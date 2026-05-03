Premium|Milind Shinde Journey : नामदेव ढसाळांची ती आर्द्र मिठी आणि 'झुलवा'च्या प्रयोगाचा तो थरारक अनुभव

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com सुरुवातीला काही नामदेव ढसाळ यांची भेट झाली नाही, ते त्यांच्या 'लीट फेस्ट च्या धामधुमीत होते. प्रयोग संपल्यावर माझ्याकडे आले आणि सगळ्यांसमोर मला उचलून मिठी मारली. उंच धिप्पाड ते. त्यांच्या छातीपर्यंतच पोचलो. पोचू शकलो. अजूनही ढसाळांचा विषय आला, की ती ताकद लावलेली बरगड्यांमध्ये रुतलेली आर्द्र मिठी आठवतेच. नामदेव ढसाळचा फोन येईल तुला. त्याच्याशी बोलून घे. जागतिक साहित्य परिषद घेतोय तो. त्याला 'झुलवा' नाटकाचे पाच प्रयोग करायचे आहेत. मी बोललो, 'तूही बोलून घे. तारखांचा विषय आहे.'वामनसरांनी एवढं सांगून फोन ठेवला.नामदेव ढसाळ?काय बोलायचं काय या माणसाशी?माझ्यासमोर एकदम शर्टाची दोन वरची बटणं, छातीवरचे पांढरे केस, बुल्गेरियन टाईपची दाढी, हातात सिगारेट असे नामदेव ढसाळ येऊन गेले.'तूही यत्ता कंची, गांडू बगीचा ही तरळून गेले.यांच्याशी बोलायचं कसं? ते आपल्याशी कसं बोलतील?वाटायचं त्यांचा फोन यावा. आपल्याला लोकांना सांगता येईल, मला नामदेव ढसाळांचा फोन आला होता. दुसरीकडं असं वाटायचं नको यायला. त्यांना नाही म्हणून कसं सांगायचं! आपला नकार ते ऐकून घेतील का? आपण त्यांना नकार दिल्यावर ते काय बोलतील? ओरडतील, काहीतरी ऐकवतील, त्यांची माणसं घरी पाठवतील? काय प्रॉब्लेम आहे तुला पँथरसाठी प्रयोग करायला? मग आपण कसं रिॲक्ट व्हायचं?असं बरंच काही मनात येऊन गेलं.त्या दिवसभरात काही ढसाळांचा फोन आला नाही. दुसऱ्या दिवशीही नाही आला. तरीपण माझा फोन वाजला. अनोळखी दिसला, की मला वाटायचं हा ढसाळांचा फोन असेल... धडकी भरत उचलायचो; पण त्यांचा नसायचा. पुढचे तीन-चार दिवस असेच गेले. ढसाळांचा फोन नाही आला.तेव्हा मी संगीत कुलकर्णी दिग्दर्शित 'तुझ्याविना' ही मालिका झी टीव्हीसाठी करत होतो आणि गजेंद्र अहिरे यांचा अलका कुबल नायिका आणि मी खलनायक असलेला 'नातीगोती' हा सिनेमा करत होतो. जोडीनं 'झुलवा'चे प्रयोग सुरू होतेच.'झुलवा'चा प्रयोग दिल्लीला लागला होता. 'भारंगम' या या अतिशय मानाच्या नाट्यमहोत्सवात. (नॅशनल स्कूल ऑन ड्रामा आयोजित) आमचा चमू 'रंगपीठ'च्या छायेत दिल्लीत दाखल झाला. मी पुन्हा-पुन्हा मोबाईल तपासायचो. ढसाळांचा फोन येऊन तर नाही गेला ना? उगाच त्यांना फोन उचलला नाही म्हणून राग यायचा. पण आलेला नसे. घालमेल नुसती. यावाही वाटे त्यांचा फोन आणि नको यायला आपल्याला त्यांचा फोन असंही वाटे.मुणगेकर?भालचंद्र मुणगेकर आलेत प्रयोगाला?दिल्लीच्या प्रयोगाला तेव्हा नियोजन मंडळाचे (आताचा नीती आयोग) सदस्य असलेले भालचंद्र मुणगेकर (खासदार २०१० - २०१६) प्रयोगाला आल्याची बातमी वामनसरांनी दिली. प्रयोग संपल्यावर त्यांनी आमच्या संपूर्ण टीमला त्यांच्या नियोजन आयोगाच्या ऑफिसला यायचं निमंत्रण दिलं सकाळी त्यांनी नियोजन आयोगाचं वाहनही पाठवलं. तिथल्या अतिशय प्रशस्थ अशा कॉन्फरन्स रूमध्ये त्यांनी चहापाण्याची व्यवस्था केली होती. ते मध्ये, एका बाजूला मी, दुसऱ्या बाजूला वामनसर बसले होते.व्हेअर इज परशुराम? नाटकातला साडीतला मी साध्या पेहरावात त्यांच्या अगदी बाजूला बसलो होतो.व्हेअर इज ही? ही इज सीटिंग नेक्स्ट टू यू सर. वामनसरांनी उत्तर दिलं. त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं.इज इट यू? मी बोरकर आणि संध्या साळवे यांच्याकडे बोट दाखवलं.त्यांनी मेकअप, कॉस्ट्यू केलाय सर.मुणगेकरांनी त्यांचं खूप कौतुक केलं. वामनसरांबद्दल, नाटकाबद्दल बराच वेळ बोलले. जिथं देशाच्या घडीचं नियोजन केलं जातं त्या वास्तूमध्ये आम्हाला 'झुलवा'मुळे जायला मिळालं. बरं वाटलं आणि तिथं मराठी माणूस इतक्या मोठ्या पदावर!या सगळ्यांमध्ये प्रयोग संपल्यावरचा एक प्रसंग सारखं मन टोकरत होता. कुणाला सांगावा की नको? म्हणून स्वतःपुरता ठेवला होता. प्रयोग संपल्यावर प्रेक्षकांशी संवाद साधताना मी साडीमध्ये होतो. एका व्यक्तीनं माझ्या पोटावर हात ठेवला. मी तो हात बाजूला केला.'क्या?' मी.'इधरधी अपना कम्युनिटी है. कल चाहे तो तुम आ सकते हो. सेम जीना है हमारा... अकेले अकेले लडेंगे तो कैसे चलेगा. इधर भी छोटा-मोहा (मोटा) हमने एलजीबीटी (LGBT) का काम चालू किया है. कल तुम आव. तुम्हारे एक्सपिरीअन्स शेअर करो. तुम्हारा फोन नंबर दो. या फिर हॉटेलका ॲड्रेस दो. मै तुम्हे लेने आऊंगा, आऊंगी.' मला जरा वेळानं लक्षात आलं, की या व्यक्तीला काय म्हणायचंय.लेकीन मै आर्टिस्ट हू. वो नही हुँ. मला ते 'वो' म्हणजे एक्सॅटली सांगता नाही आलं. म्हणजे वाक्य रचताच नाही आलं. 'वो'मध्येच आवरलं. समेटलं सगळं. 'हाँ. सब पहले ऐसाही बोलते है. डरते है. कुबूल नही करते. डरने का... हैं तो हैं. बॉडी अलग. फिलिंग अलग.'मला हा तिढा कसा सोडवावा ते कळेना. उगाच कुतरी हाक मारली असं करून 'आलो आलो' म्हणून तिथून निसटलो.बरेच दिवस हा संवाद डोक्यात घुमत होता.साथ जोडायची, समूह वाढवायची, कळप जोपासायची, सहारा शोधायची कसली जीवघेणी कसरत...फोन वाजला.ढसाळ? मनात म्हणालो. नवीन अनोळखी नंबर होता. मी उचलला -'अभय परांजपे बोलतोय. 'वादळवाट' मालिकेत एक नवीन पात्र आणतोय एसीपी श्रीकांत वट्टलवार. आदिवासी भागातून आलेला IPS अधिकारी आहे. करण्यात इंटरेस्ट आहे का?'मी तातडीनं 'हो' म्हणालो. मुंबईला आलास की भेटून बोलू. शशांक सोळंकीची 'वादळवाट' सीरियल विश्वातलं एक महत्त्वाचं पान. त्याचा भाग व्हायला आपल्याला मिळतंय तेही थेट लेखकाचा फोन येऊन. 'डन' झालं. मी 'वादळवाट'चा ACP श्रीकांत वट्टलवार झालो.फोन वाजला. अनाहूतपणे उचलला गेला.'हॅलो' मी.'जयभीम, जयबुद्ध, जयभारत, जय संविधान नामदेव ढसाळ बोलतोय. पँथरसाठी पाच 'झुलवा'चे प्रयोग करायचे आहेत मिलिंदराव, तारखांचा काय इश्यू आहे तो आपण सॉल्व्ह करू. पहिला प्रयोग करा. त्या दिवशी बाकीच्या प्रयोगाचं बोलू समोरासमोर.'इतकं मोजसं, स्पष्ट, थेट बोलून ढसाळांनी फोन ठेवला. ढसाळांनी आयोजित केलेल्या 'लीट फेस्ट' मध्ये दादरच्या रवींद्र नाट्य मंदिरातल्या मिनी थिएटरमध्ये ख (त्या वेळी इनोवा गाडी नवीन आली होती. ती दिली ड्रायव्हरसकट.) हीच गाडी वापरायची. ड्रायव्हर डिझेल भरत जाईल. हे तुम्हाला खर्चायला दोन हजार रुपये. ते त्यांनी माझ्या वरच्या खिशात कोंबले. पुढचे चार दिवस त्या इनोवा गाडीतून पुणे-मुंबई प्रवास करून शूटिंग आणि ‘झुलवा’ करत होतो. मधून-मधून ढसाळ फोन करत ‘सगळं ठीक आहे ना’ विचारत. चार दिवसांनी प्रयोग संपले. मी गाडी सोडली. ढसाळांना तसं कळवलं.‘थँक्यू मिलिंदराव.’ पँथर हसला.नगरलाही ‘झुलवा’चा प्रयोग झाला.कल्याणच्या प्रयोगाला माझा मित्र महेंद्र कुलकर्णी आणि मिलिंद गंधे मला प्रेक्षकांत दिसले. नाटक चालू असताना मी त्यांना पाहिलं.हे इथं कसे?‘हे आपल्याला नगरला करायचं म्हणजे करायचं.’ महेंद्र कुलकर्णी लगोलग गिरीश कुलकर्णीला फोन लावण्यात आला. कोणत्या आणि किती प्रकारच्या समाजसेवा असतात हे इत्थंभूत माहीत असलेल्या गिरीश कुलकर्णीने पुढच्या दहाच दिवसांत नगरच्या सहकार सभागृहात ‘झुलवा’चा प्रयोग घडवून आणला. नगरचा ‘झुलवा’चा प्रयोग ‘रंगपीठ’च्या कायम लक्षात राहिला असेल. गिरीश, महेंद्र या दोघांनी नियोजन केलं होतं.खाली प्रेक्षक, बाल्कनीत सगळे जोगती, हिजडे आराधी, वेश्या, परितक्त्या आपलं दुःख पाहत होत्या..आपलंच जगणं न्याहाळत होत्या.महेंद्र आता हयात नाही. तेव्हा हयात असून सगळं घडवून आणून प्रयोगाला नव्हता.‘झुलवा’च्या प्रयोगादरम्यानच्या दोन गोष्टी कायम सोबत करतात.एक प्रयोग संपल्यावर वामन केंद्रेसरांना एकानं विचारलं,‘तुम्ही किती दिवस तेच-तेच नाटक पुन्हा करणार?’त्यावर तीन एक्के टाकून फ्लॅशचा डाव जिंकावा असं वामनसरांनी दिलेलं उत्तर,‘जोवर ‘झुलवा’ बंद होत नाही तोवर ‘झुलवा’ करत राहणार.’दुसरी.ढसाळांनी मला दोन हजार रुपये दिले ते मी त्यांना मनीऑर्डरने त्यांच्या ‘फ्लोरिडा’च्या पत्त्यावर पाठवले.कसली गुर्मी. कसला माज होता मला?कसला फालतू प्रामाणिकपणा दाखवायचा होता मला?बघा हा... मी तुम्ही दिलेले पैसे परत करतोय. किती इमानदार आहे मी. हे? हा? स्वाभिमान --आज सांगता नसतं का आलं?माझ्याकडे ढसाळांचे दोन हजार रुपये आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 