Premium|Stock Market Fraud Risks : शेअर बाजारातील फसवणुकीचे वाढते जाळे; रिटेल गुंतवणूकदारांनी कसे राहावे सावध?

निरंजन दांडेकर - niranjandandekar2007@gmail.com गेल्या काही वर्षांत भारतीय शेअर बाजारात रिटेल गुंतवणूकदारांची अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. डिजिटल क्रांतीमुळे गुंतवणूक करणे सोपे झाले असले, तरी याच संधीचा फायदा घेत फसवणूक करणाऱ्यांनी नवे सापळे तयार केले आहेत. ‘रातोरात श्रीमंत होण्याचे स्वप्न’ दाखवत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना लक्ष्य केले जात आहे. सोशल मीडियावरील टिप्स, बनावट ॲप्स, खोटे सल्लागार आणि ‘पंप-अँड-डम्प’सारख्या योजनांमुळे अनेकांची कष्टाची कमाई धोक्यात येत आहे. शेअर बाजारात यशस्वी होण्यासाठी फक्त ‘मार्केट रिस्क’ नव्हे, तर ‘फ्रॉड रिस्क’ समजून घेणेही तितकेच आवश्यक झाले आहे.गेल्या काही वर्षांत भारतीय शेअर बाजारामध्ये ‘रिटेल क्रांती’ पाहायला मिळत आहे. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणूस आता बँकेतील मुदत ठेवींच्या पलीकडे जाऊन शेअर बाजारात संपत्तीनिर्मितीचे स्वप्न पाहत आहे. डी-मॅट खात्यांची वाढती संख्येवरून हे सहज दिसून येते. डिजिटल क्रांतीमुळे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे सोपे झाले असले, तरी याच सोयीचा फायदा घेऊन फसवणुकीचे एक नवे जाळे पसरले आहे. ‘रातोरात श्रीमंत होण्याचे स्वप्न’ हे फसवणूक करणाऱ्यांसाठी (स्कॅमर) सर्वांत मोठे हत्यार ठरत आहे. अनेकदा गुंतवणूकदार अर्धवट माहितीच्या आधारे किंवा सोशल मीडियावरील ‘इन्फ्लुएन्सर्स’च्या झगमगाटात वाहून जातात आणि आयतेच स्कॅमरच्या जाळ्यात अडकतात. रिटेल गुंतवणूकदारांना लक्ष्य करण्यासाठी नवनवीन युक्त्या लढवल्या जात आहेत. कधी व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून ‘फ्री टिप्स’ दिल्या जातात, तर कधी खोट्या ॲपचा आधार घेतला जातो. अशा फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी शेअर बाजारात पाऊल ठेवण्यापूर्वी ‘मार्केट रिस्क’सोबतच ‘फ्रॉड रिस्क’ समजून घेणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. अशा काही पद्धतींबाबत जाणून घेऊ या..Premium|Nifty 2026 outlook : मंदीच्या वातावरणात तेजीची लहर की पुन्हा एकदा पडझड? जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांची पुढची चाल काय असावी?.१. पंप अँड डम्प- कृत्रिम तेजीचा सापळा‘पंप अँड डम्प’ हा शेअर बाजारातील जुना; पण आजही प्रभावी असलेला स्कॅम आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मायक्रो कॅप किंवा अत्यल्प उलाढाल असलेल्या शेअरची निवड केली जाते. स्कॅमर्स आधी कमी भावात हे शेअर खरेदी करतात. त्यानंतर सोशल मीडिया, टेलिग्राम किंवा व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून त्या शेअरबद्दल खोट्या सकारात्मक अफवा पसरवल्या जातात. जेव्हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करू लागतात, तेव्हा शेअरचा भाव कृत्रिमरित्या वाढतो. एकदा भाव शिखरावर पोहोचला, की स्कॅमर आपले शेअर विकून बाहेर पडतात. त्यानंतर शेअरचा भाव कोसळतो आणि छोटे गुंतवणूकदार अडकतात.वास्तववादी उदाहरण : अजय नावाचा तरुण गुंतवणूकदार इन्स्टाग्रामवरील ‘Boss Stock Market’ नावाचे पेज फॉलो करत होता. एका ‘XYZ’ नावाच्या पेनी स्टॉकची जोरदार जाहिरात सुरू झाली. ‘हा शेअर पुढच्या महिन्यात १०० रुपये होणार,’ ‘कंपनीला मोठे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले आहे,’ अशा पोस्ट व्हायरल झाल्या. अजयने पाहिले, की रोज तो शेअर ५-१० टक्क्यांनी वाढत आहे. अजयने पाचव्या दिवशी दोन लाख रुपये त्या शेअरमध्ये गुंतवले. काही दिवसांत शेअर पाच रुपयांवरून २५ रुपयांवर गेला; पण एका सकाळी अचानक ‘लोअर सर्किट’ सुरू झाले. स्कॅमरनी त्यांचे लाखो शेअर विकून नफा कमावला होता. आता कोणी खरेदीदार उरले नसल्याने अजयला त्याचे शेअर विकता आले नाहीत आणि त्याची गुंतवणूक १५ हजार रुपयांवर आली.उपाय : ‘फ्री स्टॉक टिप्स’च्या मागे कधीही धावू नका. मायक्रो कॅप शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी स्वतः अभ्यास करा. गुंतवणुकीसाठी नेहमी ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाराचाच सल्ला घ्या.२. अनधिकृत सल्लागारअनेक व्यक्ती स्वतःला मार्केट एक्स्पर्ट म्हणून सादर करतात; मात्र त्यांच्याकडे ‘सेबी’चा परवाना नसतो. हे लोक ‘महिन्याला निश्चित परतावा’, ‘दुप्पट पैसे’ अशी आश्वासने देतात. प्रत्यक्षात ते गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करून गायब होतात.वास्तववादी उदाहरण : महेशने फेसबुकवर एका ‘इन्व्हेस्टमेंट फर्म’ची जाहिरात पाहिली. महिन्याला १० टक्के परताव्याचे आश्वासन दिले जात होते. महेशने दिलेल्या नंबरवर फोन केला. समोरच्या व्यक्तीने सांगितले, की आम्ही तुमची रक्कम शेअर बाजारात लावतो, तुम्हाला काही करायची गरज नाही, फक्त आम्हाला पैसे पाठवा. महेशने सुरुवातीला ५० हजार रुपये दिले, पुढच्या महिन्यात त्याला पाच हजार रुपयांचा परतावा मिळाला. विश्वास बसल्यावर त्याने ‘पीएफ’मधील पाच लाख रुपये गुंतवले. काही दिवसांनी त्या फर्मचे फोन बंद झाले, ऑफिसचा पत्ता खोटा निघाला आणि तो सल्लागार कधीच सापडला नाही.उपाय : सल्लागाराचा ‘सेबी’ नोंदणी क्रमांक तपासा. गुंतवणूक नेहमी स्वतःच्या पॅन कार्डवर आधारित खात्यातूनच करा. तुमच्या गुंतवणुकीची माहिती घेण्यासाठी ‘सीडीएसएल’ किंवा ‘कॅम्स’कडून येणारे कन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (सीएएस) नियमित तपासा. ‘यूपीआय’द्वारे पैसे भरताना क्यूआर कोडवर Green Thumbs Up किंवा SEBI Registered Intermediary चिन्ह तपासा. ‘गॅरंटीड रिटर्न’ सांगणाऱ्यांपासून दूर रहा..३. बनावट ब्रोकर ॲपआज अनेक बनावट ट्रेडिंग ॲप प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. ही ॲप नामांकित ब्रोकरच्या ॲपसारखीच दिसतात. गुंतवणूकदार पैसे भरतात, ॲपमध्ये नफा दिसतो; पण प्रत्यक्षात पैसे बाजारात गुंतवलेलेच नसतात.वास्तववादी उदाहरण : रेल्वेतून निवृत्त झालेल्या विलासरावांनी एका टेलिग्राम ग्रुपच्या सांगण्यावरून ‘झीरो ब्रोकरेज’ ॲप डाउनलोड केले. त्यांनी पाच लाख रुपये गुंतवले. काही दिवसांनी ॲपमध्ये रक्कम सात लाख रुपये झाल्याचे दिसले. पैसे काढण्याचा प्रयत्न करताच ‘२० टक्के टॅक्स भरा’ असे सांगण्यात आले. त्यांनी आणखी एक लाख रुपये भरले; पण पैसे मिळाले नाहीत. शेवटी त्यांना ॲप बनावट असल्याचे समजले.उपाय : फक्त ‘सेबी’ नोंदणीकृत ब्रोकरकडेच डी-मॅट खाते उघडा. अनोळखी ॲप डाउनलोड करू नका. नामांकित ब्रोकरनाच प्राधान्य द्या.४. डी-मॅट खाते हॅकिंगतुमच्या डी-मॅट खात्याची सुरक्षा तुमच्या हातात आहे. हॅकर्स अनेकदा ‘केवायसी’ अपडेटच्या नावाखाली फोन करून ‘ओटीपी’ मिळवतात. ‘ओटीपी’ मिळाल्यानंतर ते खात्यातील शेअर विकू शकतात किंवा तुमच्या खात्यातून व्यवहार करू शकतात.वास्तववादी उदाहरण : सागरने नुकतेच एका नामांकित ब्रोकरकडे खाते उघडले होते. त्याला एका अज्ञात नंबरवरून फोन आला. ‘तुमचे केवायसी अपडेट नाही; खाते बंद होईल.’ घाबरून त्याने फोनवर आलेल्या लिंकवर क्लिक करून ‘ओटीपी’ शेअर केला. काही मिनिटांत त्याच्या खात्यातील सर्व शेअर विकल्याचा मेसेज आला. पैसे दुसऱ्याच खात्यात वळते झाले होते.उपाय : ओटीपी, पिन किंवा पासवर्ड कोणाशीही शेअर करू नका. कोणताही अधिकृत ब्रोकर फोनवर ओटीपी मागत नाही. टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2एफए) सुरू ठेवा. संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नका. तांत्रिक मदतीसाठी अधिकृत सल्लागाराचाच आधार घ्या..Premium|MSCI Rebalancing Impact : शेअर बाजारातील ‘कन्सॉलिडेशन’ कायम; गुंतवणूकदारांसमोर नवे प्रश्न.५. शेअर बाजार शिक्षण फ्रॉडअनेक ‘फिनफ्लुएन्सर्स’ शिक्षणाच्या नावाखाली महागडे कोर्सेस विकतात. प्रत्यक्षात ते विशिष्ट शेअरची खरेदी-विक्री सुचवतात.वास्तववादी उदाहरण : अमोलने २५ हजार रुपये भरून एका इन्फ्लुएन्सरचा ‘मास्टर क्लास’ जॉइन केला. तांत्रिक विश्लेषण शिकवण्याऐवजी विशिष्ट शेअर खरेदी करण्यास सांगितले गेले. अमोलला मोठे नुकसान झाले.उपाय : सल्ला आणि शिक्षण यातील फरक ओळखा. जो तुम्हाला ‘काय खरेदी करायचे’ हे सांगतो तो सल्लागार असतो आणि जो तुम्हाला ‘कसे निवडायचे’ हे शिकवतो तो शिक्षक असतो. शिक्षणासाठी अधिकृत पुस्तके किंवा ‘एनएसई’ कोर्सेसचा आधार घ्या. फक्त ‘सेबी’ नोंदणीकृत रिसर्च ॲनालिस्टचीच मदत घ्या.६. अनलिस्टेड शेअर फ्रॉडअनलिस्टेड शेअर म्हणजे शेअर बाजारात नोंदणी न झालेले शेअर. स्कॅमर ‘आयपीओ’पूर्वी स्वस्तात शेअर देण्याचे आमिष दाखवतात.वास्तववादी उदाहरण : राहुलला फोन करून सांगण्यात आले, की एका प्रसिद्ध टेक कंपनीचा ‘आयपीओ’ येणार आहे आणि सध्या २०० रुपयांत शेअर मिळतील. राहुलने एक लाख रुपये ट्रान्स्फर केले. शेअर कधीच डी-मॅट खात्यात आले नाहीत आणि ब्रोकर गायब झाला.उपाय : फक्त विश्वासार्ह वेल्थ मॅनेजमेंट किंवा इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग कंपन्यांद्वारे व्यवहार करा. कंपनीच्या ‘आयपीओ’विषयी अधिकृत माहिती तपासा. व्यवहारापूर्वी ‘सेबी’ नोंदणी पडताळा.निष्कर्षशेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा सल्ला देणाऱ्यांची संख्या सध्या प्रचंड वाढली आहे. मात्र, ऐकीव माहितीवर आधारित गुंतवणूक करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. शेअर बाजार हा नशिबाचा खेळ नसून, अभ्यास, संयम आणि योग्य धोरणाचा विषय आहे. जसे, आरोग्यासाठी आपण डॉक्टरांचा सल्ला घेतो, तसेच आर्थिक वा गुंतवणुकीच्या नियोजनासाठी केवळ ‘सेबी’ नोंदणीकृत तज्ज्ञांवरच विश्वास ठेवला पाहिजे. तुमची जागरूकता हीच तुमच्या संपत्तीची सर्वांत मोठी सुरक्षा आहे..‘सेबी’चा नवा नियम काय सांगतो?‘सेबी’ने अलीकडेच शेअर बाजार शैक्षणिक फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार, कोणी व्यक्ती किंवा संस्था शेअर बाजाराचे शिक्षण देत असेल, तर त्यांना ‘लाइव्ह मार्केट’मध्ये कोणतेही सल्ले किंवा विश्लेषण देता येणार नाही. शैक्षणिक उद्देशासाठी वापरला जाणारा डेटा हा किमान तीन महिने जुना असणे अनिवार्य आहे. या नियमाचा मुख्य उद्देश असा आहे, की शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना फक्त ‘कन्सेप्ट’ शिकवावी आणि चालू बाजारात शेअर खरेदी-विक्री करायला लावून त्यांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकता कामा नये. एखादा शिक्षक ‘लाईव्ह मार्केट’मध्ये चार्ट दाखवून ‘आता खरेदी करा’ असे सांगत असेल तर ते बेकायदा मानले जाईल.‘सेबी’ नोंदणीकृत सल्लागार कसा ओळखाल?१. ‘सेबी’च्या अधिकृत साइटवर जा. (www.sebi.gov.in)२. सेक्शन ‘Enforcement’मधील ‘Intermediaries/Registered’ हा पर्याय निवडा.३. तुम्ही शोधत असलेला प्रकार Investment Adviser किंवा Research Analyst निवडा.४. त्या व्यक्तीचे नाव किंवा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) टाकून शोधा.५. यादीत नाव नसेल, तर तो अनधिकृत समजा.फसवणूक झाल्यास काय करावे?सायबर हेल्पलाइन : १९३० वर कॉल करा.सायबर पोर्टल www.cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा.‘सेबी’च्या ‘स्कोर्स’ (SCORES) पोर्टलवर तक्रार करा.व्यवहार बँकेतून झाला असेल, तर संबंधित बँक खाते त्वरित ‘ब्लॉक’ करा.सर्व व्यवहारांचे स्क्रीनशॉट आणि पुरावे जतन करा.(लेखक ‘ॲम्फी’ नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड वितरक आणि आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आहेत. ९८८१११३५०३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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