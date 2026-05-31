Premium|RERA 2 in India : घरखरेदीदारांना मोठे संरक्षण; ‘रेरा-२’ मुळे बिल्डरांच्या मनमानीला बसणार कायमचा चाप!

कौस्तुभ केळकर - kmkelkar@rediffmail.comभारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मोठे बदल घडत आहेत. ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी वर्ष २०१६ मध्ये 'रेरा' म्हणजे (RERA- Real Estate Regulatory Authority) कायदा अस्तित्वात आला आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ मे २०१७ रोजी करण्यात आली. यामुळे विकसकांच्या मनमानीला काही प्रमाणात तरी चाप बसला. परंतु, तरीही घरखरेदीदारांची परवड थांबत नव्हती, हे लक्षात घेऊन सरकारने अधिक सक्षम स्वरुपातील 'रेरा-२' कायदा लागू केला. यातील तरतुदी आणि त्याचे परिणाम जाणून घेऊ या...ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी वर्ष २०१६ मध्ये 'रेरा' म्हणजे (RERA- Real Estate Regulatory Authority) कायदा अस्तित्वात आला आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी एक मे २०१७ रोजी करण्यात आली. तरीही घरांचा ताबा दिलेल्या मुदतीमध्ये मिळण्यास उशीर, लेखी आश्वासन देऊनही योग्य रीतीने आणि प्रमाणात पाणीपुरवठा मिळण्यात अडचणी अशा विविध समस्यांचा सामना आजही घरखरेदीदारांना करावा लागत आहे. अर्थात, सर्वच विकसक एकसारखे नसतात, काही जण उत्तम रीतीने व्यवसाय करत आहेत, त्यांचा ग्राहक-समाधानावर भर असतो. सरकार ग्राहकहिताबाबत संवेदनशील आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या रेरा कायद्यात सुधारणा करून २०२५ मध्ये त्याचे अधिक सक्षम रूप म्हणजेच 'रेरा-२' कायदा लागू करण्यात आला. हा स्वतंत्र नवा कायदा नसून, विद्यमान 'रेरा' कायद्याची अधिक कडक आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करणारी सुधारित प्रणाली आहे. यामुळे घरखरेदीदारांचे हित अधिक सुरक्षित होत असून, विकसकांवर अधिक जबाबदारीची कठोर बंधने येत आहेत. 'या' ३ सोप्या स्टेप्स फॉलो करा आणि त्यांना बनवा भविष्यातील स्मार्ट फायनान्शिअल मॅनेजर.‘रेरा-२’ म्हणजे काय?घरखरेदीदार हा विकसकाच्या तुलनेत निश्चितच कमी शक्तीशाली असतो. घरखरेदी हे स्वप्न असते. त्यासाठी ग्राहक आपली आर्थिक ताकद पणाला लावतो. बहुतांश वेळा कर्ज काढतो आणि विश्वासाने घर खरेदी करण्यासाठी मोठी रक्कम विकसकाला देतो. या विश्वासाला तडा गेला, तर ग्राहक हितरक्षणासाठी आणि झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी ‘रेरा-२’ कायदा आणण्यात आला. ‘रेरा-२’ हे अस्तित्वात असलेल्या ‘रेरा’ कायद्याचे सुधारित रूप असून, याचा मुख्य उद्देश रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, विकसकांचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्यावर भर देणे आणि याद्वारे ग्राहकहित जपणे हा आहे. यातून काही प्रमाणात घरखरेदी अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह झाली आहे.‘रेरा-२’द्वारे झालेले महत्त्वाचे बदल१. प्रकल्प पूर्ण करण्यास उशीर झाल्यास दंड : पूर्वी विकसक विविध कारणे पुढे करून गृहप्रकल्प उशिरा पूर्ण करणे, ताबा देण्यासाठी वारंवार दिलेल्या तारखांना घरे देण्यास देण्यास टाळाटाळ करणे अशा समस्या मोठ्या होत्या. काही प्रमाणात त्या आजही आहेत. परंतु, आता ‘रेरा-२’ मधील तरतुदीनुसार-• ठरलेल्या वेळेत घर न दिल्यास दंड आकारला जातो.• घरखरेदीदारांना नुकसानभरपाई मिळते.यामुळे खरेदीदारांचा आर्थिक व मानसिक ताण कमी होतो. यामुळे घरखरेदीदार अधिक आश्वस्त होऊ शकतील..२. खरेदीदारांच्या पैशांचे संरक्षण : ही अतिशय महत्त्वाची तरतूद आहे. विकसकाला एखादा प्रकल्प उभारण्यासाठी ग्राहकांकडून घेतलेल्या एकूण रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम एका स्वतंत्र विशेष बँक खात्यामध्येच ठेवावी लागते. याला ‘एस्क्रो’ बँक खाते असे संबोधले जाते. या खात्यातील रक्कम विकसकाला केवळ त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येते. यामुळे विकसक मिळालेल्या रकमेचा गैरवापर करू शकत नाही आणि परिणामी प्रकल्प पूर्ण होण्यातील दिरंगाई कमी होऊ शकते. पूर्वी अनेक विकसक एखाद्या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या रकमेपैकी काही रक्कम दुसऱ्या प्रकल्पासाठी वापरात असत आणि यामुळे कोणताच प्रकल्प पूर्ण होत नसे. परंतु, या तरतुदीने प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणार उशीर लक्षणीय प्रमाणात कमी होऊ शकेल.३. प्रकल्पाचे नियमित ऑडिट आणि पारदर्शकता : ‘रेरा-२’मधील तरतुदींमध्ये प्रकल्पांचे नियमित ऑडिट अनिवार्य केले आहे. यामध्ये प्रकल्पाच्या खर्चावर नजर ठेवणे, त्या अकाउंटचे ऑडिट करणे, प्लॅनप्रमाणे काम सुरू आहे ना, यावर देखरेख ठेवणे; तसेच प्रकल्पाच्या कामाचा दर्जा तपासणे, योग्य दर्जाचा कच्चा माल वापरला जात आहे ना, याची खातरजमा करणे. एकंदर प्रकल्पाची प्रगती आणि खर्च यावर सतत लक्ष ठेवणे, हे अंतर्भूत आहे. यामुळे खरेदीदारांच्या हितरक्षणासाठी ही एक आश्वासक बाब ठरते.४. साठ दिवसांत तक्रारनिवारण : ग्राहकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब आहे. कारण पूर्वी यासाठी दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करावा लागायचा आणि यामधील न्यायालयीन प्रक्रिया खूप वेळखाऊ असते. घरखरेदीदार शक्यतो कोर्टकचेरीच्या भानगडीत पडत नाही. एकतर त्यांच्याकडे वेळ नसतो, पैसा नसतो आणि खटला दाखल केला, तरी 'तारीख पे तारीख'मुळे त्याचेच उसने अवसान टिकत नाही. शेवटी तो विकसकाबरोबर तडजोडीचा मार्ग स्वीकारणे किंवा संयमाने वाट पाहणे याबाबत विचार करू शकतो. 'रेरा-२'मध्ये ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येते आणि ६० दिवसांच्या मुदतीमध्ये त्यावर निर्णय देणे बंधनकारक असते म्हणजे अल्पकाळात निश्चित न्याय मिळू शकतो. यामुळे घरखरेदीदारांसाठी न्यायप्रक्रिया जलद आणि सोपी झाली आहे. याचा विकसकांवर वचक बसू शकतो..५. 'रेरा' कायद्याची कक्षा आणि अधिकार व्यापक : 'रेरा-२' अंतर्गत असलेल्या नव्या नियमांमुळे जुने; तसेच रखडलेले प्रकल्प आणि ‘रेरा’ कायद्याच्या कक्षेत नाहीत असे प्रकल्प ‘रेरा-२’च्या कक्षेत येत आहेत, यामुळे विकसकांना यातील नियम लागू होतील आणि टाळाटाळ करता येणार नाही. उत्तर प्रदेशातील नोएडा भागात काही प्रकल्प १० वर्षे होऊनसुद्धा पूर्ण झालेले नाहीत. देशभरात असे रखडलेले प्रकल्प अनेक ठिकाणी आहे. या तरतुदीमुळे खरेदीदारांना दिलासा मिळू शकतो.६. मानकीकृत (Standard) घर खरेदीकरार : घरखरेदीदार घर घेताना विकसकाबरोबर खरेदीचा करार करतो. तो अनेक पानांचा असतो. बहुतेक वेळेला ग्राहक आहे त्यावर सही करतो. परंतु, असे करार विकसकाच्या बाजूचे असतात आणि काही अन्याय झाला, तर ग्राहकाला याविरुद्ध दाद मागण्याची फारशी संधी नसते. परंतु, ‘रेरा-२’मध्ये हे करार मानकीकृत (Standard) एकसमान नमुने असलेले लागू करण्यात आले आहेत आणि यातील घरखरेदीदारांच्या दृष्टीने असलेल्या अन्यायकारक अटी कमी झाल्या आहेत. यामुळे खरेदीदारांना करारातील अटी स्पष्ट झाल्या आहेत व यातून अधिक सुरक्षितता मिळते..घरखरेदीदारांनी असावे अखंड सावध!‘रेरा-२’ या रेरा कायद्याच्या सुधारित प्रणालीमुळे घरखरेदीदारांना अनेक फायदे मिळाले आहेत. प्रकल्प उशिरा पूर्ण होण्याचा धोका कमी झाला आहे. विकसकाला दिलेल्या पैशाची सुरक्षितता वाढली आहे. तक्रारनिवारण जलद झाले आहे. खरेदी व्यवहार, करार अधिक पारदर्शक झाले आहेत. देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात झालेला हा मोठा बदल विकसककेंद्रित बाजारातून खरेदीदारकेंद्रित बाजाराकडे झाल्याचे दिसते. आज घरखरेदी करणे पूर्वीइतके धोकादायक राहिलेले नाही. परंतु, या तरतुदी असूनही घरखरेदीदारांची जबाबदारी तसूभरही कमी झालेली नाही. कोणत्याही विकसकाकडून घर खरेदी करण्यापूर्वी ग्राहकांनीदेखील काही मुद्द्यांबाबत जागरूक असणे आवश्यक आहे.१) विकसकाची बाजारातील पत : घर खरेदी करण्यापूर्वी ग्राहकांनी विकसकाने पूर्वी पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांना भेट द्यावी. एकंदर बांधकामाचा दर्जा कसा आहे, घराचा ताबा दिलेल्या मुदतीमध्ये मिळाला का, याबाबत तेथील राहणाऱ्या लोकांकडून माहिती घ्यावी.२) प्रकल्प, विकसकाची माहिती : ‘रेरा’ संकेतस्थळाला भेट देऊन विकसक आणि प्रकल्पाबाबत जाणून घ्यावे. ग्राहकाने घर खरेदीचा विचार करताना एखादा प्रकल्प निवडला, की तो ‘रेरा’ मान्यताप्राप्त आहे का, हे सर्वांत प्रथम पाहावे. हे अतिशय महत्त्वाचे आहे आणि असेल तर त्याचा रेरा मान्यता क्रमांक घ्यावा. नंतर रेरा संकेतस्थळाला भेट देऊन त्या प्रकल्पाची माहिती घ्यावी; तसेच या विकसकाचे पूर्वीचे काही प्रकल्प रखडले आहेत का, तेदेखील जाणून घ्यावे.३) प्रकल्पातील सुविधांचा विचार : प्रकल्पाची जाहिरात आणि विक्री करताना अनेक विकसक प्रकल्पात असणाऱ्या अनेक सुविधांबाबत ठासून सांगतात. ग्राहकाला त्यांची भुरळ पडू शकते. परंतु, प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर या सर्व सुविधा दिल्या आहेत का, याची खातरजमा करावी. आजच्या काळात घराचा, सुविधांचा देखभालखर्च खूप वाढला आहे. तो भविष्यात वाढतच जातो. ते आपल्याला परवडेल का, याचा घर खरेदी करताना विचार करावा आणि भविष्यात कर्जफेड, देखभालखर्च देता येईल का, हा सर्वांगीण विचार करूनच निर्णय घ्यावा.अशा अनेक मुद्यांबाबत घरखरेदीदाराने जागरूक असणे निकडीचे आहे. एकंदर काय, तर आज घरखरेदी करणे पूर्वीइतके धोकादायक राहिलेले नाही. मात्र, प्रत्येक खरेदीदाराने आपले हक्क आणि नियमांची माहिती करून घेणे आणि मगच घरखरेदीचा निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)(डिस्क्लेमर : या लेखाचा उद्देश 'रेरा-२'बद्दल सर्वसाधारण माहिती देणे हा आहे. वाचकांनी, घरखरेदीदारांनी घराबाबतचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी 'रेरा' विषयातील तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन घ्यावे आणि आपल्या जबाबदारीवर निर्णय घ्यावा.) 