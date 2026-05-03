Premium|Milind Shinde Journey : नामदेव ढसाळांची ती आर्द्र मिठी आणि 'झुलवा'च्या प्रयोगाचा तो थरारक अनुभव

Namdeo Dhasal Meeting Memories : विख्यात कवी नामदेव ढसाळ आणि 'झुलवा' नाटकाच्या प्रयोगांनिमित्त आलेल्या त्यांच्या फोनची प्रतीक्षा, त्यातून निर्माण झालेली लेखकाची मानसिक ओढाताण आणि ढसाळांच्या त्या आर्द्र मिठीचा अविस्मरणीय अनुभव या लेखात अत्यंत प्रभावीपणे मांडला आहे.
डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com

सुरुवातीला काही नामदेव ढसाळ यांची भेट झाली नाही, ते त्यांच्या ‘लीट फेस्ट च्या धामधुमीत होते. प्रयोग संपल्यावर माझ्याकडे आले आणि सगळ्यांसमोर मला उचलून मिठी मारली. उंच धिप्पाड ते. त्यांच्या छातीपर्यंतच पोचलो. पोचू शकलो. अजूनही ढसाळांचा विषय आला, की ती ताकद लावलेली बरगड्यांमध्ये रुतलेली आर्द्र मिठी आठवतेच.

नामदेव ढसाळचा फोन येईल तुला. त्याच्याशी बोलून घे. जागतिक साहित्य परिषद घेतोय तो. त्याला ‘झुलवा’ नाटकाचे पाच प्रयोग करायचे आहेत. मी बोललो, ‘तूही बोलून घे. तारखांचा विषय आहे.’

वामनसरांनी एवढं सांगून फोन ठेवला.

नामदेव ढसाळ?

काय बोलायचं काय या माणसाशी?

माझ्यासमोर एकदम शर्टाची दोन वरची बटणं, छातीवरचे पांढरे केस, बुल्गेरियन टाईपची दाढी, हातात सिगारेट असे नामदेव ढसाळ येऊन गेले.

‘तूही यत्ता कंची, गांडू बगीचा ही तरळून गेले.

यांच्याशी बोलायचं कसं? ते आपल्याशी कसं बोलतील?

