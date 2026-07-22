Premium|Maharashtri Prakrit Language : प्राकृत भाषेचे व्याकरणकार आणि ‘शेषं प्राकृतवत्’

डॉ. नागनाथ बळतेवररुची, हेमचंद्र आणि मार्कंडेय हे प्राकृत भाषेचे व्याकरणकार आहेत. यांनी महाराष्ट्री प्राकृत भाषेला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. एवढेच नव्हे, तर ‘शेषं महाराष्ट्रीवत्’ ही उक्ती इतर भाषांपेक्षा महाराष्ट्री प्राकृतचे स्थान सिद्ध करणारी आहे, त्यातूनच पुढे मराठी विकास पावली आहे.हे मचंद्रांचा काळ आणि कात्यायनांचा काळ यांमध्ये सुमारे दीड हजार वर्षांचे अंतर होते. हेमचंद्रांच्या काळात गुजराती आणि मराठी या भाषा प्रचलित झाल्या होत्या, तर प्राकृत भाषा दैनंदिन व्यवहारातून जवळजवळ लुप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे हेमचंद्रांनी आपल्या व्याकरणात दिलेली उदाहरणे बोलीभाषेतील नसून प्राचीन ग्रंथांमधील असल्याचे मानले जाते. कात्यायनांनी महाराष्ट्री प्राकृतमध्ये ‘भू’ या धातूचे ‘हो’ आणि ‘हुव’ ही दोनच रूपे दिली आहेत. परंतु हेमचंद्रांनी ‘हो’, ‘हुव’ यांबरोबर ‘हव’ हे तिसरे रूपही स्वीकारले आहे. काळानुसार उच्चारांमध्ये झालेले बदल किंवा हस्तलिखितांतील वाचनभेद यांमुळे त्यांनी हे रूप स्वीकारले असावे. हेमचंद्रांनी आपल्या व्याकरणात ‘महाराष्ट्री’ हा शब्द न वापरता त्या भाषेसाठी ‘प्राकृत’ हा शब्द वापरला आहे. तसेच, शौरसेनी भाषेच्या वर्णनाच्या शेवटी कात्यायनांनी ‘शेषं महाराष्ट्रीवत्’ असा उल्लेख केला आहे; तर हेमचंद्रांनी ‘शेषं प्राकृतवत्’ असा उल्लेख आहे. यावरून त्यांनी महाराष्ट्रीला व्यापक अर्थाने प्राकृत या नावाने संबोधले असावे असे दिसते. थोडक्यात, हेमचंद्रांनी कात्यायनांच्या परंपरेचा स्वीकार केला, मात्र काळानुसार झालेले भाषिक बदल व उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे काही नियम व रूपे त्यांनी अधिक व्यापक स्वरूपात मांडली. उदाहरणार्थ, हेमचंद्रांनी प्राकृत (महाराष्ट्री) भाषेच्या व्याकरणात अनेक धातूंचा समावेश केला आहे. त्यांपैकी अट्ट (आटणे), कोक्क (कोकलणे), खउर (खवळणे), घूसल (घुसळणे), घोट्ट (घोट घेणे), चढ (चढणे), चव (चावटपणा करणे), चोप्पड (चोपडणे), छड्डु (सोडणे), डर (डरणे), ढूंढोल (धुंडणे), णिआर (निहाळणे), णिब्वड (निवडणे), थक्क (थकणे), पज्जर (पंचकळपणा करणे), पञ्झर (पाझरणे), फंस (फसणे), भिड (भिडणे), भुल्ल (भुलणे, चुकणे), बज्जर (वातरटपणा करणे), वडवड (बडबडणे), संघ (सांगणे), सोल्ल (सोलणे) आणि हक्क (हाकणे) हे धातू विशेष उल्लेखनीय आहेत. हेमचंद्रांनी याशिवायही अनेक धातू दिले आहेत. मात्र वरील धातू आजच्या मराठीतील शब्दांशी अधिक साम्य दाखवतात. त्यामुळे महाराष्ट्री प्राकृत आणि मराठी यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट करण्यासाठी हे धातू विशेष महत्त्वाचे मानले जातात. यावरून मराठी भाषेतील अनेक शब्दांची मुळे महाराष्ट्री प्राकृतमध्ये असल्याचे दिसून येते..Vishwas Patil : ‘शासन आणि प्रशासन हेच मायमराठीचे खऱ्या अर्थाने ‘घरचे मारेकरी’ आहेत..आधुनिक काव्यजाणिवांचा आढावा .पैशाची भाषेचा ‘चूलिका’ नावाचा एक पोटभेद देऊन अपभ्रंश ही एक अपूर्व भाषा हेमचंद्राने दाखविली आहे. हेमचंद्राने ९४ पानांपैकी ७२ पाने ‘प्राकृता’स किंवा मरहट्टीस देऊन, राहिलेल्या २२ पानांमध्ये दोन सुरसेनीस, दोन मागधीस, दोन पैशाचीस, एक ‘चूलिका’ पैशाचीस, १५ अपभ्रंशास अशी व्यवस्था केली आहे.मार्कंडेय यांनी प्राकृतसर्वस्व नावाचा प्राकृत व्याकरणाचा महत्त्वाचा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथाचा उल्लेख प्राकृतप्रकाश या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत आढळतो. या ग्रंथाची एक हस्तलिखित प्रत दिवंगत श्रीपाद बाबाजी ठाकूर यांना इंग्लंडमध्ये असताना कान्होबा रणचोड कीर्तिकर यांच्या खासगी ग्रंथसंग्रहात मिळाली असल्याची नोंद राजारामशास्त्री भागवत यांनी केली आहे. त्या हस्तलिखितात अनेक अशुद्धी असल्याचे त्यांनी विद्वानांचा हवाला देऊन नमूद केले आहे. त्यामुळे प्राकृतसर्वस्व हा महत्त्वाचा ग्रंथ असला, तरी त्याची पूर्णपणे शुद्ध प्रत आज उपलब्ध नाही. ग्रंथाच्या शेवटी, हा टीकाग्रंथ राजा मुकुंददेव यांच्या कारकिर्दीत पूर्ण झाल्याचा उल्लेख आहे. मार्कंडेय यांनी पैशाची भाषेचे केकय, गौरसेन आणि पांचाल असे तीन उपभेद सांगितले आहेत. तसेच, प्राच्य (बंगाली) भाषा शौरसेनी प्राकृतमधून विकसित झाल्याचे मत मांडले आहे. आवंती (माळवी) ही भाषा महाराष्ट्री आणि शौरसेनी यांच्या मिश्रणातून निर्माण झाली, असे सांगितले आहे. याशिवाय बाल्हीकी भाषा आवंतीतून विकसित झाल्याचे त्यांचे मत आहे. काही विद्वानांच्या मते बाल्हीक हा प्रदेश पंजाबच्या पलीकडे असल्यामुळे बाल्हीकी भाषेचा संबंध पैशाची भाषेशी अधिक जवळचा असावा. त्यामुळे बाल्हीकी भाषा आवंतीतून निर्माण झाली, हे मत सर्वमान्य नाही. अशा प्रकारे प्राकृतसर्वस्व या ग्रंथात बाल्हीकी, आवंती आणि प्राच्या या भाषांचाही समावेश करण्यात आला असून, त्यामुळे प्राकृत भाषांच्या अभ्यासाला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.मार्कंडेय यांनी प्राकृतसर्वस्व या ग्रंथात सात प्रमुख भाषांबरोबरच नऊ विभाषांचा (उपभाषांचा) उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते शाकारी, नागरी, आभीरी, टाक्की, शक्की, ओडी, शाबरी, चांडाली आणि सैन्धवी या नऊ विभाषा होत्या. मार्कंडेय यांच्या मते ‘शक्की’ ही विभाषा काही विद्वानांनी अपभ्रंश म्हणून मानली आहे. येथे ‘विभाषा’ हा शब्द प्रामुख्याने लोकभाषा किंवा प्रादेशिक बोलीभाषा या अर्थाने वापरलेला दिसतो. मार्कंडेय यांनी आपल्या ग्रंथात सात प्रमुख भाषा आणि नऊ विभाषा यांचे वर्णन केले असून, अशा प्रकारे एकूण सोळा भाषांचे व्याकरण मांडल्याचे सांगितले आहे. मात्र, बाल्हीकी आणि पांचाली या भाषांना स्वतंत्र भाषा न मानल्यास ही संख्या चौदा होते. तसेच, संस्कृत आणि संकीर्ण या भाषांचा समावेश केल्यास भाषांची संख्या अनुक्रमे अठरा किंवा सोळा होते. यावरून त्या काळातील विद्वानांमध्ये भाषांच्या वर्गीकरणाबाबत एकमत नव्हते. या मतभेदांची नोंद मार्कंडेय यांनी आपल्या ग्रंथाच्या शेवटी केली आहे..Premium|Vararuchi Grammar : वररुचींच्या ‘प्राकृतप्रकाश’मुळे महाराष्ट्री प्राकृतला मिळाले अग्रस्थान; मराठीच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा.ग्रंथाच्या पहिल्या परिशिष्टाच्या उत्तरार्धात शाक्य भाषेचा उल्लेख केला आहे. ही भाषा पैशाची भाषेतून विकसित झाल्याचे मानले जाते. शाक्य भाषेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मृदु व्यंजनांच्या जागी कठोर व्यंजनांचा वापर. हे वैशिष्ट्य पैशाची भाषेतही स्पष्टपणे आढळते. प्राचीन भाषांमधील शब्दांचे मूळ रूप कोणते आणि त्यातून निर्माण झालेले रूप कोणते, हे निश्चित करणे अनेकदा कठीण असते. उदाहरणार्थ, संस्कृतमधील ‘पुरुष’ आणि मागधीतील ‘पुलिश’ हे शब्द पाहिले, तर त्यांपैकी मूळ शब्द कोणता आणि बदललेला शब्द कोणता, हे ठामपणे सांगता येत नाही. त्याचप्रमाणे संस्कृतमधील ‘सार’ आणि मराठीतील ‘साड’ किंवा ‘हाड’ यांसारख्या शब्दांच्या बाबतीतही मूळ आणि परिवर्तित रूप निश्चित करणे सोपे नाही.मार्कंडेय यांच्या प्राकृतसर्वस्व या ग्रंथात गौरसेनी पैशाची भाषेत ‘र’ या वर्णाच्या जागी ‘ल’ येण्याचा नियम दिला आहे. उदाहरण म्हणून ‘लुहिलम्’ (रुधिरम्) हा शब्द दिला आहे. कात्यायनांनी मात्र हा बदल मागधी भाषेचे वैशिष्ट्य मानले आहे. कात्यायनांनी मागधी भाषेची ‘एश पुलिश’, ‘एशि पुलिशी’ आणि ‘एशे पुलिशे’ अशी तीन रूपे दिली आहेत. ही रूपे मागधी भाषेच्या वेगवेगळ्या उपभाषांची असावीत, असे मानले जाते. आजच्या मराठीतही अशाच प्रकारचे उपभाषिक भेद आढळतात. उदाहरणार्थ, प्रमाण मराठीत ‘मी चढलो’ असे म्हणतात, तर काही बोलींमध्ये ‘मी चढलो’ किंवा ‘मी चढलोय’ यांसारखी वेगळी रूपे वापरली जातात. तसेच ‘तांबडा जोडा’ या प्रमाण रूपाबरोबर काही भागांत ‘तांबडो जोडो’ असेही रूप ऐकायला मिळते. यावरून प्रत्येक उपभाषेची स्वतःची स्वतंत्र रूपरचना आणि उच्चारपद्धती असते, हे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे मागधीच्या प्रत्येक उपभाषेतही विशिष्ट शब्दरूपे आणि उच्चार प्रचलित असावेत..मागधी भाषेचे अनेक उपभेद होते, त्याचप्रमाणे पैशाची भाषेचेही विविध उपभेद असावेत, असे मानले जाते. कात्यायनांनी आपल्या व्याकरणात मुख्यतः संस्कृत आणि प्राकृत यांतील साम्य दाखविण्यावर भर दिला. त्यामुळे त्यांनी भाषांतील सर्व उपभेदांचे सविस्तर वर्णन केले नाही. याउलट, मार्कंडेय यांनी प्राकृतसर्वस्व या ग्रंथात पैशाची भाषेचे विविध उपभेद स्पष्टपणे मांडले आहेत. त्यामुळे हे उपभेद त्यांनी स्वतः निर्माण केलेले नसून, त्या काळातील भाषिक परंपरेवर आधारित असावेत, असे मानता येते. ‘बोड्डिस’ या शब्दाचे ‘पोट्टिस’ असे रूप करणाऱ्या उपभाषेला मार्कंडेय यांनी ‘केकयी’ असे नाव दिले आहे, तर हेमचंद्र यांनी तिला ‘चूलिका’ असे म्हटले आहे. ‘केकयी’ हे नाव केकय प्रदेशावरून पडले असावे. या उदाहरणांवरून पैशाची भाषेचे किमान दोन उपभेद दिसून येतात. एका उपभाषेत कठोर व्यंजनांचा वापर अधिक आहे, तर दुसऱ्या उपभाषेत ‘र’ऐवजी ‘ल’ या वर्णाचा वापर आढळतो.मार्कंडेय यांनी ‘पांचाली’ या तिसऱ्या उपभाषेचाही उल्लेख केला आहे. हे नाव पांचाल प्रदेशावरून पडले असावे. मात्र तिची ठळक भाषिक वैशिष्ट्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेली नाहीत. लेखकाच्या मते, जर पांचालीची वैशिष्ट्ये इतर उपभाषांपेक्षा वेगळी असतील, तर पैशाची भाषेचा आणखी एक उपभेद मानावा लागेल. या काल्पनिक उपभाषेला त्यांनी ‘आविस्ती’ असे नाव दिले. या भाषेत संस्कृतमधील ‘स’ या वर्णाच्या जागी ‘ह’ येतो. उदाहरणार्थ, सखा, सेना, स्वम्, मनसि, वर्चस् आणि असुर हे शब्द अनुक्रमे हखा, हेना, ह्वम्, मनहि, वचहि आणि अहूर अशी रूपे धारण करतात. याचप्रमाणे संस्कृतमधील ‘ह’ किंवा ‘ज’ या वर्णांच्या जागी आविस्ती भाषेत ‘झ’ हा वर्ण आढळतो. उदाहरणार्थ, हस्त, हृदय, हि, जानु आणि जातः हे शब्द अनुक्रमे झस्त, झृदय, झि, झानु आणि झात असे होतात.लेखकाच्या मते, अशा प्रकारचे ध्वनीबदल केवळ उच्चारांतील बदल नसून, ते प्राचीन भाषिक रूपांचे संकेत असू शकतात. त्यामुळे आविस्ती भाषेतील काही शब्द संस्कृतपेक्षाही जुने असावेत, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. या आधारावर आविस्ती भाषा ही पैशाची भाषेच्या एका उपभाषेवरून विकसित झाली असावी, असा निष्कर्ष त्यांनी मांडला आहे. हा निष्कर्ष निश्चित नसून भाषावैज्ञानिक दृष्टीने मांडलेला एक अभ्यासपूर्ण तर्क मानला जातो.लेखकाच्या मते, ‘बाबग’ या शब्दाचे ‘पापक’ असे रूप होणे, तसेच प्रथम पुरुषाच्या सर्वनामात ‘र’ऐवजी ‘ल’ येणे यावरून पल्हवी भाषेतील अनेक भाषिक वैशिष्ट्यांचा संबंध पैशाची भाषेच्या या दोन उपभाषांशी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पल्हवी भाषेवर पैशाची भाषेचा प्रभाव होता, असे मानता येते. पल्हवी भाषेतही काही ठिकाणी ‘स’ या वर्णाच्या जागी ‘ह’ हा वर्ण आढळतो. मात्र, अशी उदाहरणे स्वतंत्रपणे पल्हवीमध्ये निर्माण झालेली नसून आविस्ती भाषेच्या प्रभावामुळे आलेली असावीत, असे लेखकाचे मत आहे. पल्हवीमध्ये स्वतंत्रपणे अशी उदाहरणे फारच कमी प्रमाणात आढळतात. यावरून पैशाची, आविस्ती आणि पल्हवी या भाषांमध्ये परस्परसंबंध असल्याची शक्यता लेखकाने व्यक्त केली आहे..संदर्भभागवत दुर्गा, राजारामशास्त्री भागवत निवडक साहित्य, खंड-५, लेखसंग्रह -२, वरदा प्रकाशन, पुणे, २०१६.E. B. Cowell, Vararuchi, The Prakrita-Prakasa : or, The Prakrit Grammar of Vararuchi, London, Tkubner co., 60. Paternoster Row, 1868.अभिजात मराठी अहवाल, २०१३, मराठी भाषा विभाग, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई.मराठी विश्वकोश, खंड ९, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई.लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.