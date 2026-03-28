Premium|Indian Cricket Team ICC Dominance : भारतीय क्रिकेट संघाचा आयसीसी स्पर्धांतील दबदबा; ऑलिंपिक सुवर्णपदकाच्या दिशेने वाटचाल

किशोर पेटकरझटपट क्रिकेटमधील भारताची सध्याची कामगिरी पाहता, टीम इंडियाच ऑलिंपिक सुवर्णपदकाच्या दौडीत अग्रस्थानी आहे. लॉस एंजलिस ऑलिंपिक जुलै २०२८मध्ये होईल. त्याच वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडमध्ये होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडकात जेतेपदाचा मुकुट राखण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरेल. भारतीय क्रिकेट संघाने सर्वप्रथम विश्वविजेतेपदाचा जल्लोष केला ते वर्ष होते १९८३. त्यानंतर पुन्हा जगज्जेतेपदाचा आनंद साजरा करण्यासाठी देशवासीयांना २४ वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली. २००७मध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने टी-२० विश्वकरंडकास गवसणी घातली. क्रिकेटमधील या अतिझटपट प्रकारात भारतीय संघ तेव्हा नवखाच होता, तसेच देशात या क्रिकेटची पाळेमुळे खोलवर रुजली नव्हती. २००८मध्ये आयपीएल सुरू झाले आणि केवळ भारतीयच नव्हे, तर जागतिक क्रिकेट ढवळून निघाले. २०११मध्ये भारताने पुन्हा एकदा धोनीच्याच नेतृत्वाखाली एकदिवसीय क्रिकेटमधील विश्वकरंडक जिंकण्याचा पराक्रम साधला. मात्र त्यानंतर भारतीय क्रिकेटमध्ये विश्वकरंडकाच्या बाबतीत शांतताच दिसली. २०२३मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने एकदिवसीय क्रिकेटमधील विश्वकरंडकाची अंतिम फेरी गाठली, पण अहमदाबादच्या भव्यदिव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर मातब्बर ऑस्ट्रेलियास नमविणे शक्य झाले नाही. यजमान या नात्याने स्टेडियममधील लाखाहून जास्त क्रिकेटप्रेमींना खूश करणे संघाला जमले नाही. २००३मध्येही सौरव गांगुली कर्णधार असताना भारताने एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकरंडक अंतिम लढतीत ऑस्ट्रेलियासमोर नांगी टाकली होती. मात्र आता भारतीय क्रिकेटचा दृष्टिकोन बदलला असून, भारताचा विश्वकरंडकात दबदबा दिसत आहे. लागोपाठ दुसऱ्यांदा टी-२० विश्वकरंडक जिंकताना सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाने न्यूझीलंडला अंतिम लढतीत चारीमुंड्या चीत केले. मैदान तेच... अहमदाबादचे नरेंद्र मोदी स्टेडियम! यावेळेस भारतीय संघ आत्मविश्वासाने भारलेला दिसला. परिणामी भरगच्च स्टेडियममध्ये होळीच्या उत्साहात दिवाळीही साजरी झाली..आयसीसी स्पर्धांत वर्चस्वदोन वर्षांच्या कालखंडात भारताचे आयसीसी क्रिकेट स्पर्धांतील वर्चस्व प्रदर्शित झाले आहे. २०२४मध्ये ब्रिजटाऊन येथे दक्षिण आफ्रिकेला हरवून भारताने १७ वर्षांनंतर टी-२० विश्वकरंडक जिंकला. त्यापूर्वी २०१४मध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते, ते अपयश धुऊन निघाले. दोन वर्षांपूर्वी भारतीयांनी जबरदस्त खेळ केला. तो विश्वकरंडक भारतीय क्रिकेटसाठी स्फूर्तिदायक ठरला, सारी मरगळ दूर झाली. २०२५मध्ये भारताने आयसीसीचे एकूण तीन करंडक जिंकले. पुरुष संघाने चँपियन्स ट्रॉफी जिंकताना अपराजित घोडदौड राखली. १९ वर्षांखालील महिला संघानेही विश्वकरंडकास गवसणी घातली, तर हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील सीनियर महिला संघाने घरच्या मैदानावर एकदिवसीय क्रिकेटमधील विश्वकरंडक जिंकून दीर्घकाळची प्रतीक्षा संपुष्टात आणली. २०२६मध्येही भारताची यशोमालिका कायम राहिली. १९ वर्षांखालील पुरुष संघाने विश्वकरंडक पटकावल्यानंतर आता सीनियर संघाने नवा अध्याय लिहिला. टी-२० विश्वकरंडक एकूण तीन वेळा, तर सलग दोन वेळा जिंकणारा भारत एकमेव संघ आहे..ऑलिंपिक सुवर्णपदकाचे ध्येयसन २०२८मध्ये अमेरिकेतील लॉस एंजलिस येथे होणाऱ्या ऑलिंपिक स्पर्धेत क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला आहे. अहमदाबादला जगज्जेतेपद मिळविल्यानंतर टी-२० संघ कर्णधार सूर्यकुमारने ऑलिंपिक स्पर्धेचा नामोल्लेख केला. सव्वाशेहून जास्त वर्षांच्या ऑलिंपिक इतिहासात प्रथमच मैदानावर क्रिकेट खेळले जाईल. साहजिकच प्रत्येक संघ सुवर्णपदकासाठी स्पर्धक असेल. झटपट क्रिकेटमधील भारताची सध्याची कामगिरी पाहता, टीम इंडियाच ऑलिंपिक सुवर्णपदकाच्या दौडीत अग्रस्थानी आहे. लॉस एंजलिस ऑलिंपिक जुलै २०२८मध्ये होईल. त्याच वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडमध्ये होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडकात जेतेपदाचा मुकुट राखण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरेल. पुढील वर्षी म्हणजे २०२७मधील ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकरंडकातही भारतीय संघाकडून मोठ्या अपेक्षा असतील. किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.