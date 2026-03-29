Premium|Dhurandhar 2 Movie Review : ‘धुरंधर’चा अजेंडा नेमका काय?

Criticism of political agendas and historical distortion in Indian cinem : 'धुरंधर-२' हा चित्रपट देशभक्तीच्या नावाखाली सरकारी निर्णयांचे उदात्तीकरण करणारा एक 'अजेंडा' असून, ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड आणि एन्काउंटर संस्कृतीचे समर्थन करून प्रेक्षकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याची टीका समीक्षक प्रियदर्शन यांनी केली आहे.
प्रियदर्शन

‘धुरंधर - २’ या चित्रपटावर एका गोष्टीसाठी टीका होऊ नये की ती म्हणजे या चित्रपटाचा एक अजेंडा आहे. प्रत्येक चित्रपटाचा एक अजेंडा असतो, असावाच लागतो. कोणताही संदेश, विचार किंवा अजेंडा नसताना कोणताही चित्रपट तयार होत नाही, जरी तो व्यावसायिक चित्रपट असला तरी. भारतीय सिनेमालाही एक पारंपरिक अजेंडा राहिला आहे. मानवतेचा, समाजवादाचा, देशभक्तीचा. नायक प्रेम करो किंवा बदला घेओ, शेवटी तो याच मूल्यांच्या बाजूने उभा राहतो.

‘धुरंधर-२’ चा जो अजेंडा आहे, तो प्रेक्षकांना आवडतही आहे, याचा पुरावा म्हणजे या चित्रपटाने एका आठवड्यात हजार कोटींची कमाई करून सर्व विक्रम मोडले आहेत. पण फक्त विकला जाणे किंवा यश मिळवणे यामुळे कोणताही अजेंडा वैध ठरत नाही. धुरंधर-२ चा अजेंडा काय आहे? वरवर पाहता तो देशभक्ती किंवा राष्ट्रवाद वाटतो. चित्रपटाच्या शेवटी अशुद्ध हिंदीत लिहिलेले दिसते, ‘बलिदानः परमों धर्म’. पण इथे एक चलाखी आहे. हा चित्रपट देशासाठी नव्हे, तर सरकारच्या समर्थनासाठी बनवला गेला आहे. हे एखाद्या दिग्दर्शकाची वैयक्तिक दृष्टी मानली जाऊ शकते. समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा चित्रपट देशभक्तीच्या नावाखाली सरकारच्या सर्वात अपयशी निर्णयांना ‘मास्टर स्ट्रोक’ म्हणून दाखवू लागतो आणि त्या प्रक्रियेत भारतीय लोकशाहीसमोर काही अप्रिय आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे करतो.

violence
Filmcity
Government

