Premium|Minor Driving Rules : अल्पवयीनांच्या वाहनचालनेवर आरटीओचा इशारा; पालकांनाही होणार शिक्षा

राज्य सरकारने एका नव्या आदेशाने खरेतर मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींची आठवण करून देत वाहन चालवण्यासंबंधी काही चांगल्या बाबींचे पालन करण्यास सांगितले आहे. प्रादेशिक परिवहन विभाग, अर्थात आरटीओने एक पत्रक जारी करून अल्पवयीन मुलांच्या हातात वाहन दिल्यास पालकांना २५ हजार रुपयांचा दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होईल, या नियमाची आठवण करून दिली आहे. मोटर वाहन कायद्यामध्ये अशा प्रकारचा नियम होताच. १८ वर्षांच्या आतील तरुण मुले वाहन चालवतानाचे विविध स्टंट्स करत बेदरकार पद्धतीने वाहने चालवत आहेत आणि अशी वाहन चालवत असतानाची रिल्स सोशल मीडियावर टाकत आहेत. ही रिल्स वेगाने व्हायरल व्हायला लागली आहेत. त्यामुळेच ‘आरटीओ’ने हा नियम असल्याची एका आदेशाद्वारे आठवण करून दिली आहे. .आरटीओने हा आदेश काढला त्यावेळी समाज माध्यमांवर पुण्यात झालेल्या पोर्शे अपघात प्रकरणातील अगरवाल कुटुंबातील एका पार्टीची चित्रफित वेगाने व्हायरल होत होती. दोन माणसांचा जीव घेतलेल्या आगरवालांच्या कुटुंबातील एका अल्पवयीन मुलाचे आई-वडील गेले काही महिने तुरुंगात होते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना जामीन मिळाला. हा जामीन ते निर्दोष आहेत म्हणून मिळालेला नाही. त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होण्याचे काम अद्याप झालेले नाही, त्या काळात त्यांना जामीन म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपाचा दिलासा न्यायव्यवस्थेने दिला आहे. मात्र, न्यायव्यवस्थेने दाखवलेली दया आमचा हक्कच आहे, अशा पद्धतीने ते कुटुंब आपल्या जामिनाबद्दल एका पार्टीत जल्लोष करत होते. त्यांची पार्टी आणि त्या पार्टीतील सर्वच सदस्यांचे वर्तन, आम्ही कायद्यापेक्षा कसे मोठे आहोत, हे दाखवण्याचाच प्रकार होता. त्यामुळे वाहतुकीबाबत प्रबोधन करण्याची आपल्याकडे किती गरज आहे, याची स्पष्ट जाणीव सगळ्यांनाच झाली. त्या पार्श्वभूमीवर आरटीओचे ताजे पत्रक साऱ्यांनाच सावध करणारे आहे..Premium|Financial planning for children : मुलांच्या आर्थिक जाणिवा समृद्ध करा; बचतीचे धडे आणि भविष्यातील तरतूद कशी असावी? .सध्याच्या जीवनपद्धतीत दुचाकी किंवा चारचाकी ही चैन नसून गरज आहे, हे मान्य करावे लागेल. मात्र अनेकजण या गरजेचे रूपांतर शौक, क्रेझ आणि व्यसन या प्रकारात करतात. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाण्यासाठी वाहनाचा उपयोग होतो, पण दुर्दैवाने समाजातील आपले स्टेटस किंवा मी किती शहाणा आहे, मला गाडी किती उत्तम चालवता येते, या चुकीच्या विचारांमधून अत्यंत बेदरकार पद्धतीने वाहन चालवले जाते. यातून कधीकधी वाहनचालकाचा मृत्यू होतो किंवा एखाद्या वाहनचालकाच्या बेताल वागण्यामुळे असंख्य निरपराध व्यक्तींचा जीव जातो. एका अविचारी वाहनचालकाचा मृत्यू झाला, तर त्या एका कुटुंबाचे नुकसान होते, पण एका अविचारी वाहनचालकाच्या चुकीमुळे अन्य काहीजणांचा जीव गेला, तर अनेक कुटुंबांवर आपत्ती कोसळते. त्यामुळे प्रत्येक पालकाने आपल्या घरातील अल्पवयीन सदस्याच्या हातात वाहन देणे हे चूक नसून, प्रचंड असा मोठ्या स्वरूपाचा सामाजिक गुन्हा आहे. अल्पवयीन व्यक्तीच्या किंवा बेताल तरुणाईच्या हातात वाहन देऊन तुम्ही त्याच्याबरोबरच इतरांचेही आयुष्य धोक्यात टाकत आहात याची जाणीव ठेवली पाहिजे. आपल्या पुढच्या पिढीच्या हातात आपण एक सोय नाही तर त्याच्या हातात त्याचेच नुकसान करणारे आयुध सोपवत सोपवत आहोत, हे लक्षात घेऊन प्रत्येकाने आपले वर्तन ठेवणे गरजेचे आहे. .अगरवाल कुटुंबाचा माज पार्टीमधील त्यांचे वर्तन हे एका रात्रीतून आलेले नाही, आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये रुजलेली बेफिकिरी दुसऱ्यांबद्दल असलेली उपेक्षा आणि सामाजिक जबाबदारीबाबत नसलेले गांभीर्य या सगळ्याचा तो परिपाक आहे. मला काय त्याचे आणि माझ्या एकट्यामुळे कुणाचे नुकसान होते, या वृत्तीमुळे अनेक समस्यांचा जन्म होतो. मध्यंतरी एका संस्थेच्या अहवालानुसार आपल्याकडे दरवर्षी अपघातामध्ये मृत्यू पावणाऱ्या माणसांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. यातील अनेक अपघात बेफिकिरी, वाहन चालकाची मग्रूरी, कायद्याच्या पालनाबाबत असलेली अनास्था यामुळे होत असतात. वाहनामधील बिघाडामुळे होणाऱ्या अपघातांची संख्या अत्यल्प आहे. मात्र मानवी निष्काळजीपणामुळे होणारे अपघात प्रचंड आणि त्यातून निर्माण होणारी परिस्थिती सुशिक्षित समाजासाठी अत्यंत लाजिरवाणी अशी आहे. युद्धातसुद्धा इतकी जीवितहानी होत नाही. त्यामुळेच काही लाखांची वाहने आपण खरेदी करताना त्या वाहनाबद्दलची आपली जबाबदारी काय, ह्याचे शिक्षणही आपण आपल्या घरातील सर्व सदस्यांना देण्याची नितांत गरज आहे. एकप्रकारे वाहन संस्कृतीचाच अवलंब करून ती आपल्या घरामध्ये किती चांगल्या पद्धतीने रुजेल यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आरटीओच्या ताज्या आदेशाचा हाच अर्थ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.