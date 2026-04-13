Premium|Modi-Rahul Gandhi Meeting 2026 : राजकारणातील दोन ध्रुवांचा ‘अल्पसंवाद’

सुनील चावके, ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुखदेश ज्या अवघड आव्हानांच्या स्थितीतून जात आहे, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यातील संवादाचे अडथळे दूर झाले असतील तर ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. ते सामंजस्य टिकायला हवे. भारताच्या राजकारणात विचारसरणीच्या दोन ध्रुवांवर ठामपणे पाय रोवून असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यामध्ये शनिवारी महात्मा जोतिराव फुले यांच्या दोनशेव्या जयंतीनिमित्त आयोजित समारंभादरम्यान काही सेकंदांची झालेली भेट चर्चेचा विषय ठरली. संवादादरम्यान त्यांची एकमेकांप्रतीची देहबोली नेहमीपेक्षा खूपच आश्वासक दिसली. आज देश ज्या अवघड आव्हानांच्या स्थितीतून जात आहे, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यातील संवादाचे अडथळे दूर झाले असतील तर ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. ते सामंजस्य टिकायला हवे. .गेल्या बारा वर्षांत पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात चहापानावरुन एकदाही सौहार्दाचा संवाद झाल्याचे ऐकिवात नाही. काँग्रेसच्या काही नेत्यांसोबत पंतप्रधान मोदी यांनी संसद भवनातील कार्यालयात किंवा इतरत्र चहापानावर अनेकदा अनौपचारिक गप्पा मारल्याचे ऐकिवात आहे. पण अशा काँग्रेस नेत्यांमध्ये राहुल गांधी यांचे नाव कधीच झळकले नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त, सीबीआय संचालक, लोकपाल, मुख्य माहिती आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांसारख्या वैधानिक आणि उच्चस्तरीय पदांवरील नियुक्त्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवड समित्यांचे सदस्य म्हणून पंतप्रधान मोदींना राहुल गांधी यांच्याशी अपरिहार्यपणे सल्लामसलत करावी लागत आहे. पंतप्रधानांच्या ७, लोककल्याण मार्ग या अधिकृत निवासस्थानी किंवा ‘साऊथ ब्लॉक’मध्ये त्यांच्यात आजवर अशा चार-पाच बैठकी झाल्या. पण या बैठकींमध्ये नियुक्त्यांविषयीच्या सहमतीऐवजी प्रत्येकवेळी मतभिन्नताच ठळकपणे अधोरेखित होत गेली.पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात बंद दारामागे असलेला किमान सौजन्याचा हा अभाव जाहीरपणे अधिक वाढत जातो. केवळ संसदेतच नव्हे तर संसदेबाहेर, निवडणूक प्रचारसभा आणि जाहीर सभांमध्ये हे दोन्ही एकमेकांवर तिखट हल्ले चढविण्याची कोणतीही संधी गमावत नाहीत. लोकसभेच्या तिन्ही निवडणुकांमध्ये २०१४ पासून नरेंद्र मोदींनी राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचे मुख्य प्रतिस्पर्धी ठरवून अध्यक्षीय शैलीत प्रचार करुन विजय मिळविला. पंतप्रधान मोदींनी राहुल गांधींचा प्रचारसभांमध्ये ‘शहजादा,’ ‘घराणेशाही,’ ‘नामदार,’ ‘बालकबुद्धी,’ ‘तुमसे ना हो पायेगा,’ ‘भारतात उन्हातान्हात काम करण्याऐवजी वारंवार परदेश दौरे करणारे’ असे उल्लेख करुन त्यांची राजकीय विश्वासार्हता आणि अनुभवावर सतत प्रश्नचिन्ह लावले. दुसरीकडे राहुल गांधी यांनीही संसदेत तसेच जाहीरसभांमध्ये पंतप्रधान मोदींना गेल्या बारा वर्षांपासून ‘सूट बूट की सरकार,’ ‘चौकीदार चोर है,’ ‘नरेंदर सरेंडर’, ‘एपस्टिन फाईल्स’ आणि अदानी उद्योग समुहाशी आर्थिक साटेलोटे असल्याचे आरोप करीत शाब्दिक आक्रमकतेत आपण कुठेही कमी नसल्याचे दाखवून दिले. .Premium|Parliament budget session 2026 controversy : संसदीय लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा.मोदी आडनावावरून अपमानजनक टिप्पणी केल्याबद्दल गुजरात उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यामुळे राहुल गांधींचे २४ मार्च ते सात ऑगस्ट २०२३ दरम्यान लोकसभेचे सदस्यत्वही खंडित होऊन बंगला गमवावा लागला होता. विरोधी पक्षांनी २०१८ मध्ये मोदी सरकारविरुद्ध २० जुलै २०१८ रोजी मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी आपले भाषण पूर्ण केल्यानंतर चालत जाऊन समोर बसलेल्या पंतप्रधान मोदी यांना आलिंगन देण्याचा अनपेक्षित आणि अकल्पित असा प्रसंग देशवासीयांनी अनुभवला. त्यावेळी पंतप्रधानांना मिठी मारण्यामागचा राहुल गांधी यांचा हेतू परस्परसौहार्द प्रस्थापित करण्याचा निश्चितच नव्हता. मोदींना मिठी मारून परत आसनस्थ झाल्यावर काही क्षणातच राहुल गांधी यांनी डोळा मारून त्यातील उरलेसुरले गांभीर्य संपुष्टात आणले होते. त्यांच्या या मस्करीला पंतप्रधान मोदी यांनीही तेवढ्याच उपरोधिक शैलीत उत्तर दिले होते. पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यातील खोलवर रुजलेल्या राजकीय कटुतेमुळे त्यांचे समर्थकही सुखावमध्येतात. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये भाजपने धुव्वा उडविल्यानंतर काँग्रेसला विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसण्याची वेळ आल्यापासून राहुल गांधीच त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी ठरले आहेत.२०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दहा टक्केही जागा जिंकू न शकलेल्या काँग्रेसला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदापासून वंचित राहावे लागले. पण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ९९ जागा जिंकताच राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते बनले. मात्र, या बारा वर्षांमध्ये राहुल गांधी हेच संसदेत आणि संसदेबाहेर पंतप्रधान मोदी यांचे एकमेव प्रतिस्पर्धी ठरले.मोदी म्हणजे भाजप याप्रमाणेच राहुल गांधी म्हणजे काँग्रेस हे समीकरण जननमानसात दृढ झाले..या कालखंडात लोकसभेत, संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणादरम्यान आणि महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंत्या आणि पुण्यतिथींच्या निमित्ताने हजेरी लावताना, संसदेवर १३ डिसेंबर २००१ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील हौतात्म्यांच्या श्रद्धांजली कार्यक्रमात सहभागी होताना, राष्ट्रपती भवनात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या तसेच सरन्यायाधीशांच्या शपथविधी समारंभांना उपस्थित राहताना, १५ ऑगस्टच्या लाल किल्ल्यावरील आणि २६ जानेवारीच्या कर्तव्यपथावरील प्रजासत्ताक दिन समारंभांसारख्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेताना पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांनी कॅमेऱ्याच्या एका चौकटीत येण्याला आणि परस्पर संवाद टाळण्याचाच प्रयत्न केला. अपवाद १० डिसेंबर २०१५ मध्ये ‘विज्ञान भवना’त शरद पवार यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित समारंभाचा. त्या समारंभात व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना नमस्कार केला आणि प्रतिसादात मोदींनी तेवढ्याच खुल्या मनाने त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले. पण हा दुर्मीळ अपवाद वगळता उभय नेत्यांमधील राजकीय संघर्ष कमी होण्याऐवजी वाढत गेला. संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पी अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत भाग घेताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य करताना ‘एपस्टिन फाईल्स’चा उल्लेख करण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधींना रोखण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्या भाषणात वीस वेळा व्यत्यय आणल्याच्या आरोपाची परिणती काँग्रेससह विरोधकांनी बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात झाली होती.देशाच्या राजकारणात मोदी-राहुल पर्व सुरु होण्यापूर्वी अशी स्थिती नव्हती. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांना विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविषयी फारशी आत्मीयता वाटत नसली तरी त्यांनी परस्पर संघर्षाचे सार्वजनिक वर्तन आणि भाषेमध्ये प्रतिबिंब उमटू दिले नव्हते. लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या असताना सुषमा स्वराज यांनी मननमोहन सिंग सरकारवर शालीन भाषेत कठोर हल्ले चढविले आणि मनमोहन सिंग यांनीही तेवढ्याच सभ्यतेने त्यांच्या आरोपांना उत्तर दिले. अटलबिहारी वाजपेयी-सोनिया गांधी, नरसिंह राव-वाजपेयी, इंदिरा गांधी-वाजपेयी या प्रतिस्पर्धी नेत्यांनी राजकीय विरोधाचे रूपांतर कायमच्या कटुतेत होऊ दिले नव्हते. सार्वजनिक जीवनात एक मर्यादा त्यांनी पाळली..पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात किमान सद्भाव निर्माण करण्यात अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्राचे राजकीय आणि सामाजिक व्यासपीठ कारणीभूत ठरले, असे म्हणणे वावगे ठरु नये. २०१५ मध्ये झालेल्या शरद पवार यांच्या समारंभानंतर २०२६ मध्ये म. जोतिराव फुले यांच्या दोनशेव्या जयंतीनिमित्त एकत्र आलेले पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात सौहार्दाचे चित्र बघायला मिळाले. वीस वर्षांनी लहान असलेले राहुल गांधी परिपक्व झाल्याचे पंतप्रधान मोदींना वाटले असावे आणि त्याचवेळी देशाचे पंतप्रधान असलेल्या बुजुर्ग व्यक्तीला योग्य तो सन्मान देण्याची उपरती राहुल गांधींना झाली असावी. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांमधील या सौहार्दपूर्ण देहबोलीचे परिणाम दूरगामी ठरु शकतात. देशभर खोलवर रुजलेल्या द्वेषाच्या राजकारणाला आळा बसेल, अशी आशा त्यामुळे पल्लवित होऊ शकते. 