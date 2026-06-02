Premium|Medical Career Opportunities Beyond MBBS India 2026 : एमबीबीएसपलीकडील वैद्यकीय करिअर; २०२६ पर्यंत आरोग्यसेवेतील नव्या संधींचं विस्तृत विश्व

डॉ. हिमानी तपस्वीआजच्या काळात विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील संधी म्हणजे केवळ नोकरीच्या साधनांपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर ती विज्ञान, तंत्रज्ञान, करुणा, सर्जनशीलता आणि मानव सेवा यांचा अद्भुत संगम असलेली जीवन मूल्ये आहेत. आरोग्य सेवा हे फक्त एक प्रोफेशन नाही, ती मानवतेला निरोगी, सक्षम आणि आशावादी ठेवण्याची एक सामूहिक चळवळ आहे.ए क काळ असा होता, जेव्हा आरोग्य क्षेत्रातील करिअर म्हटले की लोकांच्या डोळ्यासमोर फक्त काही मोजकीच क्षेत्रे उभी राहत; एमबीबीएस, डेंटिस्ट्री, किंवा नर्सिंग. डॉक्टर होणे म्हणजेच आरोग्य क्षेत्रातील सर्वोच्च यश, अशी समाजाची धारणा होती. आरोग्य क्षेत्रातील इतर अनेक व्यवसायंबद्दल माहिती कमी होती आणि त्यांना पुरेशी ओळख मिळत नव्हती. परंतु गेल्या काही दशकांत आरोग्यसेवेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. आधुनिक आरोग्य व्यवस्था आता एका डॉक्टरभोवती फिरणारी व्यवस्था राहिलेली नाही. ती एक विशाल, बहुआयामी आणि अत्यंत समन्वयाने चालणारी दुनिया झाली आहे. या दुनियेत असंख्य तज्ज्ञ एकत्र येऊन रुग्णाचे निदान, उपचार, पुनर्वसन करतात; मानसिक आधारही उपलब्ध करून देतात; संशोधन करतात; एकूणच रुग्णाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करतात.आजघडीला रुग्ण एखाद्या क्लिष्ट सर्जरीसाठी आधुनिक रुग्णालयात दाखल झाला, तर त्याला केवळ डॉक्टर आणि सर्जनच नाही, तर उपचारप्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग असेलेले फिजिओथेरपिस्ट, आवश्यक असेल तिथे ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, स्पीच थेरपिस्ट, ऑडिओलॉजिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट (कृत्रिम अवयव तज्ज्ञ), लॅब टेक्निशिअन, आयसीयू टेक्निशिअन, सायकिॲट्रिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, रिहॅबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, जेनेटिक कन्सल्टंट आणि इमेजिंग टेक्निशिअन असे अनेकजण भेटतात. यावरून असे म्हणता येते, की भविष्यातील आरोग्य व्यवस्था केवळ एक-दोन डॉक्टरांपुरती सीमित नसून तिथे टीमवर्क असेल. आणि म्हणूनच आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य क्षेत्रात संधींचे अभूतपूर्व विश्व खुले झाले आहे..नवी मुंबई महापालिकेचा सहा हजार कोटींचा फुगवटा.आरोग्यव्यवस्थेचा पाया - क्लिनिकल मेडिसिनआरोग्यसेवेच्या केंद्रस्थानी आजही क्लिनिकल मेडिसिनच आहे. डॉक्टरवर्ग निदान, उपचार, शस्त्रक्रिया आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे. डॉक्टर्स आजही बुद्धिमत्ता, समर्पण आणि मानवी सेवाभाव यांचा संगम मानले जातात.आधुनिक वैद्यकशास्त्र पारंपरिक ‘फॅमिली डॉक्टर’ या संकल्पनेच्या पलीकडे गेलेले आहे. आज वैद्यकीय क्षेत्रात इंटर्नल मेडिसीन, पेडिॲट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, कार्डिऑलॉजी, न्यूरॉलॉजी, ऑन्कॉलॉजी, डरमॅटोलॉजी, सायकिॲट्री, क्रिटिकल केअर आणि इमर्जन्सी मेडिसीन यांसारख्या अनेक सुपर-स्पेशालिटी शाखांचा समावेश आहे. ऑपरेशन थिएटरमध्ये आज रोबोटिक सर्जरीद्वारे अत्यंत अचूक आणि कमीतकमी जखम होईल अशा शस्त्रक्रिया केल्या जातात. आयसीयूमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या साहाय्याने रुग्णाचं निरीक्षण केलं जातं. जेनेटिक मेडिसीन आणि प्रिसिजन मेडिसीनमुळे भविष्यात प्रत्येक व्यक्तीच्या जीननुसार उपचार देणे शक्य होणार आहे. स्टेम सेल थेरपी, रिजनरेटिव्ह मेडिसीन, न्यूरोसायन्स आणि आधुनिक इमेजिंग टेक्नॉलॉजी या शाखा वैद्यकीय क्षेत्राला एका नवीन युगात घेऊन जात आहेत. भविष्यातील डॉक्टर केवळ रोगांवर उपचार करणारा नसून टेक्नॉलॉजी, डेटा सायन्स, जेनेटिक्स आणि रिहॅबिलिटेशन स्पेशलिस्ट्ससोबत काम करणारा, सर्वसमावेशक, आरोग्यदूत असेल.रुग्णालयांच्या यशामागील शक्तीउपचारांची जबाबदारी मूलतः डॉक्टरांची असली, तरी आधुनिक रुग्णालयांची खरी ताकद अनेक साहाय्यक कर्मचाऱ्यांमध्ये दडलेली असते. यातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि आदराच्या स्थानी आहे नर्सिंग. आता नर्सिंग केवळ रुग्णांची काळजी घेण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आधुनिक नर्सेस आयसीयू व्यवस्थापन, निओनेटल केअर, कार्डिॲक केअर, ऑन्कॉलॉजी, इमर्जन्सी मेडिसीन आणि ट्रॉमा केअर यांसारख्या अत्यंत प्रगत आणि नाजूक क्षेत्रांत जबाबदाऱ्या निभावतात. क्रिटिकल केअर नर्सेस व्हेंटिलेटर्स हाताळतात, गंभीर परिस्थितीतल्या रुग्णांची देखभाल करतात, आयसीयूचे आधारस्तंभ म्हणून काम करतात.नर्सिंगप्रमाणे ऑपरेशन थिएटर टेक्निशिअन्स आणि क्रिटिकल केअर टेक्नॉलॉजिस्ट्सही शस्त्रक्रिया आणि आपत्कालीन सेवा सुरळीत चालवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मेडिकल लॅबोरेटरी प्रोफेशनल्स हे आरोग्यव्यवस्थेतील अदृश्य पण अत्यंत आवश्यक घटक आहेत. प्रत्येक रक्त तपासणी, बायोप्सी रिपोर्ट, मायक्रोबायोलॉजी टेस्ट किंवा मॉलेक्युलर डायग्नोसिसमागे लॅबोरेटरी प्रोफेशनल्सचे कौशल्य असते. आजच्या जगात रोगाचे निदान मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक प्रयोगशाळा विज्ञानावर अवलंबून आहे. एमआरआय, सीटी स्कॅन, पेट स्कॅन, आणि अल्ट्रासाउंड यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे इमेजिंग प्रोफेशनल्सदेखील आधुनिक आरोग्यसेवेचे महत्त्वाचे घटक झाले आहेत. कोविड महासाथीदरम्यान रेस्पिरेटरी थेरपिस्ट्सचे महत्त्व संपूर्ण जगाने अनुभवले. व्हेंटिलेटर मॅनेजमेंट आणि आयसीयू रेस्पिरेटरी केअरमध्ये त्यांचे योगदान अमूल्य होते. हृदयाच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान हार्ट-लंग मशिन चालवून पर्फ्युजन टेक्नॉलॉजिस्ट्स रुग्णाचा जीव अक्षरशः सांभाळून ठेवतात. ही क्षेत्रे कदाचित प्रकाशझोतात नसतील, पण त्यांच्याशिवाय आरोग्य व्यवस्था उभी राहूच शकत नाही..Premium|What is Agentic AI : ‘असिस्टिव्ह’पासून ‘एजंटिक’पर्यंत : स्वायत्त, तर्कशक्तीपूर्ण आणि जबाबदार एआयच्या नव्या युगात भारताची झेप.डेंटिस्ट्रीचा विस्तारलेला परीघडेंटिस्ट्रीच्या क्षेत्रात प्रचंड बदल झाले आहेत. आजचे दंतवैद्यकशास्त्र फक्त दात काढणे किंवा फिलिंग करणे इतक्यावर मर्यादित राहिलेले नाही. ऑर्थोडाँटिक्स, ओरल सर्जरी, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, इम्प्लँटोलॉजी, प्रोस्थोडाँटिक्स आणि पेडिॲट्रिक डेंटिस्ट्री यांसारख्या अत्याधुनिक शाखांनी या क्षेत्राला नवीन उंचीवर नेले आहे. लोकांची सौंदर्यभानाची वाढलेली व्याप्ती आणि तंत्रज्ञानातील आधुनिकतेमुळे डेंटिस्ट्री हे सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या आरोग्य क्षेत्रांपैकी एक झाले आहे. डेंटल हायजिनिस्ट, डेंटल टेक्निशिअन्स आणि डेंटल असिस्टंट्स हेदेखील ओरल हेल्थकेअरमध्ये महत्त्वाचे योगदान देतात. डेंटल टेक्निशिअन्स अत्यंत अचूकतेने क्राउन्स, ब्रिजेस आणि डेन्चर्स तयार करतात, तर डेंटल हायजिनिस्ट्स प्रिव्हेंटिव्ह ओरल हेल्थवर लक्ष केंद्रित करतात.पुनर्वसन विज्ञानाचे वाढते सामर्थ्यगेल्या काही वर्षांत आरोग्य क्षेत्रात सर्वाधिक वेगाने वाढलेली शाखा म्हणजे रिहॅबिलिटेशन सायन्स, म्हणजेच पुनर्वसन विज्ञान. पूर्वी औषधोपचार किंवा शस्त्रक्रिया पूर्ण झाली की उपचार संपले असे मानले जात असे. परंतु आज आरोग्यशास्त्र मान्य करते, की व्यक्तीला पुन्हा चालता येणे, दैनंदिन कामे करता येणे, आत्मविश्वास परत मिळणे आणि स्वतंत्र जीवन जगता येणे हीसुद्धा उपचारांचीच एक महत्त्वाची पायरी आहे. याच विचारामुळे फिजिओथेरपीला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आजचे फिजिओथेरपिस्ट्स फ्रॅक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्ट्रोक, न्यूरॉलॉजिकल डिसॉर्डर्स, स्पोर्ट्स इन्जुरीज आणि आयसीयू रिहॅबिलिटेशन अशा अनेक क्षेत्रांत कार्य करतात.स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी आणि स्पोर्ट्स सायन्स या शाखांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आजचे खेळाडू त्यांच्या परफॉर्मन्स एनहान्समेंट आणि इन्जुरी प्रिव्हेन्शनसाठी स्पोर्ट्स रिहॅबिलिटेशन एक्सपर्ट्स, एक्सरसाइज फिजिओलॉजिस्ट्स आणि बायोमेकॅनिक्स स्पेशलिस्ट्सवर अवलंबून असतात.आधुनिक फिजिओथेरपिस्ट केवळ व्यायाम शिकवणारी व्यक्ती नसून, मूव्हमेंट सायंटिस्ट आणि रिहॅबिलिटेशन एक्सपर्ट झाला आहे. या क्षेत्राशी अगदी जवळचा संबंध असलेले आणखी एक अतिशय लेक्षवेधी क्षेत्र म्हणजे ऑर्थोटिक्स आणि प्रोस्थेटिक्स. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ कृत्रिम अवयव, स्पायनल ब्रेसेस, डायबेटिक फूटवेअर आणि विविध मोबिलिटी एड्स तयार करतात. रोबोटिक्स, सेन्सर्स, बायोमेट्रिक्स आणि ३डी प्रिंटिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होत आहेत.ऑक्युपेशनल थेरपीफिजिओथेरपी शरीराच्या हालचालींवर लक्ष केंद्रित करते, तर ऑक्युपेशनल थेरपी व्यक्तीला दैनंदिन जीवन पुन्हा जगण्यास सक्षम करते. हे क्षेत्र शांतपणे, पण अत्यंत प्रभावीपणे लोकांचे जीवन बदलते. पक्षाघाताच्या पेशंट्सना पुन्हा लिहायला, खायला, कपडे घालायला आणि दैनंदिन कामे करायला ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट्स मदत करतात. तेहे थेरपिस्ट्स ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, सेरेब्रल पालसी, डेव्हलपमेंटल डिलेज आणि लर्निंग डिसॅबिलिटीज असलेल्या मुलांबरोबरही काम करतात. वयस्कर व्यक्तींना पुन्हा स्वतंत्रपणे जीवन जगण्यासाठी मदत करणे हादेखील त्यांच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग आहे. या क्षेत्रात वैद्यक, मानसशास्त्र, पुनर्वसन, सर्जनशीलता आणि संवेदनशीलता यांचा सुंदर संगम दिसतो.आज समाजात लर्निंग डिसॅबिलिटीज आणि न्यूरोडेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर्सबद्दल जागरूकता वाढत असल्याने स्पेशल एज्युकेटर्स, बिहेव्हियरल थेरपिस्ट्स आणि चाइल्ड सायकॉलॉजिस्ट्स यांची गरज झपाट्याने वाढत आहे. डिस्लेक्सिया, एडीएचडी, ऑटिझम आणि इंटलेक्चुअल डिसॅबिलिटीज असलेल्या मुलांसाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ केवळ शिक्षणच देत नाहीत, तर आत्मविश्वास, संवादकौशल्य आणि सोशल सेन्स विकसित करण्यातही मदत करतात. अनेक कुटुंबांसाठी ते जीवन बदलणारे मार्गदर्शक ठरतात..संवाद, श्रवणशक्ती आणि मानवी नात्यांची पुनर्बांधणीआरोग्यसेवेतील सर्वात सुंदर गोष्टींपैकी एक म्हणजे एखाद्या रुग्णाला पुन्हा संवाद साधण्यास सक्षम करणे. हे करण्यात स्पीच थेरपिस्ट्स आणि ऑडिओलॉजिस्ट्स यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. स्पीच डिले, स्टॅमरिंग, ऑटिझम-संबंधित कम्युनिकेशन प्रॉब्लेम्स आणि पक्षाघातानंतरच्या बोलण्याच्या अडचणींवर काम करण्यात स्पीच थेरपिस्ट मार्गदर्शन करतात. ऐकू येण्यासंबंधीचे आजार आणि कॉक्लिअर इम्प्लान्ट रिहॅबिलिटेशनमध्ये ऑडिओलॉजिस्ट्स तज्ज्ञ समजले जातात. पहिल्यांदाच आपल्या पालकांचा आवाज स्पष्ट ऐकू शकणारे मूल किंवा स्ट्रोकनंतर पुन्हा बोलायला शिकणारा रुग्ण... असे काही क्षण या क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने नवी उमेद देतात.डिजिटल युगातील आय केअरस्क्रीन आणि डिजिटल उपकरणांवरील वाढते अवलंबित्व पाहता आय-केअर प्रोफेशन्सचे महत्त्व प्रचंड वाढत आहे. चष्म्याचा नंबर तपासणे, व्हिजन डिफेक्ट्स शोधणे, कॉन्टॅक्ट लेन्स फिटिंग आणि प्रिव्हेन्शन आय केअर यामध्ये ऑप्टोमेट्रिस्ट्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ऑप्थॅल्मिक टेक्नॉलॉजिस्ट्स रेटिनल इमेजिंग, कॅटरॅक्ट सर्जरी सपोर्ट आणि ॲडव्हान्स्ड आय डायग्नोस्टिक्समध्ये ऑप्थॅल्मोलॉजिस्ट्सना साहाय्य करतात. डोळ्यांच्या आरोग्याबाबत वाढती जागरूकता या क्षेत्राला भविष्यात अधिक महत्त्व प्राप्त करून देत आहे.वैद्यकीय प्रगतीमागील अदृश्य शक्तीप्रत्येक लस, प्रत्येक आयुष्य वाचवणारं ड्रग, प्रत्येक सर्जिकल इनोव्हेशन आणि प्रत्येक डायग्नोस्टिक ब्रेकथ्रूमागे अनेक वर्षांचे संशोधन दडलेले असते. आरोग्यशास्त्राची प्रगती संशोधकांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच शक्य होते. त्यामुळे बायोटेक्नॉलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, न्यूरोसायन्स, मॉलेक्युलर बायोलॉजी आणि मेडिकल आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रचंड संधी निर्माण झाल्या आहेत.आजचे डॉक्टर्स, संशोधक पर्सनलाइज्ड कॅन्सर थेरपी विकसित करत आहेत, जेनेटिक डिसीजेसचा अभ्यास करत आहेत, नवीन लशी तयार करत आहेत आणि एआयच्या मदतीने निदानप्रक्रियेत क्रांती घडवत आहेत. बायोलॉजी आणि डेटा सायन्स यांच्या संगमामुळे काही वर्षांपूर्वी अस्तित्वातही नसलेली अनेक नवीन करिअर क्षेत्रे तयार होत आहेत. ज्यांना संशोधनाची, प्रयोग करण्याची, नवकल्पना तपासून पाहण्याची आणि विज्ञानाची आवड आहे, त्यांच्यासाठी संशोधन क्षेत्र अमर्याद शक्यता घेऊन आले आहे.आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील संधी म्हणजे केवळ नोकरीच्या साधनांपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर ती विज्ञान, तंत्रज्ञान, करुणा, सर्जनशीलता आणि मानव सेवा यांचा अद्भुत संगम असलेली जीवन मूल्ये आहेत. आरोग्य सेवा हे फक्त एक प्रोफेशन नाही, ती मानवतेला निरोगी, सक्षम आणि आशावादी ठेवण्याची एक सामूहिक चळवळ आहे.डॉ. हिमानी तपस्वी पुणेस्थित रेडिओलॉजिस्ट असून, अभंग प्रभू मेडिकल ॲकॅडमीच्या संचालक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.