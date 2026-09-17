Premium|Sugar Spike During Festivals : मिठाई पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नाही; सणांत शुगर स्पाइक टाळण्याचा सोपा मार्ग

डॉ. सुबोध देशमुखसणांच्या दिवसांत आवडता गोड पदार्थ पूर्णपणे बंद करण्याची अजिबात गरज नाही. मुख्य खेळ हा प्रमाणाचा असतो. एकाच वेळी दोन ते तीन मोदक किंवा लाडू खाण्याऐवजी केवळ एक लहान मोदक खाऊन जिभेचे चोचले पुरवावेत. गोड पदार्थ हळूहळू बारीक चावून खाल्ल्यास कमी प्रमाणामध्येही मनाला आणि जिभेला पूर्ण तृप्ती मिळते. प्रमाणावर ताबा ठेवल्यास साखरेचा स्पाइक सहज टाळता येतो.गौ री-गणपती, नवरात्र आणि दिवाळी हे सण ओळीने येत असल्याने भारतीय घरांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण होते. सण म्हटले की घराघरांत मोदक, लाडू, पेढे आणि नवनवीन मिठायांची रेलचेल सुरू होते. सणांचा आनंद लुटताना मिठाया खाणे अगदी साहजिक आहे. परंतु या दिवसांत अतिप्रमाणात गोड खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वेगाने वर जाते, त्याला वैद्यकीय भाषेत ‘शुगर स्पाइक’ म्हणतात. हा स्पाइक केवळ मधुमेहाच्या रुग्णांसाठीच नाही, तर सामान्य व्यक्तींसाठीही अत्यंत घातक ठरू शकतो. यामुळे थकवा येणे, आळस वाढणे आणि वजन वाढणे अशा समस्या निर्माण होतात. सणांचा आनंद कमी न करता आणि मिठायांचा अस्वाद घेत रक्तातील साखरेचा स्पाइक कसा टाळावा हे खालील मुद्द्यांच्या आधारे सोप्या भाषेत समजून घेऊ या..‘शुगर स्पाइक’ म्हणजे काय? तो का होतो?आपण साखर, मैदा किंवा गोड पदार्थ खातो तेव्हा ते पोटात गेल्यावर अत्यंत वेगाने पचतात. त्यातील ग्लुकोज लगेचच रक्तात मिसळते, त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी काही मिनिटांतच खूप वर जाते. यालाच शुगर स्पाइक म्हणतात. ही वाढलेली साखर नियंत्रित करण्यासाठी स्वादुपिंडाला एकदम प्रचंड प्रमाणात इन्सुलिन संप्रेरक तयार करावे लागते. काही वेळातच ही साखर वेगाने खाली येते, याला ‘शुगर क्रॅश’ म्हणतात. या अचानक होणाऱ्या चढ-उतारामुळे शरीरावर आणि पेशींवर प्रचंड ताण पडतो.शुगर स्पाइकचे तात्काळ दुष्परिणामगोड खाल्ल्यानंतर सुरुवातीला शरीराला छान ताकद आल्यासारखे वाटते. परंतु काही वेळातच साखर जेव्हा खाली येते, तेव्हा अचानक प्रचंड थकवा जाणवतो, आळस येतो आणि मेंदूची कार्यक्षमता मंदावते. अनेक लोकांना गोड खाल्ल्यानंतर प्रचंड सुस्ती येऊन झोप येऊ लागते. याशिवाय, वारंवार शुगर स्पाइक झाल्याने मूड स्विंग्ज होणे, चिडचिड होणे आणि थोड्याच वेळात पुन्हा काहीतरी गोड खाण्याची तीव्र इच्छा होणे असे दुष्परिणाम दिसून येतात.दीर्घकालीन धोके व इन्सुलिन रेझिस्टन्सची सुरुवातसणांच्या काळात सलग अनेक दिवस रक्तातील साखर अशीच वेगाने वर-खाली होत राहिली, तर शरीरातील पेशी इन्सुलिनला प्रतिसाद देणे बंद करतात. याला विज्ञानात ‘इन्सुलिन रेझिस्टन्स’ म्हणतात. हीच अवस्था पुढे जाऊन टाइप २ मधुमेह, उच्च रक्तदाब, पोटाभोवतीची चरबी वाढणे आणि फॅटी लिव्हर यांसारख्या गंभीर आजारांना आमंत्रण देते. म्हणूनच सणांच्या दिवसांत साखरेचे गणित सांभाळणे अत्यंत गरजेचे असते..Premium|Women's Hormonal Health : महिलांच्या आरोग्याची काळजी; पीसीओडी आणि पीसीओएसचे महत्त्व.रिकाम्या पोटी गोड खाणे पूर्णपणे टाळाअनेक लोक सणांदरम्यान सकाळी उठल्याबरोबर किंवा उपाशी पोटी मोदक किंवा पेढा खातात. रिकाम्या पोटी गोड खाणे ही साखरेचा स्पाइक होण्यासाठी सर्वात मोठी कारणीभूत गोष्ट ठरते. रिकाम्या पोटी पचनसंस्था मोकळी असल्याने साखरेचे शोषण थेट आणि अत्यंत वेगाने होते. त्यामुळे सकाळी किंवा रिकाम्या पोटी कधीही गोड पदार्थ खाऊ नयेत. नेहमी काहीतरी प्रथिनयुक्त किंवा फायबरयुक्त खाल्ल्यानंतरच गोड पदार्थांचा आस्वाद घ्यावा.फूड सिक्वेन्सिंग महत्त्वाचेआपण अन्न कोणत्या क्रमाने खातो, याचा साखरेच्या स्पाइकवर खूप मोठा परिणाम होतो. जेवताना सर्वात आधी ताटातील भाज्या म्हणजेच फायबर खावे. त्यानंतर वरण, अंडी किंवा पनीरसारखी प्रथिने आणि स्निग्ध पदार्थ खावेत. शेवटी भात, पोळी किंवा गोड पदार्थ खावेत. फायबर आणि प्रथिनांचा थर आधी पोटात गेल्यामुळे नंतर खाल्लेल्या साखरेचे पचन खूप हळूहळू होते आणि रक्तातील साखरेचा स्पाइक ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होतो.एक चमचा ॲपल सायडर व्हिनेगरजेवणाआधी किंवा गोड पदार्थ खाण्याच्या १० मिनिटे आधी एक ग्लास पाण्यात एक चमचा ॲपल सायडर व्हिनेगर किंवा लिंबाचा रस मिसळून प्यायल्याने अप्रतिम फायदा होतो. यातील ॲसिटिक ॲसिड आपल्या पोटातील स्टार्च पचवणाऱ्या एन्झाइम्सची गती मंदावते. यामुळे गोड खाल्ल्यानंतरही रक्तातील साखर एकदम न वाढता अत्यंत हळूहळू वाढते. साखरेचा स्पाइक टाळण्याचा हा एक अत्यंत सोपा आणि वैज्ञानिक मार्ग आहे.पांढऱ्या साखरेऐवजी गूळ किंवा खडीसाखर?अनेक घरात पांढरी साखर वाईट म्हणून गुळाचे मोदक किंवा खडीसाखरेचे लाडू केले जातात. गुळात खनिजे असतात हे खरे असले, तरी गुळामुळेही रक्तातील साखरेचा स्पाइक साखरेसारखाच वेगाने होतो. त्यामुळे गूळ किंवा मध घातलेले पदार्थही अतिप्रमाणात खाणे तितकेच धोक्याचे असते. सणांच्या मिठायांत गूळ वापरला तरी तो मर्यादित प्रमाणातच खाणे गरजेचे असते.नैसर्गिक गोडव्याचा वापरसणांच्या मिठाया करताना पांढरी साखर किंवा गुळाऐवजी खजूर, अक्रोड, बदाम आणि अंजिराच्या पेस्टचा वापर करणे हा अत्यंत उत्तम पर्याय आहे. खजूर आणि फळांमध्ये नैसर्गिक साखरेबरोबरच भरपूर फायबरही असते. फायबरमुळे साखर अत्यंत हळूहळू रक्तात शोषली जाते, त्यामुळे रक्तातील साखरेचा स्पाइक होत नाही. खजुराचे लाडू किंवा ड्रायफ्रूट रोल सणांसाठी अत्यंत पौष्टिक ठरतात..मैद्याऐवजी पारंपरिक धान्यांचा वापरसणांच्या मिठायांमध्ये प्रामुख्याने मैद्याचा वापर केला जातो, जसे की करंज्या किंवा खाजा. मैदा हा फायबर नसलेला स्टार्च असतो, तो साखरेपेक्षाही वेगाने रक्तातील साखर वाढवतो. मिठाया करताना मैद्याऐवजी गव्हाचे पीठ, राजगिरा, नाचणी किंवा बेसनाचा वापर करावा. बेसनाचे लाडू किंवा गव्हाच्या पिठाचे उकडीचे मोदक हे मैद्याच्या पदार्थांपेक्षा पचायला आणि साखरेपेक्षा अनेकपटींनी सुरक्षित असतात.प्रथिनांची जोड देऊन गोडाचा आस्वादगोड पदार्थ खाताना त्याबरोबर थोडे ड्रायफ्रूट्स, जसे की बदाम, अक्रोड किंवा पिस्ता आवर्जून खावेत. ड्रायफ्रूट्समधील प्रथिने आणि चांगले फॅट्स साखरेच्या पचनाचा वेग मंदावतात. उदाहरणार्थ, केवळ पेढा खाण्याऐवजी सोबत चार-पाच भिजवलेले बदाम खाल्ल्यास साखरेचा स्पाइक रोखता येतो. प्रथिनांची जोड साखरेच्या आघाताला सहज पचवून नेते.पोर्शन कंट्रोलची गरजसणांच्या दिवसांत आवडता गोड पदार्थ पूर्णपणे बंद करण्याची अजिबात गरज नाही. मुख्य खेळ हा प्रमाणाचा असतो. एकाच वेळी दोन ते तीन मोदक किंवा लाडू खाण्याऐवजी केवळ एक लहान मोदक खाऊन जिभेचे चोचले पुरवावेत. गोड पदार्थ हळूहळू बारीक चावून खाल्ल्यास कमी प्रमाणामध्येही मनाला आणि जिभेला पूर्ण तृप्ती मिळते. प्रमाणावर ताबा ठेवल्यास साखरेचा स्पाइक सहज टाळता येतो.गोड खाल्ल्यानंतर शतपावली गरजेचीगोड पदार्थ खाल्ल्यावर किंवा जड जेवण झाल्यावर लगेचच सोफ्यावर किंवा खाटेवर पडून राहणे ही सर्वात मोठी चूक आहे. गोड खाल्ल्यानंतर लगेचच दहा ते पंधरा मिनिटे संथ गतीने चालावे. आपण चालतो तेव्हा पायांचे स्नायू रक्तातील साखरेचा वापर ऊर्जेसाठी थेट करतात. यासाठी स्नायूंना इन्सुलिनचीही गरज पडत नाही. खाल्ल्यानंतरची ही छोटी शतपावली रक्तातील साखरेचा स्पाइक तात्काळ खाली आणते.घरगुती मिठायांना प्राधान्यबाजारात मिळणाऱ्या मिठायांमध्ये अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे वनस्पती तूप, पांढरी साखर आणि कृत्रिम रंग वापरलेले असतात. हे पदार्थ शरीरात तीव्र दाहकता निर्माण करतात. याउलट घरात शुद्ध तूप, ओले खोबरे आणि सुकामेवा वापरून केलेले उकडीचे मोदक किंवा खीर शरीरासाठी अनेकपटींनी आरोग्यदायी असते. सणांमध्ये शक्यतो बाहेरच्या तयार मिठाया आणणे टाळावे.भरपूर पाणी प्यासणांच्या दिवसांत पाहुणे आल्यावर किंवा बाहेर गेल्यावर कोल्ड ड्रिंक्स किंवा फळांचे पॅक्ड ज्यूस दिले जातात. या पेयांमध्ये द्रव स्वरूपात प्रचंड साखर असते, ती क्षणात रक्तातील साखर वाढवते. अशा पेयांऐवजी लिंबू पाणी, ताक, नारळपाणी किंवा साधे पाणी प्यावे. शरीरात पाण्याची पातळी उत्तम असल्यास मूत्रपिंड रक्तातील अतिरिक्त साखर लघवीवाटे सहज बाहेर टाकून देतात..सणांच्या दिवसांतही व्यायामाची साथसणांच्या गडबडीत अनेक लोकांचा रोजचा व्यायाम पूर्णपणे सुटतो. व्यायाम बंद आणि गोड खाणे सुरू यामुळे साखरेचा स्पाइक अधिक गंभीर होतो. सणांच्या काळात दररोज सकाळी किमान वीस ते तीस मिनिटे वेगाने चालणे किंवा हलका व्यायाम आवर्जून करावा. नियमित व्यायामामुळे शरीराची इन्सुलिनची संवेदनशीलता टिकून राहते आणि खाल्लेले गोड पदार्थ सहजासहजी पचतात.रात्रीच्यावेळी गोड खाणे टाळावेरात्रीच्यावेळी आपल्या शरीराची चयापचय क्रिया मंदावलेली असते आणि इन्सुलिनचे कामही सुस्तावलेले असते. अशा वेळी रात्री उशिरा जेवणात किंवा जेवण झाल्यानंतर गोड खाल्ल्यास साखरेचा प्रचंड मोठा स्पाइक होऊ शकतो आणि ती साखर थेट चरबीच्या रूपात पोटात साचते. रात्रीचे जेवण साधे ठेवावे आणि रात्रीच्यावेळी गोड पदार्थ खाणे पूर्णपणे टाळावे.आपले भारतीय सण हे आनंद, उत्साह आणि नात्यांमधील गोडवा वाढवण्यासाठी असतात. त्यामुळे सणांच्या दिवसांत गोड खाण्याचा आनंद नक्की घ्या, पण तो विज्ञानाची जोड देऊन आणि हुशारीने घ्या. जेवणाचा योग्य क्रम पाळणे, गोड खाल्ल्यानंतर शतपावली करणे, पदार्थांच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणे आणि घरगुती सात्विक पदार्थांना पसंती देणे या साध्या उपायांनी आपण साखरेचा स्पाइक सहज टाळू शकतो. आरोग्याची योग्य काळजी घेऊन साजरा केलेला सण खऱ्या अर्थाने आनंददायी आणि दीर्घकालीन समृद्धी देणारा ठरतो.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स 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