियर पातळीवर २०१५ ते २०१७ या कालावधीत व्हिक्टोरिया अशाफनबर्ग संघाचे प्रतिनिधित्व केले. नंतर ऐनट्राक्ट फ्रांकफर्ट संघातून युवा पातळीवर पाच वर्षे खेळल्यानंतर २०२२मध्ये पुन्हा अशाफनबर्ग आणि तेथून बायर्न म्युनिक असा प्रवास करत लहान वयातच व्यावसायिक फुटबॉलला गवसणी घातली. नोव्हेंबरमध्ये जर्मनीच्या २१ वर्षांखालील संघात यशस्वी पदार्पण करताना या वयोगटातील युरोपियन स्पर्धा पात्रता फेरीतील दोन लढतीत तीन गोल करून उपयुक्तता सिद्ध केली.(किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.