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Premium|Strait of Hormuz Conflict : अमेरिका-इस्राईल-इराण संघर्षात होर्मुझ का ठरली सर्वात महत्त्वाची सामरिक कडी?

Global Oil Supply Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेलपुरवठा, सागरी व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली असून पश्चिम आशियातील संघर्ष अधिक गंभीर बनत आहे.
Strait of Hormuz Conflict

Strait of Hormuz Conflict

esakal

अवतरण टीम
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डॉ. अमिताभ सिंग - samitabh@gmail.com

होर्मुझ सामुद्रधुनी आता अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. जगभरातील तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही सामुद्रधुनी पुन्हा तणावाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. युद्धविराम कमकुवत होत असताना, तेलवाहू जहाजांवरील हल्ले आणि बदलती अमेरिकेची भूमिका यामुळे केवळ पश्चिम आशियाच नव्हे; तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनी... आखाती देशांच्या तेल निर्यातीसाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची. अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. होर्मुझ सामुद्रधुनी अमेरिका-इस्राईल-इराण संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनली आहे आणि या संकटाचा धोका आता केवळ जहाज वाहतुकीतील तात्पुरत्या व्यत्ययापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. लष्करी आणि राजकीय संघर्ष म्हणून सुरू झालेला हा तणाव आता व्यापक प्रादेशिक संकटात परिवर्तित झाला आहे, जिथे होर्मुझवरील नियंत्रण हे केवळ सामरिक साधन नसून एक राजकीय संदेशही बनले आहे. इराण होर्मुझवरील नियंत्रणाचा वापर दबाव टाकण्यासाठी आणि विरोधकांना इशारा देण्यासाठी करीत आहे.

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