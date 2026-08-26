Premium|Nifty Stock Market : सेमीकंडक्टरपासून ट्रान्सफॉर्मर शेअर्सपर्यंत तेजी; निफ्टी २४,५०० पार करताना शेवटच्या मिनिटांत नेमकं काय घडलं?

भूषण महाजनग्राहक क्षेत्र गेली दोन वर्षे तेजीची आराधना करत आहे! पण कुठे काय घडत आहे? सेमी कंडक्टर, वीज पारेषण, ट्रान्सफॉर्मर या क्षेत्रांतील शेअर महाग व अतिमहाग होत चालले आहेत. कितीही जबरदस्त निकाल लागले, तरी त्यातील खरेदीला स्टॉप लॉसशिवाय पर्याय नाही. आपला बाजार, त्यातील ऑपरेटर्स, परदेशी संस्था यांची तऱ्हा निराळीच. खूप तोडफोड निकाल लागूनही शेअर वर जाईल याची खात्री नाही. ता. ३१ जुलैला २३७३७ अंशाचा बंद दिल्यानंतर गेले दोन सप्ताह निफ्टी २४५०० अंशावर धडक मारत होती. पण डोके फुटायची वेळ आली, तरी तिला ती पातळी काही पार करता येत नव्हती. त्यानंतर ३ ऑगस्टला निफ्टी अचानक शेवटच्या १५ मिनिटांत २०० अंशावर जाऊन २४७७४ अंशावर थांबली. साहजिकच हा ब्रेक आउट आहे असे समजून तेजीवाले पंटर्स प्रोत्साहित झाले आणि बाह्या सरसावून गुंतवणूक आखाड्यात उतरले. अनेक गुंतवणूकदारांना वाटले, की शेवटच्या दोन मिनिटांत मोठी खरेदी झाली असावी. पण खरे कारण वेगळेच होते. ३ ऑगस्टपासून एफ ॲण्ड ओ शेअरसाठी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन ही नवी पद्धत लागू झाली आणि बाजाराचा बंद ठरवण्याची पद्धत बदलली..पण याआधी नेमके काय होत होते? म्हणजे यापूर्वी बाजार संपताना तीन ते साडेतीन या वेळेत ज्या किमतींना व्यवहार झाले, त्यांची सरासरी काढून दिवसाचा बंद निश्चित केला जायचा. आता मात्र मार्केट बंद होण्यापूर्वी खरेदी-विक्रीच्या सर्व ऑर्डर्स एकत्र केल्या जातात व ज्या किमतीवर सर्वाधिक शेअरचा व्यवहार होऊ शकतो, तीच किंमत त्या शेअरची दिवसाचा बंद म्हणून ठरते.हा अजाणतेपणी सापळा ठरला. कारण शेवटच्या १५ मिनिटांत, खरेतर शेवटच्या दोन ते तीन मिनिटांतच गडबड झाली. ३ ऑगस्टचा बंद पाहून दुसऱ्या दिवशी आता फक्त खरेदी करायची या उद्देशाने शेअर बाजारात धडकलेले पंटर्स पुढील दोन आठवडे तेजीत अडकले. ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी त्यांची अवस्था झाली. बाजार धड वरही जाईना आणि खालीही पडेना. २४३०० ते २४७०० अशी बाजाराची रेंज होती. गेले दोन सप्ताह ही तेजी-मंदीची लढाई सुरू होती. १४ ऑगस्टला धडपड करत, जिवापाड प्रयत्न करून निफ्टी २४३६६ अंशांवर बंद झाली आणि बुल्सचा जीव भांड्यात पडला.आता खरेतर हवेत तेजीचे पतंग उडवणे थोडेसे कमी व्हायला हवे, कारण निर्देशांक असेच राहिले, तर बाजार काही काळ सुप्त निद्रावस्थेमध्ये (हायबरनेशन) जाईल की काय ही भीती आहे. म्हणजे थंडीच्या ऋतूत अस्वले जातात तशी! वाढत्या थंडीत काहीच करायचे नाही आणि तापमान वाढले की हालचाल करायची, अशी त्यांची पद्धत. बाजाराला टेकू कोण देणार? निफ्टी निपचित पडली आहे. बँक निफ्टी एका टप्प्याच्या वर जायला तयार नाही. रिलायन्सकडे अपेक्षेने पहावे, तर सतत तोंडावर पडायला होते. आयटी निर्देशांक २६००० अंशावरून २० टक्के वाढला आहे. आता यापुढे किती जाणार, त्याला मर्यादा आहेत. खनिज तेल ८० ते ९० डॉलरदरम्यान घुटमळत आहे, त्यातून वाहन उद्योगाला सतत चाप बसतो. मागे एकदा आम्ही बजाज ऑटो व टीव्हीएसचे गुणगान गायले, पण नुसत्या निर्यातीच्या जोरावर तेही किती मजल मारणार? आणि १०००० अंशापासून ११७०० अंशाजवळ पोहोचलेला बजाज आणि ३५००वरून ४३०० अंशावर गेलेला टीव्हीएस थोडा विसावा घेऊनच वर जाणार. मग आपल्या लाडक्या फार्मा उद्योगाशिवाय बाजाराला आधार कोण देणार? धातूनिर्मितीचे शेअर वाढले, तर पुन्हा वाहन उद्योग, कारखानदारी सर्वच क्षेत्रांना फटका बसण्याची भीती आहे..ग्राहक क्षेत्र गेली दोन वर्षे तेजीची आराधना करत आहे! पण कुठे काय घडत आहे? ७२ टक्के महसूल व त्या प्रमाणात नफा सिगारेट विक्रीतून होतो. सुट्या सिगारेट विकता येत नाहीत, त्यावर बंदी आहे. पण चिनी माल खुशाल मिळत आहे व सुट्या सिगारेट स्वस्तात कुठल्याही टपरीवर मिळतात. साहजिकच पूर्वीसारखी नफावृद्धी दिसत नाही. हिंदुस्तान लिव्हर, डाबर त्याच रांगेत. त्यातल्या त्यात नेस्ले, ब्रिटानिया, होनासाकडून थोड्या आशा आहेत. त्याशिवाय सेमी कंडक्टर, वीज पारेषण, ट्रान्सफॉर्मर या क्षेत्रांतील शेअर महाग व अतिमहाग होत चालले आहेत. कितीही जबरदस्त निकाल लागले, तरी त्यातील खरेदीला स्टॉप लॉसशिवाय पर्याय नाही. आपला बाजार, त्यातील ऑपरेटर्स, परदेशी संस्था यांची तऱ्हा निराळीच. खूप तोडफोड निकाल लागूनही शेअर वर जाईल याची खात्री नाही. उदाहरणार्थ, एकाच क्षेत्रातील मणप्पुरम व मुथूट फायनान्स या दोहोंचे निकाल जबरी होते, पण मुथूट तिमाही निकालानंतर खाली गेला तर मणप्पुरम वर गेला. त्यात आपल्या लोकांचा पाश्चात्त्यांवर जास्त विश्वास. एखाद्या परदेशी दलालाने चांगला रिपोर्ट दिला, तर लागलीच तो शेअर वाढला म्हणून समजा! मग गुंतवणूकदाराने करावे तरी काय? आजही आमचे मत आहे, की निफ्टी २३००० अंशाखाली जाणार नाही. हा चालू टप्पा ओलांडून किमान २६००० ते २६५०० हा उच्चांक पुन्हा सर होऊ शकतो. कदाचित थोडा वेळ लागेल इतकेच!मागील लेखात (हू मूव्ह्ड माय चीज?, ता. १५ ऑगस्ट) म्हटल्याप्रमाणे नव्या संधी शोधाव्या लागतील. ‘हू मूव्ह्ड माय चीज?’ असे म्हणत ते चीज कुठे आहे ते शोधावे लागेल. त्यात दोन क्षेत्रे प्रामुख्याने पुढे येतात - पहिले म्हणजे, हॉस्पिटल व डायग्नॉस्टिक क्षेत्र व दुसरे वाहन उद्योगाला माल पुरवठा करणारे क्षेत्र.१. हॉस्पिटल व डायग्नॉस्टिक क्षेत्र : भारताची प्रचंड लोकसंख्या व मेडिकल विम्याचा वाढता प्रसार बघता या क्षेत्राला पर्याय नाही. त्यात आजकाल फॅमिली डॉक्टरची संकल्पना मोडीत निघाली आहे. सहसा कुठल्याही आजारासाठी तपासणीला गेल्यावर खंडीभर चाचण्या करायला सांगितल्या जातात. त्यात या टेस्ट लॅब्जचे स्वतःचे मार्केटिंग आहेच. कोविडनंतर नावारूपाला आलेल्या या चाचणी कंपन्या आता डौलदार कामगिरी करत आहेत. त्यातील एक शेअर अभ्यासासाठी सुचवित आहे, तो आहे डॉ. लाल पॅथलॅब्ज.डॉ. लाल पॅथलॅब्ज कंपनीचे जून२०२६चे त्रैमासिक निकाल गेल्या चार वर्षांतील सर्वात दमदार निकाल होते. रुग्णसंख्या ८.२ दशलक्ष म्हणजेच ८.२ टक्क्यांनी वाढली, तर सॅम्पल्सची संख्या २५.९ दशलक्ष म्हणजे १०.७ टक्क्यांनी वाढली. ढोबळ नफ्याचे मार्जिन अपेक्षेपेक्षा चार टक्क्यांनी अधिक होते.प्रतिरुग्ण महसूल दहा टक्क्यांनी वाढून ७,९६८ रुपये झाला. हा महसूल दोन कारणांमुळे सुधारला. एक म्हणजे केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेत दरवाढ मंजूर झाली. हा परिणाम पुढील दोन-तीन तिमाही राहण्याची शक्यता आहे. दुसरे कारण म्हणजे, चाचण्यांच्या प्रकारांत काही बदल करून किंमत वाढवता आली व ती रुग्णांनी सहज स्वीकारली. प्रतिरुग्ण चाचण्यांची संख्या ३.०७ टक्क्यांवरून ३.१४ टक्के झाली. यामागे स्वास्थ्य फिट पॅकेजेसचा वाढता स्वीकार हे महत्त्वाचे कारण आहे.व्यवस्थापनाने भविष्यातील आकर्षक चित्र रंगवले. त्यांच्या मते, या व्यवसायातील सर्वात कठीण काळ आता मागे पडला आहे. म्हणूनच आशावाद कायम आहे.स्वास्थ्य फिट पॅकेजेसची विक्री २० टक्क्यांनी वाढली. प्रतिबंधक चाचण्या आता लोकप्रिय होत आहेत. विशेष म्हणजे टीयर दोन किंवा अगदी लहान शहरांमध्येसुद्धा ही पॅकेजेस विकली जात आहेत.कंपनी भांडवलाचा योग्य वापर करताना दिसते. ७१७० कोटी रुपयांची गंगाजळी रोख स्वरूपात उपलब्ध आहे. त्यातून क्ष-किरण व वैद्यकीय इमेजिंगचा विस्तार करण्यावर भर आहे. तसेच नव्या शहरांत शाखा उघडण्यावर कंपनीने लक्ष केंद्रित केले आहे.सुमारे १४० ते १५० कोटी रुपयांच्या माफक खर्चात १५ नवीन लॅब्ज उभारण्याचा कंपनीचा मानस आहे. खेरीज तिमाहीत प्रतिशेअर ७.५ रुपये अंतरिम लाभांश जाहीर करण्यात आला आहे.आंतरराष्ट्रीय विस्तारासाठी दुबई व घाना येथे पाऊल ठेवायचे ठरले आहे.या तिमाहीत दिसलेली विक्री पुढे त्याच जोमाने सुरू राहणार का, हे सप्टेंबरअखेर कळेलच. पुढील तिमाहीच्या निकालांचा मागोवा घेत आपल्या सल्लागाराच्या मदतीने खरेदी निर्णय घ्यावा..२. वाहन उद्योगाचे पुरवठादार : वाहननिर्मितीला पुरवठा करताना त्यात वाहन दुरुस्तीसाठी होणाऱ्या पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा असतो. याविषयीचा ऊहापोह आपण पुढील लेखात करूयात.जाता जाता अजून एक गोष्ट लक्षात आणून देतो. काय करावे हे कळत नसेल, तर माहिती म्हणून सांगतो, वॉरन बफे यांच्याकडे आज ३९,७०० कोटी डॉलर न गुंतवता पडून आहेत. कारण मूल्यांकन महाग आहे आणि कुठलाच शेअर घ्यावासा वाटत नाही. आम्ही नेहमी गुणगान करीत असलेले लहान व मायक्रो कॅप शेअर आज नव्या उच्चांकावर आहेत. निफ्टी हलत नाही, अशा वेळी काही भांडवल इनव्हिटमध्ये गुंतवायला हरकत नाही. ते कधीही विकता येतात आणि दर तिमाहीला बँकेपेक्षा अधिक व्याज मिळतो, एखादे अनफिक्स्ड डिपॉझिट असावे तसे.लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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