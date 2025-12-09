Premium|Chess World Cup champion : १९ वर्षीय जावोखिर सिंदारोवचा ऐतिहासिक विजय; सर्वात युवा बुद्धिबळ विश्वकरंडक विजेता

सिंदारोव उझबेकिस्तानमधील दोनवेळचा राष्ट्रीय विजेता आहे. २०२३मध्ये चेन्नईत झालेल्या ४४व्या बुद्धिबळ ऑलिंपियाडमध्ये विजेतेपद मिळविलेल्या उझबेकिस्तानी संघाचा तो सदस्य होता. २००४मध्ये रुस्तम कासिमझानोव याने जगज्जेतेपद मिळविले होते, त्यानंतर प्रथमच त्या देशातील बुद्धिबळपटूने वैयक्तिक पातळीवर जागतिक स्तरावरील मोठी स्पर्धा जिंकली आहे. उझबेकिस्तानचा १९ वर्षीय ग्रँडमास्टर जावोखिर सिंदारोव बुद्धिबळ विश्वकरंडकातील नवा विजेता ठरला. गोव्यात झालेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेत सिंदारोव याने चिनी ग्रँडमास्टर वेई यी याला टायब्रेकर डावांत पराभूत केले. अंतिम फेरीतील दोन्ही क्लासिकल डाव बरोबरीत राहिल्यानंतर टायब्रेकरमधील दुसऱ्या डावात सिंदारोव वरचढ ठरला. १९ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवसांचा असताना बुद्धिबळातील विश्वकरंडक जिंकणारा तो सर्वांत युवा बुद्धिबळ ठरला. यापूर्वी लेव्हॉन अरोनियन याने वयाच्या २३व्या वर्षी ही प्रतिष्ठित स्पर्धा जिंकली होती. यंदाच्या विश्वकरंडकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, महान भारतीय ग्रँडमास्टर, पाचवेळचा जगज्जेता विश्वनाथन आनंद यांच्या नावे विजेत्याचा करंडक देण्यात आला. स्वतः आनंद यांच्या उपस्थितीत सिंदारोव याने हा शानदार करंडक उंचावला. भारतात २००२नंतर प्रथमच विश्वकरंडक स्पर्धेचे आयोजन झाले. .Premium| Women cricket World Cup 2025: भारतीय संघाने रचला इतिहास, पन्नास वर्षांनंतर अनुभवला सुवर्णक्षण .दोन वर्षांपूर्वी सिंदारोव याला विश्वकरंडक स्पर्धेत लवकरच गाशा गुंडाळावा लागला होता. पण, यावेळी १९ वर्षीय ग्रँडमास्टर पूर्ण तयारीनिशी गोव्यात दाखल झाला होता. आणि विशेष म्हणजे त्याने टायब्रेकर फेरीतील रॅपिड डावात लक्षणीय खेळ केला. योगायोगाची बाब म्हणजे खुल्या, तसेच महिला गटातील विश्वकरंडक विजेतीदेखील १९ वर्षांचीच! भारतीय दिव्या देशमुखने महिलांची विश्वकरंडक स्पर्धा जिंकली तेव्हा ती १९ वर्षांचीच होती. दोघांच्या जन्मतारखेत फक्त एका दिवसाचा फरक. दिव्याचा जन्म ९ डिसेंबर २००५चा, तर सिंदारोव ८ डिसेंबर २००५ला जन्मला. एकंदरीत नव्या पिढीतील बुद्धिबळपटू हे क्षेत्र गाजविताना दिसत आहेत..बुद्धिबळातील उझबेक ताकदभारतीय बुद्धिबळाप्रमाणेच उझबेकिस्तानकडेही ‘बुद्धिबळातील ताकद’ या नजरेने पाहिले जाते. ताश्कंद येथे जन्मलेला सिंदारोव आता येत्या मार्च-एप्रिलमध्ये सायप्रसमध्ये होणाऱ्या कँडिडेट्स स्पर्धेसाठी पात्र ठरला आहे. उपविजेता वेई यी आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील रशियन ग्रँडमास्टर आंद्रे एसिपेन्को यांनीही कँडिडेट्स स्पर्धेत जागा मिळविली आहे. तिसऱ्या क्रमांकाची लढत नोदिरबेक याकुबोएब याने जिंकली असती, तर सायप्रसमधील स्पर्धेत दोघा उझबेक बुद्धिबळपटूंना स्थान मिळाले असते. विश्वकरंडकाच्या उपांत्य फेरीत सिंदारोव व याकुबोएब आमने-सामने होते, तेव्हा युवा उझबेक खेळाडूचा डाव वरचढ ठरला होता. सिंदारोव उझबेकिस्तानमधील दोनवेळचा राष्ट्रीय विजेता आहे. २०२३मध्ये चेन्नईत झालेल्या ४४व्या बुद्धिबळ ऑलिंपियाडमध्ये विजेतेपद मिळविलेल्या उझबेकिस्तानी संघाचा तो सदस्य होता. २००४मध्ये रुस्तम कासिमझानोव याने जगज्जेतेपद मिळविले होते, त्यानंतर प्रथमच त्या देशातील बुद्धिबळपटूने वैयक्तिक पातळीवर जागतिक स्तरावरील मोठी स्पर्धा जिंकली आहे..आता नजर कँडिडेट्स स्पर्धेकडेभारताचा ग्रँडमास्टर डी. गुकेश सध्याचा जगज्जेता आहे. त्याच्या जगज्जेतेपदाला आव्हान देणारा खेळाडू कँडिडेट्स स्पर्धेतून ठरणार आहे. सायप्रसमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी तिघेजण गोव्यात झालेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेतून निश्चित झाले आहेत. एकूण आठ खेळाडूंत चुरस असेल. कँडिडेट्स स्पर्धेसाठी फाबियानो कारुआना (२०२४ फिडे सर्किट), अनीश गिरी (२०२५ ग्रँड स्विस विजेता), मथायस ब्ल्यूबॉम (२०२५ ग्रँड स्विस उपविजेता) यांनी अगोदरच पात्रता मिळविली आहे. २०२५ फिडे सर्किट व मानांकित खेळाडूची जागा भरल्यानंतर कँडिडेट स्पर्धेतील आठ खेळाडू आव्हानवीरांच्या स्पर्धेसाठी सज्ज होतील. गोव्यात उपांत्यपूर्व फेरीत पराभूत झाल्याने भारतीय ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगेसी याची विश्वकरंडकाच्या पात्रतेची संधी मात्र हुकली. आता आर. प्रज्ञानंद याला २०२५ फिडे सर्किटमधून संधी असल्याचे मानले जात आहे.(किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.