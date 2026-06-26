Premium|AI And Employment Trends : तरुणांच्या बेरोजगारीसाठी एआय नव्हे, रिमोट वर्क जबाबदार?

रोहित वाळिंबेएकीकडे जगभरातील विविध देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे उद्योग जगतावर होणारा विपरीत परिणाम आणि दुसरीकडे तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणारे बदल यांमुळे युवकांसमोर रोजगारासंबंधीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ नोंदवली गेली नसली, तरी तरुणांना चांगल्या नोकऱ्या मिळवणे नक्कीच कठीण झाले आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे अधिक भर पडत असल्याचा समज सध्या निर्माण झाला आहे. मात्र या समजुतीला छेद देणारा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून, रोजगाराबाबतच्या समस्यांची वेगळीच कारणे यातून समोर आली आहेत.कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) जगभर मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात होण्याची शक्यता असून, भविष्यात अनेकांच्या नोकऱ्यांवर एआयमुळेच गदा येणार आहे, असा एक समज सध्या सर्वत्र निर्माण झाला आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता माणसाची जागा घेऊ शकलेली नाही किंवा भविष्यातही ती जागा घेण्याची शक्यता फार कमी आहे, अशा क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांनाही एआयमुळे आपल्या रोजगारावर परिणाम होणार, अशी भीती निर्माण झाली आहे. मात्र, या समजुतीला छेद देणारा एक अहवाल अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकिंग व्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एक असलेल्या फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यूयॉर्कच्या ‘लिबर्टी स्ट्रीट इकॉनॉमिक्स’वर प्रकाशित झाला आहे..रिमोट वर्क तरुणांना घातक?लिबर्टी स्ट्रीट इकॉनॉमिक्स हे आर्थिक संशोधन आणि विश्लेषण प्रकाशित करणारे फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यूयॉर्कचे अधिकृत व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठावर नतालिया इमॅन्युअल, एमा हॅरिंग्टन आणि ॲमांडा पॅलेस या रोजगारविषयक क्षेत्रातील नामांकित अर्थतज्ज्ञांचा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून, त्यामध्ये कोरोना महासाथीनंतर अमेरिकेत रोजगाराच्या स्वरूपात झालेल्या बदलांचा व्यापक आढावा घेण्यात आला आहे. कोरोनानंतर एकीकडे तरुणांमधील बेरोजगारीत वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे त्याच काळात घरून कामाचे (रिमोट वर्क) प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘आमच्या विश्लेषणानुसार हे दोन्ही प्रवाह परस्परांशी संबंधित आहेत. रिमोट वर्कमुळे कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना नव्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणे अधिक कठीण होते. परिणामी, कंपन्या कमी अनुभव असलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यास कमी प्राधान्य देत आहेत. आमच्या अंदाजानुसार, पदवीधर तरुणांमधील बेरोजगारीत अलीकडे झालेल्या वाढीपैकी सुमारे ६४ टक्के वाढ ही रिमोट वर्कशी संबंधित कारणांनी झाली आहे. तसेच, ही बेरोजगारी नेमकी कधी वाढली याची वेळ लक्षात घेतल्यास, बेरोजगारी वाढण्यामागे कृत्रिम बुद्धिमत्तेपेक्षा रिमोट वर्क हेच प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येते,’ असा महत्त्वाचा निष्कर्ष या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.या अहवालात संशोधकांनी अमेरिकेच्या करंट पॉप्युलेशन सर्व्हे (सीपीएस) या राष्ट्रीय रोजगार आकडेवारीचा आधार घेतला आहे. तसेच त्यांनी अमेरिकेतील १८-२८ वयोगटातील आणि २९ वर्षांवरील पदवीधरांच्या बेरोजगारी दराची तुलना केली आहे. तसेच दूरस्थपणे करता येणाऱ्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असणाऱ्या व्यवसायांमधील फरकही तपासला आहे. या अहवालातील सर्वेक्षण जरी प्रामुख्याने अमेरिकेतील आकडेवारीवर आधारलेले असले आणि भारतात यासंदर्भात तंतोतंत निष्कर्ष देणारा व्यापक अभ्यास अद्याप उपलब्ध झालेलानसला, तरी भारतासह जगभरातील प्रमुख देशांतही रोजगार बाजारात नवोदित कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शन, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि कामाच्या ठिकाणी प्रशिक्षणाच्या संधी कमी होत असल्याचे संकेत नक्कीच मिळत आहेत. या अनुषंगाने या अहवालात काही ठळक नोंदी नक्कीच चिंतनीय ठरणाऱ्या आहेत..Premium|Investment Strategies for Youth : तरुणांसाठी आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व; उज्ज्वल भविष्यासाठी बचतीची सवय लावा.रिमोट वर्क शक्य नसलेल्या क्षेत्रांत संधीया सर्वेक्षणादरम्यान रिमोट पद्धतीने करता येणाऱ्या नोकऱ्यांमधील बेरोजगारी दराची तुलना रिमोट पद्धतीने काम करता न येणाऱ्या नोकऱ्यांमधील बेरोजगारी दराशी करण्यात आली आहे. तरुण पदवीधरांमधील बेरोजगारीची वाढ मुख्यतः रिमोट पद्धतीने करता येणाऱ्या व्यवसायांमध्ये दिसून आली. २०१७-१९ ते २०२२-२४ या कालावधीत अशा क्षेत्रांतील तरुणांचा बेरोजगारी दर जवळपास एक टक्क्याने वाढल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याउलट, याच क्षेत्रांतील ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांचा बेरोजगारी दर किंचित घटला आहे. परिणामी, तरुण आणि ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांमधील बेरोजगारीतील वयोमानानुसार अंतर अधिक वाढले आहे, असे या अर्थतज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. याउलट, रिमोट पद्धतीने काम करता न येणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये तरुण पदवीधरांचा तुलनात्मक बेरोजगारी दर २०२०मध्ये थोडा वाढला होता, मात्र त्यानंतर लवकरच तो पूर्वपदावर आला, असेही उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.‘अनेक विश्लेषकांनी तरुण पदवीधरांच्या रोजगारातील अडचणींसाठी जनरेटिव्ह एआय आणि इतर घटकांना जबाबदार धरले आहे. मात्र, तरुणांमधील बेरोजगारीतील वाढ ही एआयचा झपाट्याने प्रसार होण्यापूर्वीच सुरू झाली होती. तसेच, व्यवसायांवरील एआयचा प्रभाव स्थिर धरूनही आम्हाला रिमोट आणि गैर-रिमोट दोन्ही प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये तरुण आणि ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांतील फरक कायम असल्याचे आढळले,’ असे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.त्यामुळे रिमोट वर्कचे प्रमाण कमी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये तरुण पदवीधरांच्या रोजगारावर तुलनेने कमी प्रतिकूल परिणाम झाल्याचेही या अहवालातून सूचित होते.भारतासाठी धडाअमेरिकेतील रोजगार क्षेत्र आणि भारतीय रोजगार क्षेत्र यांची रचना एकसारखी नाही. भारतात उत्पादन, बांधकाम, किरकोळ व्यापार, वाहतूक, आरोग्यसेवा आणि विविध सेवा क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असलेल्या नोकऱ्यांचे प्रमाण अद्याप मोठे आहे. त्यामुळे अमेरिकेत दिसून आलेले निष्कर्ष भारताला तंतोतंत लागू होतील असे म्हणता येणार नाही. मात्र, माहिती-तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, सल्लागार सेवा, डिजिटल विपणन, माध्यमे आणि इतर ज्ञानाधारित क्षेत्रांमध्ये रिमोट वर्कचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरित्या वाढले आहे. परिणामी, या क्षेत्रांतील नवोदित कर्मचाऱ्यांसमोरही प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि कार्यस्थळी अनुभव मिळवण्याची आव्हाने उभी राहू शकतात.प्रत्यक्ष कार्यालयीन वातावरणात नव्या कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ सहकाऱ्यांकडून अनेक गोष्टी अनौपचारिकपणे शिकता येतात. समस्या कशा सोडवल्या जातात किंवा निर्णयप्रक्रिया कशी चालते याचे निरीक्षण करून त्यांचे कौशल्य विकसित होत असते. रिमोट वर्कमध्ये या संधी तुलनेने मर्यादित होतात. त्यामुळे अनुभव नसलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती करताना काही कंपन्या अधिक सावध भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच कारणामुळे अनेक कंपन्या आता पूर्णपणे घरून काम करण्याच्या पद्धतीऐवजी संमिश्र (हायब्रीड) कामकाज पद्धतीकडे वळताना दिसत आहेत. या पद्धतीत कर्मचाऱ्यांना कामाच्या स्वरूपात थोडी मुभा मिळते, तर दुसरीकडे ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद आणि प्रशिक्षण याचे फायदेही जपले जातात. रोजगार बाजारातील बदलत्या गरजा लक्षात घेता, भविष्यात अशा प्रकारच्या संतुलित कामकाज पद्धतींचे महत्त्व अधिक वाढण्याची शक्यता आहे..एआयमुळे बदलणार कामाचे स्वरूपया अहवालातील निष्कर्षांवरून एआयमुळे रोजगारावर कोणताच प्रभाव पडणार नाही, असा निष्कर्ष काढणेदेखील एकांगी ठरेल. कारण गेल्या वर्षी स्टॅनफर्ड विद्यापीठाच्या स्टॅनफर्ड इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक पॉलिसी रिसर्च (एसआयईपीआर) आणि स्टॅनफर्ड डिजिटल इकॉनॉमी लॅबशी संलग्न संशोधकांनी तयार केलेल्या ‘कॅनरीज इन द कोल माइन’ (धोक्याचा इशारा) या कार्यपत्रिकेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा नवोदित कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर होणाऱ्या परिणामांविषयी काही ठळक नोंदी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या व्यवसायांमध्ये नवोदित कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारात लक्षणीय घट दिसून आली आहे. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असलेल्या युवकांनाच याची अधिक झळ बसल्याचे संकेतही या संशोधनातून देण्यात आले होते. मात्र, एआयमुळे कामाच्या स्वरूपात होणारा बदल समजून घेतल्यास बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहण्याची आणि रोजगाराच्या संधी मिळण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे असे म्हणायला पूर्ण वाव आहे. त्या अनुषंगाने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या फ्युचर ऑफ जॉब्स २०२५ या अहवालातील मुद्दे नक्कीच चिंतनीय आहेत. या अहवालानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत कौशल्यांची मागणी झपाट्याने वाढणार असली, तरी सर्जनशील विचार, विश्लेषणात्मक क्षमता, लवचिकता आणि सातत्याने नवीन गोष्टी शिकण्याची वृत्ती यांसारख्या मानवी कौशल्यांचे महत्त्वही तितकेच वाढणार आहे. या अहवालानुसार २०३०पर्यंत कामगारांच्या सुमारे ३९ टक्के कौशल्यांमध्ये बदल अपेक्षित आहे.एआय आणि रोजगार यांच्यातील संबंध अद्याप विकसित होत आहे. काही संशोधनांमध्ये एआयचा फटका नवोदित कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याचे दिसून येत असले, तरी मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण झाल्याचे ठोस पुरावे अद्याप उपलब्ध नाहीत. उलट, भविष्यात रोजगार बाजारात तांत्रिक कौशल्यांबरोबरच सर्जनशीलता आणि विश्लेषण क्षमता अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या प्रश्नांकडे पाहताना एआय, रिमोट वर्क, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि कौशल्यांतील बदल या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.रोहित वाळिंबे दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीमध्ये उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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