प्रजासत्ताक दिन : निमित्त एक, जाणिवा अनेक

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

आपल्या लोकशाहीचा प्राण धर्मनिरपेक्षतेत आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे देशाचा कारभार धर्माधिष्ठित नसेल. देशात सर्व धर्मांना समान वागणूक मिळेल व त्यांचा समान आदर केला जाईल.

भारतातील प्रत्येकाला स्वधर्माचे आचरण करण्याचे ‘स्वातंत्र्य’ असेल, याला सर्वधर्मसमभाव म्हणतात. मात्र, समाजात पैसा, चंगळवाद वाढल्याने काही घटक अ‌सहिष्णुता, अशांत व अमानुष बनत आहेत.

याची उदाहरणे समाजात नित्य ‌दिसतात. या अनागोंदीवर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सर्वधर्मसमभाव याची सतत जाणीव करून देण्यासाठी प्रजासत्ताक दिन हे त्यासाठीचे एक निमित्त ठरू शकेल!

