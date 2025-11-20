Premium|Fitness For Women : महिलांसाठी स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचे खरे महत्त्व

प्रियांका जुन्नरकरआजच्या काळात स्त्रियांना अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. म्हणूनच त्यांच्या शरीरात ऊर्जा आणि ताकद असणे अत्यावश्यक आहे. फिटनेसचा अर्थ फक्त सडपातळ शरीर नाही, तर मजबूत हाडे, कार्यक्षम स्नायू आणि स्थिर मन! स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवते. ते तुम्हाला फक्त बाहेरून नाही तर आतूनही मजबूत करते. वजन उचलल्यावर माझे शरीर जाड किंवा ‘पुरुषी’ दिसेल असा चुकीचा समज अनेकदा महिलांमध्ये दिसतो. पण या विचारात तथ्य नाही. स्त्रियांच्या शरीरात टेस्टेस्टेरॉन हे हार्मोन खूप कमी प्रमाणात असते, त्यामुळे पुरुषांप्रमाणे मोठे स्नायू स्त्रियांच्या शरीरात सहज तयार होत नाहीत. उलट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केल्याने शरीर टोन होते, फॅट कमी होते आणि एक आकर्षक, स्वस्थ बांधा मिळतो. माझ्या अनुभवावरून सांगायचे झाले, तर ज्या स्त्रिया आठवड्यातून किमान तीन वेळा योग्य पद्धतीने व्यायाम करतात, त्यांचा आत्मविश्वास, झोप, मनःशांती आणि शरीराच्या पोश्चरमध्ये सर्वांगीण सुधारणा होते..Daily Walking Health: रोज चालण्याने 'हे' 5 आजार होणार छूमंतर, पोषणतज्ज्ञ सोनिया नारंग यांचा खास व्हिडिओ पाहा .ल्या काही वर्षांपासून मी विविध वयोगटांतील स्त्रिया आणि पुरुषांच्या फिटनेससाठी काम करते आहे. फॅट लॉस, मसल गेन याबरोबरच डायबेटिस, हायपरटेन्शन, पीसीओडी, पीसीओएस, हायपोथायरॉइडिझम, हायपरथायरॉइडिझम, ॲन्क्झायटी, जीईआरडी अशा जीवनशैलीसंबंधित विकारांवर मात करण्यासाठी व्यायामाची आणि योग्य आहाराची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. पण या लेखात आपण मुख्यतः स्त्रियांच्या आरोग्याविषयी बोलू या. काळ बदलतोय आणि त्यासोबतच स्त्रियांच्या आरोग्याकडे पाहण्याची दृष्टीही बदलत आहे. आजच्या स्त्रियांचे राहणीमान किंवा जीवनशैली फक्त घर, ऑफिस किंवा जबाबदाऱ्या एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही, तर त्या स्वतःच्या शरीराच्या आणि मनाच्या आरोग्यासाठीही वेळ देत आहेत. पूर्वी जिम म्हणजे पुरुषांचीच जागा असा एक समज होता, पण आज ‘स्ट्रेंथ ट्रेनिंग’ करणाऱ्या महिलांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणजे फक्त ‘वजन उचलणे’ नव्हे, तर शरीरातील प्रत्येक स्नायूसमूहाला सक्रिय ठेवून हाडांना, सांध्यांना आणि मेटॅबोलिझमला आधार देणे. विशेष म्हणजे, वय वाढल्यावर महिलांच्या शरीरातील हार्मोन्समध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे स्नायूंची झीज जलद होते आणि त्यावेळी वजन प्रशिक्षण (Weight Training) हा आरोग्य राखण्याचा उत्तम मार्ग ठरतो. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुलींना (Teens and Twentiesमध्ये असणाऱ्यांना) ‘स्लिम’ नाही, तर ‘स्ट्राँग’ करते. ती ताकद नंतर केवळ शरीरातच नाही, तर विचारांमध्येही दिसते..Premium|Start Your Fitness Journey Today : फिटनेसची सुरुवात आजच करा.आहार आणि प्रोटीनचे महत्त्व!स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणजे शरीरावर काम, पण त्याचा फायदा फक्त योग्य आहार घेतल्यासच मिळतो. त्यामुळे स्त्रियांनी जिममध्ये मेहनत घेतानाच योग्य आहार घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. फिटनेसच्या जगात एक सुवर्णनियम आहे - ‘You can’t build Muscles without Protein!’ - तुम्ही प्रोटीनशिवाय स्नायूंची ताकद वाढवू शकत नाही. सकाळचा आणि वर्कआऊटनंतरचा आहार प्रोटीनयुक्त ठेवणे विशेष फायदेशीर ठरते. शरीराच्या वजनाच्या प्रति किलोसाठी १.२ ते १.६ ग्रॅम प्रोटीन दररोज घ्यावे. अंड्याचा पांढरा भाग, चिकन, पनीर, डाळी, मूग, मसूर, दही, ग्रीक योगर्ट, आणि जर शाकाहारी असाल तर प्लान्ट बेस्ड प्रोटीन पावडरचा वापर करता येतो. पुरेसे कार्बोहायड्रेट्स आणि चांगले फॅट्स शरीराला ऊर्जा देतात. तूप, नट्स, बिया यातून हे मिळू शकते. हायड्रेशन आणि स्लीप रिकव्हरी हेदेखील शारीरिक प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. त्यामुळे, ‘Eat Right, Stay Strong!’फिटनेसचा अर्थ फक्त सडपातळ शरीर नाही, तर मजबूत हाडे, कार्यक्षम स्नायू आणि स्थिर मन! आजच्या काळात स्त्रियांना अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. म्हणूनच त्यांच्या शरीरात ऊर्जा आणि ताकद असणे अत्यावश्यक आहे. ३०, ४० किंवा ६० कोणतेही वय असो - स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवते. ते तुम्हाला फक्त बाहेरून नाही तर आतूनही मजबूत करते.‘आरोग्य हीच खरी संपत्ती’ या तत्त्वावर विश्वास ठेवत मी प्रत्येकाला सांगते, की फिटनेस ही लक्झरी नसून जीवनशैलीचा आवश्यक भाग आहे, ज्याला आपण ‘शाश्वतता’ असेही म्हणू शकतो. जिम, योग, चालणे - कोणताही मार्ग निवडा, पण स्वतःला प्राधान्य द्या. स्वतःसाठी दिलेले प्रत्येक मिनिट म्हणजे संपूर्ण आयुष्याला दिलेली भेट!.स्त्रियांसाठी जिम का आवश्यक आहे? स्त्रियांच्या शरीरातील हार्मोन्स, हाडांची रचना आणि स्नायूंची घनता पुरुषांपेक्षा वेगळी असते. त्यामुळे व्यायामशाळेतील किंवा जिममधील नियमित ट्रेनिंग, विशेषतः स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, केल्याने खालील फायदे होऊ शकतात - हाडांची मजबुती वाढते ः तिशीनंतर आणि विशेषतः मेनोपॉजनंतर ऑस्टिओपोरोसिसचा (हाडे कमजोर होणे) मोठा धोका असतो. वजनासह व्यायाम (Weight-bearing Exercise) हाडांची घनता टिकवून ठेवतो.स्नायूंची शक्ती आणि सहनशक्ती वाढते ः स्नायू मजबूत असल्यास रोजच्या कामांमध्ये, खेळात किंवा प्रवासात थकवा कमी जाणवतो.चयापचय सुधारते ः वयाबरोबर मेटॅबोलिझमचा वेग कमी होतो, त्याचा परिणाम वजनवाढीवर होऊ शकतो. पण स्नायू वाढवल्यास शरीर ऊर्जा अधिक वेगाने खर्च करते, त्यामुळे वजन नियंत्रणात राहते.हार्मोनल संतुलन सुधारते ः पीसीओएस, थायरॉईड आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्ससारख्या समस्या व्यायामाने बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रणात राहू शकतात. .संपूर्ण फिटनेससाठी स्त्रियांनी खालील तिन्ही प्रकारचा समतोल राखायला हवा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग : डम्बेल, रेझिस्टन्स बँड, मशीन किंवा स्वतःच्या शरीराच्या वजनाने (Body Weight) केलेले व्यायाम, उदाहरणार्थ, स्क्वॉट्स, लंजेस, पुश-अप्स, प्लँक्स.कार्डिओ : चालणे, सायकलिंग, झुंबा, ट्रेडमिल किंवा धावणे. याचा फायदा हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी होतो.मोबिलिटी आणि फ्लेक्झिबिलिटी : योग, स्ट्रेचिंग आणि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. स्नायूंमध्ये लवचिकता टिकवण्यासाठी.लक्षात ठेवा, ‘स्ट्राँग इज द न्यू ब्यूटिफुल’ मजबूत शरीर हेच खरे सौंदर्य!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.