Premium|Naxalism Internal Security Challenge India 2026 : रेड कॉरिडॉरचा अस्त आणि शांततेकडे भारताची ऐतिहासिक वाटचाल

बालाजी श्रीवास्तव - sakal.avtaran@gmail.comसहा दशकांपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठे आव्हान ठरलेला नक्षलवाद आता अखेरच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. सुरक्षा, विकास आणि पुनर्वसन यांच्या त्रिसूत्रीने ‘रेड कॉरिडॉर’चा अस्त होऊन ‘नक्षलमुक्त भारता’चे ध्येय आता वास्तवाच्या जवळ पोहोचले आहे.जवळपास साठ वर्षे एका सशस्त्र बंडाने भारताचा गाभा पोखरला. माओवाद्यांनी ‘जनयुद्धा’ची घोषणा केली होती आणि भारताच्या घनदाट जंगलांमध्ये ते आपले समांतर सरकार चालवत होते. ते कर वसूल करत, स्वतःच्या पद्धतीचा न्यायनिवाडा करत आणि संविधानाशी एकनिष्ठ असलेल्यांवर हल्ले करत... पूर्वीचे शासकीय प्रतिसाद एक तर कुचकामी ठरले किंवा अपुरे पडले. आता तो प्रदीर्घ आणि काळा अध्याय संपत आहे. ‘नक्षलमुक्त भारता’चे ध्येय आता आवाक्यात आहे.‘नक्षलमुक्त भारत’ चळवळीचा विस्तार चिंताजनक होता. १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारीमध्ये पडलेली ठिणगी एका मोठ्या बंडाच्या रूपाने आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या आदिवासी पट्ट्यात पसरली. २००४ मध्ये ‘सीपीआय (माओवादी)’च्या स्थापनेमुळे विविध गट एका छत्राखाली आले, २०१० पर्यंत ९६ जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचार दिसत होता आणि १२६ जिल्ह्यांना नक्षलग्रस्त मानले जात होते. सुमारे १२ कोटी भारतीय एका समांतर सशस्त्र व्यवस्थेखाली जगत होते. भारताच्या एक-पंचमांश भागावर ‘रेड कॉरिडॉर’ निर्माण करण्याचा माओवाद्यांचा प्रयत्न हे देशापुढील सर्वात गंभीर अंतर्गत सुरक्षा आव्हान होते..Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, नक्षलवादाची व्याख्या ‘एकात्मिक राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या’ म्हणून करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अत्यंत आक्रमकपणे या धोरणाची अंमलबजावणी केली. त्यांनी सुरक्षा मोहिमांना शरणागती आणि पुनर्वसन धोरणांची जोड दिली. प्रलंबित खरेदीसारख्या आधीच्या त्रुटी वेगाने भरून काढल्या गेल्या. आवश्यकतेनुसार लष्कराकडून आधुनिक उपकरणे तातडीने मिळवण्यात आली. अँटी-स्पाइक बूट आणि स्नायपर रायफल्सपासून ते पोर्टेबल व्हीएसएटी सिस्टीम अन् एअर ॲम्ब्युलन्सपर्यंतच्या गरजा युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आल्या. त्यामुळे, ‘सरकार तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे’ हा संदेश लढणाऱ्या जवानांपर्यंत गेला.या धोरणाचे दोन मुख्य आधारस्तंभ होते. पहिला स्तंभ म्हणजे, ‘शरणागती आणि पुनर्वसन धोरण.’ जेव्हा वरिष्ठ केडरने शस्त्रे खाली ठेवली, तेव्हा त्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान, तीन वर्षांसाठी दहा हजार रुपयांचे मासिक मानधन आणि घर तसेच रोजगारासाठी मदत देण्यात आली. ही माहिती नातेवाईक आणि समुदायातील मध्यस्थांमार्फत जंगलात सर्वत्र पोहोचली. ऑल इंडिया रेडिओच्या आदिवासी भाषांमधील प्रसारणाने मुख्य प्रवाहात परतलेल्यांच्या यशोगाथा सांगून हा प्रभाव अधिक वाढवला गेला. दुसरा स्तंभ म्हणजे, शरणागती नाकारणाऱ्यांविरुद्ध केलेली कठोर कारवाई. सीआरपीएफ बटालियन, कोब्रा युनिट्स, जिल्हा रिझर्व्ह गार्ड्स आणि राज्य पोलिसांनी गुप्तचरांच्या माहितीवर आधारित केलेल्या संयुक्त मोहिमांमुळे सशस्त्र गटांचा कणा मोडला गेला. त्याचे परिणाम बोलके आहेत. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या २०१० मधील ९६ वरून २०२४ मध्ये ३८ वर आली आहे. दशकाची तुलना केल्यास सुरक्षा दलांमधील जीवितहानीमध्ये ७३ टक्के आणि नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये ७४ टक्के घट झाली आहे. २०२४ मध्ये २९० नक्षलवादी मारले गेले (ही एका वर्षातील सर्वोच्च संख्या आहे); पण त्याहून अधिक महत्त्वाचे आकडे म्हणजे ८८१ जणांनी केलेले आत्मसमर्पण आणि १,०९० जणांना झालेली अटक. २०२५ मध्ये सप्टेंबरपर्यंत आत्मसमर्पण करणाऱ्यांचा आकडा १,२२५ च्या पुढे गेला. .Premium|Operation Sindoor 2025 : ऑपरेशन सिंदूर माध्यमे आणि माहितीची लढाई .एकट्या छत्तीसगडमध्ये एका वर्षात एक हजारहून अधिक केडरने शस्त्रे खाली ठेवली आहेत. जगदलपूरमध्ये एकेकाळी दोनशेहून अधिक केडरने - ज्यात केंद्रीय समिती सदस्यांचा समावेश होता - हातात संविधानाची प्रत घेऊन सामूहिक आत्मसमर्पण केले. या बदलामध्ये सीएपीएफ आणि राज्य पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची होती. जंगल युद्धाचे प्रशिक्षण घेतलेले कोब्रा युनिट्स, स्थानिक आदिवासी समुदायांचा समावेश असलेली बस्तरिया बटालियन आणि शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांचा समावेश असलेले डीआरजी युनिट्स या सर्वांनी एकत्रितपणे जंगलात जाऊन आपली पकड मजबूत केली. गेल्या सहा वर्षांत दुर्गम भागात ३३६ सुरक्षा छावण्या उभारण्यात आल्या आणि बस्तर व झारखंडमध्ये जलद हालचालींसाठी ७६ नवीन हेलिपॅड्स तयार करण्यात आले. ‘अबुझमाड’सारख्या अतिदुर्गम भागातही आता ड्रोनद्वारे पाळत ठेवली जात आहे. या छावण्यांनी नक्षलवाद्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आली आणि ‘तुमचे चांगले गाव’ उपक्रमाद्वारे विकासही पोहोचवला. त्यातून अनेक गावांना बँकिंग, शिक्षण, आरोग्य आणि आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मिळाला. पुनर्वसनाचा प्रभाव सर्वात मोठा होता. बस्तरमध्ये ज्या महिला एकेकाळी जंगलात शस्त्रे घेऊन फिरत होत्या, त्या आता ‘बस्तर कॅफे’ चालवत आहेत. ‘बस्तर फायटर्स’मध्ये भरती झालेले माजी केडर आता त्याच गावांचे संरक्षण करत आहेत. शरण आलेला प्रत्येक नक्षलवादी स्थैर्य आणि सन्मानाने जगताना माओवाद्यांच्या घातक प्रचाराला खोटे ठरवतो..उच्च पातळीवर या संघटनेचे पद्धतशीरपणे खच्चीकरण करण्यात आले आहे. माओवाद्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा शोध घेण्याच्या रणनीतीनुसार सीपीआय (माओवादी) चा सरचिटणीस नंबला केशव राव ऊर्फ बसवराजूला निष्प्रभ करण्यात आले. गेल्या चार वर्षांत अठराहून अधिक केंद्रीय समिती सदस्यांना कंठस्नान घातले गेले किंवा पकडले गेले, ज्यामुळे त्यांचे नियोजन कोलमडले. त्याच वेळी, एनआयए आणि ईडीसारख्या संस्थांनी आर्थिक पुरवठ्यावर घाला घालून माओवादी कारवायांची रसद तोडली. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ‘नक्षलमुक्त भारत’ हे ध्येय आता प्रत्यक्षात साध्य झाले आहे. एकेकाळी देशाच्या १७ टक्के भूभागावर असलेला ‘रेड कॉरिडॉर’ आता सततच्या सुशासनामुळे आणि पुनर्वसनामुळे इतिहासजमा झाला आहे. स्पष्टता आणि दृढनिश्चयामुळे हा बदल घडून आला. वर्षानुवर्षांच्या अनिश्चिततेनंतर सुरक्षा दलांना शेवटी एका स्पष्ट धोरणाचे पाठबळ मिळाले. दुसरीकडे, ज्या आदिवासी समुदायांनी त्यांच्या नावावर पुकारलेल्या युद्धाला कधीही संमती दिली नव्हती, त्यांना आता पोकळ भाषणांऐवजी रस्ते, शाळा आणि अधिकार मिळत आहेत. ही शांतता सरकारला कायम राखायची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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