Premium|Strait of Hormuz Conflict : अमेरिका-इस्राईल-इराण संघर्षात होर्मुझ का ठरली सर्वात महत्त्वाची सामरिक कडी?

डॉ. अमिताभ सिंग - samitabh@gmail.comहोर्मुझ सामुद्रधुनी आता अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. जगभरातील तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही सामुद्रधुनी पुन्हा तणावाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. युद्धविराम कमकुवत होत असताना, तेलवाहू जहाजांवरील हल्ले आणि बदलती अमेरिकेची भूमिका यामुळे केवळ पश्चिम आशियाच नव्हे; तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे.होर्मुझ सामुद्रधुनी... आखाती देशांच्या तेल निर्यातीसाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची. अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. होर्मुझ सामुद्रधुनी अमेरिका-इस्राईल-इराण संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनली आहे आणि या संकटाचा धोका आता केवळ जहाज वाहतुकीतील तात्पुरत्या व्यत्ययापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. लष्करी आणि राजकीय संघर्ष म्हणून सुरू झालेला हा तणाव आता व्यापक प्रादेशिक संकटात परिवर्तित झाला आहे, जिथे होर्मुझवरील नियंत्रण हे केवळ सामरिक साधन नसून एक राजकीय संदेशही बनले आहे. इराण होर्मुझवरील नियंत्रणाचा वापर दबाव टाकण्यासाठी आणि विरोधकांना इशारा देण्यासाठी करीत आहे..युद्धविराम होताना दिसत नसल्याने आणि तेलवाहू जहाजांवर हल्ल्यांच्या घटना वाढल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. या संकटात इराणचे होर्मुझ सामुद्रधुनी हे सर्वात मोठे ‘रणनीतिक हत्यार’ आहे. होर्मुझ ही इराणची सर्वात प्रभावी सामरिक ताकद आहे. इराण आणि इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स यांच्या दृष्टीने ही सामुद्रधुनी केवळ व्यापारी जहाजांचा मार्ग नसून प्रतिबंध, दबाव आणि अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे प्रभावी साधन आहे. स्वतःचे संरक्षण करण्याचा आणि विरोधकांवर दबाव आणण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. आमच्या विरोधात कारवाई केल्यास त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील, हे इराण समुद्री वाहतुकीला धोका निर्माण करून जगाला दाखवू पाहत आहे. आखाती देशांच्या तेल निर्यातीसाठी आणि परिणामी जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी ही सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची असल्यामुळे इराणचे हे सामरिक स्थान अधिक प्रभावी ठरते.इराणची रणनीती वेगळी आहे. अमेरिका आणि इस्राईलसारखी मोठी लष्करी ताकद त्याच्याकडे नाही; मात्र होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक धोक्यात आणून इराण विरोधकांसाठी अडचणी निर्माण करू शकतो. जहाजांवरील हल्ले, सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या धमक्या किंवा आक्रमक वक्तव्ये यांच्या माध्यमातून इराण अजूनही प्रभाव टाकू शकतो, हा संदेश सातत्याने दिला जात आहे. त्यामुळे होर्मुझ ही केवळ समुद्री मार्गिका नसून, राजकीय दबावाचेही प्रभावी साधन बनली आहे. या संघर्षामुळे राजनैतिक प्रयत्नांनाही मोठा धक्का बसला असून, तणाव कमी करण्यासाठी झालेला युद्धविराम आता प्रभावी राहिलेला नाही. दोन्ही बाजूंनी हल्ले सुरूच आहेत..Premium|Study Room : अमेरिका-इराण शांतता करार; पश्चिम आशियातील शांततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल!.अमेरिकेच्या धोरणातील विसंगतीअलीकडील तणाववाढीने राजनैतिक प्रयत्नांची मर्यादादेखील स्पष्ट केली आहे. तणाव कमी करण्यासाठी करण्यात आलेला युद्धविराम आता केवळ नावापुरताच उरल्याचे दिसते. गोळीबार सुरूच आहे, तेलवाहू जहाजांवर हल्ल्यांच्या घटना समोर येत आहेत आणि वाटाघाटींसाठी आवश्यक असलेला परस्पर विश्वास जवळपास संपुष्टात आला आहे.दरम्यान, अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे आणखी संभ्रम निर्माण झाला. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर २० टक्के टोल लावण्याची घोषणा अमेरिकेने केली; मात्र काही वेळातच त्याबाबतचा निर्णय मागे घेण्यात आला. परिणामी, अमेरिकेच्या धोरणातील विसंगती स्पष्ट झाली. संपूर्ण संघर्षात आर्थिक दबावाचाही वापर केला जात असल्याचे दिसून आले. टोल मागे घेण्याचा निर्णय मागे घेतल्यामुळे काही काळ तणाव कमी झाला असला, तरी त्यामुळे परिस्थितीवरचा विश्वास वाढला नाही. उलट संकटावर ठोस नियोजनाऐवजी तात्पुरते निर्णय घेतले जात असल्याची भावना अधिक दृढ झाली.इराणसाठी होर्मुझवरील नियंत्रण सोडणे सोपे नाही. तसे केल्यास विरोधकांवर प्रभाव टाकण्याचे त्यांचे महत्त्वाचे साधन संपुष्टात येईल. समुद्री वाहतुकीला धोका निर्माण करण्याची क्षमता इराणला अमेरिका, इस्राईल आणि समुद्री मार्गांवर अवलंबून असलेल्या आखाती देशांशी वाटाघाटी करताना अधिक सामर्थ्य देते. त्यामुळेच होर्मुझ सामुद्रधुनी म्हणजे इराणसाठी दबाव टाकण्याचे आणि स्वतःचे संरक्षण करण्याचे साधन आहे. परिणामी, ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ देशांवरही दबाव वाढत आहे. आतापर्यंत या देशांनी तटस्थ राहण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांची अर्थव्यवस्था समुद्री वाहतुकीवर अवलंबून आहे. निर्यात, बंदरांचे कामकाज, विमा खर्च आणि पायाभूत सुविधांची सुरक्षितता या सर्व गोष्टी होर्मुझमधील सुरक्षित वाहतुकीवर अवलंबून आहेत. जहाजांवरील हल्ले सुरू राहिले, तर या देशांना तटस्थ राहणे कठीण जाऊ शकते. त्यामुळे ते अमेरिका आणि इस्राईलच्या भूमिकेला अधिक उघडपणे पाठिंबा देण्याची शक्यता अधिक आहे. या देशांना युद्धात सहभागी होण्याची इच्छा नसली, तरी त्यांच्या आर्थिक हितांना धोका निर्माण झाल्यास त्यांना भूमिका बदलावी लागू शकते. ऊर्जा निर्यात कमी झाली, जहाज वाहतुकीचा खर्च आणि विमा प्रीमियम वाढला, तर ते अधिक कठोर लष्करी कारवाईला पाठिंबा देऊ शकतात. अशा वेळी ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ देशांचा निर्णय विचारसरणीपेक्षा आर्थिक गरजांवर आधारित असेल.दोन्ही बाजूच्या संघर्षात अमेरिका आणि इस्राईललाही अपेक्षित यश मिळालेले नाही. इराणमध्ये सत्ताबदल, अणुकार्यक्रम थांबवणे, क्षेपणास्त्र निर्मिती रोखणे आणि इराणच्या समर्थक गटांवरील नियंत्रण ही उद्दिष्टे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. उलट संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा झाला असून, समुद्री वाहतूक रोखणे हे महत्त्वाचे शस्त्र बनले आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती विजयाची नसून अडचणीची असल्याचे दिसते..परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यतासर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे ही परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अस्थिरता सुरू राहिली, तर ऊर्जा, जहाज वाहतूक आणि विमा क्षेत्रातील खर्च वाढत राहील. आखाती देश या संघर्षात अधिक सहभागी झाले, तर युद्धाचा विस्तार होऊ शकतो. तसेच राजनैतिक प्रयत्न कमी होत गेले, तर समुद्रातील एखादी छोटी घटनादेखील मोठ्या युद्धाचे कारण ठरू शकते.होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्वीपासूनच महत्त्वाची आहे; मात्र सध्याच्या संकटात ती केवळ एक सामरिक सागरी मार्ग राहिलेली नाही. ती आता प्रतिबंधक शक्ती, वैधता आणि प्रादेशिक सत्तासंतुलन यांच्या संघर्षाची केंद्रबिंदू बनली आहे. इराणच्या सुरक्षा चिंता, आखाती देशांच्या अपेक्षा आणि जगाच्या खुल्या समुद्री मार्गांवरील अवलंबित्व या प्रश्नांवर विश्वासार्ह राजकीय तोडगा निघाला नाही, तर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संघर्ष कायम राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, होर्मुझ सामुद्रधुनी संघर्ष आणि अस्थिरतेच्या अखंड चक्रात अडकून राहील. एका अरुंद समुद्री मार्गावरून संपूर्ण प्रदेशाची सुरक्षा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, हे या संकटाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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