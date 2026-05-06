Premium|Hybrid Two-Wheelers India Launch : मायलेजचा जमाना गेला! आता 'मस्क्यूलर' लूक आणि प्रीमियम बाइक्सची भारतीय रस्त्यांवर क्रेझ

भारतातील टू-व्हीलर बाजारपेठेत मोठा बदल बघायला मिळत आहे. एकेकाळी मायलेज आणि किफायतशीर बाइकला प्राधान्य देणारा ग्राहक आता स्टाइल, ब्रँड, अनुभव आणि 'मस्क्यूलर' लुकला महत्त्व देऊ लागला आहे. गेल्या काही वर्षांत हा बदल अधिक ठळकपणे समोर येत असून, आता हा ट्रेंड कम्यूटर ते प्रीमियम असा बदलताना दिसत आहे.भारतातील दुचाकी बाजारपेठ जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. दरवर्षी कोट्यवधी वाहनांची विक्री होत असताना या मार्केटचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. काही वर्षांपूर्वी स्प्लेंडर, पॅशन यांसारख्या कम्यूटर बाइक (किफायतशीर प्रवासी दुचाकी) हा सर्वसामान्य ग्राहकांचा पहिला पर्याय होता. मात्र आता ग्राहकांची पसंती बदलताना दिसत आहे. आज ग्राहक रॉयल एन्फील्ड (RE), ट्रायंफ, हार्ले डेव्हिडसन, यामाहा, जावा आणि केटीएम यांसारख्या ब्रँड्सकडे आकर्षित होत आहेत. त्याचे कारण म्हणजे बाइक आता केवळ प्रवास करण्याचे साधन नसून ती लाइफस्टाइल आणि व्यक्तिमत्त्वाचा भाग झाली आहे. स्टाइल आणि रोमांचकारी अनुभवाचे प्रतीक .आकडेवारी काय सांगते?भारतातील टू-व्हीलर विक्रीने २०२५मध्ये दोन कोटींहून अधिक युनिट्सचा टप्पा पार केला आहे. हा आकडा २०२४च्या तुलनेत सुमारे सात टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यामध्ये अजूनही मोठा हिस्सा कम्यूटर सेगमेंटचा असला, तरी प्रीमियम आणि मिड कपॅसिटी सेगमेंटमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. यादरम्यान ३५० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या बाइकच्या विक्रीत जवळपास १७ ते १९ टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली आहे. यांचा सर्वाधिक फायदा रॉयल एन्फील्डने घेतला असून, त्यांनी विविध मॉडेल्सच्या माध्यमातून आपला मार्केट शेअर वाढवला आहे. त्याचबरोबर यामाहासारख्या कंपन्यांनीही सातत्याने वाढ दर्शवली आहे. तरीही इतर कंपन्या कम्यूटर सेगमेंटच्या माध्यमातून ३० टक्क्यांहून अधिक मार्केट शेअर राखून आहे. मात्र तरीही हा शिफ्ट प्रीमियमकडे झपाट्याने बदलताना सध्या तरी दिसत आहे.बदलता ट्रेंड कसा दिसतो?आपल्यापैकी अनेकांनी किंवा आपल्या अनेक नातेवाइकांनी पूर्वी गाड्या घेतल्या असतील. त्यावेळी कोणत्या गाडीची किंमत कमी आहे आणि कोणती गाडी जास्त मायलेज देते, यावर त्या गाडीची खरेदी अवलंबून असायची. पण आता बदलत्या जमान्यात हा विचार काहीसा मागे पडत आहे. आज डिझाईन, ब्रँड व्हॅल्यू आणि रायडिंगचा अनुभव हे घटक कोणती गाडी घ्यावी या निर्णयाचे प्रमुख निकष झाले आहेत. त्यामुळेच ३५० सीसीपेक्षा अधिक मोठे इंजिन असलेल्या क्रूझर, स्पोर्ट्स आणि अॅडव्हेंचर सेगमेंटमधील बाइक्सची मागणी वाढत आहे. वीकएंड राइड्स, टूरिंग कल्चर आणि बायकिंग ग्रुप्स यामुळे बाइक ही लाइफस्टाइलचा भाग झाली आहे..Premium|Future of Digital Finance : भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एआयचा वेगवान विस्तार; अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान.हा बदल का घडतो आहे?या बदलामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. सर्वप्रथम, शहरी आणि निमशहरी भागातील ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढली आहे. त्यामुळे प्रीमियम बाइक खरेदी करणे शक्य झाले आहे, असे अनेक अहवालांतून समोर आले आहे. दुसरे म्हणजे, भारतातील तरुणांची मोठी संख्या. या वर्गाला वेगळेपण, ब्रँड आणि स्टाइल महत्त्वाची वाटते. त्यासोबतच सोशल मीडियाचा प्रभाव. यूट्यूब आणि इन्स्टाग्रामवरील मोटर व्ह्लॉगिंगमुळे प्रीमियम बाइकचे आकर्षण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. याशिवाय सोप्या फायनान्सिंग पर्यायांमुळे महागड्या बाइक्स खरेदी करणे सहज झाले आहे.याशिवाय आता अनेक कुटुंबांमध्ये आधीच एक कम्यूटर बाइक असते. त्यामुळे बदलत्या लाइफस्टाइलमध्ये 'सेकंड व्हेईकल' ट्रेंड सध्या आहे. एक बाइक कम्यूटर आणि दुसरी प्रीमियम, असा ट्रेंड त्यातून सेट होत आहे.प्रीमियम मॉडेल्स विकणाऱ्या टॉप कंपन्यारॉयल एन्फील्ड : ग्राहकांची पसंती लक्षात घेऊन रॉयल एन्फ्लीडची अनेक मॉडेल्स बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत. क्लासिक, हंटर, बुलेट, मीट्योर, कॉन्टिनेंटल जीटी ६५०, मीट्योर ६५० इत्यादींना ग्राहकांची पसंती आहे.ट्रायंफ मोटरसायकल्स : स्पीड ४०० आणि स्क्रॅम्बलर ४०० एक्स यांसारखी हलकी आणि स्पोर्टी मॉडेल्स अॅडव्हेंचर आणि ऑफ-रोड रायडिंगसाठी ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत आहेत.हार्ले डेव्हिडसन : भारतीय बाजारासाठी खास डिझाईन केलेली क्रूझर फील देणारी एक्स ४४० लोकप्रिय ठरली आहे.यामाहा : स्पोर्ट्स बाइकप्रेमींसाठी हा टॉप पर्याय. हाय परफॉर्मन्स आणि शार्प हँडलिंगसाठी आर १५ व्ही ४ तर स्ट्रीट फायटर स्टाइल, शहरातल्या रस्त्यांंवर आणि हायवेवरही समान फील देणारी एमटी १५ व्ही २ या बाइक ग्राहकांना आवडत आहेत.यासोबतच केटीएम आणि स्टाइल आयकॉन म्हणून जावाची मॉडेल्स घेण्याकडेही ग्राहकांचा कल आहे..परदेशी कंपन्यांचा वाढता कलरॉयल एन्फील्ड, ट्रायंफ, हार्ले डेव्हिडसन, यामाहा आणि केटीएम यांसोबतच ग्राहक आता बीएमडब्ल्यू, डुकाटी, कावासाकी, सुझुकी, एप्रिला अशा ब्रॅंड्सच्या महागड्या बाइक्सची भारतात चलती आहे. त्याचे कारण म्हणजे या कंपन्यांनी आपली उत्पादने अधिक परवडणारी केली आहेत.भविष्यातील ट्रेंड्सयेत्या काही काळात हायब्रिड टू-व्हीलर्स येण्याची शक्यता आहे, तसेच प्रीमियम आणि इलेक्ट्रिक असे कॉम्बिनेशन असलेल्या पर्यावरणपूरक आणि स्टाइलिश बाइक्स आपल्याला बघायला मिळतील. भारतीय टू-व्हीलर मार्केट हे आता फक्त गरज म्हणून राहिलेले नाही, तर त्याला आता महत्त्वाकांक्षा आणि लाइफ स्टाइलचीही जोड मिळाली आहे. त्यामुळे कम्यूटर बाइकची गरज कायम राहणार असली, तरी सेकंड व्हेइकल म्हणून प्रीमियम बाइकची मागणीही झपाट्याने वाढत राहणार आहे. रॉयल एन्फील्ड, जावासारखे ब्रॅंड्स ग्राहकांची मानसिकता बदलत आहेत. तर ट्रायंफ, हार्ले, यामाहा, केटीएमसारख्या ब्रॅंडसनी ट्रेंड शिफ्टिंगसाठी गती दिली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.सागर गिरमे सकाळच्या 'तनिष्का व्यासपीठा'चे पुणेस्थित लीड - मल्टीमिडिया कंटेंट ॲण्ड स्ट्रेटेजी आहेत. 