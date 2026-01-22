Premium|Sleep cycle: अपुऱ्या झोपेमुळे मधुमेहाचा धोका?

Why Sleep Is the Missing Link in Blood Sugar Controlआपण अनेकदा म्हणतो की रक्तातली साखर वाढली म्हणजे खाण्यात काहीतरी गडबड झाली असणार. पण परिस्थिती किंचित वेगळी आहे. रक्तातल्या साखरेचा संबंध तुमच्या झोपेशी आहे. होय. अपुरी झोप रक्तातल्या साखरेचं प्रमाण वाढवते. मग आहार कितीही व्यवस्थित असला तरी हा गोंधळ होतोच. काही संशोधनं सांगतात की भारतात नागरिकांना झोप अपुरी मिळते. आणि लॅन्सेटचा अहवाल सांगतो, मधुमेहींचं प्रमाण भारतात वाढत आहे. तेव्हा झोपेला अगदी हलक्यात घेणं सोडा आणि रक्तातल्या साखरेशी तिचा नेमका कसा संबंध आहे, समजून घ्या. .नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका सर्वेक्षणानुसार सरासरी ६० टक्के भारतीयांना पुरेशी झोप मिळत नाही.ताण, उशिरा जेवण, खाण्यापिण्या, कामाच्या विचित्र वेळा यामुळे तब्बल६० टक्के भारतीयांना पुरेशी झोपच मिळत नाही. त्याचा परिणाम त्यांच्या तब्येतीवर होतो..Premium|Lancet Report of Diabetes : भारतातील डायबेटिस रूग्णांची संख्या चिंताजनक; भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर.निद्रानाश (Insomnia):- प्रत्येक ४ पैकी १ व्यक्तीला निद्रानाश आहे. -प्रमाण: २५.७% स्लीप ॲपनिया (OSA):- प्रत्येक ३ पैकी १ व्यक्तीला हा त्रास होतो. प्रभावित- प्रमाण: ३७.४%रेस्टलेस लेग सिंड्रोम (RLS):- सुमारे प्रत्येक १० पैकी १ व्यक्ती- प्रमाण: १०.६%आदल्या दिवशी जर रात्रीची झोप नीट झाली नसेल तर दुसऱ्या दिवशी नेहमीप्रमाणे नाश्ता वगैरे घेऊनही साखर वाढू शकते. आता प्रश्न पडला असेल की हे कसं होतं?.झोप कमी झाली की शरीराला ताण येतो.ताणामुळे शरीरात एका हार्मोनची वाढ होते. ताणाचा संदेश देणारं रसायन शरीरात वाढतं. या अवस्थेत शरीर तातडीच्या परिस्थितीत असल्याप्रमाणे वागतं. जणू काही धोका आहे आणि उर्जा वाचवायची आहे, असे संदेश मेंदु देत असतो. असं झाल्यावर नाश्त्यातून किंवा तातडीच्या आहारातून मिळालेली साखर लगेच वापरली जात नाही.ही साखर अधिक काळ रक्तातच फिरत राहते. त्यामुळेच रक्तातील साखरेचा आकडा वाढत जातो..Premium|Health Diet: ताटभर खाऊ की पोटभर? शरीराचं एनर्जी इंजिन घ्या समजून!.म्हणजे तुम्ही आहार तोच घेत असता पण त्यावर प्रक्रिया करण्याची शरीराची पद्धत थोडी बदलते. आता प्रश्न येतो की, फक्त एक रात्रीची झोप कमी झाली तरी फरक पडतो का?हो, अगदी पडतो. फक्त एखादी रात्र तुमची झोप अगदी कमी झाली तरी दुसऱ्या दिवशी शरीर गोंधळलेलं असतं. त्यामुळेच झोप कमी झाल्यावर आपल्याला विचित्र वाटतं. काहीजणांचं डोकं दुखतं तर काहींना पित्त होतं. अन्नावर नीट प्रक्रिया करण्याची शरीराची क्षमता गडबडते. म्हणूनच नेहमीच नियंत्रणात असलेली तुमची साखर त्यादिवशी जरा जास्त दिसू लागते. याचा अर्थ लगेचच तुम्हाला मधुमेह आहे, असा नाही. तर शरीर थकलेलं आहे, इतकाच त्याचा अर्थ असतो. .अशावेळी काय करू नये?साखर वाढली म्हणून घाबरू नका.- अन्न खूप कमी करणं- उपाशी राहणं- आज काहीच खात नाही, असं काहीही करू नका. कारण शरीराला झोप कमी पडत आहे, तुम्ही तर अन्नाचाही तुटवडा निर्माण करत आहात. .काय करायला हवं?- पुढच्या काही दिवसांत झोप भरून काढण्याचा प्रयत्न करा.- पाणी पुरेसं प्या- नाश्त्यात थोडी प्रथिनं, भाजी, डाळ, अंडी, दही आदीप्रमाणे आहाराचा समतोल राखा. - रोजच्या झोपेची वेळ शक्यतो ठरलेली ठेवा.जर वारंवार झोप कमी होत असेल आणि साखरही सारखी वाढत असेल,तर तुमचं शरीर इशारा देत आहे. तुमची जीवनशैली बदला. .Premium| Sleep Deprivation: जागतिक निद्रा दिवस, झोप उडालेल्यांची आकडेवारीच झोप उडवणारी!.झोप इतकी महत्त्वाची का?झोप म्हणजे शरीराचं ‘रिस्टार्ट बटण’ आहे. आपल्याला वाटतं आपण झोपतो म्हणजे शरीर झोपतो पण तसं नाही. झोपेतच शरीर:- भूक किती लागेल हे ठरवतं- किती खाल्ल्यावर पोट भरलं असं वाटेल ते ठरवतं- साखर कशी वापरायची ते ठरवतं.झोप कमी झाली की हे सगळं बिघडतं.मग:- भूक जास्त लागते किंवा अगदीच वासनाही जाते.- गोड खावं असं वाटतं. - साखर नियंत्रणात ठेवणं अवघड जातं.रात्री नीट झोप घेतली,तर सकाळी शरीर अन्न नीट हाताळतं -आणि साखरही आपोआप नियंत्रणात राहते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.