Premium|Dhurandhar 2 Movie Review : ‘धुरंधर’चा अजेंडा नेमका काय?

प्रियदर्शन 'धुरंधर - २' या चित्रपटावर एका गोष्टीसाठी टीका होऊ नये की ती म्हणजे या चित्रपटाचा एक अजेंडा आहे. प्रत्येक चित्रपटाचा एक अजेंडा असतो, असावाच लागतो. कोणताही संदेश, विचार किंवा अजेंडा नसताना कोणताही चित्रपट तयार होत नाही, जरी तो व्यावसायिक चित्रपट असला तरी. भारतीय सिनेमालाही एक पारंपरिक अजेंडा राहिला आहे. मानवतेचा, समाजवादाचा, देशभक्तीचा. नायक प्रेम करो किंवा बदला घेओ, शेवटी तो याच मूल्यांच्या बाजूने उभा राहतो.'धुरंधर-२' चा जो अजेंडा आहे, तो प्रेक्षकांना आवडतही आहे, याचा पुरावा म्हणजे या चित्रपटाने एका आठवड्यात हजार कोटींची कमाई करून सर्व विक्रम मोडले आहेत. पण फक्त विकला जाणे किंवा यश मिळवणे यामुळे कोणताही अजेंडा वैध ठरत नाही. धुरंधर-२ चा अजेंडा काय आहे? वरवर पाहता तो देशभक्ती किंवा राष्ट्रवाद वाटतो. चित्रपटाच्या शेवटी अशुद्ध हिंदीत लिहिलेले दिसते, 'बलिदानः परमों धर्म'. पण इथे एक चलाखी आहे. हा चित्रपट देशासाठी नव्हे, तर सरकारच्या समर्थनासाठी बनवला गेला आहे. हे एखाद्या दिग्दर्शकाची वैयक्तिक दृष्टी मानली जाऊ शकते. समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा चित्रपट देशभक्तीच्या नावाखाली सरकारच्या सर्वात अपयशी निर्णयांना 'मास्टर स्ट्रोक' म्हणून दाखवू लागतो आणि त्या प्रक्रियेत भारतीय लोकशाहीसमोर काही अप्रिय आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे करतो..गेल्या ११ वर्षांत सरकार ज्या एका निर्णयाला विसरण्याचा प्रयत्न करत आहे, तो निर्णय म्हणजे नोटबंदी. या नोटबंदीमुळे संपूर्ण देश बराच काळ रांगेत उभा राहिला आणि त्याचा सर्वात जास्त फटका गरीब लोकांना बसला, ज्यांची रोजीरोटी बंद झाली. २०१६ हे जगभर मंदीतून बाहेर पडण्याचे वर्ष होते, पण आपल्या देशासाठी ते गमावलेल्या संधींचे वर्ष ठरले.पण धुरंधर-२ असे सांगते की सरकारने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाची कंबर मोडण्यासाठी नोटबंदीचा आवश्यक निर्णय घेतला. या प्रक्रियेत चित्रपट आणखी दोन चुका करतो. तो पोलिस कोठडीत अतीक अहमद आणि त्याच्या भावाची हत्या गुप्तचर संस्थांची कारवाई असल्याचे दाखवतो आणि नकळतपणे त्या 'एन्काउंटर कल्चर' ला समर्थन देतो, जे आजकाल कायदा आणि राज्यघटनेला डावलत पोलिस यंत्रणेत लोकप्रिय होत आहे. याहूनही वाईट म्हणजे चित्रपट पाहताना असे वाटते की भारतातील निवडणुकीचे निकाल पाकिस्तानमध्ये बसलेल्या लोकांच्या मर्जीप्रमाणे ठरतात. २०१६ पूर्वी यूपीमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्येही पाकिस्तानी हस्तक्षेप होता का? हा प्रश्न देश म्हणून आपल्याला अपमानित करणारा आहे. जो निवडणूक आयोग एखाद्या व्यक्तीला कागदपत्रांशिवाय मतदानाचा अधिकार देण्यास तयार नाही, त्याच्या डोळ्यात इतकी धूळ कशी फेकली जाऊ शकते?.ही धूळ प्रत्यक्षात प्रेक्षकांच्या डोळ्यांत टाकली जात आहे. आपण पाहतो की ज्याला पाकिस्तानविरोधी अजेंडा म्हटले जात आहे, त्यामागे मुस्लिमविरोधी अजेंडा लपलेला आहे. हीच गोष्ट सांप्रदायिकतेने ग्रासलेल्या या काळात प्रेक्षकांना धुरंधर-२ च्या तालावर नाचायला प्रवृत्त करत आहे. पाकिस्तानमध्येही 'सर तन से जुदा' सारख्या घोषणांची आठवण करून दिली जाते. 'घुसून मारणाऱ्या' एका नव्या भारताचा मिथक उभा केला जात आहे. हे खरे आहे की आजचा भारत एक नवा भारत आहे. पण देशांची निर्मिती एखाद्या इमारतीसारखी होते का? खरं तर देश सतत घडत राहतात. हा देशही एका प्रक्रियेतून तयार झाला आहे. आर्थिक उदारीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, संगणक, मोबाईल, इंटरनेट आणि एआयपर्यंतचा प्रवास हा एका सरकारचा नाही, तर एक सतत चालणारा प्रवाह आहे.पण सरकार समर्थक हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की या देशात जे काही झाले ते २०१४ नंतरच झाले. दुर्दैवाने हा चित्रपटही तसाच संकेत देतो आणि त्यासाठी तथ्ये व तारखा यांच्यात फेरफार करतो. चित्रपटात आजारी आणि अशक्त दाऊद इब्राहिम दाखवला आहे, जे कदाचित तथ्यात्मकदृष्ट्या बरोबर असू शकते, पण इथेही एक एजंट त्याच्या शरीरात आजार निर्माण करणारे रसायन चिकटवताना दाखवला आहे. हे देशभक्तीच्या भावनेत बुडालेल्या प्रेक्षकांना उत्साहित करू शकते, पण विवेकी प्रेक्षकांना नाही. चार तासांच्या शेवटी जेव्हा कथा कुठेच पोहोचत नाही असे वाटते, तेव्हा एकामागोमाग एक दहशतवाद्यांच्या हत्यांचा सिलसिला सुरू होतो. चित्रपटातील अतिरिक्त हिंसेवर टीका होत आहे. पण ही हिंसा तिच्या तीव्रतेमुळे नव्हे, तर तिच्या कंटाळवाण्या लांबीमुळे आहे, जी शेवटी कथेला मागे टाकते आणि कंटाळा आणते. यामध्ये अश्लील आणि विकर्षक शिव्याही सतत येत-जात राहतात, ज्यावर प्रेक्षक हसताना दिसतात..जेव्हा तुम्ही एखादा अजेंडा घेऊन चालता, तेव्हा तुमची कथा देखील तितकीच मजबूत आणि विश्वासार्ह असली पाहिजे. दलितांवरील अन्यायावर आधारित 'धडक-२' हाही एक अजेंडावाला चित्रपट आहे, ज्यात रोहित वेमुलाची आठवण येते; पण तो अजेंडा एक सशक्त कथानक आणि वास्तवाच्या आधारावर उभा आहे. 'धुरंधर-२' मात्र हा अजेंडा हवेतच उभा करतो. तरीही, या दृष्टीने तो यशस्वी आहे की तो हा फुगा उडवत सर्वांना आपल्या सोबत घेऊन जात आहे..