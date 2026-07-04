Premium|Specialized Investment Fund : एसआयएफ म्हणजे काय? गुंतवणूकदारांसाठी नवा पर्याय समजून घ्या

‘सकाळ मनी’च्या दर महिन्याच्या अंकात शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, बँकिंग, टॅक्सेशन, रिअल इस्टेट, सोने-चांदी, क्रिप्टो करन्सी, आर्थिक नियोजन, निवृत्ती नियोजन आदी विविध विषयांवर तज्ज्ञांचे लेख, मुलाखती प्रसिद्ध होत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर आता वाचक वा गुंतवणूकदारांच्या मनातील प्रश्नांना तज्ज्ञांकडून उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ‘सकाळ मनी’कडे आलेल्या निवडक प्रश्नांची उत्तरे पुढील अंकांमध्ये प्रसिद्ध केली जातील. यासंदर्भात वेगळा पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. वाचकांनी आपले प्रश्न editor@sakalmoney.com या मेल आयडीवर थोडक्यात पाठवावेत. आपले प्रश्न संक्षिप्त आणि प्रातिनिधिक स्वरूपात असावेत.प्रश्न १ : स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड अर्थात ‘एसआयएफ’ (SIF) म्हणजे काय?उत्तर ः स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड अर्थात ‘एसआयएफ’ हा भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’द्वारे मान्यताप्राप्त असलेला, म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (पीएमएस) यांच्यामधील दरी भरून काढू शकणारा एक नवा गुंतवणूक पर्याय आहे. एक एप्रिल २०२५ पासून हा फंड सुरू झाला असून, अधिक जोखीम घेण्याची क्षमता असलेल्या आणि त्यानुसार अधिक परतावा अपेक्षिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा नवा पर्याय आहे. .Premium|ICICI Prudential Equity And Debt Fund : शेअर आणि डेटचा संतुलित मेळ; नव्या गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक फंड.प्रश्न २ : ‘एसआयएफ’मध्ये गुंतवणूक कशाप्रकारे केली जाते?उत्तर ः यामध्ये विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये गुंतवणूक करता येऊ शकते; जसे, इक्विटी, डेट, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) आणि डेरिव्हेटिव्ह यांसारख्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक केली जाते.प्रश्न ३ : हा फंड कोणासाठी उपयुक्त आहे आणि यात किमान किती गुंतवणूक करावी लागते?उत्तर ः ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी बऱ्यापैकी रक्कम उपलब्ध आहे; पण ही रक्कम पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेससाठी (पीएमएस) लागणाऱ्या (किमान ५० लाख रुपये) गुंतवणुकीपेक्षा कमी असते, अशा गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय आहे. ‘एसआयएफ’मध्ये गुंतवणूक करण्याची किमान मर्यादा प्रति गुंतवणूकदार १० लाख रुपये आहे. .प्रश्न ४ : ‘एसआयएफ’मधील गुंतवणुकीस लिक्विडिटी कशी असते?उत्तर ः यातील गुंतवणूक इक्विटी किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडाइतकी तरल (लिक्विड) नसते. कारण यातील डेटमधील गुंतवणूक आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदाच ‘रिडीम’ करता येते.प्रश्न ५ : यातील गुंतवणुकीवर करआकारणी कशी होते?उत्तर ः म्युच्युअल फंडाप्रमाणेच, इक्विटीसाठी १२ महिन्यांनंतर १२.५ टक्के आणि डेट व इतरसाठी २४ महिन्यांनंतर १२.५ टक्के दीर्घकालीन भांडवली लाभ (एलटीसीजी) कर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.