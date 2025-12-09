प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Indian Stock Market Cycles : उच्चांकावर खरेदी आणि नीचांकावर विक्री का होते?

Share Market Investment Guidance : भारतीय शेअर बाजारात दर तीन दशकांत मोठी तेजी, तीव्र घसरण आणि पुन्हा मोठी तेजी हे चक्र फिरत असतानाही, बहुतेक छोटे गुंतवणूकदार नेहमीच उच्चांकावर खरेदी करतात आणि नीचांकावर विक्री करतात, ज्यामुळे ते मोठी संपत्ती गमावतात.
Indian Stock Market Cycles

Indian Stock Market Cycles

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

किरांग गांधी-kirang.gandhi@gmail.com

भारतीय शेअर बाजार गेल्या तीन दशकांपासून, एका विशिष्ट आणि अंदाज लावता येणाऱ्या लयीत फिरत आहेत. बाजारात मोठ्या तेजीनंतर तीव्र घसरण आणि त्यानंतर त्याहून मोठी तेजी येते. तरीही, छोट्या गुंतवणूकदारांचे वर्तन क्वचितच बदलले आहे. ते उशिरा बाजारात प्रवेश करतात आणि लवकर बाहेर पडतात. ते मोठ्या संधी गमावतात आणि केवळ तेव्हाच सहभागी होतात, जेव्हा पार्टी संपण्याच्या बेतात असते. यामागे नेमकी काय कारणे आहेत, गुंतवणूकदारांनी काय केले पाहिजे, याबाबत मार्गदर्शन...

रतीय बाजाराने दीर्घकाळात असामान्य परतावा दिला आहे. १९९५ ते २०२५ या काळात सर्वांत मोठी शोकांतिका ही आहे, की बहुतेक छोट्या गुंतवणूकदारांनी ही संपत्ती कधीच मिळवली नाही. कारण ते नेहमीच चक्राच्या चुकीच्या बाजूला होते. उच्चांकावर खरेदी करत होते आणि नीचांकावर विक्री करत होते.

Loading content, please wait...
Finance
market cammeety
Stock Market
SIP
Investment

Related Stories

No stories found.