Premium|Vozinha World Cup : स्वप्न जगलेला गोलरक्षक

किशोर पेटकरवय वाढत होते, त्यामुळे विश्वकरंडक खेळण्याची शक्यता कमी झाल्याचे वाटू लागल्यामुळे व्होझिन्हा वर्षभरापूर्वी निवृत्तीच्या विचारात होता. केप व्हर्दे संघात नवा गोलरक्षक ब्रुनो व्हरेला याला संधी देताना व्होझिन्हाला बाहेर ठेवण्यात आले होते. एफकॉन स्पर्धेच्या पात्रता फेरीत केप व्हर्दे संघ अपयशी ठरल्यानंतर पुन्हा एकदा व्होझिन्हाच्या दीर्घानुभवास प्राधान्य मिळाले.आफ्रिकेच्या पश्चिमेकडे मध्य अटलांटिक महासागरात बेटांचा समूह असलेल्या केप व्हर्दे या देशाची लोकसंख्या सुमारे पाच लाखांच्या आसपास. या छोट्याशा द्वीपदेशाने विश्वकरंडक स्पर्धा खेळण्यासाठी पात्रता मिळविली, तेव्हा साऱ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. आफ्रिकेपुरती ओळख असलेल्या या पूर्वाश्रमीच्या पोर्तुगीज वसाहत देशाने जागतिक फुटबॉलमध्ये पहिल्याच विश्वकरंडक सामन्यात थक्क करणारी कामगिरी साधली. माजी विजेत्या आणि यावेळी विजेतेपदासाठी स्पर्धक असलेल्या स्पेनला अटलांटा येथे केप व्हर्देने गोलशून्य बरोबरीत रोखले. पदार्पणातील विश्वकरंडक लढतीत गोल न स्वीकारता ऐतिहासिक गुण प्राप्त करणाऱ्या केप व्हर्दे संघाची वाहवा झाली. या शाबासकीचा सूत्रधार अनुभवी गोलरक्षक व्होझिन्हा ठरला. विश्वकरंडकातील पहिला सामना खेळला तेव्हा त्याचे वय ४० वर्षे व १२ दिवस इतके होते. स्पेनचे गोलनेटच्या दिशेतील तब्बल सात धोकादायक फटके धैर्याने रोखून त्याने अभेद्य बचाव प्रदर्शित केला. २०१२मध्ये आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये पदार्पण केलेल्या व्होझिन्हाची वाटचाल मोठी प्रेरणादायक आहे. केप व्हर्देला १९७५मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. एप्रिल १९७८मध्ये हा देश पहिला आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सामना खेळला. हा देश फिफाच्या जागतिक मानांकनात सध्या ६७व्या क्रमांकावर आहे. या देशातील फुटबॉलमधील प्रगतीबरोबर तेथील प्रतिभासंपन्न युवा खेळाडूंनी मोठी स्वप्ने पाहण्यास सुरुवात केली, व्होझिन्हा हा त्यापैकीच एक..Premium|Indian football crisis : विश्वकरंडक फुटबॉलमध्ये भारत नाही कारण....रातोरात झाला सुपरस्टार पोर्तुगीज भाषेत व्होझिन्हा याचा अर्थ आहे ‘आजी’. जोसिमार जुझे एव्हूरा डायस हे पूर्ण नाव असलेल्या गोलरक्षकाला लहानपणीच ‘व्होझिन्हा’ हे टोपणनाव मिळाले आणि तीच त्याची ओळख जगप्रसिद्ध झाली. लहान असताना वयाने मोठ्या मुलांसमवेत खेळताना मार मिळाला, की जोसिमार रडत आपल्या आजीकडे तक्रार करायला जात असे. त्यावरून सवंगड्यांनी त्याला व्होझिन्हा म्हणत चिडवायला सुरुवात केली. प्रबळ स्पेनविरुद्ध क्लीन शीट (गोल न स्वीकारता) राखत सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी ठरलेल्या व्होझिन्हाच्या डोळ्यांतून अलगद अश्रू ओघळले. त्याची ती भावनिक छबी जगभरात चर्चेचा विषय ठरली. सोशल मीडियावरील त्याची लोकप्रियता प्रचंड वाढली. व्होझिन्हाच्या आयुष्यात त्याच्या आजी-आजोबांचे मोलाचे योगदान आहे. आपली विश्वकरंडक स्वप्नपूर्ती पाहण्यास आजी-आजोबा आता हयात नाहीत, या जाणिवेने तो व्याकूळ झाला आणि अश्रूंना वाट मोकळी झाली. अमेरिकेतील महागड्या व्हिसा प्रक्रियेमुळे व्होझिन्हाची आई मुलाचा पराक्रम याची डोळा पाहण्यास अटलांटा स्टेडियमवर उपस्थिती राहू शकली नव्हती. जगभरातून प्रेमाचा वर्षाव होऊ लागल्यानंतर त्याच्या आईच्या अमेरिकन व्हिसाची प्रक्रिया पूर्ण झाली..निवृत्तीच्या विचारांवर मातवय वाढत होते, त्यामुळे विश्वकरंडक खेळण्याची शक्यता कमी वाटू लागल्यामुळे व्होझिन्हा वर्षभरापूर्वी निवृत्तीच्या विचारात होता. केप व्हर्दे संघात नवा गोलरक्षक ब्रुनो व्हरेला याला संधी देताना व्होझिन्हाला बाहेर ठेवण्यात आले होते. एफकॉन स्पर्धेच्या पात्रता फेरीत केप व्हर्दे संघ अपयशी ठरल्यानंतर पुन्हा एकदा व्होझिन्हाच्या दीर्घानुभवास प्राधान्य मिळाले. केप व्हर्दे संघ विश्वकरंडकास पात्र ठरला आणि एका ध्येयवेड्या गोलरक्षकाची जिद्द जिंकली. ३ जून १९८६ला केप व्हर्देतील मिंडेलो येथे जन्मलेला व्होझिन्हो क्लब पातळीवर भरपूर फुटबॉल खेळला आहे. आपल्या देशात, तसेच अंगोला, मोल्दोवा, पोर्तुगाल, सायप्रस, स्लोव्हाकिया या देशांतील विविध क्लब संघांचे त्याने प्रतिनिधित्व केले आहे. हा प्रवास सततची मेहनत आणि संघर्षाचा होता. अखेरीस वयाच्या चाळिसाव्या वर्षी खूप पूर्वी पाहिलेल्या स्वप्नाचे फलित झाले. किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.