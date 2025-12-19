Premium|Income Tax Return : इन्कम टॅक्स रिटर्न भरलं नाही? घाबरू नका, 'हा' दंड भरून अजूनही आहे संधी

अमित ओक-oakamit83@gmail.com भारतीय प्राप्तिकर कायदा हा दरवर्षी अर्थसंकल्पातून प्रकट होतो आणि ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ असा आशीर्वादसुद्धा देतो. पण ज्याचे करपात्र उत्पन्न आहे किंवा जो आपले विवरणपत्र (रिटर्न) नियमित भरत नाही, अशा करदात्यांना नोटीस व दंडाचा शापदेखील द्यायला हा कायदा मागे-पुढे बघत नाही. सुधारित विवरणपत्र किंवा आता ‘अपडेटेड रिटर्न’ भरण्याचा उ:शाप करदात्यांना उपलब्ध आहे. त्यामुळे विलंबशुल्क भरून मागील चार वर्षांचे प्राप्तिकराचे विवरणपत्र दाखल करण्याची सुविधा आता उपलब्ध झाली आहे.Tax is a fine for doing right things and fine is a tax for doing wrong things! असे गंमतीने या कायद्याबाबतीत म्हटले जाते. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरायची अंतिम तारीख दरवर्षी ३१ जुलै असताना सरकारने ती अगोदरच १५ सप्टेंबर केली होती आणि करदात्यांना रिटर्न फाईल करायला गरजेचा अवधी मिळाला. शेवटच्या दिवसांत इन्कम टॅक्स पोर्टलने काम बंद आंदोलन पुकारले. त्यामुळे सरकारने आणखी एक दिवसांनी तारीख वाढवली. असे असूनही अजून बऱ्याच करदात्यांनी आपले रिटर्न भरलेले नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना आपले रिटर्न भरता येईल का? तर याचे उत्तर 'हो' असे आहे. फक्त या 'लाडक्या' करदात्यांकडून प्राप्तिकर खाते १००० किंवा ५००० रुपयांचा दंड वसूल करेल. वेळ उलटून गेली तरी कोणी कोणी 'रिटर्न' भरावा ते आता आपण बघू..१) वार्षिक उत्पन्न तीन लाख! करदात्यांनो राहा दक्ष!सध्या नॅरेटिव्हचा जमाना आहे. इन्कम टॅक्समधील नॅरेटिव्ह सध्या प्रसिद्ध आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असेल, तर रिटर्न भरण्याची जरुरी नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, की रिटर्न दाखल करण्यासाठी उत्पन्नमर्यादा १२ लाख रुपये नसून, ती कर भरण्यासाठीची मर्यादा आहे. रिटर्न दाखल करण्यासाठीची मर्यादा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करिता तीन लाख रुपये आहे, तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करिता चार लाख रुपये आहे. म्हणजेच यावर्षी रिटर्न दाखल करण्यासाठी एकूण वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास रिटर्न भरणे गरजेचे आहे. टॅक्स भरणे आणि रिटर्न भरणे या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त असले तरी रिटर्न भरावे लागेल. तसेच १२ लाख रुपये ही मर्यादा आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करिता आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करिता ती सात लाखच आहे.२) नको रिफंडची हाव! नोटिसीला उत्तर देताना होते धावाधाव!अजूनही काही करदात्यांची मानसिकता 'रिफंड' मिळणार असेल तरच 'रिटर्न' फाईल करायचे, अशी आहे. रिफंड मिळणार नसेल तर सीए किंवा करसल्लागाराची फी देऊन रिटर्न फाईल करून काय फायदा? असा चुकीचा विचार करून करदाते स्वतःलाच संकटात टाकत आहेत. काही करदात्यांनी चुकीचे तपशील दाखवून वाढीव वजावटी घेतल्या आणि त्याचा रिफंड देखील मिळवला. पण असे चुकीचे रिफंड घेतलेल्या करदात्यांचे धाबे दणाणले असून, त्यांना व्याज आणि दंड यांचा दुहेरी तडाखा बसला आहे. शिवाय चुकीचा घेतलेला रिफंड परत करावा लागत आहे. काही ठिकाणी छापेसुद्धा टाकले जात आहेत. एकूण काय, तर आता लपाछपीचा खेळ बंद झाला असून, प्राप्तिकर खात्याकडे 'एआय' नावाचा थर्ड अंपायर आला आहे. आता चेंडू प्राप्तिकर खात्याच्या हातात आहे व आपली विकेट काढायला त्यांना एका नोटिसीचा यॉर्कर पुरेसा आहे..३) कर्जाचा विळखा, बँक नियमांना ओळखा!काही करदाते कर्जासाठी बँकेने मागितले म्हणून 'रिटर्न' दाखल करतात. कर्ज एकदा मंजूर झाले, की 'गरज सरो वैद्य मरो' या उक्तीप्रमाणे रिटर्न फाईल करणे बंद करतात. मग पुन्हा कर्ज लागले, की जागे होतात. तहान लागली, की विहीर खोदायला घेणे तशातला हा प्रकार. आजकाल बँका अशा अनियमित कर्जदारांचे अर्ज क्षणात फेटाळत आहेत. पूर्वीसारखे ओळखीवर काम करून घेणे आता राहिले नसून, 'जशी देणावळ तशी धुणावळ' या म्हणीप्रमाणे बँका वागू लागल्या आहेत. रिटर्न अनियमित दाखल केल्याने दंड तर बसतोच; शिवाय जर ग्राहक आपले स्वतःचेच रिटर्न नियमित भरत नसेल तर कर्ज कशावरून नियमित फेडेल?, या रास्त शंकेपोटी बँका कर्ज नामंजूर करतात. कोणताच पर्याय शिल्लक नसलेला कर्जदार अन्य मार्गातून जास्त व्याजदराने कर्ज उचलतो व नाकापेक्षा मोती जड झाल्यागत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबतो. राष्ट्रीयीकृत बँकेत अर्जप्रक्रिया कठीण, कर्जदर स्वस्त, तर अन्य ठिकाणी अर्ज करणे सोपे व कर्ज मात्र महाग असा विरोधाभास आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त नसल्यास स्वतःचे मोठे नुकसान आपण करून घेत असतो.४) करपात्र आहे पेन्शन, करावे लागणार रिटर्न सबमिशन!पेन्शनर वर्गातील लोक सर्वसाधारण वक्तशीर असतात. वर्षभरातील उत्पन्न, गुंतवणूक यांचे कॅल्क्युलेशन करून वेळेत रिटर्न दाखल करतात व आपले कर्तव्य बजावतात. परंतु काही करदात्यांच्या मनात कोणीतरी भरवून देतो, की पेन्शन करमुक्त असल्याने रिटर्न भरण्याची जरुरी नाही. हा मोठा गैरसमज आहे. पेन्शन हे करपात्र उत्पन्न असून, इन्कम टॅक्स खाते पेन्शन आणि पगार यात फरक करत नाही. जवळपास बऱ्याच पेन्शनधारकांचे उत्पन्न पेन्शन आणि व्याज धरून किमान पाच लाख आणि त्यापुढे असते. बरेचसे पेन्शनधारक ७ लाख ते १२ लाख रुपये या उत्पन्नगटात येतात. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी अशा 'तथाकथित अर्थतज्ज्ञां'पासून व्यर्थ सल्ले न घेता आपापले रिटर्न उशीर झाला असला तरी दाखल करावे..५) टीडीएस आणि पगार! रिटर्न भरावेच लागणार!बऱ्याच पगारदार करदात्यांना 'टीडीएस' होत असेल तर वेगळा टॅक्स भरण्याची तोशीस निदान पगारापुरत्या उत्पन्नावर नसते. पण म्हणून प्राप्तिकराचे रिटर्न दाखल करावे लागत नाही, हा गैरसमज काही पगारदारवर्गात फैलावत आहे. फॉर्म १६ वरील उत्पन्न म्हणजे आपले वार्षिक उत्पन्न नव्हे. फॉर्म १६ मध्ये केवळ पगारापुरते उत्पन्न दाखवलेले असते. याशिवाय करदात्याला शेअर, म्युच्युअल फंडावरील डिव्हिडंड आणि भांडवली लाभ, बँकेतील ठेवींचे व्याज, पोस्टातील गुंतवणुकीवरील व्याज, अन्य स्रोतांपासून मिळालेले उत्पन्न असे सगळे तपशील दाखवावे लागतात. त्यामुळे पगारातून 'टीडीएस' कापला असला तरी उर्वरित उत्पन्नावर जादाचा कर स्वतंत्र भरावा लागतो. शिवाय एकूण 'टीडीएस' २५ हजार किंवा अधिक असेल तरीही रिटर्न भरणे बंधनकारक आहे..याशिवाय परदेश प्रवासावर दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम खर्च केल्यास, संपूर्ण आर्थिक वर्षात एक लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त वीजबिल भरल्यास रिटर्न दाखल करावे लागते. रिटर्न भरून मला काय मिळते, यापेक्षा मी देशासाठी काय योगदान देतो, हे महत्त्वाचे आहे. भारतात रोजगार कमवत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे योगदान देशाच्या महसुलात 'थेंबे थेंबे तळे साचे' करत जोडले जाणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक करदात्याने आपापल्या वाट्याचे इंधन सरकारच्या इंजिनामध्ये भरले तरच आर्थिक प्रगतीचे स्टेशन गाठता येईल.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ९४२११३४१८४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा. 