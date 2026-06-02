Premium|Hybrid education & careers in India : शिक्षणासोबतच कमाई आणि हमखास नोकरी; विद्यार्थ्यांसाठी 'हायब्रीड करिअर मॉडेल' ठरणार गेम चेंजर!

डॉ. राजेश बळिराम ओहोळ रोजगार क्षमता आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हायब्रीड मॉडेल हे एक गेम चेंजर आहे. एईडीपी अप्रेंटिसना मिळणारे विद्यावेतन शिक्षणाचा खर्च भरून काढते. मायक्रो-क्रेडेंशियल्सद्वारे मिळवलेले डिजिटल बॅजेस लिंक्डइनवर व्हिजिबिलिटी आणि मुलाखतीसाठी येणारे कॉल्स वाढवतात. विद्यार्थ्यांना पदवी, मायक्रो-क्रेडेंशियल्स आणि अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र मिळते, सोबतच लॅटरल एंट्रीसाठी आरपीएल क्रेडिट्स आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्यावसायिक नेटवर्क्स मिळतात, त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२०नुसार, हायब्रीड करिअर (संमिश्र करिअर किंवा संमिश्र शैक्षणिक मार्ग) म्हणजे सामान्य शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑनलाइन ‘मायक्रो-क्रेडेन्शियल्स’ आणि उद्योगातील प्रत्यक्ष शिकाऊ प्रशिक्षण (Apprenticeships) यांची सांगड होय. विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता उच्च पातळीवर नेणे आणि त्यांना परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे, हे धोरणामागील उद्दिष्ट आहे. आयटी सेवा, बँकिंग, विमा, जहाजबांधणी, उत्पादन, ऑटोमोबाईल आणि लॉजिस्टिक्स इत्यादी उद्योग, उमेदवारांना कामावरच प्रशिक्षण देण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्याऐवजी, तात्काळ काम करू शकणाऱ्या उमेदवारांना नोकरीवर ठेवण्यास प्राधान्य देतात. या तफावतीमुळे पदवीनंतर फ्रेशर्सना वास्तविक जगातील समस्या सोडवण्याचा अनुभव, साधनांमधील प्रावीण्य आणि आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ज्यामुळे नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला विलंब होतो आणि विकासाला खीळ बसते.एनईपी २०२० व्यावहारिक शिक्षण, कौशल्य विकास, क्रेडिट्स फ्लेक्सिबल सिस्टीम आणि डिजिटल प्रगतीचे आश्वासन देते. पण तरीही भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्राला ‘वर्गात काय शिकवले जाते?’ आणि ‘उद्योगाला काय आवश्यक आहे?’ यातील दरी भरून काढण्यासाठी काही नावीन्यपूर्ण मॉडेल्सद्वारे शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील एकात्मिक समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे. या लेखात एनईपीनुसार, हायब्रीड करिअरचा उद्देश, तरतुदी आणि अपेक्षांवर याची चर्चा केली आहे. .Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य.एनईपी २०२० आणि हायब्रीड करिअरराष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रवासातील एक निर्णायक पाऊल आहे. शिक्षण व्यवस्थेमध्ये व्यापक फेरबदल घडवून आणणारे एनईपी म्हणजे भारताला जगातील अग्रगण्य उच्च शिक्षण केंद्रांमध्ये पुन्हा आणण्याच्या उद्देशाने तयार केलेला एक दूरदर्शी आराखडा आहे. विशेषतः उच्च शिक्षणासाठी एनईपीमध्ये कठोर विभागीय चौकटींमधून लवचिक, विद्यार्थी-केंद्रित मॉडेलकडे; आशय-केंद्रित शिक्षणातून चिकित्सक विचार आणि संशोधनाकडे; आणि विखंडित नियमनातून सुव्यवस्थित, सक्षम प्रशासकीय रचनेकडे जाण्यासाठी अावश्यक बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे.एनईपीमध्ये कठोर आणि विखंडित उच्च शिक्षण संरचनांमधून लवचिक, बहुविद्याशाखीय आणि जागतिक स्तरावर संबंधित संस्थांकडे अशा बदलाची कल्पना केली आहे; या समानता, सर्वसमावेशकता आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देतात. यात अनेक एक्झिट पर्यायांसह आणि ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटद्वारे (एबीसी) क्रेडिट पोर्टेबिलिटीसह चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सादर केला आहे. हे अभ्यासक्रम आता ‘निवड-आधारित क्रेडिट प्रणाली’चे (सीबीसीएस) अनुसरण करतात; ज्यामुळे आंतरविद्याशाखीय संयोजनांना वाव मिळतो, तसेच चिकित्सक विचार आणि नैतिक तर्कशक्तीचे संवर्धन होते. यातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे -बहुविद्याशाखीय आणि लवचिक उच्च शिक्षण ः एनईपीमध्ये उच्च शिक्षणात परिवर्तनात्मक बदलाची कल्पना केली आहे. हा बदल विद्यार्थी-केंद्रित, लवचिक आणि बहुविद्याशाखीय परिसंस्थेला प्रोत्साहन देतो. ही संकल्पना अनेक संरचनात्मक सुधारणा आणि डिजिटल नवकल्पनांच्या माध्यमातून साकारली जात आहे..राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) ः राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि अनुभवात्मक शिक्षणातून क्रेडिट जमा करण्यास सक्षम करते. हे फ्रेमवर्क आजीवन शिक्षणाला आणि एका विद्याशाखेमधून दुसऱ्या विद्याशाखेतील बदलाला पाठिंबा देते.राष्ट्रीय उच्च शिक्षण पात्रता फ्रेमवर्क (NHEQF) ः हे फ्रेमवर्क पदवी ते डॉक्टरेट स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे उद्दिष्ट स्पष्ट करते, ज्यामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाचा दर्जा सारखा राहण्यास आणि विद्यार्थ्यांना कुठेही जाऊन शिकण्यास मदत होते.पदवी कार्यक्रमांसाठी अभ्यासक्रम व क्रेडिट फ्रेमवर्क ः या फ्रेमवर्कमध्ये निवड-आधारित क्रेडिट प्रणाली, एकाधिक प्रवेश तसेच अभ्यासक्रम सोडण्याचे पर्याय आणि आंतरविद्याशाखीय शिक्षण मार्गांचा समावेश आहे.अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप अंतर्भूत पदवी कार्यक्रम ः याअंतर्गत संस्था आता किमान २० टक्के उद्योग अनुभवासह एकत्रित कार्यक्रम देतात. इंटर्नशिप/अॅप्रेंटिसशिपसाठी क्रेडिट्स राखीव ठेवले जातात.स्वयम्् प्लस (SWAYAM Plus) ः हे प्लॅटफॉर्म एआय आणि डेटा अॅनॅलिटिक्ससारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये उद्योग-अनुकूल अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देते.राष्ट्रीय अॅप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS 2.0) ः ही तरतूद नोकरी-दरम्यानचे प्रशिक्षण (on-the-job training) उपलब्ध करून देते.हे सर्व उपक्रम एकत्रितपणे जागतिक मानकांनुसार आणि बदलत्या उद्योग गरजांना प्रतिसाद देणाऱ्या, भविष्यासाठी सज्ज शिक्षण प्रणालीसाठी उपयुक्त ठरतात..MBA Global Exposure: मॅनेजमेंट शिक्षणात 'ग्लोबल एक्सपोजर'चे महत्त्व; परदेशी विद्यापीठांशी करारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या करिअरला मिळणार जागतिक ओळख.दुहेरी पदवी (Dual Degrees)शैक्षणिक लवचिकता वाढवण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी दोन अभ्यासक्रम करण्याची परवानगी देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. परवानगी असलेल्या संयोजनांमध्ये पुढील गोष्टी समाविष्ट आहेत : दोन पूर्ण वेळ पदवी अभ्यासक्रम (त्यांच्या वर्गांच्या वेळा एकाच वेळी नसल्यास), एक पूर्ण वेळ कार्यक्रम आणि त्यासोबत एक ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम; किंवा ऑनलाइन किंवा दूरस्थ पद्धतीने दोन अभ्यासक्रम. हा उपक्रम बहुविद्याशाखीय आणि लवचिक शिक्षण मार्गांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.पूर्वीच्या शिक्षणाची मान्यतापूर्वीच्या शिक्षणाची मान्यता (रेकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग - आरपीएल) हा एक कौशल्य प्रमाण घटक आहे, तो भारतीय तरुणांना उद्योगाशी संबंधित कौशल्ये मिळवण्यास सक्षम करतो, ज्यामुळे त्यांना चांगली उपजीविका मिळविण्यात मदत होईल. ज्या व्यक्तींना पूर्वीच्या शिक्षणाचा अनुभव किंवा कौशल्ये आहेत, ते प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या आरपीएल घटकाअंतर्गत स्वतःची नोंदणी करून मूल्यांकन आणि प्रमाणपत्र मिळवू शकतात. हे प्रामुख्याने अनियंत्रित क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित करते.शिकाऊ उमेदवारी अंतर्भूत पदवी कार्यक्रमअखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) तंत्रशिक्षणासाठी शिकाऊ उमेदवारी अंतर्भूत पदवी/पदविका कार्यक्रम तयार केला आहे. याला शिक्षण मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. तथापि, उच्च शिक्षणाला उद्योगाच्या गरजांशी जोडण्यात शिकाऊ उमेदवारीची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे हे ओळखून, यूजीसीने निश्चित केलेल्या सर्व शाखांमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांना शिकाऊ उमेदवारी अंतर्भूत पदवी अभ्यासक्रम देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यूजीसीचे कौशल्य-आधारित शिक्षणाचे अभ्यासक्रम व्यावसायिक शिक्षणाद्वारे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर भर देतात. शिकाऊ उमेदवारीवर दिलेला हा भर सामान्य शिक्षण प्रवाहातील विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता सुधारण्यासाठी आहे. याची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत ः.पदवीपूर्व स्तरावरील पदवी अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवणे.पदवीधरांचे गुणधर्म आणि अपेक्षित प्रावीण्य पातळी प्राप्त करण्यासाठी सर्व पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये परिणाम-आधारित शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे.उच्च शिक्षण संस्था आणि उद्योग/संस्था यांच्यात सक्रिय संबंधांना प्रोत्साहन देणे.उच्च शिक्षण संस्था आणि/किंवा बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (बीओएटी)/ बोर्ड ऑफ प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (बीओपीटी) यांच्या भागीदारीत अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्रॅमची (एईडीपी) प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून उद्योगांमधील कौशल्याची दरी भरून काढणे.भारतातील अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण, अप्रेंटिस कायदा, १९६१ आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांनुसार घेतले जाते. ते उद्योग-नेतृत्वाखालील, प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणातून कौशल्य विकासाचा आधारस्तंभ आहे.हायब्रीड करिअर आणि रोजगार क्षमतारोजगार क्षमता आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हायब्रीड मॉडेल हे एक गेम चेंजर आहे. एईडीपी अप्रेंटिसना मिळणारे विद्यावेतन शिक्षणाचा खर्च भरून काढते. सामान्य पार्श्वभूमी असलेल्या टियर-२ आणि टियर-३ शहरातील विद्यार्थ्यांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मायक्रो-क्रेडेन्शियल्सद्वारे मिळवलेले डिजिटल बॅजेस लिंक्डइनवर व्हिजिबिलिटी आणि मुलाखतीसाठी येणारे कॉल्स वाढवतात. विद्यार्थ्यांना पदवी, मायक्रो-क्रेडेंशियल्स आणि अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र मिळते, सोबतच लॅटरल एंट्रीसाठी आरपीएल क्रेडिट्स आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्यावसायिक नेटवर्क्स मिळतात, त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. अशा ऑनलाइन सूक्ष्म-प्रमाणपत्रांमुळे ग्रामीण भारतातील विद्यार्थी आणि महिलांचा समावेश होऊन सर्वसमावेशकतेला चालना मिळते आणि जर ती आंतरराष्ट्रीय मानकांशी जुळत असतील, तर जागतिक संधी उपलब्ध होतात.संकरित मॉडेल - आत्मनिर्भर भारताचे अभियानसरकारी अहवालानुसार, २०४७पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्यासाठी भारताला पुढील पाच वर्षांत ५० कोटी लोकांना प्रशिक्षित करण्याची आणि ७० टक्के नोकऱ्यांसाठी तयार पदवीधर निर्माण करण्याची गरज आहे. सूक्ष्म-प्रमाणपत्रांनंतर एईडीपी हाच मुख्य उपाय आहे. या समन्वयातच भारताची स्पर्धात्मकता दडलेली आहे; एक कुशल, कमाई करणारी, नावीन्यपूर्ण तरुण पिढी, जी आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला चालना देईल. यामुळे राष्ट्र उभारणीसाठी एक लवचिक मनुष्यबळ तयार होते, ‘ब्रेन ड्रेन’ कमी होते, असमानता रोखली जाते आणि नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, संरक्षण, वित्तीय क्षेत्र इत्यादी महत्त्वाच्या क्षेत्रांना चालना मिळते. अशाप्रकारे, हायब्रीड मॉडेलमध्ये आत्मनिर्भर भारताच्या अभियानाला चालना देण्याची क्षमता आहे.(डॉ. राजेश बळिराम ओहोळ पुणेस्थित शास्त्र तंत्रज्ञान संशोधक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.