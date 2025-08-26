Premium|Ganpati Murti: पुण्यातील गणेशोत्सवात सूक्ष्म सुवर्ण गणपतींचे अद्वितीय प्रदर्शन

सोपान पितृभक्तसूक्ष्मतेच्या अद्भुत विश्वात आपल्या डोळ्यांसमोर कल्पनेपलीकडचे चमत्कार उभे राहतात. कधी तांदळाच्या एका कणीवर साकारलेला गणराया दिसतो; कधी एखाद्या मोहरीच्या दाण्यावर कोरलेला बाप्पा पाहण्यात आपण दंग होतो. पण शुद्ध सोन्यात घडविलेला सूक्ष्म गणपती हा मात्र फारच दुर्मीळ आहे. अशा या विलक्षण आणि देखण्या कलाकृतीचा अनुभव यंदा पुण्यात गणेशोत्सवात घेता येणार आहे. या अद्वितीय गणपतींमागील कौशल्य, संयम आणि कलानिष्ठा पाहणाऱ्या प्रत्येकाला आश्चर्यचकित करते. सूक्ष्मातून प्रकट होणाऱ्या गणपती बाप्पाची ही गोष्ट...सूक्ष्मातून ज्ञान मिळविणे ही मानवासाठी फक्त वैज्ञानिक प्रगतीची अमूल्य देणगी आहे. डोळ्यांना सहज न दिसणाऱ्या परंतु आपल्या जगण्यावर खोलवर परिणाम करणाऱ्या गोष्टींचा शोध घेण्याचे कुतूहल मानवाला अनादी काळापासून आहे. सूक्ष्म गोष्टींमध्ये अनोखे सौंदर्य दडलेले असते. त्या सौंदर्याचे मानवाला नेहमीच आकर्षण असते. ते सौंदर्य मोहक असते. नुसत्या डोळ्यांना न दिसणारे असे सूक्ष्म सौंदर्य आपल्याला निरीक्षण करायला शिकवते. त्यातून आपला संयम वाढतो. त्या सूक्ष्म वस्तूंमुळे नेमकेपणाने आणि लक्षपूर्वक पाहण्याची सवय आपल्याला लागते. एखाद्या पानाच्या शिरांमधील नाजूक रचना असो, थेंबातील अपार विश्व असो किंवा सूक्ष्मदर्शकाखाली दिसणारा कोशिकांचा अद््भुत खेळ असो, यातली प्रत्येक गोष्ट आपल्याला केवळ माहितीच देत नाही, तर जीवन आणि निसर्गाकडे पाहण्याचा नवा समृद्ध दृष्टिकोनही देत असते. या सूक्ष्मतेमधील विश्वात तुम्ही कधी तांदळाच्या एका कणीवर साकारलेला गणराया संग्रहालयात पाहिला असेल, कधी मोहरीवरील गणपतीही बघण्यात आला असेल. पण, शुद्ध सोन्यात साकारलेला सूक्ष्म गणपती दुर्मीळ आहे. तो यंदा पुण्यात गणेशोत्सवात पाहता येणार आहे. .व्यवसायाने ज्वेलर्स आणि मनाने निस्सीम गणेशभक्त असलेल्या भगवानदास खरोटे यांनी हे सोन्यातले सूक्ष्म गणपती घडवले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील,साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्धपीठ असलेल्या सप्तशृंगी मातेच्या वणीजवळचे देवळा हे छोटेसे गाव. खरोटे ह्याच गावातले. अभियांत्रिकीचे पदवीधर असलेल्या खरोटे यांनी व्यवसाय सांभाळत आगळावेगळा छंद जोपासला. त्यातून सूक्ष्मातून सौंदर्याकडे जणारा प्रवास सुरू झाला. त्यांनी विविध सूक्ष्म गणेश कलाकृती साकारल्या. त्यांच्या कलाकृतीत गणेशभक्तीची निष्ठा, सूक्ष्म शिल्पकलेचे कौशल्य आणि सोन्याची तेजस्विता एकत्र येऊन अनोखे सौंदर्य फुलते. या सूक्ष्म कलेचा श्रीगणेशा ३५ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९०मध्ये झाला. डाळीच्या एका दाण्यावर त्यांनी गणपतीची सूक्ष्म आखीवरेखीव मूर्ती कोरली. त्याला सुवर्ण अलंकारांची आकर्षक सजावट केली. तेथून भगवानदास खरोटेंचा विलक्षण सूक्ष्म गणेश साकारण्याचा प्रवास सुरू झाला. .पुण्यात सूक्ष्म सुवर्ण गणेश कलाकृतींचे प्रदर्शनसकाळ माध्यम समूहातील सकाळ-एनआयई (न्यूजपेपर इन एज्युकेशन) आणि ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’ यांच्यावतीने पुण्यात यंदाच्या गणेशोत्सवात शालेय विद्यार्थ्यांसह सर्व वयोगटांतील नागरिकांसाठी ‘सकाळ-सूक्ष्म सुवर्ण गणेश कलाकृती प्रदर्शन’ उपक्रमाचे २९ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबरदरम्यान आयोजन करण्यात आले आहे. हा उपक्रम घोले रस्त्यावरील राजा रवी वर्मा कलादालनात होईल. उपक्रमाचे मुख्य प्रायोजक पुण्यातील बांधकाम क्षेत्रातील सिद्धिविनायक ग्रुप असून सहयोगी प्रायोजक इंद्रिया ज्वेलर्स आहेत. तसेच श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराचे सहकार्य लाभले आहे. या प्रदर्शनाची वेळ सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ७ अशी आहे. प्रदर्शन पाहण्यासाठी नावनोंदणी आवश्यक आहे. .मिलीग्रॅम सोन्यातील गणेशविश्वग्रॅमभर नव्हे तर अक्षरशः मिलीग्रॅम एवढ्या अत्यल्प सोन्यातून भगवानदास खरोटे या अद्वितीय कलाकृती साकारतात. सोन्याच्या या अल्प प्रमाणामुळे त्यातून तयार झालेल्या गणेशमूर्ती डोळ्यांनी सहज दिसाव्यात, अशी अपेक्षाच ठेवता येत नाही. त्यामुळेच त्यांच्या कलाकृती पाहण्यासाठी सूक्ष्मदर्शिका लागते आणि त्यातूनच उलगडते या नाजूक शिल्पांची जादू!अतिसूक्ष्मतेचा हा चमत्कार त्यांनी एका विलक्षण कलाकृतीत साकारला आहे. एक मिलीमीटरपेक्षा लहान ते सव्वा स्क्वेअर इंचाच्या जागेत तब्बल २५६ सुवर्ण गणेश! हे गणेश एका नव्हे, तर विविध रूपांत, विविध भावांत प्रकटतात... गायक, तबलावादक, हार्मोनियम वादक, सनईवाले, वीणा वाजवणारे, झुल्यावर बसलेले, हातात तिरंगा घेतलेले, चहाची किटली आणि कपबशी हातात धरलेले, मखरातील पारंपरिक मूर्ती, सोन्यावर कोरलेले अष्टविनायक, मंगोलियन शैलीतील श्रीमूर्ती, कांगीतेन प्रकारातील एकमेकांच्या गळाभेटीत रमलेले दोन श्रीगणेश. प्रत्येक मूर्तीमध्ये वेगळेपणाची झलक दिसते. या सर्व मूर्तींवर वस्त्रालंकार, नाजूक दागदागिने आणि रंगसजावट इतक्या बारकाईने केलेली आहे, की पाहणारा थक्क होतो.केवळ सोन्यावरच नाही, तर त्यांनी विविध रत्नांवरही श्रीगणेशाची अद्वितीय रूपे साकारली आहेत. मोत्यापासून पाचूपर्यंत, प्रत्येक रत्नावर सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म आणि नॅनो आकारातील गणपती साकारले आहेत. या मूर्तींमध्ये सौंदर्याचे विविध भाव दिसतात. प्रत्येक मूर्ती जणू भक्ती आणि कौशल्य यांचा संगम सांगत असते. भगवानदास खरोटेंच्या या कलाकृती केवळ शिल्प नसून, त्या सूक्ष्मतेतील सौंदर्याची आणि भक्तिभावाची सर्वोच्च अभिव्यक्ती आहेत. .भारतातील पारंपरिक गणरायाचे रूपच नव्हे, तर विविध शैलींतील गणपतीही भगवानदास खरोटेंनी कौशल्यपूर्णपणे साकारले आहेत. सोन्यापासून घडविलेल्या या सूक्ष्म गणपतींचा हा एक जागतिक विक्रम असल्याचा त्यांचा ठाम दावा आहे. प्रत्येक कलाकृती तयार करण्यासाठी त्यांना रोज सलग आठ-आठ तास तल्लीन होऊन काम करावे लागते. ही प्रक्रिया केवळ शिल्पनिर्मितीपुरती मर्यादित नसते; ती म्हणजे सभोवतालच्या जगापासून पूर्ण अलिप्त होऊन, मनोमन त्या सुंदर ध्यानात विलीन होणे आणि ती ध्यानावस्था अखेरीस मूर्त भक्तीमध्ये परिवर्तित होणे होय.साध्या डोळ्यांना या सूक्ष्म कलाकृती जरी केवळ ढोबळ स्वरूपातच दिसतात, तरी सूक्ष्मदर्शिकेतून त्या पाहताना मात्र एखाद्या मंदिरात जाऊन आपण बाप् 