Premium|sovereign gold bonds: सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड्स गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्प २०२६ चा मोठा फटका

पुणे - गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड्स (सुवर्ण रोखे) हा सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा सर्वात सोपा आणि कर-मुक्त मार्ग मानला जात होता. कमी खर्च, सरकारी सुरक्षा, वार्षिक व्याज आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मॅच्युरिटीला (मुदतपूर्तीनंतर) शून्य भांडवली नफा कर यामुळे या योजनेला मोठी पसंती आहे.मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा नियम शांतपणे बदलण्यात आला आहे. या बदलाचा थेट फटका अशा गुंतवणूकदारांना बसणार आहे ज्यांनी शेअर बाजारातून ( सेकंडरी मार्केट ) गोल्ड बाँड्स खरेदी केले आहेत.तुम्ही गोल्ड बाँड्समध्ये गुंतवणूक केली असले किंवा त्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.नेमका बदल काय झाला आहे?अर्थसंकल्प २०२६ च्या प्रस्तावानुसार, सॉव्हेरिन गोल्ड बाँडवरील भांडवली नफा कर सवलत आता केवळ अशाच गुंतवणूकदारांना मिळेल ज्यांनी, बाँडच्या मूळ इश्यूच्या वेळी थेट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून खरेदी केली असेल किंवा तो बाँड ८ वर्षांच्या मॅच्युरिटीपर्यंत स्वतःकडे ठेवला असेल. .हा नवा नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे.जे गुंतवणूकदार ( सेकंडरी मार्केट ) शेअर बाजारातून बाँड्स खरेदी करतील, त्यांना मुदतपूर्तीनंतर मिळणाऱ्या नफ्यावर आता भांडवली नफा कर भरावा लागेल. भलेही त्यांनी तो बाँड मॅच्युरिटीपर्यंत का ठेवलेला असो.सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सोने तेच, बाँड तोच आणि मॅच्युरिटीचा कालावधीही तोच. पण तुम्ही तो कसा खरेदी केला,यावर आता तुमचा कर ठरणार आहे.किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी बातमी का आहे?गेल्या काही वर्षांत अनेक गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून ( सेकंडरी मार्केट ) गोल्ड बाँड्स खरेदी करण्याचा मार्ग निवडला होता, कारण;अनेकदा शेअर बाजारात गोल्ड बाँड्स त्यांच्या इश्यू प्राईसपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध असायचे.कमी किमतीत खरेदी करून मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवल्यास सोन्याच्या वाढीव किमतीचा फायदा आणि त्यावर करही वाचायचा.मात्र, अर्थसंकल्प २०२६ मुळे हा मार्ग आता बंद झाला आहे. एप्रिल २०२६ पासून, सेकंडरी मार्केटमधून ( सेकंडरी मार्केट ) घेतलेल्या गोल्ड बाँड्सवर होणारा नफा हा इतर गुंतवणुकीप्रमाणेच 'टॅक्सेबल' ठरेल. .जुना नियम वि. नवीन नियम: स्पष्ट तुलनाअर्थसंकल्प २०२६ पूर्वी· मूळ इश्यू + मुदतपूर्तीपर्यंत ठेवल्यास कोणताही भांडवली नफा कर नाही· ( सेकंडरी मार्केट )शेअर बाजार + मुदतपूर्तीपर्यंत ठेवल्यास कोणताही भांडवली नफा कर नाहीअर्थसंकल्प २०२६ नंतर· मूळ इश्यू + मुदतपूर्तीपर्यंत ठेवल्यास कोणताही भांडवली नफा कर नाही· सेकंडरी मार्केट मधून खरेदी + मुदतपूर्तीपर्यंत ठेवल्यास भांडवली नफा कर लागू होईलमुदतपूर्तीपूर्वी विक्री (सर्व प्रकरणांमध्ये) करपात्र राहील, त्यात कोणताही बदल नाही.सॉवरेन गोल्ड बाँड्स (SGBs): करांच्या नियमांची तुलना अर्थसंकल्प २०२६ पूर्वी वि. नंतरनिकषSGB मूळ इश्यू (RBI सबस्क्रिप्शन)SGB - ( सेकंडरी मार्केट ) (शेअर बाजारातून खरेदी)खरेदीची पद्धतइश्यू दरम्यान थेट RBI कडून सबस्क्रिप्शनशेअर बाजारातून२.५% वार्षिक व्याजासाठी पात्रहोयहोयसोन्याच्या भाववाढीचा लाभहोयहोयमुदतपूर्तीवर भांडवली नफा कर (१ एप्रिल २०२६ पूर्वी)कोणताही कर नाहीकोणताही कर नाहीमुदतपूर्तीवर भांडवली नफा कर (१ एप्रिल २०२६ नंतर)कोणताही कर नाही कर लागूकर सवलतीसाठी मुदतपूर्तीपर्यंत ठेवणे आवश्यक?अनिवार्यमुदतपूर्तीपर्यंत ठेवले तरीही सवलत नाहीमुदतपूर्तीपूर्वी विक्रीभांडवली नफा कर लागूभांडवली नफा कर लागूकर कार्यक्षमताउच्चमध्यम ते कमी(अर्थसंकल्प २०२६ नंतर).Premium|India–Mauritius Tax Route : भारत-मॉरिशस गुंतवणुकीविषयी नवा निर्णय पण स्टार्टअप का धास्तावले?.कोणासाठी सर्वोत्तमदीर्घकालीन, शिस्तबद्ध गुंतवणूकदाररणनीतिक किंवा रोकड सुलभता पाहणारे गुंतवणूकदारधोरणात्मक जोखीमकमीजास्त सरकारने हा बदल का केला?धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, हा निर्णय अचानक घेतलेला नसून तो अपरिहार्य होता. त्यामागची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:१. प्राथमिक बाजारातील ( प्रायमरी मार्केट )सहभागाला प्रोत्साहन:गुंतवणूकदारांनी आरबीआयद्वारे जारी केलेल्या मूळ योजनांमध्ये थेट गुंतवणूक करावी आणि त्यांचा वापर केवळ ट्रेडिंगचे साधन (Trading Instrument) म्हणून करू नये, असे सरकारला वाटते.२. कर-मुक्त नफ्यावर लगाम:बाजारातून सवलतीच्या दरात गोल्ड बाँड्स खरेदी करणे आणि मुदतपूर्तीनंतर कोणताही कर न भरता बाहेर पडणे, ही एक अनपेक्षित पळवाट ठरली होती.३. स्पष्ट कर संरचना: कर रचनेत सुसूत्रता आणल्यामुळे पळवाटा बंद होतात आणि पारदर्शकता वाढते.हा बदल एक स्पष्ट संदेश देतो की, कर सवलतीचा फायदा केवळ संयमी आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी आहे, संधीसाधू ट्रेडर्ससाठी नाही.विद्यमान गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?जर तुम्ही आधीच शेअर बाजारातून ( सेकंडरी मार्केट ) गोल्ड बाँड्स खरेदी केले असतील, तर घाबरून जाण्याची गरज नाही, पण याकडे दुर्लक्षही करू नका. स्वतःला खालील प्रश्न विचारा:तुमच्या बाँडची मॅच्युरिटी कधी आहे?मुदतपूर्तीचा काळ १ एप्रिल २०२६ नंतर येत आहे का?कर वजा केल्यानंतर तुम्हाला प्रत्यक्षात किती परतावा मिळणार आहे?अनेक गुंतवणूकदारांनी "टॅक्स-फ्री मॅच्युरिटी" गृहीत धरून गोल्ड बाँड्स खरेदी केले होते. सरकारी नियम कधीही बदलू शकतात, हेच यातून सिद्ध होते.तुम्ही अजूनही गोल्ड बाँड्स मध्ये गुंतवणूक करावी का?हो, पण याबाबतची पूर्ण स्पष्ट माहिती घेऊन.गोल्ड बाँड्समध्ये आजही खालील फायदे आहेत:सरकारी सुरक्षा.सोन्याच्या किमतीतील वाढीचा फायदा.वार्षिक व्याज उत्पन्न. .Premium|RBI prepayment charges : गृहकर्जदार आणि उद्योजकांसाठी दिलासा; कर्ज फेडीवर बँकांची मनमानी थांबली.मात्र, हे लक्षात ठेवा:कराचा फायदा आता तुम्ही बाँड 'कसा खरेदी केला' यावर अवलंबून असेल.शेअर बाजारातून ( सेकंडरी मार्केट ) बाँड खरेदी करणे आता पूर्वीसारखे फायदेशीर राहिलेले नाही.जर कर वाचवणे हे तुमचे उद्दिष्ट असेल, तर यापुढे केवळ थेट सरकारी इश्यूमध्येच ( प्रायमरी मार्केट) गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल.आर्थिक मार्गदर्शक सल्ला:"गेल्या तीन दशकांपासून भारतीय गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन करताना मी एकच सत्य पाहिले आहे, हुशार गुंतवणूकदार केवळ उत्पादनाच्या मागे धावत नाहीत, तर ते नियम, जोखीम आणि धोरणांची दिशा समजून घेतात", असे अनुभवी आर्थिक मार्गदर्शक किरांग गांधी यांनी म्हटले आहे.गोल्ड बाँड्समधील हा बदल आपल्याला तीन महत्त्वाचे धडे देतो:१. कर सवलती कायमस्वरूपी असतात असे कधीही समजू नका.२. केवळ नियमांमधील पळवाटांवर आधारित गुंतवणूक धोरण आखू नका.३. 'शॉर्टकट'ऐवजी दीर्घकालीन मालमत्ता वाटपावर लक्ष केंद्रित करा.थोडक्यात सांगायचे तर...अर्थसंकल्प २०२६ मधून आता एक गोष्य स्पष्ट झाली आहे की,दीर्घकालीन बांधिलकीचे कौतुक होईल.सेकंडरी मार्केटमधील कर पळवाटांना थारा मिळणार नाही.गुंतवणुकीत शांतता हवी असेल तर नेहमी लक्षात ठेवा की, गतीपेक्षा दिशा महत्त्वाची आहे. माहितीपूर्ण रहा, शिस्त पाळा आणि बदलत्या नियमांनुसार स्वतःला जुळवून घ्या.