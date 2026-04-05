Premium|Amrum Movie Review : ‘अमरूम’ चित्रपट समीक्षा; लहान मुलांच्या नजरेतून दुसऱ्या महायुद्धाची छाया आणि विचारांचा संघर्ष

अमरूम चित्रपटामध्ये हिटलरभक्त हिटलरच्या बाजूने बोलताना दिसतात, त्याचप्रमाणे हिटलर आणि युद्धविरोधी लोकही दिसतात. ते प्रसंग चित्रपटामध्ये अतिशय संयतपणे आणि तटस्थपणे दाखवले आहेत. युद्धाबद्दल वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मते कशी तयार होतात, त्या मत-मतांतरांचा मुलांच्या मानसिकतेवर कसा परिणाम होतो याचा अनुभव अमरूम चित्रपट देतो...१९४५ मध्ये, जेव्हा दुसरे महायुद्ध संपुष्टात येत होते, त्या काळात उत्तर जर्मनीमध्ये अमरूम या दुर्गम बेटावर नॅनिंग हा १२ वर्षांचा मुलगा त्याच्या गरोदर आईबरोबर राहात होता. त्याचे वडील युद्धामध्ये व्यग्र होते. मोजकी वस्ती असलेल्या अमरूम बेटावर अन्नसाठा मोजका असल्यामुळे नॅनिंग हा समंजस मुलगा कुटुंब चालवण्यासाठी दिवसा शेती करायचा, रात्री मासेमारी करायचा. त्या निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या बेटावर नॅनिंगचे आणि त्याच्या कुटुंबाचे बरे चालले आहे. हाता-तोंडाची गाठ अशा मिळेल त्या अन्नावर होते आहे पण दुसऱ्या महायुद्धामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते. युद्धाचे सावट त्या मुलाच्या दृष्टिकोनातून दाखवणारा ‘अमरूम’ हा जर्मन चित्रपट पुणे फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये दाखवला होता आणि आता तो चित्रपट प्राइमवर उपलब्ध आहे. .प्रत्येक चित्रपटाचा एक ठरावीक वेग असतो. चित्रपटाचा वेग पटकथेवर आणि दिग्दर्शकाच्या हाताळणीवर अवलंबून असतो. ‘कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहे’ तसेच चित्रपटांचे असते. काही चित्रपट तुम्हाला हवे ते दाखवून तुमच्या भावना भडकवतात, जणू प्रेक्षकांना वाटते आपण तिथे प्रत्यक्ष आहोत आणि आपल्याच हातात तो सुरा आहे. काही चित्रपट तीच दृश्ये संयतपणे दाखवून योग्य परिणाम साधतात. काही चित्रपट युद्ध दाखवतात, काही चित्रपट युद्धाचे दुष्परिणाम दाखवतात. पुढे काय वाढून ठेवले आहे, त्याबद्दल माहिती घेऊन चित्रपट बघण्यास सुरुवात केली तर अपेक्षाभंग होत नाही. पहिल्या-दुसऱ्या महायुद्धावरचे चित्रपट त्याविषयी माहिती घेऊन बघणे श्रेयस्कर असते कारण कोणता प्रदेश कोणी केव्हा बळकावला, त्या युद्धाची धग कोणाला सोसावी लागली याबद्दल दोन्ही बाजूनी माहिती दिली जात नसते. वन लाइफ चित्रपटामध्ये ज्याप्रमाणे प्रागमधील निर्वासितांच्या मुलांची समस्या समजली, त्याचप्रमाणे अमरूम चित्रपटामध्ये लहान मुलांच्या मानसिकतेवर युद्ध कशा पद्धतीने कोरले जाते, याचे भयावह वास्तव संयतपणे समोर येते. अमरूम चित्रपट बघण्यापूर्वी ते बेट जर्मनीजवळ नेमके कुठे आहे, हे बघितल्यास साधारण अंदाज येतो.समुद्रकिनाऱ्यावरच्या शांततेच्या पार्श्वभूमीवर चित्रपट सुरू होतो. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटच्या काळात म्हणजे मार्च १९४५ मध्ये अतिशय विहंगम दृश्यात सामावलेले बेट दिसते, ज्यावर आकाशातून काही विमाने समुद्रात बॉम्बहल्ला करतात. दोन मुले त्यांच्या आयांना बटाट्याची शेती करण्यात मदत करत आहेत. दोन्ही मुलांसाठी ते दृश्य नवीन आहे. त्यानंतर काही जण.Art Inspiration: नक्कल नको, स्वतःचा 'आवाज' शोधा! चित्रकार मनीषा पारेख यांचा प्रेरणादायी कलाप्रवास; वारसा असूनही कष्टाने सिद्ध केले वेगळेपण.तो प्रांत सोडून जाताना दिसतात. आता हे निर्वासित कुठे राहणार हा प्रश्नच आहे. हिटलरच्या युद्धात भाग घेण्याच्या एककल्ली आदेशामुळे (stand and fight) हजारो जर्मन लोकांना मृत्यूला सामोरे जावे किंवा स्टॅलिनच्या बंदिवासात जावे, यामधील एक मार्ग निवडावा लागला होता. नॅनिंगची आई नाझी आहे, तिने जर्मनीचा झेंडाही घरावर लावलेला आहे आणि जर्मनीच्या पराभवाने ती दुःखी झाली आहे. परंतु अमरूम बेटावरचे रहिवासी विरुद्ध मताचे आहेत.जेवता जेवता नॅनिंग आईला विचारतो, ‘‘ऐकलं ते खरंय का? खरंच युद्ध थांबणार आहे आणि डॅडी घरी येणार आहेत?’’ आई तो प्रश्न विलक्षण गांभीर्याने घेते आणि कोण असे म्हटले याची वारंवार विचारणा करते. तिच्या मते हे युद्ध हा आपल्या अस्मितेचा प्रश्न आहे, आपल्या पितृभूमीचा प्रश्न आहे. बिचाऱ्या नॅनिंगला वाटते, युद्ध संपावे, वडील लवकरात लवकर घरी यावेत. त्याला प्रश्न पडतो की आई युद्धाच्या बाजूने का आहे? हे दोन वेगवेगळे दृष्टिकोन या प्रसंगात आपल्याला दिसतात आणि आपणही विचार करू लागतो, खरेच युद्ध हे दोन देशांमध्ये असते की दोन देशांच्या सैन्यात की दोन देशांच्या नागरिकांमध्ये? एकाच देशातील नागरिकांच्या युद्धाबद्दल काही वेगळ्या भूमिका असू शकतात. असे असले तरीही आई-वडील आपापल्या मुलांना एकच बाजू कशा पद्धतीने सांगतात आणि त्यांना त्याच दृष्टिकोनातून कसे विचार करायला भाग पाडतात, ते चित्रपटात दिसते.चित्रपटात युद्ध कुठेही दिसत नाही परंतु सुंदर निसर्गावर आणि रहिवाशांवर असलेली युद्धाची छाया गडद असल्याचे चित्रपटात जाणवत राहते. चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी (कार्ल वाल्टर लिंडेनलौब) इतकी अप्रतिम आहे की नेमकी दृश्याला दाद द्यावी की त्या शांततेमध्ये असणाऱ्या अनामिक दहशतीला, असा प्रश्न पडतो. ‘सन्नाटा भी गुंज रहा है, खामोशी खुद अपनी सदा हो..’ असा माहोल या सुंदर चित्रपटात निरंतर आहे. चित्रपटात खूप काही घडते, असे नाही. संथपणे चालणारा हा विलंबित ख्याल आहे. अमरूम बेटावरील नॅनींगची गोष्ट फतीह अकीन यांनी अतिशय संयतपणे दाखवून प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडले आहे. विशेष म्हणजे चित्रपट पटकथा लेखक-दिग्दर्शकाचा कोणताही अजेंडा नाही, प्रोपगंडा नाही..नॅनिंगची आई हिटलरची समर्थक आहे पण शेजारी राहणारी टेस्सा युद्ध विरोधी आहे. नॅनिंगच्या आईची परिस्थिती फारच बिकट आहे, टेस्सा नॅनिंगच्या आईची बिकट अवस्था बघून म्हणते, तुला आता काहीतरी खाल्ले पाहिजे. ही परिस्थिती ज्याच्यामुळे आली त्या हिटलरचा फोटो टेस्सा जाळून टाकते. त्यावर हिटलर भक्त असलेली नॅनिंगची आई चिडून म्हणते, ‘‘तुला कशाचाच अभिमान नाही, तुझ्या जीवनाची काही मूल्येच नाहीत.’’ हिटलरची लढाई धर्माची आहे, स्वाभिमानाची आहे असे तिला वाटत असते. नॅनिंगच्या बालमनावर या वादाचे परिणाम होत असतात, त्याला मनापासून वाटते की हे युद्ध थांबावे, आपल्या आयुष्यातील सर्व दुःखे युद्धामुळेच आहेत. नॅनिंग काही बोलत नाही पण काय विचार करत असेल, ते प्रेक्षकाना संवादाशिवाय समजते. प्रेक्षकांच्या दृष्टीने दोन तारखा महत्वाच्या, ज्याचा उल्लेख चित्रपटात ऐकू येतो. ३० एप्रिल १९४५ रोजी हिटलरने बंदुकीच्या गोळीने आत्महत्या केली कारण त्याला समजले की बर्लिनची लढाई हरल्यावर जर्मनीचा पराभव दृष्टिक्षेपात होता. त्याबद्दलची घोषणा १ मे १९४५ रोजी रेडिओवरून करण्यात आली. ८ मे १९४५ रोजी जर्मनीने बिनशर्त शरणागती पत्करली.नॅनिंगला सकस अन्न मिळवण्यासाठी ओळखीच्या लोकांच्या घरात जाऊन हात पसरावे लागतात. गावातले एक ‘अंकल’ त्याला थोडी साखर द्यायचे कबूल करतात पण त्या बदल्यात अंकल नॅनिंगला हिटलरच्या घोषणेचा उच्चार करायला लावतो. नॅनिंग त्यातले काही शब्द उच्चारतो आणि म्हणतो, पण हिटलर मेलाय ना? अंकल चिडतात आणि म्हणतात हिटलर आपल्या मनात आहे, तो कायम जिवंतच राहणार. हुकूमशहाची उद्घोषणा न म्हणणाऱ्या नॅनिंगला अंकल साखर द्यायला नकार देतात. 'अडला नारायण...' नॅनिंग साखर मिळण्यासाठी घोषणा देतो परंतु काय बरोबर-काय चूक याबद्दलची संभ्रमावस्था त्याला अस्वस्थ करत राहते. अशा घटना आजही अनेक ठिकाणी घडत आहेत. चित्रपट बघताना आजची परिस्थिती डोळ्यांसमोर येतेच..अमरूम चित्रपटात नॅनिंगची भूमिका करणारा जॅस्पर बिलरबेक आपल्या मनाचा ठाव घेतो. त्याच्या भावना कशा कॅमेराबद्ध करायच्या, हे दिग्दर्शकीय कौशल्य मान्य करूनही जॅस्पर डोळ्यासमोर सारखा तरळत राहतो. लिसा हॅगमिस्टरने साकारलेली नॅनिंगची आई दाद देण्यासारखी आहे.द बॉय इन द स्ट्रीप्ड पजामा, जोजो रॅबिट, टर्टल्स कॅन फ्लाय, ग्रेव्ह ऑफ द फायर फ्लाईज, पॅन्स लबेरिन्थ, एम्पायर ऑफ द सन, लाइफ इज ब्यूटिफुल, वन लाइफ अशा चित्रपटांमधून युद्धाच्या दुष्परिणामाबद्दल लहान मुलांच्या दृष्टिकोनातून भाष्य केले आहे. क्लिंट इस्टवूड या महान दिग्दर्शकाने एकच युद्ध जपान आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या दृष्टिकोनातून दाखवणारे दोन चित्रपट दिग्दर्शित केले- जपानच्या दृष्टिकोनातून 'लेटर्स फ्रॉम आयवो जिमा' आणि अमेरिकेच्या बाजूने 'फ्लॅग्ज ऑफ अवर फादर्स'. विशेष म्हणजे दोन्ही देशांनी त्या चित्रपटांचे स्वागत केले. युद्धाबद्दल दोन्ही बाजू समजून घेण्याची सवय लावण्यासाठी दोन्ही चित्रपट आवर्जून बघावेत.अमरूम चित्रपटामध्ये हिटलर भक्त हिटलरच्या बाजूने बोलताना दिसतात त्याचप्रमाणे हिटलर आणि युद्ध विरोधी लोकही दिसतात. ते प्रसंग चित्रपटामध्ये अतिशय संयतपणे आणि तटस्थपणे दाखवले आहेत. युद्धाबद्दल वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मते कशी तयार होतात, त्या मत-मतांतरांचा मुलांच्या मानसिकतेवर कसा परिणाम होतो याचा अनुभव अमरूम चित्रपट देतो आणि आपण विचार करतो, विचारी कोण आणि अविचारी कोण? Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.